Новини
България »
Всички градове »
Трябват 30 млрд. лв., за да се подмени остарялата ВиК мрежа в страната

Трябват 30 млрд. лв., за да се подмени остарялата ВиК мрежа в страната

24 Август, 2025 13:12 1 343 96

  • милиарди-
  • подмяна-
  • вик мрежа-
  • българия

В Плевенско, където е проблемът е най-сериозен, 70% от водата се губи по мрежата и едва 30% стигат до чешмите. Причината е комбинация от остаряла инфраструктура и кражби, обяви Владимир Бибов, член на управителния съвет на „Български ВиК Холдинг"

Трябват 30 млрд. лв., за да се подмени остарялата ВиК мрежа в страната - 1
Снимка: btvnovinite.bg
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

30 млрд. лв. са нужни, за да бъде подменена остарялата ВиК мрежа в България, показва последният анализ на Световната банка.

Това обяви в интервю за предаването „Тази неделя“ Владимир Бибов, член на управителния съвет на „Български ВиК Холдинг“. Холдингът беше създаден след водната кризата в Перник, с капитал от 1 милиард лева.

Според Бибов средствата се изразходват само за проекти на дъщерните ВиК дружества, които подпомагат изпълнението на европейските програми.
„Ако тези средства не бяха предоставени в последните години, проблемите в страната щяха да са много по-големи“, коментира представителят на „Български ВиК Холдинг“.
В Плевенско, където е проблемът е най-сериозен, 70% от водата се губи по мрежата и едва 30% стигат до чешмите. Причината е комбинация от остаряла инфраструктура и кражби, обяви Бибов.
„ВиК Плевен въведе мерки като зониране и намаляване на налягането, с които успя да ограничи загубите с 60–70 литра в секунда, но това не компенсира по-малкия приток от кладенците и водоизточниците“, допълни той.
В кризисния щаб се обсъждат допълнителни действия проучване на нови водоизточници и включването им в системата, ако са годни за питейни нужди.

Климатологът проф. Емил Гачев от БАН коментира, че проблемът е двустранен – съчетание между лошо управление и климатични промени.

„Последните пет години, четири от летата са сред най-сухите за последните две десетилетия. Наблюдаваме натрупване на сухи периоди, което бавно източва водния ресурс“, посочи той.
Според него инфраструктурата е ключът – загубите по мрежата трябва да бъдат намалени, защото вече не можем да разчитаме на обилни валежи да компенсират пропуските.
По думите му най-застрашени от безводие остават Северна, Североизточна и Източна България, но водната криза може да обхване и други части на страната.

„Не трябва да губим повече време. Нужно е европейските средства да се насочат целенасочено към най-критичните райони“, призова проф. Гачев.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 14 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    36 1 Отговор
    Уууу това е най-голямата кражба в историята на човечеството.

    Коментиран от #15

    13:13 24.08.2025

  • 2 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    31 9 Отговор
    Повече трябва оръжие на зеркомана, от колкото вода в Плевен

    Коментиран от #9

    13:17 24.08.2025

  • 3 Значи

    25 0 Отговор
    трябват пет.

    13:18 24.08.2025

  • 4 А тогава сбъркани атлантенца да

    41 4 Отговор
    Ви питам..... Живков през социализма за колко е настроил? За колко ние по старото поколение сме ви настроили

    Коментиран от #34

    13:19 24.08.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Курами

    23 1 Отговор
    Глигана тръгна вече през просото!

    13:21 24.08.2025

  • 7 Българският добитък мята фасове и храчи

    18 1 Отговор
    Където му падне... не му трябва вода !!!

    13:21 24.08.2025

  • 8 Хохохо

    28 2 Отговор
    Ако не крадете и 15 ще стигнат

    13:22 24.08.2025

  • 9 Повече ботокс, свежа кръв и балерини

    1 13 Отговор

    До коментар #2 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    За терориста джудже !

