Две жени се удавиха на Южното Черноморие

За два нови случая на удавници по българското черноморие съобщи днес полицията в Бургас. Удавили са се две жени, едната е чужда туристка, предава БГНЕС.
Първият инцидент от вчера се е случил около 12.51 часа. Полицаите в Царево получили сигнал от района на неохраняемата част на плаж "Делфин" край Ахтопол. В морето се е удавила 56-годишна жена от София.
Вторият инцидент се е разиграл около 13.20 часа в района на южния плаж на Поморие пред комплекс "Феста Панорама". В морето срещу първи спасителен пост се удавила 72-годишна финландска гражданка, пристигнала в България на 16 август със съпруга си.
Телата на двете жени са откарани в отделение "Съдебна медицина" при УМБАЛ – Бургас за аутопсия. Работата по случаите продължава.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Весела
Коментиран от #7
11:38 22.08.2025
2 издавят се хората
11:44 22.08.2025
3 1488
значи урките са местни туристка
11:48 22.08.2025
4 Ирина
11:51 22.08.2025
5 Гларуса
12:10 22.08.2025
6 Ддд
12:10 22.08.2025
7 Мдааааа...
До коментар #1 от "Весела":А чии са го дирили в морето като не ги бива да плуват? Това да не е като у басейна на СПА-то.
12:16 22.08.2025
8 Закривай !
12:23 22.08.2025