Новини
България »
Всички градове »
Бащата на Сияна за инцидента с АТВ: Хората ми пращат съобщения, че в "Слънчев бряг" цари абсолютно беззаконие

Бащата на Сияна за инцидента с АТВ: Хората ми пращат съобщения, че в "Слънчев бряг" цари абсолютно беззаконие

23 Август, 2025 11:12 999 39

  • николай попов-
  • атв-
  • слънчев бряг-
  • хора-
  • беззаконие

"Нагледахме се като общество на фрапантни случаи, които останаха безнаказани. Затова в момента близките нямат тази увереност, че ще получат възмездие и справедливост. Може би с даването на гласност, вчера посветна някаква светлина в тунела, че ще има възмездие”, заяви рали състезателят Димитър Илиев, експерт по пътна безопасност

Бащата на Сияна за инцидента с АТВ: Хората ми пращат съобщения, че в "Слънчев бряг" цари абсолютно беззаконие - 1
Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Вярвам, че справедливостта ще е на страната на пострадалите при инцидента с АТВ-то в „Слънчев бряг”. Това заяви пред NOVA Николай Попов, баща на 12-годишната Сияна, която загина в катастрофа.
„Вярвам, че това ще се случи, защото справедливостта винаги трябва да бъде налична и да е на страната на жетвите. Няма как да няма справедливост при такъв обществен интерес и такъв медиен отзвук. Трябва да има справедливост”, заяви Попов.

Относно страховете на семейството на пострадалите, че родителите на 18-годишния Никола Бургазлиев са полицаи и могат да повлияват на разследването, Николай Попов каза, че е получил такива съобщения.
„Бях потърсен поради тази причина от семейството. Те поискаха гласност и справедливост. Наистина има сериозни съмнения. Хората в Несебър, поне тези, с които аз разговарях, не смеят да застанат пред камера, не смеят да говорят. В същото време ми изпращат доста съобщения във фейсбук, като ме информират какво се случва, как там едва ли не действа абсолютно беззаконие и справедливостта се движи по други механизми, а не по обществено и законовоприетите. Смятам, че след като делото е прието от НСлС, няма от какво да се притесняват”, заяви Попов.

„Нагледахме се като общество на фрапантни случаи, които останаха безнаказани. Затова в момента близките нямат тази увереност, че ще получат възмездие и справедливост. Може би с даването на гласност, вчера посветна някаква светлина в тунела, че ще има възмездие”, заяви рали състезателят Димитър Илиев, експерт по пътна безопасност.
Подобен тип поведение насърчава агресорите по пътищата да продължават с нарушенията, да карат арогантно и да стават инциденти. Задължително трябва да имаме нагледно показани хора, които ще платят цената и ще понесат отговорността за действията си. Крайно време е да видим справедливост”, каза Илиев.

„Прилагането на законите е важно. Нашата полиция досега какво прави? Мери само скорост. Да но има много по-важни нарушения от скорост – неправилно изпреварване, минаване на червено. Знаете ли, че почти всяка една катастрофа, за която няма обяснение, тя е заради разсейване в телефона, например”, коментира пътният експерт.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Въпрос

    13 12 Отговор
    Този на какъв се прави? Нещо ми звучи неискрено. Ще влиза в политиката май и хич не му че за детето.

    Коментиран от #39

    11:19 23.08.2025

  • 3 Как така

    25 0 Отговор
    Как така беззаконие, всичките курорти са пълни с полицаи и семействата им

    11:19 23.08.2025

  • 4 А някой

    16 0 Отговор
    Да каже това АТВ регистрирано ли е имало ли е ГО минат преглед

    11:19 23.08.2025

  • 5 Пешо

    7 9 Отговор
    Виновен е посланика на Германия. Според този същия.

    11:20 23.08.2025

  • 6 гербер

    8 4 Отговор
    да живеят джигитите!

    Коментиран от #8

    11:21 23.08.2025

  • 7 Да те питам

    3 12 Отговор

    До коментар #1 от "Чорбара":

    Сигурно си фен на Възраждане,ще има ли протест за еврото

    11:21 23.08.2025

  • 8 Крадлива държава в ЕВРОЗОНАТА

    12 0 Отговор

    До коментар #6 от "гербер":

    ЕХА тоя откри Америка! Съдията от Перник, който се удави в Царево се опитал да блудства с 15-годишна в морето чети в свободно слово. ТВОЯ МЕНТОР ОТ ШАЙКАТА ГЕРБ СЪЗДАДЕ ТОВА СТАТУКВО ЗА ДА МОЖЕ ДА КРАДЕ НА ВОЛА.БЕЗНАКАЗАНО! ТОВА ЩЕ СЕ ПРОМЕНИ КОГАТО ДЕЦАТА НА ШАЙКАТА ГРАБЛИВА ГЕРБ ЗАПОЧНАТ ДА ГИНАТ.

