Явор Божанков: Сегашната водна криза е вследствие от 12 години управление на ГЕРБ в сектора

"Нищо ново не стана вчера. Решението е някаква пиар заявка, която нищо не променя". Това заяви пред БНР депутатът от ПП-ДБ Явор Божанков - член на Комисията по околна среда, която вчера проведе извънредно заседание заради безводието.

"Преди комисията направихме публична заявка, че това е опит управляващите да прехвърлят отговорността на изпълнителната власт към законодателната, защото е точно това - някакво действие, което цели пиар ефект, виждайки, че тежестта на кризата очевидно е непосилна за министрите и те да намерят конкретно решение. Преди 7 месеца ние бяхме тези, които предложиха и се създаде временна комисия по безводието. Тогава управляващите, доста високомерно, си предложиха свой председател. Тя работи 7 месеца. Там се включиха експерти и тя свърши доста добра работа. Излезе и с доклад, изключително подробен. 7 месеца труд. И накрая този доклад не беше внесен в НС от председателя Киселова. Втори месец този доклад някъде отлежава. Изведнъж в рамките на един ден свикват тази комисия и взимат спешни мерки. 7 месеца не ги взеха тези мерки".

Според него решението, което е взето вчера по време на комисията, повтаря правомощия и задължения на министерствата, които те така или иначе имат по закон. Нищо ново нямаше вчера, категоричен бе той.

"Ние бяхме там, за да предложим нашия проект на решение, който цели пренасочване на средства от други проекти, които не са приоритетни. Управляващите го отхвърлиха. С нас или без нас те щяха да проведат това заседание", обясни Божанков в предаването "Преди всички".

Той отбеляза разликата между доклада на временната комисия по безводие и взетите вчера решения: "В доклада се предвижда един орган за управление на водите, но като държавна агенция или национален борд. Това, което вчера приеха управляващите, е механичен сбор от институции, които така или иначе съществуват".

Според него кризисният план от вчера цели по-скоро успокояване на обществото. По думите му ефект няма да има.

За него сегашната водна криза е вследствие от 12 години управление на ГЕРБ в сектора. "ГЕРБ са длъжници на обществото по отношение на ВиК инфраструктурата или липсващата ВиК инфраструктура в много градове", изказа мнението си депутатът.

Той декларира, че имат последователна политическа позиция, че не предприемат общи действия с "Възраждане", включително вотове на недоверие.