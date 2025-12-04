Студентският празник ще премине под засилен полицейски контрол

Студентският празник - 8 декември, ще премине под засилен полицейски контрол, съобщи заместник-началникът на отдел "Пътна полиция" към Главната дирекция „Национална полиция“ (ГДНП) комисар Мария Ботева на брифинг пред журналисти.

Във връзка с предстоящия студентски празник са извършени проверки на над 500 обекта, в които се очаква да има мероприятия, каза главен инспектор Йото Василев, началник на сектор „Държавен противопожарен контрол" към Дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението". Установени са 79 нарушения на изискванията за пожарна безопасност, свързани с пропуск при документацията за организация и липсата на пожарогасителни средства. Съставени са 79 разпоредителни документа и шест акта за административни нарушения, допълни Василев.

Предприети са организационни мерки с цел осигуряване на обществения ред по време на празничните дни, като са предвидени и допълнителни полицейски екипи при нужда, заяви главен инспектор Милорад Йорданов от отдел “Охранителна полиция” към ГДНП. По думите му е активизирано наблюдението над лица, които представляват интерес за полицията и има данни, че ще посещават обекти за празника. Ще има и повече полицаи в зимните курорти, където присъствието на студенти е по-голямо.

Екипите ни ще следят за управление на превозни средства при употреба на алкохол и наркотици, както и за изправността на автомобилите, каза инспектор Димитрина Иванова от отдел „Пътна полиция“ към ГДНП. Тя припомни, че през 2024 г. по време на студентските празнувания настъпилите ПТП са 12, от които три са тежки, а девет са леки, няма загинали, ранените са седем.

Председателят на Националното представителство на студентските съвети Ангел Стойков отбеляза, че поредна година продължава кампанията „Празнувай отговорно“ и призова младите хора да шофират внимателно.