    Коментиран от #17

    13:22 24.08.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 мирчо мирчев

    26 2 Отговор
    ВиК тата са с пренадути щатове,трябва да се назначат съвестни управители а не политически послушни,Само от съкращенията на излишните служители могат да се спестят достатачно средства за поетапни ремонти на мрежата,само да вметна,голям процент от служителите са ПЕНСИОНЕРИ

    13:23 24.08.2025

  • 12 Тоя не се чува

    22 3 Отговор
    за 30 милиарда Що ЕФКИ ЩЕ ПОРЪЧАМЕ НЕ Е ИСТИНА

    Коментиран от #26

    13:24 24.08.2025

  • 13 Анонимен

    26 1 Отговор
    А как ще накажете концесионера? Защото липсата на търсене на отговорност - е те това е истинската корупция!

    Да не стане като откраднатия асфалт - изхарчиха пари, за да констатират очевадното, но просто не потърсиха отговорност от частната фирма. Няма давностен срок, но има разумен срок след констатацията на кражбата, в който трябва да си потърсиш правата.

    13:24 24.08.2025

  • 14 35 години

    28 6 Отговор
    Атлантически погром. 35 години атлантическа разруха ..

    13:24 24.08.2025

  • 15 РУЧАЙТЕ БАНАНИ И СКАЧАЙТЕ ДЕБИЛИ

    25 5 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    ТРЕБЕ МНОГО МИЛЯРДИ АМА ПИТАЙ ЖЕЛЯЗКОВ И АТЛАНТИЦИТЕ, ДЕКА СА? ИЗТЕКОХА ВЪВ ВОЙНАТА В ОКРАИНА. ОКРАИНА БИЛА НА ПЪРВО МЕСТО КАЗА ШАЙКАДЖИЯТА, ПОСЛЕ ПОДАРИХМЕ ВОДАТА НА ГЪРЦИЯ БЕЗПЛАТНО ПАК ШАЙКАТА ГРАБЛИВА ГЕРБ И ПАТЕРИЦИТЕ СА ВИНОВНИ. ОТ ДЕКА ПАРИ? ЕВРОФОНДОВЕ САМО ЗА ОРЪЖИЯ ВЕКЕ. КЕ КОПАТЕ ВЪНШНИ ТОАЛЕТНИ В 21 ВЕК И КЕ СЕ КЪПЕТЕ ГА ВАЛИ ДЪЖД. ГАРАНТИРАНО ОТ ВОЕНОЛЮБЕЦИТЕ. КЕ СЕ КЪПИТЕ С ВОДА БАНКЯ ПО 5 ЛЕВА ТУБАТА. Така кубик вода ке ви излезе 500 лева. При бай ви Тошо беше 2 Ст убава вода. АЙДЕ БЕГАЙТЕ ДА СКАЧАТЕ ПО ПЛОЩАДИТЕ ДО ДЕ ВИ ДОЙДЕ АКЪЛО И ДА ОДИТЕ МРЪСНИ. НА МОРЕТО КЕФ ВОДА МНОГО ПРИМЕСЕНА С ФЕКАЛИ.

    13:25 24.08.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Фалит

    31 0 Отговор
    Това е за водопреносната мрежа !
    Като добавим и електропреносната, топлопреноснат, окаяните пътища, реки, язовири и т.н, все обекти касаещи сигурността на населението и се оказва, че сме фалшрали. Това е финансовата страна ! Другата страна е липсата на грамотни технически кадри !
    Откраднатото до тук покрива долу горе необходимите средства, ама ще почакате някой да върне нещо. А за кадрите - това как можеш да си съсипеш образованието, никой не може да ти го направи !

    Коментиран от #50

    13:26 24.08.2025

  • 19 чекмеджароф: чрез общ поръчни за наши

    13 0 Отговор
    фирмички
    Трябват ни 30 млрд. лв., за да се подмени остарялата
    с друга рецеклирана от чужбина
    ВиК мрежа в страната

    13:26 24.08.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Робуратор

    12 10 Отговор
    Ако Лукоил плати данъците за 25 години - ще има пари и за ВиК и за АЕЦ Белене. А пък ако се конфискува накраденото от Червените кхмери - ще могат да се оправят и пътищата и болниците и да се санира държавата.

