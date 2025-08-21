Пожар избухна в горски район в Сливница

Пожар гори в град Сливница. Пламъците са се разгорели в района на „Войнишка махала”, в близост до гора при местния гробищен парк.
Сигналът за пожара е получен около 12,40 часа. Към момента на терен работят три противопожарни екипа с общо шестима служители. На разположение огнеборците имат предоставена водоноска.
По искане на областния управител на Софийска област е задействана и системата за ранно предупреждение BG-ALERT.
1 Н.Колев
ЗАКРИВАЙ И ИЗБОРИ И ДА ГИ НЯМА ПЕ СЪСИПАХА БЪЛГАРИЯ.
СЕГА И НА ПОЛИЦАЙТЕ ТРЯНВА ДА ДАДЪТ НЯКОЙ МИЛИОН ПОСЛЕ И НА ПЛАТЕНИТЕ ВОЕННИ.
ЕТО КАДЕ ОТИВАТ ПАРИТЕ КОЙТО СА ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА СОЦИАЛНИ НА МНОГО ХОРА.
15:50 21.08.2025
2 Сила
Не да го раздава хайлайф , некой още помниме от къде изпълзя другарката ...
16:14 21.08.2025