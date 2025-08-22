Новини
Две жени се удавиха на Южното Черноморие

22 Август, 2025 11:37 1 278 8

Едната е чужда туристка

Две жени се удавиха на Южното Черноморие - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

За два нови случая на удавници по българското черноморие съобщи днес полицията в Бургас. Удавили са се две жени, едната е чужда туристка, предава БГНЕС.

Първият инцидент от вчера се е случил около 12.51 часа. Полицаите в Царево получили сигнал от района на неохраняемата част на плаж "Делфин" край Ахтопол. В морето се е удавила 56-годишна жена от София.

Вторият инцидент се е разиграл около 13.20 часа в района на южния плаж на Поморие пред комплекс "Феста Панорама". В морето срещу първи спасителен пост се удавила 72-годишна финландска гражданка, пристигнала в България на 16 август със съпруга си.

Телата на двете жени са откарани в отделение "Съдебна медицина" при УМБАЛ – Бургас за аутопсия. Работата по случаите продължава.


  • 1 Весела

    5 1 Отговор
    Трагедия!

    Коментиран от #7

    11:38 22.08.2025

  • 2 издавят се хората

    5 1 Отговор
    слънчасват . после във водата нагълтват морска вода и се задавят . следва шок . тук е мястото на спасителя . да ги спаси . ако няма се удавят . съдба . сега сигурно ще вдигат цената на рибата .

    11:44 22.08.2025

  • 3 1488

    7 1 Отговор
    "Едната е чужда туристка"
    значи урките са местни туристка

    11:48 22.08.2025

  • 4 Ирина

    4 1 Отговор
    Вчера се прибрах от Поморие и с мъжа ми 10 дни прекараме точно зад този спасител. Нищо лично, но този младеж не го свърташе на едно място и в по-голямата част от деня или е по баровете или си лафи с мадами. Подозирам, че изобщо не е бил там дори.

    11:51 22.08.2025

  • 5 Гларуса

    3 0 Отговор
    Бабушкери ако сами не се пазите няма кой да ви пази !

    12:10 22.08.2025

  • 6 Ддд

    3 0 Отговор
    Тези хора сякаш са полудели. Колкото повече се казва да внимават за подводни течения да не влизат навътре, толкова повече започнаха да се давят.

    12:10 22.08.2025

  • 7 Мдааааа...

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Весела":

    А чии са го дирили в морето като не ги бива да плуват? Това да не е като у басейна на СПА-то.

    12:16 22.08.2025

  • 8 Закривай !

    0 0 Отговор
    Закривайте курортите по Черноморието. Според медиите народа масово се дави. Или измислете калпав закон, с хиляди поправки, с глоби и санкции на давещите се.И да има конфискация непременно. Примери в тъпото българско / гербаджийско-мутренско/ законодателство има в изобилия. Да се пълни бюджета, че няма пари за заплатите на чиновниците. Или пратете чиновниците на бригада лятото да спасяват давещите се. Белким им се случи случка и да останат по-малко.

    12:23 22.08.2025

