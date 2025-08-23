Остава тежко състоянието на детето, блъснато от АТВ в "Слънчев бряг"

Остава тежко състоянието на 4-годишното дете, което беше блъснато от АТВ в "Слънчев бряг", съобщава БНТ.
Въпреки че детето вече диша самостоятелно, остава в повърхностна кома.
35-годишната му майка е в критично състояние.
И двамата остават в отделението по реанимация на бургаската болница.
Припомняме, вчера съдът в Бургас върна в ареста 18-годишния Никола Бургазлиев, който причини катастрофата и първоначално беше пуснат под домашен арест.
Прокуратурата ще преквалифицира обвинението от нанасяне на средна телесна повреда в по-тежко заради сериозните наранявания на майката и детето.
1 1488
демек от бтв очаквали да се върне от мьртвите
19:14 23.08.2025
2 Данко Харсъзина
Коментиран от #10
19:18 23.08.2025
3 мърсула
Коментиран от #13
19:19 23.08.2025
4 Данко Харсъзина
Коментиран от #6, #7, #8, #9, #11, #12
19:21 23.08.2025
5 Госъ
19:23 23.08.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ
До коментар #2 от "Данко Харсъзина":Е ОНО И БМВ ВЪВ СОФИЯ Е ВИНОВНО ТА ИСКАШЕ ДА СЕ ПОВОЗИ НА АВТОБУСИ ВЛЕЗНА ВЪТРЕ ВЪВ АВТОБУСА И ИЗТРЕПА ХОРАТА.МАЙ НЕ ТЕХНИКАТА А ТАКИВА ЛЕНТЯЙ КАТО ТЕЗИ ПИШЛИГАРИ.НО ТОЗИ ВЪВ СОФИЯ Е ЦИГАНИН И НЯМА КОЙ ДА СЕ ЗАСТЪПИ ЗА НЕГО, А МАМИНИЯ ПОЛЕЦЕЙСКИ СИН ДОРИ И МЕДИИТЕ СЕ ОПИТВАТ ДА ГО ЗАЩИТЯТ,А МАЙКАТА СЪС ДЕТЕТО НЕСЕ ЗНАЕ ДАЛИ ЩЕ ОЖИВЕЯТ.
20:12 23.08.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ
До коментар #3 от "мърсула":СЕГА Е ТВОЙ РЕД ,И НИЕ ЩЕ ПИТАМЕ СЪЩОТО ЗА ТЕБ.СРАМ И ПОЗОР ДА СЕ ПОДИГРАВАШ НА ХОРА БЕЗ ВИНА ОТИШЛИ НА ПОЧИВКА И ТАКИВА ЛЕНТЯЙ КАТО МАМИНИЯ ПОЛИЦЕЙСКИ СИН ДА ГИ ИЗТРЕПЕ НА ТРОТОАРА.АКО Е ОТКАЗАЛА КОЛАТА ЗАЩО НЕ ЗАВЪРТЯ ВОЛАНА ВЪВ ОБРАТНА ПОСОКА ВЪВ НАСРЕЩНОТО А НА ТРОТОАРА ВЪРХУ ХОРАТА.
20:18 23.08.2025
14 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ
До коментар #12 от "демократ":Е ОНО И ВЪВ СОФИЯ АВТОБУСНИЯТ ШОФЬОР Е ВИНОВЕН ЧЕ Е СПРЯЛ НА ЧЕРВЕН СВЕТОФАР ТА БМВ ТО ВЛЕЗНА ВЪВ АВТОБУСА.ЗАЩО ТОЗИ ПОЛИЦЕЙСКИ МАМИН СИН АКО ИМА ПОВРЕДА ВЪВ СПИРАЧКИТЕ НЕ ЗАВЪРТЯ ВОЛАНА ВЪВ НАСРЕЩНОТО А РЪГНА НА ТРОТОАРА ВЪРХУ ХОРАТА АКО ТАМ БЯХА ТВОЙ БЛИЗКИ ПАК ЛИ ТАКА ЩЕШЕ ДА ГОВОРИШ.ТА СЕГА ЗАРАДИ ТОЗИКЕЛЕШ 35 ГОДИШНА МАЙКА И 4 ГОДИШНИЯТ И СИН НЕ СЕ ЗНАЕ ДАЛИ ЩЕ ОЖИВЕЯТ.
20:27 23.08.2025