    Коментиран от #28

    13:27 24.08.2025

  • 22 Kaлпазанин

    21 2 Отговор
    С парите които плащахме досега къде са бе ,наглеци .или искате още да ни закопавате и да дадете и водят на еврейските корпорации .няма по просто племе от нашето че ви търпим

    13:27 24.08.2025

  • 23 Ъхъъъъъ....

    8 1 Отговор
    последният анализ на Световната банка, ама по цени от преди 5 години

    13:27 24.08.2025

  • 24 Икономисти и прависти

    11 0 Отговор
    Гладните кратунковци и до управителчета стигнаха. Когато остане на тях държавата, България няма да има. Може названието да остане като нарицателно за глупост и алчност, но държава няма да има.

    13:27 24.08.2025

  • 25 Васил

    11 0 Отговор
    35г само градът без да поддържат!

    13:28 24.08.2025

  • 26 Не "ТОЯ" а са ти написали ясно

    5 2 Отговор

    До коментар #12 от "Тоя не се чува":

    По "последният анализ на Световната банка" който е впрочем от преди 5 години и 3 месеца ! ....

    13:29 24.08.2025

  • 27 Абе

    15 0 Отговор
    Това момче вместо да се обяснява, да вземе да свърши няква работа ли? Ако държавата не може да осигури вода на населението си, за какво ни е??! Това е по закон

    13:29 24.08.2025

  • 28 И КАК ЩЕ

    8 0 Отговор

    До коментар #21 от "Робуратор":

    КОНФИСКУВАШ НА СИНОПТИКОВ ОФШОРКАТА ЧЕ НЕ СЕ СЕЩАМ ИЛИ НА ЦРЪН ДРАГАЛЕВСКИ ПРИВАТИЗАТОР НА ХАМПАРЦУМА БАНКАТА

    13:31 24.08.2025

  • 29 МиниМистър Джилязков

    12 0 Отговор
    ,,30 млрд. лв. са нужни, за да бъде подменена остарялата ВиК мрежа" - немате ядове, ще изтегля още един-два кредита. Дайте да ги направим 40млрд - 10% увеличение за проектиране. Не, не, нека са 50млрд: +10% непредвидени разходи.
    Така ще помогнем и на трансатлантическите ни партньори от Покрайна, като им изпратим старите тръби и пари да си ги монтират.

    13:31 24.08.2025

  • 30 Ъъъъъъъъъ

    14 0 Отговор
    Това, дето ония "лошите" оставиха, "добрите" сега дори не могат да го боядисат. Не да го построят или ремонтират. 35 години разсипия, кражбА, кражбА и пак кражбА! Трябвали 30 милиарда...Ми ако изчакате още 10-на години, ще трябват 50 милиарда, не 30....Всяко нещо си има срок на годност.🤣

    13:31 24.08.2025

  • 31 ежко

    9 0 Отговор
    Не става!Ние за 30 милиарда ще правим реактори!Американците ще вземат поне 15 от тях.Оттаналото-на доизживяване!

    Коментиран от #42

    13:31 24.08.2025

  • 32 Никой

    12 1 Отговор
    При положение - че скоро време внучето на Бойко Борисов става и абитуриент, да се харчат народни пари така За ВиК може - а за банкети на ГЕРБ не може - не са ли хора. Изчакваме засега.

    Без вода - може - без ГЕРБ - не може.Нали имате магистрали - отиваш и се изкъпваш и се връщаш. Може и пеша.

