Новини
България »
Студентският празник ще премине под засилен полицейски контрол

Студентският празник ще премине под засилен полицейски контрол

4 Декември, 2025 13:40 384 5

  • студентски празник-
  • полиция-
  • мерки

Извършени са проверки на над 500 обекта, в които се очаква да има мероприятия

Студентският празник ще премине под засилен полицейски контрол - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Студентският празник - 8 декември, ще премине под засилен полицейски контрол, съобщи заместник-началникът на отдел "Пътна полиция" към Главната дирекция „Национална полиция“ (ГДНП) комисар Мария Ботева на брифинг пред журналисти.

Във връзка с предстоящия студентски празник са извършени проверки на над 500 обекта, в които се очаква да има мероприятия, каза главен инспектор Йото Василев, началник на сектор „Държавен противопожарен контрол" към Дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението". Установени са 79 нарушения на изискванията за пожарна безопасност, свързани с пропуск при документацията за организация и липсата на пожарогасителни средства. Съставени са 79 разпоредителни документа и шест акта за административни нарушения, допълни Василев.

Предприети са организационни мерки с цел осигуряване на обществения ред по време на празничните дни, като са предвидени и допълнителни полицейски екипи при нужда, заяви главен инспектор Милорад Йорданов от отдел “Охранителна полиция” към ГДНП. По думите му е активизирано наблюдението над лица, които представляват интерес за полицията и има данни, че ще посещават обекти за празника. Ще има и повече полицаи в зимните курорти, където присъствието на студенти е по-голямо.

Екипите ни ще следят за управление на превозни средства при употреба на алкохол и наркотици, както и за изправността на автомобилите, каза инспектор Димитрина Иванова от отдел „Пътна полиция“ към ГДНП. Тя припомни, че през 2024 г. по време на студентските празнувания настъпилите ПТП са 12, от които три са тежки, а девет са леки, няма загинали, ранените са седем.

Председателят на Националното представителство на студентските съвети Ангел Стойков отбеляза, че поредна година продължава кампанията „Празнувай отговорно“ и призова младите хора да шофират внимателно.


България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Официално от МВР

    2 1 Отговор
    Купонът ще приключи в районните по местоживеене👍🤣

    13:42 04.12.2025

  • 2 Наблюдател

    3 1 Отговор
    Мафиотите от ГЕРБ, ДПС-НН, ПП-ДБ и БСП ги е страх от студентски протести.

    Време е за Възраждане!!!

    Коментиран от #3

    13:44 04.12.2025

  • 3 Ай стига ве

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Наблюдател":

    Повечето от студентите ще са яко на черешата кой от пиячка кой от дрога.
    Кви протести

    13:49 04.12.2025

  • 4 Гражданин

    1 0 Отговор
    Милицията требва да бие якооооо!!! Затова им дават големи заплати. А не само да зяпат.

    13:56 04.12.2025

  • 5 Трол

    0 0 Отговор
    Пазете се от провокатори на празника и бъдете подготвени да ги снимате с телефона.

    13:59 04.12.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове