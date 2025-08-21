Блъснатата от АТВ Христина в „Слънчев бряг” е изпаднала в клинична смърт

Христина е изпаднала в клинична смърт. Сърцето и мозъкът са отказали. Информацията споделям с изричното разрешение на нейното семейство. Това съобщи преди минути музикантът Константин Кацаров за блъснатата от АТВ жена от Пловдив. И добави:
"Следващите няколко реда няма да са добри! Христина е изпаднала в клинична смърт. Сърцето и мозъкът са отказали. Информацията споделям с изричното разрешение на нейното семейство. Мартин е в критично състояние, но се бори.
Средната телесна повреда и в началото не беше средна, но вече е убийство. Вероятно ще се окаже, че е по непредпазливост, а нищо чудно вината да се прехвърли към фирмата отдала превозното средство, пише Фокус.
Никой не е казал, че ще бъде лесно, но ако сме разединени в подобни случаи, тогава ще стане кошмарно. За нас. Приятели от Несебър ми предадоха, че вчера в дома на водача на АТВ-то е имало весело събиране. Не съм го видял с очите си, но съм склонен да вярвам на информацията.
Снимката с момчетата от предната публикация я няма. Тези потребители, които подкрепят Никола Бургазлиев. Обадиха ми се родители. Едните ме псуваха и обещаха, че ще бъда разчленен, а другите учтиво ми обясниха, че децата им са малолетни и по никакъв начин не са ангажирани със случая. Въпреки че колажът не е мое дело, длъжен съм да спазя закона. Бях предупреден и от социалната мрежа".
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Зевс
14:42 21.08.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Защо
14:48 21.08.2025
4 таксиджия 🚖
14:48 21.08.2025
5 Българин
Коментиран от #11
14:48 21.08.2025
6 бесния ченге сар
14:50 21.08.2025
7 Само питам
Три дена ни занимавате с една откачена майка...татуирана...де си е изтървала детето от...парашут...
ЕГАТИ!
14:50 21.08.2025
8 1488
14:51 21.08.2025
9 Наивник на средна възраст
14:52 21.08.2025
10 мърсула
14:53 21.08.2025
11 Ти, подиграваш ли
До коментар #5 от "Българин":се, бе дбл.
14:53 21.08.2025
12 кильр параПетков
14:54 21.08.2025
13 НОРОДЕ
14:59 21.08.2025