    13:32 24.08.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 ЯКО НИ ЛАЖАТ УПРАВЛЯВАЩИТЕ

    16 1 Отговор

    До коментар #4 от "А тогава сбъркани атлантенца да":

    Много кажат тия ! При 70 процента загуби на водата ,ТРЕБЕ да има пропаднали блокове, пропаднали улици, пропаднали къщи. А ТО НЕМА. ЩО ТАКА? ЗНАЯТ ЛИ ЛЪЖЦИТЕ ТИЯ 70 ПРОЦЕНТА ДА ТЕКАТ ДЕНОНОЩНО КО СТАВА? ЯКО ЛЪГАНЕ СТАВА ТУКА! 70 ПРОЦЕНТА ИЗТИЧАТ В ЧАСТНИТЕ ВЕЦ НА ПОЛИТИЦИТЕ ЗАТОВА ПОДАРИХМЕ ВОДАТА НА ГЪРЧОЛЯТА ЗА ДА РАБОТЯТ ВЕЦОВЕТЕ НА ПОЛИТИЦИТЕ. ГАРАНТИРАНО ОТ ШАЙКАТА ГРАБЛИВА ГЕРБ И ЧЕКМЕДЖАРЯ.

    Коментиран от #41

    13:33 24.08.2025

  • 35 Коко

    17 0 Отговор
    Ама защо квичат?
    Ааааа, да!
    Щото са взели изградена, готова инфраструктура и над 30 години знаят само да лапкат.
    Е, сега дойде Видьовден и се налагат ивестиции и всички почнаха да квичат.
    Вън + съд на некадърниците от общинаките дружества, съд за концесионерите!

    13:34 24.08.2025

  • 36 Аквамен

    11 0 Отговор
    По-добре да построим Белене...

    13:34 24.08.2025

  • 37 Още ли не са разбрали

    13 2 Отговор
    Че няма как и теоретично даже водата 70-80% да се "губи" по мрежата по простата причина, че тогава реките примерно щяха да пресъхват на вторият километър. По улиците водата да тече пак не е възможно толкова да е загубата. Невъзможно е ей! Спрете глупости да дрънкате пишлемета

    13:34 24.08.2025

  • 38 ХА ХА ХА

    16 0 Отговор
    А БЕ Е ДА СИ ГО КАЖЕМ НАПРАВО ! АКО ТИЯ ПЕХЛИВАНИ КОИТО СА В УПРАВЛЕНИЕТО И КРАДАТ КАТО ЛУДИ БЯХА УЗАПТЯНИ И ПРИБРАНИ ПРИ БАЙ СТАВРИ , ЩЕШЕ ДА ИМА ПАРИ ЗА ЯЗОВИРИ , МАГИСТРАЛИ , САМОЛЕТИ , ВЪРТОЛЕТИ , ЗА ДЕТСКИ ГРАДИНИ , ЗА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ , ЗА БОГАТИТЕ НИ ПЕНСИОНЕРИ И ЗА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД ! НО НАЛИ ТРЯБВА ДА СЕ КАРАТ ПОЛЕТА ДА СЕ КРАДАТ МИЛИОНИ И ДА ИМА ЗА ШКАФА !

    13:35 24.08.2025

  • 39 ХА ХА ХА

    5 0 Отговор
    А БЕ Е ДА СИ ГО КАЖЕМ НАПРАВО ! АКО ТИЯ ПЕХЛИВАНИ КОИТО СА В УПРАВЛЕНИЕТО И КРАДАТ КАТО ЛУДИ БЯХА УЗАПТЯНИ И ПРИБРАНИ ПРИ БАЙ СТАВРИ , ЩЕШЕ ДА ИМА ПАРИ ЗА ЯЗОВИРИ , МАГИСТРАЛИ , САМОЛЕТИ , ВЪРТОЛЕТИ , ЗА ДЕТСКИ ГРАДИНИ , ЗА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ , ЗА БОГАТИТЕ НИ ПЕНСИОНЕРИ И ЗА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД ! НО НАЛИ ТРЯБВА ДА СЕ КАРАТ ПРШЕТА ДА СЕ КРАДАТ МИЛИОНИ И ДА ИМА ЗА ШКАФА !

    13:36 24.08.2025

  • 40 НИЩО БЕ ША СА УПРАЙТЕ !!!

    6 0 Отговор
    Изберете пак същите да ви крадат както си искат и готовоооо ще ровите във кошовете за боклук !!!!!!!

