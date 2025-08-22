Прокуратурата ще преквалифицира обвинението срещу шофьора на АТВ-то в Слънчев бряг

Окръжната прокуратура в Бургас ще преквалифицира обвинението срещу Никола Бургазлиев, който на 14-и август в Слънчев бряг премаза с електрическо АТВ петима души.
Това каза преди днешното съдебно заседание по случая говорителят на Окръжната прокуратура Христо Колев.
Обвинението ще бъде променено от причиняване на средни в причиняване на тежки телесни повреди. Протестът пред Съдебната палата в Бургас продължава.
За инцидента:
Преди седмица 18-годишният Никола Бургазлиев блъсна петима пешеходци на тротоар в курорта Слънчев бряг. Остава критично състоянието на двама от пострадалите - 35-годишна жена от Пловдив и 4-годишния ѝ син.
На младежа беше повдигнато обвинение за нанасяне на средна телесна повреда на повече от едно лице, а магистратите му наложиха мярка за неотклонение "домашен арест", което прокуратурата обжалва.
Юлиан Здравков, бащата на двете блъснати деца, сподели, че мярката на Бургазлиев ще се гледа в 14 ч:
В четвъртък изпълняващият функциите на главен прокурор Борислав Сарафов възложи случая на Националната следствена служба. Мотивите му: Подлежащите на установяване факти и обстоятелства по него налагат разследването да се извърши от следовател с висока степен на квалификация и опит в работата с оглед правната сложност на делото.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Боруна Лом
Коментиран от #3
15:54 22.08.2025
2 Последния Софиянец
Коментиран от #8
15:54 22.08.2025
3 Последния Софиянец
До коментар #1 от "Боруна Лом":Съдията който го пусна е син на дясната ръка на Брендо.
Коментиран от #17
15:55 22.08.2025
4 1488
не като "убийство"
Коментиран от #10, #12
15:56 22.08.2025
5 Конспиратор
15:56 22.08.2025
6 Данко Харсъзина
15:56 22.08.2025
7 Сила
15:57 22.08.2025
8 Данко Харсъзина
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Това не е АТВ а една електрическа детска количка. Има три дето ги дават под наем тук до хотела ми. Гледам ги всеки ден. Близкитте са злобни и зли и за това Господ ги е подложил на изпитание.
Коментиран от #13, #23
16:00 22.08.2025
9 Респект
16:00 22.08.2025
10 Звучи
До коментар #4 от "1488":като нека сега да стане донор, а мъката на семейството да си я преживяват, както могат.
Коментиран от #11
16:01 22.08.2025
11 1488
До коментар #10 от "Звучи":звучи като виновен няма
тя сама умрела
16:02 22.08.2025
12 Като
До коментар #4 от "1488":изключат ударите , подържащи сърцето на женицата , към обвинението на Н.Б. ще се добави и убийство !
16:07 22.08.2025
13 Последния Софиянец
До коментар #8 от "Данко Харсъзина":Не е детски.Развива голяма скорост и е голям колкото истински джип.
16:08 22.08.2025
14 И кое точно е
Коментиран от #16
16:08 22.08.2025
15 Небегец
Но да го освободят в уречен час, че да могат да се подготвят както трябва посрещачите !!
16:10 22.08.2025
16 Точно
До коментар #14 от "И кое точно е":Кара срещу тях , натискайки газта до края и фронтално ги помита хората , от лицето на жената не е имало и следа от лице ! Ужасно !
16:12 22.08.2025
17 Държавата си има МАФИЯ
До коментар #3 от "Последния Софиянец":СЪДия Никола Дойчев пуснал милиционерския син е СИН на капитан далечно плаване Дойчин Дойчев капитана на НАРКО кораба "Свети Николай" стоката на БРЕНДО и БОЙКО ,кораба арестуван 20212 год с ТРИ ТОНА КОКАИН от Венецуела.
Дойчев и БРЕНДО са роднини
Коментиран от #21
16:12 22.08.2025
18 Юрист
16:18 22.08.2025
19 Когато
16:23 22.08.2025
20 ИВАН
16:26 22.08.2025
21 "Мореплавателите" в действие!
До коментар #17 от "Държавата си има МАФИЯ":С две думи , "Вифаджийте" , полицаите от "Левски - Спартак" ,котилото от което и Брендо!!!!
Български, нарко - Къртел от "Преподаватели и спортисти" !
16:28 22.08.2025
22 Иван
16:28 22.08.2025
24 доц. кукерска
16:34 22.08.2025
25 Сатана Z
16:38 22.08.2025