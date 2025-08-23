Остава тежко състоянието на детето, блъснато от АТВ в "Слънчев бряг"

Водоподаването в Плевен и в още седем селища на режим и тази вечер ще бъде възстановено от 19:00 до 22:00 часа

Водоподаването в Плевен и в още седем селища в областта, които са на режим, ще бъде възстановено и тази вечер от 19:00 до 22:00 часа. Това съобщават о ...