Катастрофа затруднява движението по АМ "Тракия" в посока Бургас

Катастрофа затруднява движението между 25-и и 26-и км на автомагистрала "Тракия" в посока Бургас, видя репортер на БТА.
Катастрофирал e автомобил. На място има пожарна и линейка, както и полиция. Движението се отбива от лявата в средната лента.
За пътния инцидент съобщиха и от Агенция "Пътна инфраструктура". Движението при 26-и км на АМ "Тракия" в посока Бургас се осъществява в активната лента поради ПТП.
Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Трафикът се регулира от "Пътна полиция", информират от АПИ.
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 поКУРко
10:50 22.08.2025