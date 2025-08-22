Новини
Прокуратурата ще преквалифицира обвинението срещу шофьора на АТВ-то в Слънчев бряг

22 Август, 2025

Обвинението ще бъде променено от причиняване на средни в причиняване на тежки телесни повреди

Прокуратурата ще преквалифицира обвинението срещу шофьора на АТВ-то в Слънчев бряг - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Окръжната прокуратура в Бургас ще преквалифицира обвинението срещу Никола Бургазлиев, който на 14-и август в Слънчев бряг премаза с електрическо АТВ петима души.

Това каза преди днешното съдебно заседание по случая говорителят на Окръжната прокуратура Христо Колев.

Обвинението ще бъде променено от причиняване на средни в причиняване на тежки телесни повреди. Протестът пред Съдебната палата в Бургас продължава.

За инцидента:

Преди седмица 18-годишният Никола Бургазлиев блъсна петима пешеходци на тротоар в курорта Слънчев бряг. Остава критично състоянието на двама от пострадалите - 35-годишна жена от Пловдив и 4-годишния ѝ син.

На младежа беше повдигнато обвинение за нанасяне на средна телесна повреда на повече от едно лице, а магистратите му наложиха мярка за неотклонение "домашен арест", което прокуратурата обжалва.

Юлиан Здравков, бащата на двете блъснати деца, сподели, че мярката на Бургазлиев ще се гледа в 14 ч:

В четвъртък изпълняващият функциите на главен прокурор Борислав Сарафов възложи случая на Националната следствена служба. Мотивите му: Подлежащите на установяване факти и обстоятелства по него налагат разследването да се извърши от следовател с висока степен на квалификация и опит в работата с оглед правната сложност на делото.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Боруна Лом

    15 1 Отговор
    ИМА СНИМКИ НА ТАЛИБАНИНА!ДОЖИВОТНА ДАЕ!

    Коментиран от #3

    15:54 22.08.2025

  • 2 Последния Софиянец

    20 0 Отговор
    Това не е АТВ а електрически минихамър под наем и е голям колкото един нормален автомобил.АТВ не може да нанесе такива поражения.

    Коментиран от #8

    15:54 22.08.2025

  • 3 Последния Софиянец

    22 0 Отговор

    До коментар #1 от "Боруна Лом":

    Съдията който го пусна е син на дясната ръка на Брендо.

    Коментиран от #17

    15:55 22.08.2025

  • 4 1488

    26 0 Отговор
    как звучи само "мозьчна смьрт"
    не като "убийство"

    Коментиран от #10, #12

    15:56 22.08.2025

  • 5 Конспиратор

    22 0 Отговор
    Забавленията с алтернативните транспортни средства ATV не бива да са в градска среда.

    15:56 22.08.2025

  • 6 Данко Харсъзина

    0 23 Отговор
    Мили деца, не бъдете отмъстителни, злобни и зли. Това е от лукавия. Нашия Господ Бог е изпратил изпитание на близките защото са отмъстителни и зли.

    15:56 22.08.2025

  • 7 Сила

    29 1 Отговор
    ЖЕНАТА НА ПРАКТИКА Е МЪРТВА БЕ , КВИ ТЕЛЕСНИ ПОВРЕДИ ......МИЛИЦИОНЕРСКИ ГЛАВИ ЦИМЕНТОВИ !!! Продукти на симеоновския интернат , не на факултета по право на СУ

    15:57 22.08.2025

  • 8 Данко Харсъзина

    2 23 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Това не е АТВ а една електрическа детска количка. Има три дето ги дават под наем тук до хотела ми. Гледам ги всеки ден. Близкитте са злобни и зли и за това Господ ги е подложил на изпитание.

