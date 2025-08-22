Новини
България »
След близо месец битка с огъня: Ликвидиран е пожарът в Пирин

След близо месец битка с огъня: Ликвидиран е пожарът в Пирин

22 Август, 2025 16:09 520 3

  • пирин-
  • пожар-
  • овладян

Няма активни огнища

След близо месец битка с огъня: Ликвидиран е пожарът в Пирин - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

След продължила почти месец битка с огнената стихия, пожарът в Пирин, който избухна вечерта на 25 юли, е напълно ликвидиран.

Това обяви областният директор на служба "Пожарна безопасност и защита на населението" в Благоевград комисар Валентин Василев, предава БНР.

"Въпреки, че няма тлеещи огнища - нито по периметъра, нито във вътрешността на пожара, обходите на огнеборците ще продължат, а най-големият риск е торфът с дълбочина над 50 см", каза комисар Василев.

"Можем да кажем, че пожарът, след като беше локализиран, вече е ликвидиран по всички фронтове. Нямаме развитие по периметъра на пожара. Продължават обаче обходите на нашите служители.

Торфът е с дълбочина от 50 см и ние ще продължим с нашите обходи за откриване, ако има такива места, където той още тлее", обясни директорът на благоевградската пожарна.

Тепърва ще се прави задълбочен анализ на горските пожари, на природните катаклизми, които ги превръщат в истинско бедствие, на действията на институциите и отговорността на обществото, но категорично живеем в нова реалност, каза комисар Василев.

"Трябва да се адаптираме. Да пренастроим нашите системи, мисленето си и поведението си за новата реалност, която е с температури над 35 градуса, ветрове с пориви в порядъка на 80-90 км в час, за да може първо да предотвратяваме възникването на пожари, и след това сме адаптирани, подготвени за реакция.

Не само службите, а и населението при възникване на бедствия", заключи директорът на благоевградската пожарна.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Симитли

    2 0 Отговор
    Айде монтирайте Перките

    Коментиран от #2

    16:19 22.08.2025

  • 2 пешo

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Симитли":

    Е то днес заваля ...затова ли го ликвидираха ....

    16:25 22.08.2025

  • 3 Знайко

    2 0 Отговор
    Разстенията на голяма надморска височина имат много по малко нарастване, поради по-късия топъл сезон и по-студените вечери. Ако на 0 метра надморска гората ще се възтанови за 12 месеца примерно, на 2300 метра за това ще и трябват 24 месеца примерно. Ти да оставиш един месец планината да гори....не знам какъв трябва да си.
    Извикай доброволци, наеми автобуси които да ги транспортират на смени, организирай височинни лагери за поддръжка, дай на хората екипировка с която да работят, обяви безплатна храна и транспорт, извикай военните да помагат с тежки машини......нищо от това не чух и не видях. Добре че заваля!
    После питат защо Господ ни ни обичал и не ни помагал!
    Шефа ни гледа сеира 1 месец и накрая прати няколко облака , че да не изгори всичко.

    16:33 22.08.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове