Новини
България »
Всички градове »
Явор Божанков: Сегашната водна криза е вследствие от 12 години управление на ГЕРБ в сектора

Явор Божанков: Сегашната водна криза е вследствие от 12 години управление на ГЕРБ в сектора

22 Август, 2025 11:05 1 331 50

  • явор божанков-
  • водна криза-
  • 12 години-
  • герб-
  • управление-
  • сектор

Кризисният план от вчера цели по-скоро успокояване на обществото, ефект няма да има, смята депутатът от ПП-ДБ

Явор Божанков: Сегашната водна криза е вследствие от 12 години управление на ГЕРБ в сектора - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

"Нищо ново не стана вчера. Решението е някаква пиар заявка, която нищо не променя". Това заяви пред БНР депутатът от ПП-ДБ Явор Божанков - член на Комисията по околна среда, която вчера проведе извънредно заседание заради безводието.

"Преди комисията направихме публична заявка, че това е опит управляващите да прехвърлят отговорността на изпълнителната власт към законодателната, защото е точно това - някакво действие, което цели пиар ефект, виждайки, че тежестта на кризата очевидно е непосилна за министрите и те да намерят конкретно решение. Преди 7 месеца ние бяхме тези, които предложиха и се създаде временна комисия по безводието. Тогава управляващите, доста високомерно, си предложиха свой председател. Тя работи 7 месеца. Там се включиха експерти и тя свърши доста добра работа. Излезе и с доклад, изключително подробен. 7 месеца труд. И накрая този доклад не беше внесен в НС от председателя Киселова. Втори месец този доклад някъде отлежава. Изведнъж в рамките на един ден свикват тази комисия и взимат спешни мерки. 7 месеца не ги взеха тези мерки".
Според него решението, което е взето вчера по време на комисията, повтаря правомощия и задължения на министерствата, които те така или иначе имат по закон. Нищо ново нямаше вчера, категоричен бе той.

"Ние бяхме там, за да предложим нашия проект на решение, който цели пренасочване на средства от други проекти, които не са приоритетни. Управляващите го отхвърлиха. С нас или без нас те щяха да проведат това заседание", обясни Божанков в предаването "Преди всички".
Той отбеляза разликата между доклада на временната комисия по безводие и взетите вчера решения: "В доклада се предвижда един орган за управление на водите, но като държавна агенция или национален борд. Това, което вчера приеха управляващите, е механичен сбор от институции, които така или иначе съществуват".

Според него кризисният план от вчера цели по-скоро успокояване на обществото. По думите му ефект няма да има.
За него сегашната водна криза е вследствие от 12 години управление на ГЕРБ в сектора. "ГЕРБ са длъжници на обществото по отношение на ВиК инфраструктурата или липсващата ВиК инфраструктура в много градове", изказа мнението си депутатът.

Той декларира, че имат последователна политическа позиция, че не предприемат общи действия с "Възраждане", включително вотове на недоверие.


България
Поставете оценка:
Оценка 4 от 27 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    11 32 Отговор
    последните 5 г те ли управляваха

    Коментиран от #7, #13, #17

    11:07 22.08.2025

  • 2 Добрутро ,

    30 3 Отговор
    булка , Спасов ден !

    11:08 22.08.2025

  • 3 Абе

    21 21 Отговор
    Няма ли кой да му удари на тоя един шамар да се освести малко?!

    11:08 22.08.2025

  • 4 Гого

    29 8 Отговор
    Имаше един период от време в който управлявахте заедно с тях!

    Коментиран от #36

    11:09 22.08.2025

  • 5 Че как

    28 4 Отговор
    Тошковците и Пламенките какво ги интересува това. Те си знаят хотелите, ресторантите, яхтите, апартаментите. Мислите ли че ги е грижа за хората?

    11:09 22.08.2025

  • 6 Тоя

    15 14 Отговор
    баща му с тесла ли го е дялкал ?