    13:38 24.08.2025

  • 41 Лъжат за загубите

    13 0 Отговор

    До коментар #34 от "ЯКО НИ ЛАЖАТ УПРАВЛЯВАЩИТЕ":

    Защото ги калкулират в цената. И на децата им е ясно че такива загуби са невъзможни. Да ама тези виртуални загуби ги плащаме че и ДДС ни начисляват ама хич не е виртуално а съвсем реално ни крадат

    13:39 24.08.2025

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Някой

    9 0 Отговор
    Хора ние сме си виновни че си ги избираме такива и после си ги търпим.!!! Само се замислете 35г какво са направили НИЩО.! 50г строят една магистрала по 20км на година а тя ОЩЕ нее готова.! Така че и със Водата и Тока е същото само взимат от нас и НИЩО на края.

    13:42 24.08.2025

  • 44 Сийка

    5 3 Отговор
    Няма вода,защото Асен Василев и Кирил Петков я откраднаха - видях ги! Изнасяха водата към Саудитска Арабия - преброих 1234 тира. И акад. Денков беше там!

    Коментиран от #48

    13:42 24.08.2025

  • 45 Еврогейчовци

    7 0 Отговор
    В евро трябва да ни ги казвате тези млрд. лв., ! Може пък по евтино да ни се види

    13:43 24.08.2025

  • 46 ха ха

    10 0 Отговор
    тия приказки ги слушаме от 35 години , от цена 0,02 лв на м3 до 2,40 лв не успяхте да съберете средства за нови водопроводи , но пък си раздавахте 5 цифрени бонуси и дарявахте средства на партийните лидери , трябва да ви избесят

    13:43 24.08.2025

  • 47 Хи хи хи . Голям майтап !

    10 0 Отговор
    Абе тоя да каже колко милиарда ни трябват за да пратят водоноски за градове и села дето некадърните , алчни управляващи продадоха водата на съседите ни и частните ВЕЦОВЕ и оставиха Българския народ жаден ??????

    Коментиран от #51, #58

    13:43 24.08.2025

  • 48 дъра бъра

    2 0 Отговор

    До коментар #44 от "Сийка":

    Тая беше сапунлива с мехурчета .

    13:45 24.08.2025

  • 49 Аз искам само да знам

    12 0 Отговор
    Общата сума която гражданите на България за вода са платили примерно за последните 20 години! Със ДДС и без ДДС ....и къде са сега тези пари?

    13:46 24.08.2025

  • 50 оня с коня

    2 0 Отговор

    До коментар #18 от "Фалит":

    БГ-то Ще се оправи само и единственно
    Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя ко-фтиГЕH

    13:46 24.08.2025

  • 51 Кьовеши

    4 0 Отговор

    До коментар #47 от "Хи хи хи . Голям майтап !":

    Докато не ги натикате на топло по килиите в затвора и изчистите прогнилата си съдебна система , мвр , политици ...и всички катили които са безполезни за Народа ви по веригата надолу ще крадат като луди и ще страдате !

    13:49 24.08.2025

  • 52 Петрич

    4 0 Отговор
    Ако вие герберите ги подменяте така както в 10на огражденски села(статия във вестник Струма преди години) сами се хвалят че са сменили водопровод на едно село струвал 100к лв, а не са сменили и един метър тръба. Говори се че по документи така са сменили цялостно водопровода на 10-20 села. Това е 100% кражба на парите .Сигнали са подавания в полицията ,прокуратура, медии и опозиционни партии , реакция нулева.

    13:50 24.08.2025

  • 53 Аиде 30 милиарда

    6 0 Отговор
    После ше станат 500 милиарда и в края ше има едни ограбени милиарди и няма да има останал народ в бегето и властимащите ше обявят успех с водната криза ще си раздават медали и грамоти ...😂😂😂😂гледайте бг филма кит там всичко е онагледено и това продължава докъто ива българи управници и до днес

    13:50 24.08.2025

  • 54 Тея 30 млрд. лв

    8 0 Отговор
    Колко Ф-ки са? А колко по 5% от БВП за НАТО ? Това са точно парите за НАТО и простотии за две години и половина

    Коментиран от #67

    13:50 24.08.2025

  • 55 Майк Алън Патън

    4 0 Отговор
    Тези 30 милиарда на колчо от бойковите чекмеджета се равняват ? Някой знае ли ?
    И ако попитаме лично Бойко , дали няма да се обиди , да се разсърди и разгневи безвъзвратно ?

