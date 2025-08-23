След гонка по улиците на бургаското село Лозенец полицията залови бус, претъпкан с мигранти, предаде NOVA.
В превозното средство пътували 24-ма чужденци. Шофьорът успял да избяга. По време на преследването ударил две паркирани коли, след което скочил от буса в движение.
Всичко започнало на ул. "Странджа", където гранична полиция опитала да спре бус с русенска регистрация, който се движел прекалено бавно и изглеждал подозрително. В този момент шофьорът натиснал газта из улиците на населеното място. Няма пострадали хора. Задържаните са от афганистански произход.
Екипи на Спешна помощ осъществяват на място медицински прегледи на нелегалните мигранти. Районът е отцепен.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мунчо
21:10 23.08.2025
2 Последния Софиянец
Коментиран от #5
21:10 23.08.2025
3 АГАТ а Кристи
21:12 23.08.2025
4 Наблюдател
21:14 23.08.2025
5 А бе,
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Ти някога да си градил KeneFeik - a си ???
МАЗОЛ на дясна ръчица имаш единствено КОГДА мастру.... и т.н
21:18 23.08.2025
6 Евангелие на Урсула
21:21 23.08.2025
7 Опааа
Коментиран от #8
21:22 23.08.2025
8 не бе
До коментар #7 от "Опааа":Свалиха му акумулатора.
21:29 23.08.2025
9 Веднага
21:32 23.08.2025
10 даниела митова
21:35 23.08.2025
11 Гост
21:40 23.08.2025
12 Ами да
21:42 23.08.2025
13 боклук
21:53 23.08.2025
14 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
КАТО ШЕФОВЕ
.. А ТЕ СА СЛУГИ НА НАРОДА - ВИЕ СТЕ ГИ НАЗНАЧИЛИ
.....
И ЩОМ НЕ МОГАТ ДА СЕ СПРАВЯТ С РАБОТАТА - ПРЕСТЪПНОСТ, КОРУПЦИЯ, КАТАСТРОФИ , НАРКОТИЦИ, ИМИГРАНТИ
... СЕ СМЕНЯТ И НАРОДА ПРОБВА ДРУГИ СЛУГИ :))
21:55 23.08.2025
15 Коста
21:57 23.08.2025
16 Коста
21:58 23.08.2025
17 Перо
22:07 23.08.2025