    11:10 22.08.2025

  • 7 Герберастия до шия

    25 5 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    Е а кой друг? С всякакви патерици, хватки и служебни правителства, сглобки точно те управляваха. Доказано и факт!

    11:11 22.08.2025

  • 8 "Работа, работа, работа"

    27 4 Отговор
    ГЕРБ така управляват - с PR заявки и "карай да върви".

    11:12 22.08.2025

  • 9 от цвят на цвят

    8 15 Отговор
    Божанка в новия депутатски сезон за кой ще играеш?Пеевски май е най-готин напоследък.....

    11:15 22.08.2025

  • 10 Г€РБ-Н€ОКОМУ$ТИЧ€$КА АНТИБЪЛГАРСКА М.ФИЯ

    12 0 Отговор
    коп€л€то разбойкУ Н€ МОЖ€ ДА € НОРМАЛ€Н И $Ъ$ $ИГУРНО$Т € $ и г а н и н - ПО-ГОЛЯМ И ОТ ко$ тOFF!
    БАЙ Г А Н ЬО ОТ БАНКЯ € П Р О К Л Я Т И € ЗА БЪЛГАРИЯ!
    ВРЕМЕ Е , КРАЙНО ВРЕМЕ Е ЗА НОВ НАРОДЕН СЪД И т и к в а тЪ -ОСЪДЕН ПРЪВ!

    Коментиран от #30

    11:16 22.08.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Абе туй

    20 3 Отговор
    ГЕРБ да не е Граждани за Европейско Разграбване на България. Продадоха и водата на милите хора.

    11:17 22.08.2025

  • 13 Дрът Пърч

    16 2 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    През последните 15 в началото управляваха, а после пречеха да се управлява, а вече няма никакво значение защото сме в батака.

    11:20 22.08.2025

  • 14 Путинеее, памаги!

    3 3 Отговор
    Ние в Плевен сме русофили, даге.

    11:22 22.08.2025

  • 15 Анонимен

    8 1 Отговор
    На всякъде е Батак пенсионерите бяха ощетени и определени като лош човешки материал

    Коментиран от #18

    11:23 22.08.2025

  • 16 Ела и виж

    12 4 Отговор
    И сега тия, които нямат вода пак да гласуват за ГЕРБ.

    11:26 22.08.2025

  • 17 за сведение

    11 1 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    Последните 5 години държавата беше блокирана, а те се хвалеха по форумите, че още управляват!
    Нека блейките го знаят, когато наближат следващите избори!

    11:27 22.08.2025

  • 18 между другото

    5 0 Отговор

    До коментар #15 от "Анонимен":

    Фашистите се познават по фашистката риторика.

    11:28 22.08.2025

  • 19 върти

    5 0 Отговор
    опашатко за прострелването на детето от синчето ти кой ще лежи в затвора

    11:31 22.08.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Само да попитам

    5 5 Отговор
    Божко ти от коя партийка беше че забравих По добре си мълчи и се прибирай в КАЛТИНЕЦ Там ти е мястото

    Коментиран от #26

    11:32 22.08.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Евроатлантическа деградация

    4 5 Отговор
    Не са виновни само ОПГ герб. А цялата евроатлантическа шайка от национални предатели, къде ни натикаха в Евроджендърския Халифат (ЕСс)!

    11:35 22.08.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Крайно време е...!

    5 4 Отговор
    На този нагаждач-бивше ,,острие" на Корнелия Нинова,да му се...,,поизправи" ...носа...!

    11:39 22.08.2025

  • 26 Би ли дал инфо...?!

    2 0 Отговор

    До коментар #21 от "Само да попитам":

    Какво е това...- ,,КАЛТИНЕЦ"...?!

    11:40 22.08.2025

  • 27 ГЕРБ Видими резултати superdry

    8 4 Отговор
    РАКовите ТУМОРИ ГЕРБ СДС и ДПС НН
    ПРОКЛЯТИЕТО на България

    11:42 22.08.2025

  • 28 Некой

    5 3 Отговор
    И вие колко години сте в парламента, и вие нищо не направихте. Не ми се правете, че сте се загрижили. Нищо не ви спираше да направите нещо 3 години вече.

