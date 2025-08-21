Първан Симеонов: Протестите срещу еврото забързаха процеса и укрепиха модела на властта

Съпротивата, поне засега, срещу еврото и срещу властта, като че ли укрепи перспективите на еврото и властта. Съжалявам да го кажа за тези, които са постъпвали искрено с протестите, но засега тези протести укрепват модела и властта, коментира в интервю пред БНР създателят на агенция "Мяра" социологът Първан Симеонов.
"Българите трябва да свикват с мисълта, че държавата е непоколебима за въвеждането за еврото. И протестите срещу еврото забързаха този процес. Западните ни партньори побързаха да ни вземат по-активно в еврозоната на принципа: "Ако не си с нас, си с Путин", допълни Симеонов.
В предаването "12+4" той коментира какви са обществените настроения, нагласи и страхове на хората, особено извън столицата, за поскъпването на стоки и услуги по отношение на влизането на еврото от 1 януари и 2026 г. Той се позова на данните от изследване на социологическата агенция "Мяра", и за да не бъде обвиняван, че налива "масло в огъня", социологът направи няколко уговорки.
"Анализът на данните е авторски продукт, който идва от мен и може да спорите с мен, колеги може да имат друга интерпретация. Първо правя уговорката, че има песимизъм по навик, когато става дума за икономика и цени. Лошата новина се мултиплицира и винаги има негативизъм по инерция. Второ темата много се завъртя, дори да се завърти, че няма повишение, когато думата "цени" се използва постоянно в медиите, мнозинствата наострят уши. Дори да не видят увеличение, или да е само стотинка, ще го споделят с нашите анкетьори. Трето има обективни данни, които сочат ръстове на инфлацията и разбира се политизацията", каза Първан Симеонов.
И призна, че съзнава за "наливане на масло в огъня" с тези данни:
"Не е съзнателно и доста мислих дали да публикувам този тип данни, но стана тема. Изследването е проведено от 31 юли до 8 август, сред над 800 души. Публикувах данните, защото стана тема, а целта на създаването на "Мяра" е да имаме бързи данни по обществено значими въпроси. Затова бързам да направя тези уговорки, защото така изисква изследователската коректност"
Той съобщи, че демографската разбивка показва, че са най-големи притеснения от поскъпване при най-уязвимите групи – най-възрастните:
"Може би и ние като публични говорители да призовем хората да изоставят тези притеснения. Това, че потреблението бива стимулирано, показва, че се живее по-добре отпреди. Може да видите тези инфлационни механизми като пазарна последица в страната, а не само като потенциален ефект от еврото. Трябва да признаем, че не сме успели да убедим обществото".
Първан Симеонов предупреди, че говоренето ежедневно за поевтиняване, ако не е поднесено вежливо и с уговорки, може да предизвика допълнителна реакция и тя ще е "скърцане със зъби":
"Защото живеем в общество, което много е лъгано и е скептично, и има традиционно ниско ниво на доверие към официалните си говорители. Тук може да стане ефект снежна топка – негативно набъбване".
И казва, че единственото, което трябва да се прави, е повече информация и повече вежливост, без високомерие към хората, които се боят от еврото, щом се боят, имат право.
"Очаквано е да има съпротиви и ние трябва да се отнасяме вежливо, а не с насмешка и ехидност", съветва изследователят на обществени настроения и мнение.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Българин
Коментиран от #3, #6, #43
17:13 21.08.2025
2 Дебели автобуси
17:14 21.08.2025
4 Пич
17:14 21.08.2025
5 провинциалист
17:15 21.08.2025
6 Трийте троловете
До коментар #1 от "Българин":Стига си тролил бе, мангалмиризлив.
17:15 21.08.2025
7 Да , бе
17:16 21.08.2025
8 НАЛИ СИ ЗНАЕШ
17:17 21.08.2025
9 оня с коня
Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя ко-фтиГЕH
17:18 21.08.2025
10 Каквото и да се приказва !
Процеса се повтаря !
Винаги Един И същ !
Винаги започва с екскалация на Цените !
И обезценяване на Доходите !
И Той Винаги предхожда момента на плануваните Промени !
Като започва със савмото говорене !
Цените летят !
Заплащенето не помръдва !
А Каква ли какафония !
Ще настане !
След 01.01.2026г . !
Каквото и да Лъжат !
Това е Заветната им Цел !
Обезправяването на Българския Нарад !
17:19 21.08.2025
11 евро
Коментиран от #42
17:20 21.08.2025
34 1357
Коментиран от #44
17:31 21.08.2025
35 оня с коня
Коментиран от #39
17:32 21.08.2025
39 оня с коня
До коментар #35 от "оня с коня":БГ-то Ще се оправи само и единственно
Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя ко-фтиГЕH
Коментиран от #41
17:36 21.08.2025
40 Флип Хоризонтал
17:43 21.08.2025
41 Ум ри, бе!
До коментар #39 от "оня с коня":Смърдящ бо.клук си ти! Много смърдящ!
17:44 21.08.2025
42 малко е
До коментар #11 от "евро":Много си евтин, бе! При нас в Козлодуй отдавна мина 20 лева.
17:53 21.08.2025
43 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ
До коментар #1 от "Българин":ЩЕ ВИДИТЕ НА 3 СЕПТЕМВРИ ПРЕДИ ОБЯД ДАЛИ ЩЕ СЕ РАЗПУСНАТ ВЪЗРАЖДАНЕ ЗАЩОТО НЕ СА САМИ А ПОНЕ 80 ПРОЦЕНТА ОТ БЪЛГАРСКИЯТ НАРОД КОИТО СА ПРОТИВ ЕВРОТО ПРЕД ПАРЛАМЕНТА КЪДЕТО СЕ ПРИКАНВАТ ВСИЧКИ БЪЛГАРИ КОИТО СА ПРОТИВ ТОВА ПРОДАЖНО МНОЗИНСТВО ВЪВ ПАРЛАМЕНТА И И ПРОДАЖНО ПРАВИТЕЛСТВО.ГЛЕДАЙТЕ КАНАЛ 3 И ЩЕ СЕ УБЕДИТЕ ,А НЕ ВЯРВАЙТЕ НА ПРОДАЖНИТЕ БНТ,БТВ И НОВА И СОЦИОЛОЗИТЕ.
17:54 21.08.2025
44 Телета в клетки
До коментар #34 от "1357":Протестите не са срещу еврото, а срещу начина на приемането му и управлението, което го въвежда. Малка разлика, но явно ти е убягнала.
18:00 21.08.2025