Новини
България »
Първан Симеонов: Протестите срещу еврото забързаха процеса и укрепиха модела на властта

Първан Симеонов: Протестите срещу еврото забързаха процеса и укрепиха модела на властта

21 Август, 2025 17:10 606 44

  • първан симеонов-
  • протести-
  • евро

Западните ни партньори побързаха да ни вземат по-активно в еврозоната на принципа: "Ако не си с нас, си с Путин"

Първан Симеонов: Протестите срещу еврото забързаха процеса и укрепиха модела на властта - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Съпротивата, поне засега, срещу еврото и срещу властта, като че ли укрепи перспективите на еврото и властта. Съжалявам да го кажа за тези, които са постъпвали искрено с протестите, но засега тези протести укрепват модела и властта, коментира в интервю пред БНР създателят на агенция "Мяра" социологът Първан Симеонов.

"Българите трябва да свикват с мисълта, че държавата е непоколебима за въвеждането за еврото. И протестите срещу еврото забързаха този процес. Западните ни партньори побързаха да ни вземат по-активно в еврозоната на принципа: "Ако не си с нас, си с Путин", допълни Симеонов.

В предаването "12+4" той коментира какви са обществените настроения, нагласи и страхове на хората, особено извън столицата, за поскъпването на стоки и услуги по отношение на влизането на еврото от 1 януари и 2026 г. Той се позова на данните от изследване на социологическата агенция "Мяра", и за да не бъде обвиняван, че налива "масло в огъня", социологът направи няколко уговорки.

"Анализът на данните е авторски продукт, който идва от мен и може да спорите с мен, колеги може да имат друга интерпретация. Първо правя уговорката, че има песимизъм по навик, когато става дума за икономика и цени. Лошата новина се мултиплицира и винаги има негативизъм по инерция. Второ темата много се завъртя, дори да се завърти, че няма повишение, когато думата "цени" се използва постоянно в медиите, мнозинствата наострят уши. Дори да не видят увеличение, или да е само стотинка, ще го споделят с нашите анкетьори. Трето има обективни данни, които сочат ръстове на инфлацията и разбира се политизацията", каза Първан Симеонов.

И призна, че съзнава за "наливане на масло в огъня" с тези данни:

"Не е съзнателно и доста мислих дали да публикувам този тип данни, но стана тема. Изследването е проведено от 31 юли до 8 август, сред над 800 души. Публикувах данните, защото стана тема, а целта на създаването на "Мяра" е да имаме бързи данни по обществено значими въпроси. Затова бързам да направя тези уговорки, защото така изисква изследователската коректност"

Той съобщи, че демографската разбивка показва, че са най-големи притеснения от поскъпване при най-уязвимите групи – най-възрастните:

"Може би и ние като публични говорители да призовем хората да изоставят тези притеснения. Това, че потреблението бива стимулирано, показва, че се живее по-добре отпреди. Може да видите тези инфлационни механизми като пазарна последица в страната, а не само като потенциален ефект от еврото. Трябва да признаем, че не сме успели да убедим обществото".

Първан Симеонов предупреди, че говоренето ежедневно за поевтиняване, ако не е поднесено вежливо и с уговорки, може да предизвика допълнителна реакция и тя ще е "скърцане със зъби":

"Защото живеем в общество, което много е лъгано и е скептично, и има традиционно ниско ниво на доверие към официалните си говорители. Тук може да стане ефект снежна топка – негативно набъбване".

И казва, че единственото, което трябва да се прави, е повече информация и повече вежливост, без високомерие към хората, които се боят от еврото, щом се боят, имат право.

"Очаквано е да има съпротиви и ние трябва да се отнасяме вежливо, а не с насмешка и ехидност", съветва изследователят на обществени настроения и мнение.


България
Поставете оценка:
Оценка 2 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Българин

    4 9 Отговор
    Приехме еврото. "Възраждане" загуби последната си битка и трябва да се разпусне! Няма какво да пречат на следващите, истински проруски партии!

    Коментиран от #3, #6, #43

    17:13 21.08.2025

  • 2 Дебели автобуси

    12 1 Отговор
    Дано са подготвили плановете за евакуация на партийния дом и МС, щото ще ги бият, буквално.

    17:14 21.08.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Пич

    13 2 Отговор
    Този некадърен оратор ни казва че властта върви умишлено срещу народа , и напук на народа ?!! На какви некадърници плащат за имидж...???!!!

    17:14 21.08.2025

  • 5 провинциалист

    5 0 Отговор
    "Българите трябва да свикват с мисълта, че държавата е " - оцапания по брадичката трябва да свиква с мисълта, че "държавата" е ОПГ.

    17:15 21.08.2025

  • 6 Трийте троловете

    8 1 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    Стига си тролил бе, мангалмиризлив.

    17:15 21.08.2025

  • 7 Да , бе

    7 0 Отговор
    Крепи се на кокоши крака !

    17:16 21.08.2025

  • 8 НАЛИ СИ ЗНАЕШ

    4 0 Отговор
    ВИНЕТУ ТИ ДАДЕ НИК ТУ ТУУУЗА дЖУРНАЛИСТА ДУМАМ и ТЪМНИТЕ ОЧИЛА ТЕ ПРАВЯТ ОЩЕ ПО ПРОВИНЦИАЛНА ПРЪЧКА

    17:17 21.08.2025

  • 9 оня с коня

    2 5 Отговор
    БГ-то Ще се оправи само и единственно
    Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя ко-фтиГЕH

    17:18 21.08.2025

  • 10 Каквото и да се приказва !

    4 1 Отговор
    Каквото и да се приказва !

    Процеса се повтаря !

    Винаги Един И същ !

    Винаги започва с екскалация на Цените !

    И обезценяване на Доходите !

    И Той Винаги предхожда момента на плануваните Промени !

    Като започва със савмото говорене !

    Цените летят !

    Заплащенето не помръдва !

    А Каква ли какафония !

    Ще настане !

    След 01.01.2026г . !

    Каквото и да Лъжат !

    Това е Заветната им Цел !

    Обезправяването на Българския Нарад !

    17:19 21.08.2025

  • 11 евро

    5 2 Отговор
    Нямаше да вдигат цените я отидете при фризьорката от 12 на 15 лв.е вдигнала

    Коментиран от #42

    17:20 21.08.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 1357

    1 0 Отговор
    Какви протести срещу еврото никакви такива няма ,по и дб правиха протести срещу корицата и най вече Тея дето ги лансиране всички там подобни специалисти , скоро ще е Коледа и друго ще лаете

    Коментиран от #44

    17:31 21.08.2025

  • 35 оня с коня

    2 2 Отговор
    И да се запитаме:КОИ СА срещу Еврото?Ами ето го и пресния пример - ном 9,който не съзнава че пише глупости НО ЗА ВСЕКИ СЛУЧАЙ,...пише с чужд Ник,по-точно - моя.И ще го питам в тая връзка:"От що се сремиш Русофилски Българино да се нарече ДЕБИЛ?" Еса в Края на краищата - ОТ ТаКИВА ЛИ ще вземаме акъл ...когато ни затрябва?!

    Коментиран от #39

    17:32 21.08.2025

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 оня с коня

    0 0 Отговор

    До коментар #35 от "оня с коня":

    БГ-то Ще се оправи само и единственно
    Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя ко-фтиГЕH

    Коментиран от #41

    17:36 21.08.2025

  • 40 Флип Хоризонтал

    2 0 Отговор
    Тоя е минал инструктаж при Зеленчука!

    17:43 21.08.2025

  • 41 Ум ри, бе!

    0 0 Отговор

    До коментар #39 от "оня с коня":

    Смърдящ бо.клук си ти! Много смърдящ!

    17:44 21.08.2025

  • 42 малко е

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "евро":

    Много си евтин, бе! При нас в Козлодуй отдавна мина 20 лева.

    17:53 21.08.2025

  • 43 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    ЩЕ ВИДИТЕ НА 3 СЕПТЕМВРИ ПРЕДИ ОБЯД ДАЛИ ЩЕ СЕ РАЗПУСНАТ ВЪЗРАЖДАНЕ ЗАЩОТО НЕ СА САМИ А ПОНЕ 80 ПРОЦЕНТА ОТ БЪЛГАРСКИЯТ НАРОД КОИТО СА ПРОТИВ ЕВРОТО ПРЕД ПАРЛАМЕНТА КЪДЕТО СЕ ПРИКАНВАТ ВСИЧКИ БЪЛГАРИ КОИТО СА ПРОТИВ ТОВА ПРОДАЖНО МНОЗИНСТВО ВЪВ ПАРЛАМЕНТА И И ПРОДАЖНО ПРАВИТЕЛСТВО.ГЛЕДАЙТЕ КАНАЛ 3 И ЩЕ СЕ УБЕДИТЕ ,А НЕ ВЯРВАЙТЕ НА ПРОДАЖНИТЕ БНТ,БТВ И НОВА И СОЦИОЛОЗИТЕ.

    17:54 21.08.2025

  • 44 Телета в клетки

    0 0 Отговор

    До коментар #34 от "1357":

    Протестите не са срещу еврото, а срещу начина на приемането му и управлението, което го въвежда. Малка разлика, но явно ти е убягнала.

    18:00 21.08.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове