Инспекцията по труда стартира проверки по Южното Черноморие

Инспекцията по труда започва проверки по Южното Черноморие за недеклариран труд в хотелите и заведенията през летния сезон, съобщават от БНТ.
Контролът е насочен към спазването на трудовите договори, работното време, заплащането, както и безопасността на работниците. Ще се проверява и наемането на непълнолетни, както и работници от трети страни.
От началото на годината Инспекцията по труда е направила над 31 хиляди проверки и е установила повече от 123 хиляди нарушения.
Само случаите на работа без трудов договор са над 2200. В проверките в курорта Слънчев бряг ще се включи и министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Към
07:47 22.08.2025
2 ИТ ще си
07:49 22.08.2025
3 ,,Инспекция" ли...?!
Трябва уволнение на тия нищоправци,които по цял ден дремят по бюрата,отровени от кафета...!
Разни Бочкови Калинки,незнаещи за какво получават заплата...
08:02 22.08.2025
4 Директора
08:23 22.08.2025
5 Строг контрол
08:40 22.08.2025
6 3838
08:45 22.08.2025
7 Васил
08:47 22.08.2025
8 Дедо
08:49 22.08.2025
9 Глупости на търкалета
Ми тоѝ, туристическият сезон приключи! Краят на Август сме и какво ще проверявате? Пачките са направени, а Вие пушилката ще вдигате! Що не проверявахте преди месец когато сезона е в силата си? Вие хептен за канарчета ни взимате, ама не сме!
09:14 22.08.2025