    11:25 23.08.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 То затова се ходи на

    9 0 Отговор
    .. Слънчака. Който оцелее оцелее.

    11:30 23.08.2025

  • 14 Тиква

    12 0 Отговор
    Бях свидетел, на плажа има знаци забранено да се къпят кучета,окраинци и софиянци игнорират, заравят изпражнения в пясъка,извиках полицията, полицията да ги направи на луди , дъвчат сополи,с една дума аз съм виновен защото вдигнах скандал,хе хе, нямаме общество,

    Коментиран от #18

    11:30 23.08.2025

  • 15 Изкукуригал

    10 0 Отговор
    Как беззаконие има закони пазещи гербавите и техните управляващи мутри от СИК и личната им охрана МВР

    11:31 23.08.2025

  • 16 Да обаче

    1 1 Отговор

    До коментар #11 от "Козметичен салон":

    Оше е Мома. (мисля)

    11:32 23.08.2025

  • 17 Прокурор

    12 0 Отговор
    При катастрофа или нарушение на ППЗДП освен за алкохол и наркотици ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ДА СЕ ПРОВЕРЯВАТ ТЕЛЕФОНИТЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ! С безкрайно уважение към дамите, НО МИЛИ ДАМИ ЗАЩО ВСЯКА ВТОРА КАРА С ТЕЛЕФОН В РЪКА? Връзка с мама ли имате или с извънземните!

    11:33 23.08.2025

  • 18 Изкукуригал

    5 0 Отговор

    До коментар #14 от "Тиква":

    Малко спорно дали са софиянци или столичани в повече
    Новите софиянци.

    11:34 23.08.2025

  • 19 Вижда се

    6 1 Отговор
    Полина Карастоянова: Реакциите след трагедията в Несебър ни показаха пътя напред. Институциите отговориха светкавично

    11:35 23.08.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Перо

    10 0 Отговор
    А къде цари законие в държава, без държавност! Всеки ден катастрофи и убийства, около бутания паметник на съветската армия е джунгла, в центъра на София! Цяла БГ няма вода, цените скочиха до небето, кражби на всякъде, дългогодишни ремонти на улици и пътища, без свършване! Искате мутренска демокрация, ето ви я и на рамо да си я носите!

    11:38 23.08.2025

  • 22 Ту-Ту Пеевски

    13 2 Отговор
    Този нито мога да го чета , нито мога да го гледам вече. На вас не ви ли омръзна - бащата , бащата, ...., а къде е майкакта на момичето ?

    Коментиран от #27, #30

    11:41 23.08.2025

  • 23 Наивник на средна възраст

    9 1 Отговор
    Много фалшиво изявление - щом било изето от НСлС нямало за какво да се притесняват...Те понеже там са само честни светила на професията и понеже там го пратил "легетимният" Сарафов....Всичко е за успокоение на общесвото - начин да извъртят нещата ще намерят,както са го правили до сега...Що се отнася до превозното средство - късно е за специалист от страна на пострадалите,всичко вече е изманипулирано...Лошо впечатление ми прави фактът,че бащата на Сияна почва да се взима за някакъв фактор,който си позволява да тълкува и определя... Без реална съдебна реформа,проведена при това с детектор на лъжата,приложен към работещите в нея,както и към тези в МВР,без промяна в законодателството и преминаване към правораздаване със съд с жури,без премахване на функционалния имунитет на бг магистратите и т.н,НИЩО НЯМА ДА СЕ ПРОМЕНИ.За това трябва да се борим като общество с всички законни способи,при това - ВЕДНАГА!

    11:44 23.08.2025

  • 24 Дддддд

    11 1 Отговор
    Когато си в траур не ти се говори от болка, а тоя всеки ден дрънка ли дрънка та чак стана непоносим.

    11:48 23.08.2025

  • 25 Нагъл идиот

    10 1 Отговор
    Кой си ти, че ще ти пращат съобщения.
    Сам си изграждаш образи и сам си вярваш, че си някой!
    МВР да се заеме с тия самозванец, който подбива авторитета на службите!

    11:50 23.08.2025

  • 26 в българската психология

    7 1 Отговор
    Защо не протестира когато беще от отбора на Бойко и Пеевски?Хранилката и събитията определят съзнанието.

    11:53 23.08.2025

  • 27 Бащата

    5 0 Отговор

    До коментар #22 от "Ту-Ту Пеевски":

    Тероризира майката!
    МВР трябва да се заеме.
    Тежък случай на дълбока психопатия, обаче чрез медиите създава погрешно впечатление за доказателствата по процеса!

