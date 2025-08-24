Времето днес, прогноза за неделя, 24 август: Остава слънчево, с временни увеличения на облачността

Ще се задържи слънчево, с временни увеличения на облачността сутринта над северните, а следобед главно в планинските райони, предаде БНТ.

Температурите ще са без промяна - между 26° и 31°, в София около 26°.

По-често слънчево ще е и по Черноморието. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър, който постепенно ще се ориентира от юг-югоизток. Максималните температури ще са между 27° и 30°. Температурата на морската вода е 24°-26°. Вълнението на морето най-накрая съвсем ще отслабне.

В планините повече слънце ще има сутринта. След обяд главно в Рило-Родопската област ще се развива купеста облачност, но ще е почти без валежи. Остава ветровито - ще духа умерен, по гребена на Централна Стара планина и временно силен вятър, като посоката ще е от север-северозапад.

В понеделник следобед ще се развива по-внушителна купеста облачност, главно в планините и в източните райони ще превали и ще прегърми.

Във вторник повече облаци се очакват в Южна България. В югозападните планински райони е възможно да превали за кратко. През следващите дни ще е слънчево, вятърът ще отслабне, бързо ще се затопля и до четвъртък температурите отново ще прескачат 30°.