Инспекцията по труда стартира проверки по Южното Черноморие

Инспекцията по труда стартира проверки по Южното Черноморие

22 Август, 2025 07:46 770 9

Контролът е насочен към спазването на трудовите договори, работното време, заплащането, както и безопасността на работниците. Ще се проверява и наемането на непълнолетни, както и работници от трети страни.

Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Инспекцията по труда започва проверки по Южното Черноморие за недеклариран труд в хотелите и заведенията през летния сезон, съобщават от БНТ.

От началото на годината Инспекцията по труда е направила над 31 хиляди проверки и е установила повече от 123 хиляди нарушения.

Само случаите на работа без трудов договор са над 2200. В проверките в курорта Слънчев бряг ще се включи и министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов.


  • 1 Към

    14 1 Отговор
    края на сезона , оставени да направят милионите си , че да има и за тях !

    07:47 22.08.2025

  • 2 ИТ ще си

    7 1 Отговор
    направи курорта по Черноморието и между другото ще тормози работодателите.

    07:49 22.08.2025

  • 3 ,,Инспекция" ли...?!

    15 0 Отговор
    След дъжд-качулка...!
    Трябва уволнение на тия нищоправци,които по цял ден дремят по бюрата,отровени от кафета...!
    Разни Бочкови Калинки,незнаещи за какво получават заплата...

    08:02 22.08.2025

  • 4 Директора

    4 0 Отговор
    Както винаги у нас. Обявяваме гръмко, сакън да ненхванем някой.

    08:23 22.08.2025

  • 5 Строг контрол

    4 0 Отговор
    Тъкмо навреме започват инспекциите. Да бяха почивали още една две седмици пък тогава да започват. Що бързат толкова?

    08:40 22.08.2025

  • 6 3838

    3 0 Отговор
    Инспекцията по труда е неработеща институция. Нали всяка година инспектира Черноморието, уж? Накрая- нищо.

    08:45 22.08.2025

  • 7 Васил

    3 0 Отговор
    Тия решиха да имитират дейност, когато сезона свърши!

    08:47 22.08.2025

  • 8 Дедо

    1 0 Отговор
    Проформа . Обаждат се предварително къде ще проверяват..Само ако е по жалба и сигнал ,може да има ефект.

    08:49 22.08.2025

  • 9 Глупости на търкалета

    1 0 Отговор
    Големият сапунен мехур ...!
    Ми тоѝ, туристическият сезон приключи! Краят на Август сме и какво ще проверявате? Пачките са направени, а Вие пушилката ще вдигате! Що не проверявахте преди месец когато сезона е в силата си? Вие хептен за канарчета ни взимате, ама не сме!

    09:14 22.08.2025

