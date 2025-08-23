Новини
Водоподаването в Плевен и в още седем селища на режим и тази вечер ще бъде възстановено от 19:00 до 22:00 часа

23 Август, 2025 18:52 318 2

Във водоснабдителната система на Плевенска област постъпват недостатъчни водни количества от магистрален водопровод „Черни Осъм“ и от местните водоизточници

Снимка: БГНЕС
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Водоподаването в Плевен и в още седем селища в областта, които са на режим, ще бъде възстановено и тази вечер от 19:00 до 22:00 часа. Това съобщават от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД (ВиК) в Плевен.

Оттам допълват, че във водоснабдителната система на Плевенска област постъпват недостатъчни водни количества от магистрален водопровод „Черни Осъм“ и от местните водоизточници.

В тази връзка водоподаването за Плевен, Долна Митрополия, Тръстеник, Биволаре, Буковлък, Опанец, Победа и Ясен ще бъде възстановено от 19:00 до 22:00 часа. С цел да се акумулират водни количества и да се напълнят резервоарите за следващия ден, се налага водоснабдяването да бъде преустановено от 22:00 до 07:00 часа.

В неделния ден вода за потребителите от посочените населени места ще се подава от 07:00 до 10:00 часа.

Към другите седем селища, които се захранват с питейна вода основно от Водоснабдителна група „Черни Осъм“ – Брестовец, Бохот, Къшин, Ласкар, Николаево, Ралево и Тодорово, вода ще се подава от 20:00 до 23:00 часа тази вечер.

От ВиК – Плевен информират още, че в резултат на снощната буря е прекъснато електрозахранването на ВиК съоръженията, довело до спиране на водоснабдяването в село Николаево, махала "Горемлъка".

За да се съберат водни количества в резервоарите, се налага водоподаването на седемте села да бъде спряно от 23:00 до 07:00 часа. В неделя водоподаването им ще бъде възстановено от 07:00 до 10:00 часа, съобщават от ВиК - Плевен.

Подадената вода достига до потребителите в отделните селища според техническите възможности на водоснабдителната система и инфраструктура.

От дружеството допълват, че ще информират за всяка промяна във водоснабдяването на Плевен и областта, тъй като ситуацията е динамична и се променя постоянно.

Според взетите решения на свикания вчера в Плевен Областен щаб за изпълнение на плана за защита при бедствия от понеделник „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - Плевен и Общината, със съдействието на „Басейнова дирекция“, трябва да започнат да идентифицират места, където в най-спешен порядък да се направят нови сондажи за вода.


