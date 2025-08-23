Пожар горя край летището на Пловдив

Четири екипа на Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Пловдив овладяха пожар, избухнал днес край летището в Крумово, съобщи за БТА ст. комисар Васил Димов, директор на пожарната в Пловдив.

Сигнал за инцидента е подаден около 13:40 часа. Огънят е обхванал сухи треви и стърнища на площ от приблизително 25 декара. В гасенето са участвали и противопожарни екипи от летището, както и от предприятието "КЦМ" АД. Действията по потушаването на пожара вече са приключили.

Пожарната напомня за повишен риск от палене на огнища в сухи райони през летния сезон и призовава гражданите да бъдат внимателни при боравене с открит огън.

Вчера сутринта друг пожар бе регистрира в склад за обувки в Пловдив. На място са изпратени шест противопожарни екипа и автомеханична стълба, за да се овладеят пламъците.