    Коментиран от #13, #23

    16:00 22.08.2025

  • 9 Респект

    24 0 Отговор
    към съдията и състава ! Премазалият хората 18 годишен ще бъде върнат в ареста , въпреки усилията на адвокатката му , която го била познавала от малък и "аргумента " ѝ , че няма да се укрие е парадоксален - тъй като наскоро бил в чужбина на сватба на сестра му за чужденец и след сватбата се бил.....завърнал !

    16:00 22.08.2025

  • 10 Звучи

    7 0 Отговор

    До коментар #4 от "1488":

    като нека сега да стане донор, а мъката на семейството да си я преживяват, както могат.

    Коментиран от #11

    16:01 22.08.2025

  • 11 1488

    16 0 Отговор

    До коментар #10 от "Звучи":

    звучи като виновен няма
    тя сама умрела

    16:02 22.08.2025

  • 12 Като

    15 0 Отговор

    До коментар #4 от "1488":

    изключат ударите , подържащи сърцето на женицата , към обвинението на Н.Б. ще се добави и убийство !

    16:07 22.08.2025

  • 13 Последния Софиянец

    19 0 Отговор

    До коментар #8 от "Данко Харсъзина":

    Не е детски.Развива голяма скорост и е голям колкото истински джип.

    16:08 22.08.2025

  • 14 И кое точно е

    26 0 Отговор
    "правната сложност " на делото?Един келеш се качва на тротоара и гази наред!!!Може би сложността идва от това ,че е син на полицаи!

    Коментиран от #16

    16:08 22.08.2025

  • 15 Небегец

    18 0 Отговор
    Предлагам да освободят момчето, нали е добро момче ...
    Но да го освободят в уречен час, че да могат да се подготвят както трябва посрещачите !!

    16:10 22.08.2025

  • 16 Точно

    18 0 Отговор

    До коментар #14 от "И кое точно е":

    Кара срещу тях , натискайки газта до края и фронтално ги помита хората , от лицето на жената не е имало и следа от лице ! Ужасно !

    16:12 22.08.2025

  • 17 Държавата си има МАФИЯ

    21 0 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    СЪДия Никола Дойчев пуснал милиционерския син е СИН на капитан далечно плаване Дойчин Дойчев капитана на НАРКО кораба "Свети Николай" стоката на БРЕНДО и БОЙКО ,кораба арестуван 20212 год с ТРИ ТОНА КОКАИН от Венецуела.
    Дойчев и БРЕНДО са роднини

    Коментиран от #21

    16:12 22.08.2025

  • 18 Юрист

    17 0 Отговор
    Алооо мозъчната смърт е юридическа смърт има решение на ВКС от 1998ма! Ква тежка телесна бе тоя прокурор смъртно наказание и за него!

    16:18 22.08.2025

  • 19 Когато

    12 0 Отговор
    премазва хората с мръсна газ , не е бил сам , а с приятелката си и чалга до дупка .

    16:23 22.08.2025

  • 20 ИВАН

    8 0 Отговор
    Пак го усукват и навървят ... то си е чисто убийство от престъпна небрежност, а те - телесни повреди някакви си.

    16:26 22.08.2025

  • 21 "Мореплавателите" в действие!

    9 0 Отговор

    До коментар #17 от "Държавата си има МАФИЯ":

    С две думи , "Вифаджийте" , полицаите от "Левски - Спартак" ,котилото от което и Брендо!!!!
    Български, нарко - Къртел от "Преподаватели и спортисти" !

    16:28 22.08.2025

  • 22 Иван

    5 1 Отговор
    Чудно ми е, дали водача направил това ПТП има шофьорска книжка за управление на такова АТВ(МПС)

    16:28 22.08.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 доц. кукерска

    3 2 Отговор
    Добро момче, винаги поздравява преподавателите в университета

    16:34 22.08.2025

  • 25 Сатана Z

    1 6 Отговор
    Излезе тълпата на улицата за да раздава правосъдие ,следствие на което "НЕЗАВИСИМАТА" прокуратура си плю на сурата и се поддаде на "уличното правосъдие"

    16:38 22.08.2025