    11:42 22.08.2025

  • 29 Само Тя Ли е ?

    3 0 Отговор
    Само Тя Ли е ?

    Комай !

    Цяла България Е !

    11:42 22.08.2025

  • 30 АНТИ-КОМУНИ$Т

    3 0 Отговор

    До коментар #10 от "Г€РБ-Н€ОКОМУ$ТИЧ€$КА АНТИБЪЛГАРСКА М.ФИЯ":

    ПО-$ТРАШНО ОТ КОМУНИЗМА € ТОВА , КО€ТО ИДВА $Л€Д Н€ГО!
    разбойкУ (А Г € Н Т БУДАла) И ШТИРЛИЦ П€Д€рад€Ф $а ОТ МАЙКА €ДНА-БКП, А БАЩАТА -КД$!
    ОСТАВКА! ОСТАВКА! ЛУСТРАЦИЯ! ЛУСТРАЦИЯ!
    80г. Ч€РВ€НИ Ф А Т М А Ц И СТИГАТ! СТИГАТ!

    СПЕШНО: АНТИ-КОМУНИ$ТИЧ€$КА РЕВОЛЮЦИЯ! НОВА КОНСТИТУЦИЯ!
    НОВ НАРОДЕН СЪД, Ф А Т М А К А ОСЪДЕН ПРЪВ!
    ЛУСТРАЦИЯ! ЛУСТРАЦИЯ! ЛУСТРАЦИЯ!

    11:43 22.08.2025

  • 31 Хер Флик от Гестапо

    2 3 Отговор
    С те такъв костюм ,Зеленски требваше да отиде при Тръмп, ем камуфлажен, Ем с бела ризка

    11:44 22.08.2025

  • 32 Анонимен

    3 0 Отговор
    Ами публикувайте този доклад! Покажете какво сте свършили в него; всеки плевенчанин вади по триста доклада по майчина ви линия всеки ден!

    11:47 22.08.2025

  • 33 Мда

    2 4 Отговор
    Сегашната водна криса Ножанков е, че водите но отиват в Изрел. Колко кораба на ден заминавате нашата вода?
    Кой депутат ще има топките да обнародва споразумението с Изрел?
    Докога Бойко Методиев Борисов ще ни продава за да си спаси заднка?
    ДОКОГА?

    11:47 22.08.2025

  • 34 Един

    5 4 Отговор
    Рядко глупаво парче, но за сметка на това нагло и гнусно до безумие!

    11:52 22.08.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Един

    3 4 Отговор

    До коментар #4 от "Гого":

    Още го правят колега - те си гласуват всичко каквото Шиши и Буци поискат! Още управляват с тях ама "в сянка"...

    11:54 22.08.2025

  • 37 Божанков е

    2 3 Отговор
    профан.

    11:54 22.08.2025

  • 38 Аааааааа

    3 3 Отговор
    А Кирето източи цял язовир да се снима

    11:57 22.08.2025

  • 39 Карлос Друсар

    3 2 Отговор
    Пeдaлчe, бягaй да те плющaт нeгрите

    11:58 22.08.2025

  • 40 Н.Колев

    4 3 Отговор
    ГЕРБ ПРЕДИМНО УСВОЯВАТ ПАРАТА ЕВРОТО ПРАТКИТЕ ТРАНШОВЕТЕ ОТ ЧУЖБИНА.
    С ТЯХ КОПАХА ДУПКИ МЕТРО В СОФЕТО И НЕКАЧЕСТВЕНИ МАГИСТРАЛИ И САНИРАНЕ.ДРУГО.НИЩО

    11:58 22.08.2025

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Ддд

    3 3 Отговор
    Божанка, само след 4 години управления на Пп-ДБ и Радев, доведоха до това.

