Полицията залови бус, претъпкан с мигранти

Резултати от Бундеслигата

Германия, Бундеслига - 1 кръг Байерн Мюнхен - РБ Лайпциг 6:0 Байер Леверкузен - Хофенхайм 1:2 Фрайбург - Аугсбург 1:3 Хайденхайм - Волфсбург 1:3 ...