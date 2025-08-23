Новини
Полицията залови бус, претъпкан с мигранти

23 Август, 2025 22:04, обновена 23 Август, 2025 21:06 1 243 17

Чужденците бяха задържани след гонка

Снимка: NOVA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

След гонка по улиците на бургаското село Лозенец полицията залови бус, претъпкан с мигранти, предаде NOVA.

В превозното средство пътували 24-ма чужденци. Шофьорът успял да избяга. По време на преследването ударил две паркирани коли, след което скочил от буса в движение.

Всичко започнало на ул. "Странджа", където гранична полиция опитала да спре бус с русенска регистрация, който се движел прекалено бавно и изглеждал подозрително. В този момент шофьорът натиснал газта из улиците на населеното място. Няма пострадали хора. Задържаните са от афганистански произход.

Екипи на Спешна помощ осъществяват на място медицински прегледи на нелегалните мигранти. Районът е отцепен.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мунчо

    15 1 Отговор
    Бойко кара матрял че тукашния го приключи.

    21:10 23.08.2025

  • 2 Последния Софиянец

    20 5 Отговор
    С този Шенген станахме разграден двор

    Коментиран от #5

    21:10 23.08.2025

  • 3 АГАТ а Кристи

    14 1 Отговор
    И те, завалиите бягат от "добър живот", както ние блягаме, само че - легално....

    21:12 23.08.2025

  • 4 Наблюдател

    13 1 Отговор
    Вероятно бягат от България, не е ясно защо ги спират.

    21:14 23.08.2025

  • 5 А бе,

    3 4 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Ти някога да си градил KeneFeik - a си ???
    МАЗОЛ на дясна ръчица имаш единствено КОГДА мастру.... и т.н

    21:18 23.08.2025

  • 6 Евангелие на Урсула

    2 0 Отговор
    И като ги заловиха--п. днаха им на у. и ги пуснаха!

    21:21 23.08.2025

  • 7 Опааа

    2 1 Отговор
    “… полицията залови бус…” Ганеееев! Мисиркоооо! Белезници сложиха ли на този бус-престъпник???

    Коментиран от #8

    21:22 23.08.2025

  • 8 не бе

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Опааа":

    Свалиха му акумулатора.

    21:29 23.08.2025

  • 9 Веднага

    7 0 Отговор
    Да ги връщат откъдето са дошли! Да взимат пример от най-големите демократи на света САЩ👨‍🎓😉

    21:32 23.08.2025

  • 10 даниела митова

    3 1 Отговор
    оххх размазах си грима

    21:35 23.08.2025

  • 11 Гост

    6 0 Отговор
    Сега ги върнете от кадето са.,.

    21:40 23.08.2025

  • 12 Ами да

    2 0 Отговор
    Отивали са плаж и после в "Бай дъ уей"! Лято си е още!

    21:42 23.08.2025

  • 13 боклук

    3 0 Отговор
    24 двадесет и четири каратови кочлета осъществяват не регламентирана инвазия в разградения двор ЕС! Постна информация! Къде и как е преодоляна Линията на Държавната Граница на РБ - три топографски точки, гр. пирамида, GPS координати!? По море или през граничните пирамиди! Къде са граничните наряди или си спят цялата смяна!? Къде е прехвалената интегрирана система за наблюдение! Имат ли документи тези мигранти или ги записахте по дадени от тях данни! Защото идва доста тъмен човек и се обявява за сириец!?

    21:53 23.08.2025

  • 14 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    4 0 Отговор
    МНОГО ХОРА ВЪЗПРИЕМАТ МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
    КАТО ШЕФОВЕ
    .. А ТЕ СА СЛУГИ НА НАРОДА - ВИЕ СТЕ ГИ НАЗНАЧИЛИ
    .....
    И ЩОМ НЕ МОГАТ ДА СЕ СПРАВЯТ С РАБОТАТА - ПРЕСТЪПНОСТ, КОРУПЦИЯ, КАТАСТРОФИ , НАРКОТИЦИ, ИМИГРАНТИ
    ... СЕ СМЕНЯТ И НАРОДА ПРОБВА ДРУГИ СЛУГИ :))

    21:55 23.08.2025

  • 15 Коста

    2 0 Отговор
    Ще ги приема. Имам ранчо 400декара. Ще бачкат като роби .

    21:57 23.08.2025

  • 16 Коста

    1 0 Отговор
    Естествено ако държавата ми предлага помощи по европейски програми

    21:58 23.08.2025

  • 17 Перо

    1 0 Отговор
    Отново гранични корумпета сътрудничат на трафиканти 100%! Нали участваха и други гранични полицаи от ЕС, какво става? До кога полицаите ще се занимават с гонки, а не със заградителни мероприятия?

    22:07 23.08.2025

