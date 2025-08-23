Новини
Остава тежко състоянието на детето, блъснато от АТВ в "Слънчев бряг"

23 Август, 2025 19:02

Вчера съдът в Бургас върна в ареста 18-годишния Никола Бургазлиев, който причини катастрофата и първоначално беше пуснат под домашен арест

Остава тежко състоянието на детето, блъснато от АТВ в "Слънчев бряг" - 1
Снимка: БГНЕС
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Остава тежко състоянието на 4-годишното дете, което беше блъснато от АТВ в "Слънчев бряг", съобщава БНТ.

Въпреки че детето вече диша самостоятелно, остава в повърхностна кома.

35-годишната му майка е в критично състояние.

И двамата остават в отделението по реанимация на бургаската болница.

Припомняме, вчера съдът в Бургас върна в ареста 18-годишния Никола Бургазлиев, който причини катастрофата и първоначално беше пуснат под домашен арест.

Прокуратурата ще преквалифицира обвинението от нанасяне на средна телесна повреда в по-тежко заради сериозните наранявания на майката и детето.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 1488

    10 2 Отговор
    по бтв казаха че няма промяна на жената в мозьчна смьрт
    демек от бтв очаквали да се върне от мьртвите

    19:14 23.08.2025

  • 2 Данко Харсъзина

    1 11 Отговор
    Това е божие изпитание за злобата и лошотията на родителите.

    Коментиран от #10

    19:18 23.08.2025

  • 3 мърсула

    3 6 Отговор
    абе оная умря ли, погребаха ли я или чакат да й мине умрелото

    Коментиран от #13

    19:19 23.08.2025

  • 4 Данко Харсъзина

    3 18 Отговор
    Не се знае дали момчето е виновно, или електричката е била дефектна.

    Коментиран от #6, #7, #8, #9, #11, #12

    19:21 23.08.2025

  • 5 Госъ

    15 2 Отговор
    Леле това ако беше 2000 година без достъпа през телефони в социални мрежи случая с полицейския син се потулваше …

    19:23 23.08.2025

  • 10 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Данко Харсъзина":

    Е ОНО И БМВ ВЪВ СОФИЯ Е ВИНОВНО ТА ИСКАШЕ ДА СЕ ПОВОЗИ НА АВТОБУСИ ВЛЕЗНА ВЪТРЕ ВЪВ АВТОБУСА И ИЗТРЕПА ХОРАТА.МАЙ НЕ ТЕХНИКАТА А ТАКИВА ЛЕНТЯЙ КАТО ТЕЗИ ПИШЛИГАРИ.НО ТОЗИ ВЪВ СОФИЯ Е ЦИГАНИН И НЯМА КОЙ ДА СЕ ЗАСТЪПИ ЗА НЕГО, А МАМИНИЯ ПОЛЕЦЕЙСКИ СИН ДОРИ И МЕДИИТЕ СЕ ОПИТВАТ ДА ГО ЗАЩИТЯТ,А МАЙКАТА СЪС ДЕТЕТО НЕСЕ ЗНАЕ ДАЛИ ЩЕ ОЖИВЕЯТ.

    20:12 23.08.2025

  • 13 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "мърсула":

    СЕГА Е ТВОЙ РЕД ,И НИЕ ЩЕ ПИТАМЕ СЪЩОТО ЗА ТЕБ.СРАМ И ПОЗОР ДА СЕ ПОДИГРАВАШ НА ХОРА БЕЗ ВИНА ОТИШЛИ НА ПОЧИВКА И ТАКИВА ЛЕНТЯЙ КАТО МАМИНИЯ ПОЛИЦЕЙСКИ СИН ДА ГИ ИЗТРЕПЕ НА ТРОТОАРА.АКО Е ОТКАЗАЛА КОЛАТА ЗАЩО НЕ ЗАВЪРТЯ ВОЛАНА ВЪВ ОБРАТНА ПОСОКА ВЪВ НАСРЕЩНОТО А НА ТРОТОАРА ВЪРХУ ХОРАТА.

    20:18 23.08.2025

  • 14 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "демократ":

    Е ОНО И ВЪВ СОФИЯ АВТОБУСНИЯТ ШОФЬОР Е ВИНОВЕН ЧЕ Е СПРЯЛ НА ЧЕРВЕН СВЕТОФАР ТА БМВ ТО ВЛЕЗНА ВЪВ АВТОБУСА.ЗАЩО ТОЗИ ПОЛИЦЕЙСКИ МАМИН СИН АКО ИМА ПОВРЕДА ВЪВ СПИРАЧКИТЕ НЕ ЗАВЪРТЯ ВОЛАНА ВЪВ НАСРЕЩНОТО А РЪГНА НА ТРОТОАРА ВЪРХУ ХОРАТА АКО ТАМ БЯХА ТВОЙ БЛИЗКИ ПАК ЛИ ТАКА ЩЕШЕ ДА ГОВОРИШ.ТА СЕГА ЗАРАДИ ТОЗИКЕЛЕШ 35 ГОДИШНА МАЙКА И 4 ГОДИШНИЯТ И СИН НЕ СЕ ЗНАЕ ДАЛИ ЩЕ ОЖИВЕЯТ.

    20:27 23.08.2025

