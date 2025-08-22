Новини
Говори адвокатът на капитана от фаталния атракцион в Несебър: Не е имало парасейлинг инструктор

22 Август, 2025 08:40 988 19

Неговата съпричастност е единствено, че той работи там, допълни адвокатът. Тя допълни, че от показани снимки в съда тя самата "не е видяла видимо да са прокъсани коланите"

Говори адвокатът на капитана от фаталния атракцион в Несебър: Не е имало парасейлинг инструктор - 1
Снимка: БНТ
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Излязоха нови детайли около трагичния инцидент, при който 8-годишно дете загина, падайки от воден парашут в Несебър. Вчера Окръжният съд в Бургас остави в ареста моряка, който е поставил скъсалите се колани на детето, както и мъжа, който е неформалният отговорник на водната база. Какво още се разкри на съдебното заседание и защо капитанът на лодката, дърпала парашута, беше пуснат под парична гаранция?
"И аз съм майка. Преди няколко години с 8-годишната ми дъщеря се качихме на такъв атракцион. През ума ми не е минавало, че може нещо да се случи и че нашата безопасност може би е била под въпрос. Относно моя клиент основните мотиви, които аз изложих са, че моят клиент е бил като капитан на лодката. Така и не получих длъжностната характеристика, за да видя като какъв е бил назначен и какви правомощия и задължения е имал той. Но като капитан на лодката неговото задължение е било да се грижи за безопасността на лодката, за курса на лодката. Той не е имал организационни или технически правомощия", това каза в "Денят започва" по БНТ адвокат Ваня Радиева, която е защитникът на капитана на лодката, който беше пуснат под парична гаранция.
Неговата съпричастност е единствено, че той работи там, допълни адвокатът. Тя допълни, че от показани снимки в съда тя самата "не е видяла видимо да са прокъсани коланите".

"По-скоро от едната страна беше леко усукан коланът. А в горната част, където се захваща рейката, просто стърчеше едно конче".

По думите ѝ "коланите са се скъсали по едно и също време на едно и също място". Тя допълни, че разследването е още на много ранен етап. Ще бъдат назначени много експертизи, които според нея ще дадат отговор на всички въпроси, които си задаваме.

Има нормативна база, която урежда въпроса кой носи отговорност за сигурността на ползващите подобен тип атракциони. Това са именно наемателите и концесионерите на плажа.

По закон екипажът на лодката трябва да се състои от капитан и инструктор по парасейлинг, но такъв е нямало.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    2 1 Отговор
    А майката на друг парашут ли са я качили🤔❓
    Като баща, много пъти съм държал децата си, дори на блъскащите се колички в Лунапарк❗

    08:55 22.08.2025

  • 2 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    1 2 Отговор
    Не ми пука за МИНОСИте които миНОСИТЕ 😉

    08:57 22.08.2025

  • 3 Сталин

    12 2 Отговор
    Кога ще арестувате мутрата на Гроб собственик на бизнеса работниците нямат нищо общо с това,това противоречи на закона ,работника не е юридическо лице и не носи отговорност за собствеността на мутрата която държи този бизнес,това е нарушаване на човешките права,все едно чистачката на парламента да носи отговорност за корупцията и бандитизма на ония негодници от парламента

    Коментиран от #7, #10

    08:59 22.08.2025

  • 4 Абе

    9 0 Отговор
    Таа лелка с кви джуки се е барнала...

    08:59 22.08.2025

  • 5 глоги

    4 1 Отговор
    Говори адвокатКАТА на капитана от фаталния атракцион

    08:59 22.08.2025

  • 6 БАРБИ

    10 0 Отговор
    Адвокатки с надути джуки и силиконови цици, министри на туризма неуспели продуценти и актьори, цаца по 30 лева, бира по 20 и евтина дрога - развихме ме го туризма

    09:01 22.08.2025

  • 7 Тези

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Сталин":

    Че са виновни ,виновни са ,но и работниците за какво са били там да взимат само заплати ли

    09:08 22.08.2025

  • 8 Кой

    5 0 Отговор
    Държи плажовете на Несебър и Слунчев бряг - мутрягите

    09:09 22.08.2025

  • 9 Гаранция пет хилки

    2 0 Отговор
    Сега и инструктор по парасейлинг трябвало да има. Ми нали трябва и на него да му плащат. Въобще е чудно как изобщо е имало парашут, от който да паднат? Можело е направо да ги вържат и да ги влачат по корем.

    09:10 22.08.2025

  • 10 007 лиценз ту кил

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "Сталин":

    Капитанът наистина не е съпричастен, защото той отговаря за лодката, но другите двама пряко са отговорни за състоянието на парашута и коланите. Отговорност за всичко носи собственикът или по-точно управителят на фирмата. Собственик на фирмата е Стефани Симеонова, дъщерята на един от убитите наследници на ВИС2, но тя беше само веднъж бегло спомената, явно тия двамата ще операт пешкира.

    Коментиран от #17

    09:15 22.08.2025

  • 11 Мнение

    1 0 Отговор
    "...от показани снимки в съда тя самата "НЕ е видяла видимо да са прокъсани коланите..."
    И
    "По думите ѝ "коланите са се скъсали по едно и също време на едно и също място".

    Тези два цитата не се съвместяват логично, ако не се даде допълнителен контекст. Най-вероятно:
    • Или човекът не е сигурен в това, което твърди, и просто изразява мнение или усещане;
    • Или има други доказателства, различни от снимките, на които се базира твърдението за скъсването;
    • Или се оплита в обясненията си, което може да постави под съмнение достоверността или последователността на показанията.
    Ако това е в юридически контекст, подобна непоследователност може да бъде използвана за подлагане на съмнение върху нейната достоверност като свидетел.

    09:15 22.08.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 аха

    2 0 Отговор
    Едно осемгодишно детенце умря по мъчителен начин и някакви подобия на хора даже не го забелязват. Не те ли е срам, изчодие силиконово, да говориш така? Нямаш ли страх от Бога, да лъжеш гнусно? Всички ги видяхме коланите в какво състояние са, къде са се скъсали, а колегите на твоя "капитан" след като убиха детето с немарливост и алчност, единия унищожава доказателства като хвърля части от колана в морето, а другия укрива документация в колата. За тия не съд трябва, а льинч, още там на плажа. Шото съда в България знаем как криво седи и за няколко хилядарки ще пее с тебе, айдьукатка мрььъсна.

    09:17 22.08.2025

  • 15 Хмммм

    1 0 Отговор
    Странното в случая е, че майката не е държала детето...

    09:18 22.08.2025

  • 16 Фалш

    1 0 Отговор
    отвсякъде ! И джуки , и пазва силиконови !

    09:19 22.08.2025

  • 17 Сталин

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "007 лиценз ту кил":

    Цървулите сте тъпи парчета ,кога ще разберете че работника не носи никаква отговорност за работното си място,отговорността е на собственика на бизнеса и не е работа на работника да следи ,организира какво то и да е никой не му плаща за това ,това пряка отговорност на собственика на бизнеса и трябва да арестуван за убийство

    09:23 22.08.2025

  • 18 Палячо

    1 0 Отговор
    Тази порно актриса ли е или адвокат?
    Професионалната визия на една одвокатка трябва да вдъхва доверие и сериозност, а не съмнение с такъв вулгарен фейс.

    09:24 22.08.2025

  • 19 Леля Гошо

    0 0 Отговор
    Не ви ли е срам, Ани? Какво значи НЕФОРМАЛЕН отговорник? Това да не е дивашко племе което го е избрало за вожд? Този човек е назначен на работа, трябва да има длъжностна характеристика или друго описание на правата и задълженията. Защо прикривате ФОРМАЛНО отговорните лица??? Къде остана журналистическата етика?

    09:24 22.08.2025

