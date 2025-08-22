Говори адвокатът на капитана от фаталния атракцион в Несебър: Не е имало парасейлинг инструктор

Излязоха нови детайли около трагичния инцидент, при който 8-годишно дете загина, падайки от воден парашут в Несебър. Вчера Окръжният съд в Бургас остави в ареста моряка, който е поставил скъсалите се колани на детето, както и мъжа, който е неформалният отговорник на водната база. Какво още се разкри на съдебното заседание и защо капитанът на лодката, дърпала парашута, беше пуснат под парична гаранция?
"И аз съм майка. Преди няколко години с 8-годишната ми дъщеря се качихме на такъв атракцион. През ума ми не е минавало, че може нещо да се случи и че нашата безопасност може би е била под въпрос. Относно моя клиент основните мотиви, които аз изложих са, че моят клиент е бил като капитан на лодката. Така и не получих длъжностната характеристика, за да видя като какъв е бил назначен и какви правомощия и задължения е имал той. Но като капитан на лодката неговото задължение е било да се грижи за безопасността на лодката, за курса на лодката. Той не е имал организационни или технически правомощия", това каза в "Денят започва" по БНТ адвокат Ваня Радиева, която е защитникът на капитана на лодката, който беше пуснат под парична гаранция.
Неговата съпричастност е единствено, че той работи там, допълни адвокатът. Тя допълни, че от показани снимки в съда тя самата "не е видяла видимо да са прокъсани коланите".
"По-скоро от едната страна беше леко усукан коланът. А в горната част, където се захваща рейката, просто стърчеше едно конче".
По думите ѝ "коланите са се скъсали по едно и също време на едно и също място". Тя допълни, че разследването е още на много ранен етап. Ще бъдат назначени много експертизи, които според нея ще дадат отговор на всички въпроси, които си задаваме.
Има нормативна база, която урежда въпроса кой носи отговорност за сигурността на ползващите подобен тип атракциони. Това са именно наемателите и концесионерите на плажа.
По закон екипажът на лодката трябва да се състои от капитан и инструктор по парасейлинг, но такъв е нямало.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
Като баща, много пъти съм държал децата си, дори на блъскащите се колички в Лунапарк❗
08:55 22.08.2025
2 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
08:57 22.08.2025
3 Сталин
Коментиран от #7, #10
08:59 22.08.2025
4 Абе
08:59 22.08.2025
5 глоги
08:59 22.08.2025
6 БАРБИ
09:01 22.08.2025
7 Тези
До коментар #3 от "Сталин":Че са виновни ,виновни са ,но и работниците за какво са били там да взимат само заплати ли
09:08 22.08.2025
8 Кой
09:09 22.08.2025
9 Гаранция пет хилки
09:10 22.08.2025
10 007 лиценз ту кил
До коментар #3 от "Сталин":Капитанът наистина не е съпричастен, защото той отговаря за лодката, но другите двама пряко са отговорни за състоянието на парашута и коланите. Отговорност за всичко носи собственикът или по-точно управителят на фирмата. Собственик на фирмата е Стефани Симеонова, дъщерята на един от убитите наследници на ВИС2, но тя беше само веднъж бегло спомената, явно тия двамата ще операт пешкира.
Коментиран от #17
09:15 22.08.2025
11 Мнение
И
"По думите ѝ "коланите са се скъсали по едно и също време на едно и също място".
Тези два цитата не се съвместяват логично, ако не се даде допълнителен контекст. Най-вероятно:
• Или човекът не е сигурен в това, което твърди, и просто изразява мнение или усещане;
• Или има други доказателства, различни от снимките, на които се базира твърдението за скъсването;
• Или се оплита в обясненията си, което може да постави под съмнение достоверността или последователността на показанията.
Ако това е в юридически контекст, подобна непоследователност може да бъде използвана за подлагане на съмнение върху нейната достоверност като свидетел.
09:15 22.08.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 аха
09:17 22.08.2025
15 Хмммм
09:18 22.08.2025
16 Фалш
09:19 22.08.2025
17 Сталин
До коментар #10 от "007 лиценз ту кил":Цървулите сте тъпи парчета ,кога ще разберете че работника не носи никаква отговорност за работното си място,отговорността е на собственика на бизнеса и не е работа на работника да следи ,организира какво то и да е никой не му плаща за това ,това пряка отговорност на собственика на бизнеса и трябва да арестуван за убийство
09:23 22.08.2025
18 Палячо
Професионалната визия на една одвокатка трябва да вдъхва доверие и сериозност, а не съмнение с такъв вулгарен фейс.
09:24 22.08.2025
19 Леля Гошо
09:24 22.08.2025