    12:06 22.08.2025

  • 43 Кефчо Кефев

    1 2 Отговор
    ТИЯ ОТ ГЕРБ ВДИГНАЛИ ДВОЙНО НЯКАДЕ И ТРОЙНО ЗЯПЛАТИТЕ НА ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИИСКИ СЕКТОТ И СЕГА ВЗИМАТ ЗАЕМИ И ПОЛЗВАТ НАП ЗА БУХАЛКА ЗА СЪБИРАНЕ НА ПАРИ ОТ ВСИЧКО ЖИВО НА ТЕРИТОРИЯТА НА БЪЛГАРИЯ ЗА ДА МОГАТ ДА ПЛАЩАТ ГОЛЕМИТЕ ЗАПЛАТИ НА ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИИТЕ А ПОВЕЧЕТО ОТ ТЯХ СА НЕМУЖНИ ЕЛЕ ОБЩИНАРИ ИЗ БЪЛГАРИЯ КИЯЦИ ДРЕМАЧИ ПО ЦЯЛ ДЕН КОЛКОТО ЩЕШ.

    12:09 22.08.2025

  • 44 Артилерист

    2 1 Отговор
    Преди настоящата сглобка имаше друга сглобка, в която Подмяната и ДъиБъ бяха не само равностоен ортак, ами и невзрачният Денков й беше премиер. Друг въпрос е и изобщо не ми се мисли, какво щеше да се случи, ако още по-невзрачната гербаджийка Габриел беше станала премиер. Общо може да се каже, че в по-голямата част от демократическия преход към капитализъм управляващи са били десните или атлантическите партии и коалиции. В редките случаи, когато левите са се добирали до властта, агресивните атлантици изкарват агитката и започват едни бесни протести и бунтове, които водеха до смяната им. Да не споменавам как Станишев се беше паникьосал и предложи Пеевски за шеф на ДАНС, за да спасява правителството, а по същество го събори. Така че атлантиците, които са управлявали или организирали бунтовете, да не прехвърлят отговорността, ами да си признаят, че са изпълнявали указанията на посолствоТО и хич не им е пукало, че страната върви към колонизиране, африканизиране и безпътие...

    12:15 22.08.2025

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 ц.ц.ц.ц

    1 3 Отговор
    Божанков услужливо забравя, че 5 години време е много време и ако ГЕРБ е оставил лошо наследство във водния сектор, знаещите и можещи умнокрасиви имаха достатъчно време след 2020 година да го оправят, а не сега да се оправдават с Борисов. Едно нещо оставено пет години без поддръжка се саморазпада. Затова е поддръжката.

    12:17 22.08.2025

  • 47 само питам

    1 1 Отговор
    а бе божанка не виждате ли че е голама суша три месеца няма дъжд а и през зимата нямаше сняг язовирите празни и така ще е за в бъдеще суща мор нищо добро не ни чака обърнахме природата та опитно поле никои не го еня за климата замърсяването и вредните газове в случая и господ не може да ни помогне ако не си помогнем сами

    12:20 22.08.2025

  • 48 фен на сидеров

    3 0 Отговор
    е, тук е прав ! и не са само 12 години ! гласувайте отново за чекмеджето !

    12:21 22.08.2025

  • 49 Даниел

    0 0 Отговор
    В никоя държава по света няма да намерите концесия на водния сектор и железопътния транспорт.
    Защо потребителите плащат загуба на фирма която не произвежда продукта който продава?

    12:26 22.08.2025

  • 50 Източват ги

    0 0 Отговор

    До коментар #45 от "Питар":

    язовирите фирмите на ГЕРБ. Произвеждат си ток. Например язовир Йовковци е източен за някакво село, сам кметът Панов си призна, за други цели. И много лъжат за количеството на водата и загубите. Хидроинженерът, който строи Йовковци , казваше пет години ако не капне капка дъжд, ще има вода за Търновския регион.

    12:28 22.08.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол