Отново пожар - този път в Сливен. Пламъците са в в местността „Св. Георги"

Голям пожар гори в местността „Св. Георги“ в Сливен. Сигналът за инцидента е получен в 12:43 часа днес, съобщиха от Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, цитирани от БГНЕС.

Огънят е обхванал значителна площ. На място са изпратени пет екипа огнеборци. В гасителните дейности активно се включват и доброволци.

Всички усилия на екипите са съсредоточени към локализиране на пожара и недопускане на неговото разпространение към близки райони.

На мястото на инцидента са директорът на РДПБЗН – Сливен, комисар Денчо Чомаков, и началникът на РСПБЗН – Сливен, които координират действията на екипите. Причините за възникването на пожара тепърва ще се изясняват.