    11:55 23.08.2025

  • 28 така мисля

    1 4 Отговор
    Ама тука няма общество. Има сбироток от индивидуалисти, които смятат, че лошите неща се случват на другите.
    Мисля, че бащата на Сияна е достоен за уважение човек. Мъката го мобилизира да се бори за другите деца.
    Да търси смисъла след загубата си...

    Коментиран от #31

    11:55 23.08.2025

  • 29 Репон

    5 0 Отговор
    Дори и да не са полицаи, в Несебър ако има конфликт между местни и гости местния съд винаги отсъжда в полза на местните

    11:56 23.08.2025

  • 30 Бойчо от зайчарника в Банкя

    6 1 Отговор

    До коментар #22 от "Ту-Ту Пеевски":

    Прав си. Преди да се случи случката с момичето този мръшляк го познаваха само жена му и домоуправителя. Но той няма вина. Виновни са медиите, че всеки ден го изтипосват по страниците си. Отвратителен идиот е. Сякаш само той е загубил близък при автомобилна катастрофа. Виждаш, че вече не му пука за момичето, навлиза в други територии от които хабер няма. Започна да поучава и назидава, забелязваш ли ?

    11:58 23.08.2025

  • 31 ДС⚡ПС (Държ. Сигурност⚡Парт. Сигурност)

    1 1 Отговор

    До коментар #28 от "така мисля":

    ГЕРБ (ГражданЬе за Европейско Развитие на Боко 🎃)

    Абе, ти нормален ли си, бе??? 🤣🤣🤣🤣

    12:00 23.08.2025

  • 32 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ

    4 0 Отговор
    Е ИМАЛИ ЗА НЕЩО ЗАКОНИЕ ВЪВ ТАЗИ ДЪРЖАВА.ДОКАТО МУТРИТЕ БОКО ТИКВАТА И ШОПАРА ПЕЕВСКИ СА НА ВЛАСТ ЩЕ Е ТАКА.КОРУМПИРАНА ДЪРЖАВА.

    12:01 23.08.2025

  • 33 Толкова катастрофи с деца

    4 1 Отговор

    До коментар #11 от "Козметичен салон":

    Станаха, а тая гробищарска учка се завлече в Бургас, защото там случаят е интересен. С баща полицай! И защото там ще има медии, пред които да дрънка като празна консерва!
    То като го гледах, погледа ми е на психично не здрав човек!

    12:02 23.08.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Факт

    0 0 Отговор
    Навсякъде има мутри с джаджи. За печалба и за развлечение.

    12:12 23.08.2025

  • 36 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ

    1 0 Отговор
    ПРЕДИ МАЛКО ПО НОВА ДАДОХА ВИДЕО СЪС ПОЛИЦЕЙСКИЯТ СИН СЪС АТВ.КАТО ГО ВИДЯХ МИ ЗАПРИЛИЧА И СЕ СЕТИХ КАКВО СТАНА СЪС ПРОКУРОРСКИЯТ СИН ОТ ПЕРНИК НАЛИ МАЙ БЕШЕ ИЗЧЕЗНАЛ.ЗАЩО НИЩО НЕ ГОВОРАТ ВЕЧЕ ЗА НЕГО.А ТОЗИ ПОЛИЦЕЙСКИЯТ СИН ЩЕ ВЪРТЯТ ЩЕ СУЧАТ И НАКРАЯ ЩЕ ГО ОПРАВДАЯТ ЗАЩОТО Е БЪЛГАРИН А ТОЗИ ОТ СОФИЯ КЪДЕТО ВЛЕЗНА ВЪВ АВТОБУСА СЪС КОЛАТА ПОНЕЖЕ Е ЦИГАНИН ЩЕ СИ ЛЕЖИ ВЪВ АРЕСТА.

    12:13 23.08.2025

  • 37 МВР служител

    0 0 Отговор
    Какво законие след като бургаската полиция обслужва кокаиноразпространителите по оста Главболгарстрой Домусчиев разпространители от поне две години. Колко време да ги чакаме, да ги обсервираме, да събираме доказателства...

    12:13 23.08.2025

  • 38 Я да повторим

    1 1 Отговор
    Нещо се случва с полицаи и държавата им е виновна? А този е дори политик и на него държавата му е виновна.

    12:15 23.08.2025

  • 39 Майка

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Въпрос":

    Баща ма който са убили детето!!!! Такъв р мр де прави , исксщ да ти се случи подобно за да разбереш ли, не ти го пожелавам

    12:15 23.08.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол