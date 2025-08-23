Отново пожар - този път в Сливен. Пламъците са в в местността „Св. Георги"

Голям пожар гори в местността „Св. Георги“ в Сливен. Сигналът за инцидента е получен в 12:43 часа днес, съобщиха от Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, цитирани от БГНЕС.
Огънят е обхванал значителна площ. На място са изпратени пет екипа огнеборци. В гасителните дейности активно се включват и доброволци.
Всички усилия на екипите са съсредоточени към локализиране на пожара и недопускане на неговото разпространение към близки райони.
На мястото на инцидента са директорът на РДПБЗН – Сливен, комисар Денчо Чомаков, и началникът на РСПБЗН – Сливен, които координират действията на екипите. Причините за възникването на пожара тепърва ще се изясняват.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Някой си
15:30 23.08.2025
2 цитат
15:40 23.08.2025