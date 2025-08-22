Явор Божанков: Сегашната водна криза е вследствие от 12 години управление на ГЕРБ в сектора

"Нищо ново не стана вчера. Решението е някаква пиар заявка, която нищо не променя". Това заяви пред БНР депутатът от ПП-ДБ Явор Божанков - член на Комисията по околна среда, която вчера проведе извънредно заседание заради безводието.
"Преди комисията направихме публична заявка, че това е опит управляващите да прехвърлят отговорността на изпълнителната власт към законодателната, защото е точно това - някакво действие, което цели пиар ефект, виждайки, че тежестта на кризата очевидно е непосилна за министрите и те да намерят конкретно решение. Преди 7 месеца ние бяхме тези, които предложиха и се създаде временна комисия по безводието. Тогава управляващите, доста високомерно, си предложиха свой председател. Тя работи 7 месеца. Там се включиха експерти и тя свърши доста добра работа. Излезе и с доклад, изключително подробен. 7 месеца труд. И накрая този доклад не беше внесен в НС от председателя Киселова. Втори месец този доклад някъде отлежава. Изведнъж в рамките на един ден свикват тази комисия и взимат спешни мерки. 7 месеца не ги взеха тези мерки".
Според него решението, което е взето вчера по време на комисията, повтаря правомощия и задължения на министерствата, които те така или иначе имат по закон. Нищо ново нямаше вчера, категоричен бе той.
"Ние бяхме там, за да предложим нашия проект на решение, който цели пренасочване на средства от други проекти, които не са приоритетни. Управляващите го отхвърлиха. С нас или без нас те щяха да проведат това заседание", обясни Божанков в предаването "Преди всички".
Той отбеляза разликата между доклада на временната комисия по безводие и взетите вчера решения: "В доклада се предвижда един орган за управление на водите, но като държавна агенция или национален борд. Това, което вчера приеха управляващите, е механичен сбор от институции, които така или иначе съществуват".
Според него кризисният план от вчера цели по-скоро успокояване на обществото. По думите му ефект няма да има.
За него сегашната водна криза е вследствие от 12 години управление на ГЕРБ в сектора. "ГЕРБ са длъжници на обществото по отношение на ВиК инфраструктурата или липсващата ВиК инфраструктура в много градове", изказа мнението си депутатът.
Той декларира, че имат последователна политическа позиция, че не предприемат общи действия с "Възраждане", включително вотове на недоверие.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 1488
Коментиран от #7, #13, #17
11:07 22.08.2025
2 Добрутро ,
11:08 22.08.2025
3 Абе
11:08 22.08.2025
4 Гого
Коментиран от #36
11:09 22.08.2025
5 Че как
11:09 22.08.2025
6 Тоя
11:10 22.08.2025
7 Герберастия до шия
До коментар #1 от "1488":Е а кой друг? С всякакви патерици, хватки и служебни правителства, сглобки точно те управляваха. Доказано и факт!
11:11 22.08.2025
8 "Работа, работа, работа"
11:12 22.08.2025
9 от цвят на цвят
11:15 22.08.2025
10 Г€РБ-Н€ОКОМУ$ТИЧ€$КА АНТИБЪЛГАРСКА М.ФИЯ
БАЙ Г А Н ЬО ОТ БАНКЯ € П Р О К Л Я Т И € ЗА БЪЛГАРИЯ!
ВРЕМЕ Е , КРАЙНО ВРЕМЕ Е ЗА НОВ НАРОДЕН СЪД И т и к в а тЪ -ОСЪДЕН ПРЪВ!
Коментиран от #30
11:16 22.08.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Абе туй
11:17 22.08.2025
13 Дрът Пърч
До коментар #1 от "1488":През последните 15 в началото управляваха, а после пречеха да се управлява, а вече няма никакво значение защото сме в батака.
11:20 22.08.2025
14 Путинеее, памаги!
11:22 22.08.2025
15 Анонимен
Коментиран от #18
11:23 22.08.2025
16 Ела и виж
11:26 22.08.2025
17 за сведение
До коментар #1 от "1488":Последните 5 години държавата беше блокирана, а те се хвалеха по форумите, че още управляват!
