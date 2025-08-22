Ремонти може да доведат до смущения в електрозахранването в части от община Априлци на 26 и 27 август

Държавният Електроенергиен системен оператор (ЕСО) уведоми ЕРМ Запад, че извършва ремонтни дейности по електропровод, който захранва ВЕЦ Видима, собственост на ЕСО.

Дейностите изискват да бъде променена схемата на електрозахранване на потребителите от подстанцията на 26-и и 27-и август за периода от 08.00 ч. до 16.30 ч. във всеки един от двата дни.

Като оператор на електроразпределителната мрежа ЕРМ Запад има задължение да осигури безопасни условия за осъществяване на ремонтните дейности по съоръженията на ЕСО. Промяната на схемата на електрозахранване не може да се осъществи без оперативни превключвания, които водят до кратки прекъсвания на електрозахранването.

ЕРМ Запад предприема всички мерки да сведе до минимум неудобствата за потребителите. Дружеството е в постоянна готовност за реакция в случай на необходимост.

Информация за районите, в които предстоят планирани прекъсвания, тяхната продължителност, както и дали конкретен адрес попада в обсега им, може да бъде намерена на сайта на ЕРМ Запад, в секция Прекъсвания: https://ermzapad.bg/bg/za-klienta/prekusvania/.