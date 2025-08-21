Новини
Блъснатата от АТВ Христина в „Слънчев бряг” е изпаднала в клинична смърт

21 Август, 2025 14:41 894 13

Мартин е в критично състояние, но се бори

Блъснатата от АТВ Христина в „Слънчев бряг” е изпаднала в клинична смърт - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Христина е изпаднала в клинична смърт. Сърцето и мозъкът са отказали. Информацията споделям с изричното разрешение на нейното семейство. Това съобщи преди минути музикантът Константин Кацаров за блъснатата от АТВ жена от Пловдив. И добави:

"Следващите няколко реда няма да са добри! Христина е изпаднала в клинична смърт. Сърцето и мозъкът са отказали. Информацията споделям с изричното разрешение на нейното семейство. Мартин е в критично състояние, но се бори.

Средната телесна повреда и в началото не беше средна, но вече е убийство. Вероятно ще се окаже, че е по непредпазливост, а нищо чудно вината да се прехвърли към фирмата отдала превозното средство, пише Фокус.

Никой не е казал, че ще бъде лесно, но ако сме разединени в подобни случаи, тогава ще стане кошмарно. За нас. Приятели от Несебър ми предадоха, че вчера в дома на водача на АТВ-то е имало весело събиране. Не съм го видял с очите си, но съм склонен да вярвам на информацията.

Снимката с момчетата от предната публикация я няма. Тези потребители, които подкрепят Никола Бургазлиев. Обадиха ми се родители. Едните ме псуваха и обещаха, че ще бъда разчленен, а другите учтиво ми обясниха, че децата им са малолетни и по никакъв начин не са ангажирани със случая. Въпреки че колажът не е мое дело, длъжен съм да спазя закона. Бях предупреден и от социалната мрежа".


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Зевс

    26 0 Отговор
    А милиционерското синче под домашен арест с обвинение за средна телесна повреда.

    14:42 21.08.2025

  • 3 Защо

    15 0 Отговор
    вината да се прехвърля върху фирмата? Те ли са карали АТВ-то? Дали са го дали легално е съвсем друга тема. Ако направя ПТП с кола по ндаем, фирмата ли е виновна?

    14:48 21.08.2025

  • 4 таксиджия 🚖

    14 0 Отговор
    Родителите на убиеца и те същите диви, нагли селяндури! Ще се обаждат да заплашват човека, че споделил пост във фейсбук... леле леле! В такава ситуация записвате разговора и го пращате на нова, ютюбери и във фейсбук.

    14:48 21.08.2025

  • 5 Българин

    12 0 Отговор
    Този трябва да бъде съден.Жалко за жената,дано се оправи тя и детето й.Никаква прошка,какво като са полицай родителите.Законът е еднакъв за всички.Трябва да бъде върнат в затвора.

    Коментиран от #11

    14:48 21.08.2025

  • 6 бесния ченге сар

    8 2 Отговор
    Синчето на ченг ес арите да бъде пуснато незабавно на свобода и да бъде наградено с медал за убийството на майка с дете !

    14:50 21.08.2025

  • 7 Само питам

    2 3 Отговор
    А що стана с полицейското синче де премаза освен Христина,ами още ТРИ деца?
    Три дена ни занимавате с една откачена майка...татуирана...де си е изтървала детето от...парашут...
    ЕГАТИ!

    14:50 21.08.2025

  • 8 1488

    2 4 Отговор
    а освен "клинична" ква друга смерт има ?

    14:51 21.08.2025

  • 9 Наивник на средна възраст

    1 0 Отговор
    Като цяло това някого изненадва ли(поведението на Темида)???Син на софийски прокурор предизвика ПТП с 2-а смъртни случая ,мотаха делото над 10-12г. и после го прекратиха по давност,пернишкото синче....... лошото е,че има и невинни осъдени,но журналисти за тях няма,дори и да са убедени в това мълчат като риби - сигурно спазват журналистическата етика да не закачат властимеющите и тези,които плащат....В случая и вещите лица определили като средна телесна повреда,та да не прибират на мама и татко синчето,няма да са виновни - зер и те са от системата(сивите кардинали на СС).....Какви полицаи са мама и татко и колко закона е значим за тях е видно на всички,а оправданието,че са родители бих приел ако си подадат оставките,което си е и редно...

    14:52 21.08.2025

  • 10 мърсула

    3 1 Отговор
    щом е "клинична смърт", а не обикновена значи убийство нема

    14:53 21.08.2025

  • 11 Ти, подиграваш ли

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Българин":

    се, бе дбл.

    14:53 21.08.2025

  • 12 кильр параПетков

    1 2 Отговор
    а аз колко ора утрепах и измамих, колко парички окрах и накрая Канада Здравей !

    14:54 21.08.2025

  • 13 НОРОДЕ

    2 0 Отговор
    Държава няма око за око зъб за зъб стреляй и забрави това е

    14:59 21.08.2025