Нека блейките го знаят, когато наближат следващите избори!
11:27 22.08.2025
18 между другото
До коментар #15 от "Анонимен":Фашистите се познават по фашистката риторика.
11:28 22.08.2025
19 върти
11:31 22.08.2025
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Само да попитам
Коментиран от #26
11:32 22.08.2025
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Евроатлантическа деградация
11:35 22.08.2025
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Крайно време е...!
11:39 22.08.2025
26 Би ли дал инфо...?!
До коментар #21 от "Само да попитам":Какво е това...- ,,КАЛТИНЕЦ"...?!
11:40 22.08.2025
27 ГЕРБ Видими резултати superdry
ПРОКЛЯТИЕТО на България
11:42 22.08.2025
28 Некой
11:42 22.08.2025
29 Само Тя Ли е ?
Комай !
Цяла България Е !
11:42 22.08.2025
30 АНТИ-КОМУНИ$Т
До коментар #10 от "Г€РБ-Н€ОКОМУ$ТИЧ€$КА АНТИБЪЛГАРСКА М.ФИЯ":ПО-$ТРАШНО ОТ КОМУНИЗМА € ТОВА , КО€ТО ИДВА $Л€Д Н€ГО!
разбойкУ (А Г € Н Т БУДАла) И ШТИРЛИЦ П€Д€рад€Ф $а ОТ МАЙКА €ДНА-БКП, А БАЩАТА -КД$!
ОСТАВКА! ОСТАВКА! ЛУСТРАЦИЯ! ЛУСТРАЦИЯ!
80г. Ч€РВ€НИ Ф А Т М А Ц И СТИГАТ! СТИГАТ!
СПЕШНО: АНТИ-КОМУНИ$ТИЧ€$КА РЕВОЛЮЦИЯ! НОВА КОНСТИТУЦИЯ!
НОВ НАРОДЕН СЪД, Ф А Т М А К А ОСЪДЕН ПРЪВ!
ЛУСТРАЦИЯ! ЛУСТРАЦИЯ! ЛУСТРАЦИЯ!
11:43 22.08.2025
31 Хер Флик от Гестапо
11:44 22.08.2025
32 Анонимен
11:47 22.08.2025
33 Мда
Кой депутат ще има топките да обнародва споразумението с Изрел?
Докога Бойко Методиев Борисов ще ни продава за да си спаси заднка?
ДОКОГА?
11:47 22.08.2025
34 Един
11:52 22.08.2025
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Един
До коментар #4 от "Гого":Още го правят колега - те си гласуват всичко каквото Шиши и Буци поискат! Още управляват с тях ама "в сянка"...
11:54 22.08.2025
37 Божанков е
11:54 22.08.2025
38 Аааааааа
11:57 22.08.2025
39 Карлос Друсар
11:58 22.08.2025
40 Н.Колев
С ТЯХ КОПАХА ДУПКИ МЕТРО В СОФЕТО И НЕКАЧЕСТВЕНИ МАГИСТРАЛИ И САНИРАНЕ.ДРУГО.НИЩО
11:58 22.08.2025
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Ддд
12:06 22.08.2025
43 Кефчо Кефев
12:09 22.08.2025
44 Артилерист
12:15 22.08.2025
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 ц.ц.ц.ц
12:17 22.08.2025
47 само питам
12:20 22.08.2025
48 фен на сидеров
12:21 22.08.2025
49 Даниел
Защо потребителите плащат загуба на фирма която не произвежда продукта който продава?
12:26 22.08.2025
50 Източват ги
До коментар #45 от "Питар":язовирите фирмите на ГЕРБ. Произвеждат си ток. Например язовир Йовковци е източен за някакво село, сам кметът Панов си призна, за други цели. И много лъжат за количеството на водата и загубите. Хидроинженерът, който строи Йовковци , казваше пет години ако не капне капка дъжд, ще има вода за Търновския регион.
12:28 22.08.2025