    13:51 24.08.2025

  • 56 Кьцлцшш

    5 0 Отговор
    Ми с толкова вдигания на цаната на водата, вместо да си давате измислени бонуси, да бяхте събирали пари за подмяна на тръбите !!!!

    13:52 24.08.2025

  • 57 воденМАДАГАВУР

    9 0 Отговор
    Някой знае ли колко пари сме дали за Украйна и колко още ще ни принудят да дадем ? За да ги сравним с тези за ВиК !

    13:53 24.08.2025

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 А тогава сбъркани атлантенца пак да

    7 1 Отговор
    Ви питам..... Живков през социализма за колко е настроил? За колко ние по старото поколение сме ви настроили ?

    13:54 24.08.2025

  • 60 Боко (неуловимия) тайния крадец

    6 1 Отговор
    Решихме от герб да купим още една ескадрила самолети от ония невидимите .....които няма да ги видите никога ...е само на хартия де ..... Ама ние ще усетим милионите по тежестта в джобовете си !!!!!

    Коментиран от #65

    13:55 24.08.2025

  • 61 леле , КАКО !

    4 0 Отговор
    Сега остава пак да дойде Мата Хари , за да ни покаже състоянието и пълнежа на БОЙКОВИТЕ чекмеджетА , шкафчетА и скриновЕ !

    13:56 24.08.2025

  • 62 Перо

    4 0 Отговор
    Ако е имало държавност и кадърно, професионално управление на общините е щяло да има план за реновацията на мрежите на ВиК, електроснабдяването, инфраструктурата и от години да се извършват малки подобрения, според бюджета! Поради пълна некадърност и случайни кметове и общинари, икономическа престъпност, всичко е оставено на самотек, до пълна разруха! Сега едновременно трябва да се прави всичко и на всякъде и 500 млрд. лв., няма да стигнат за всичко, което е напълно разрушено! Приоритет станаха парите за разрушаване на паметници! Нека сега всички да скачат и крещят глупости! Истината дойде, макар и със закъснение! Пак отивайте под строй да гласувате за криминалните “демократи” и политически унтерменши!

    13:56 24.08.2025

  • 63 граф Монте Кристо

    5 0 Отговор
    30 милиарда лв.Кажи го на ония частници,които заграбиха ВИК,една дебела златна жила,надуха цената на водата десетки пъти,без да ги е срам,на 4-5лв кубика,а някога беше 10ст ,че и по-малко.Но тогава имаше социализъм ,а републиката--народна.Сега неколцина тарикати трупат милиони за сметка на изпосталелия народ,правят ремонти където изобщо не е имало аварии,сменят тръби и водомери,пак заради някакви сметки и да осигурят работа на своите храненици.

    13:58 24.08.2025

  • 64 И кое ви е по важно ?

    5 1 Отговор
    НАТО и атлантическите простотиии на управляващите ни олигофрени или да се подмени остарялата ВиК мрежа в страната ? Кое е по важно за националната ни сигурност? Това са точно парите за НАТО и простотии за две години и нещо при 5% от БВП

    13:58 24.08.2025

  • 65 Кума ЛисА

    7 1 Отговор

    До коментар #60 от "Боко (неуловимия) тайния крадец":

    Колко от платените преди 5-6 години самолети дойдоха ? И имат ли всички работещи системи ? Или и за тези джаджи ще трябва да почакаме още 5-6 годин ?
    Питаме ББ , ама той нещо се мръщи и боботи недоволно , че Путин , Радев , Киро , Асен и Мата Хари са му виновни ли ?

    13:58 24.08.2025

  • 66 Аз съм сигурен

    4 0 Отговор
    Че Китай това ще ни го направи в срок и на 1/3 от цената

    14:01 24.08.2025

  • 67 Ааааааа не !

    8 1 Отговор

    До коментар #54 от "Тея 30 млрд. лв":

    Това е провокативен въпрос на който тоя господин няма да може да отговори !!!!!! Питайте например колко милиарда Джелезков е обещал на надрусаняка . И защо му обещава без да пита народа .....гррбаджиите са само някакви си 24% от 30 % гласоподаватели я сметнете колко прави това и кой ни управлява !!!!!!!!!

    14:01 24.08.2025

  • 68 Мдаа

    3 1 Отговор
    От тях 20 милиарда за крадене, останалите за работа и материали.

    14:03 24.08.2025

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Механик

    7 0 Отговор
    За нелетящи самолети и за Украина имаме пари. За вода обаче нямаме.
    Близо вече 40 години, един прирон не сте забили и все предната власт ви е виновна.
    Разпродадохте на безценица де-що имаше, понеже "държавата е лош стопанин". Е, ами какъв стопанин се вявява ВиК-холднинг?? От години е известно, че 70% от водата се губи и по тая прична няма вода, ама шефа на холдинга има наглостта да каже "Ама аз не съм избиран, че сега да давам оставка. Аз съм в правото си да ви налагам воден режим както сметна за добре.".
    И що му е да се харчи за подмяна на тръбите, като ние така и така си плащаме всичката вода, нищо, че не я ползваме???

    14:05 24.08.2025

  • 71 Промяна

    5 0 Отговор
    Този човек за толкова години защо НИЩООООООО НЕ НАПРАВИ ЗА ВИК МРЕЖАТА НА ДЪРЖАВАТА НИ А ГОВОРИ НЕБИВАЛИЦИ Я ПИТАЙ ШАРЛАТАНИТЕ КОРКО ПАРИ РАЗПИЛЯХА НАНЯКЪДЕ ЗА 5 ГОДИНИ ЯЗОВИРИ ТОЧЕХА ЛЪЖЕХА И СИ ЛЪЖАТ БЕЗНАКАЗАНО ИМА ПАРИ ИМА И ДА СЕ НАПРАВИ СЕГА А НЕ САМО ЕДНИ ДА РЪЖАТ НЕВЕЖИТЕ И СА ПРИБИРАТ В ЛИЧНИТЕ СИ БАНКОВИ СМЕТКИ ГОДИНИ НАРЕД

    14:05 24.08.2025

  • 72 Лопата Орешник

    7 0 Отговор
    Сега разбрахме ли всички, защо бай Тошо е пич! Вие наистина не може да го ремонтирате , построеното от него! Атомни централи, язовири, заводи, училища, детски градини, при това за 9 милиона граждани и с армия способна да прегази Турция за часове! Сега кво? Кажете ми бе? Сега кво?

    14:06 24.08.2025

  • 73 Лопата Орешник

    6 0 Отговор
    Сега разбрахме ли всички, защо бай Тошо е пич! Вие наистина не може да го ремонтирате , построеното от него! Атомни централи, язовири, заводи, училища, детски градини, при това за 9 милиона граждани и с армия способна да прегази Турция за часове! Сега кво? Кажете ми бе? Сега кво?

    14:06 24.08.2025

  • 74 Абе кви ги говорите

    5 0 Отговор
    Ако от една тръба "загубите" са 60–70 литра в секунда за една седмица всички трябва там с лодки да се разхождат бе. Тая вода къде отива бре мозъци ? За две минути -1 кубик ....за час 30 кубика....

    Коментиран от #76

    14:06 24.08.2025

  • 75 Кит

    5 0 Отговор
    Мърлячо, разполагате с 1 млрд лв пари. Спокойно можете да реагирате на кризи от сорта на тази в Плевен, защото в 80% от българските селища проблеми или няма, или са с много по-ниска степен на неотложност.
    Можехте да реагирате и сега, а не сте.
    Защото сте мързеливи мърлячи.
    Марш в канализацията, некадърници!

    14:08 24.08.2025

  • 76 Водата попива в почвата където

    2 2 Отговор

    До коментар #74 от "Абе кви ги говорите":

    Е положен тръбопровода разираш ли

    Коментиран от #80, #85, #90

    14:09 24.08.2025

  • 77 Бойко и Шиши

    5 0 Отговор
    са откраднали поне 40 млрд. Значи да оправят те мрежата безплатно и да върнат ресто 10млрд. Ако го сторят ще гласувам за тях на следващите избори

    14:10 24.08.2025

  • 78 ГЛАВАНАК

    7 0 Отговор
    Буци и комоания откраднаха 50 милиарда по време на неговото "вещо управление" , сега да ги върне на народа. Да си ги поделят с другия крадец феномена Дебелян, ДПС и там са много, БСП и те имат кражби от 80 години, ИТН и цялата политическа пасмина, и ще се оправи безводието. Крадци долни.

    14:10 24.08.2025

  • 79 досега само крадохте

    3 0 Отговор
    сега трябват милиарди...

    14:10 24.08.2025

  • 80 загуби 60–70 литра в секунда

    4 0 Отговор

    До коментар #76 от "Водата попива в почвата където":

    попива в почвата ?.....ти добре ли си бре? И тва с години?

    14:11 24.08.2025

  • 81 Мим Мним

    5 0 Отговор
    Ние, МимМинистър Джейлязкоф и МнимМинистър Магарев, тържествено се заклехме, че ще се борим за Покрайна до последният покрайненец.
    И да знаете, постната пица тука, се оказа сочна баница. Моля ви се, грозно е да ни броите залците.

    14:11 24.08.2025

  • 82 За тия трийсет години е имало пари

    6 0 Отговор
    Но те са си раздали премии премии и най обикновенни служители на ВиК с джипове.

    14:12 24.08.2025

  • 83 36 години яко крадене

    2 0 Отговор
    ВиК ха ха ха ! Те де чудят как да приберат всички пари а балкан вярва в този или онзи

    14:14 24.08.2025

  • 84 И пак ремонт на ремонта

    6 0 Отговор
    А на Бай Тошо му трябваха по-малко, защото нямаше Борисов и Пеевски и не се крадеше така.

    Коментиран от #88

    14:14 24.08.2025

  • 85 Хахахаха ...

    3 1 Отговор

    До коментар #76 от "Водата попива в почвата където":

    Целият язовир викаш ши попие в почвата а Дунав ще пресъхне преди да стигне Виена....

    14:15 24.08.2025

  • 86 Семейна структура са ВиК до

    5 0 Отговор
    Десето коляно нито акъл нито образование че нещо да може да допринесе но се води на заплата. Първо ревизия от ЕК , после съкращения и реформи и чак тогава пари. До сега защо не са кандидатствали ?!?

    14:18 24.08.2025

  • 87 БеГемот

    2 0 Отговор
    Тоя член на управителен съвет на холдинг с капитал един милиард лв кога завърши училище и кога стана голям специалист ....от ГЕРБ?!Докато калинките на тиквата пърхат наоколо а специалистите са в кюшетата така ще е ...вода ще фазите жадни ще ходите докато ви дойде акъла в главите за кого гласувате....

    Коментиран от #91

    14:21 24.08.2025

  • 88 Те не правят ремонт само копаят и заравя

    3 0 Отговор

    До коментар #84 от "И пак ремонт на ремонта":

    После изнудват сградите да им плащат пари за мними ремонти и те им плащат от страх че ще ги изнудват още повече.

    14:21 24.08.2025

  • 89 Тома

    2 0 Отговор
    Значи ще трябват 3 милиарда понеже крадците винаги смятат по 10

    14:21 24.08.2025

  • 90 Ама хич не те "разирам"

    0 0 Отговор

    До коментар #76 от "Водата попива в почвата където":

    и да те питам според теб човек , 1 кубик земна маса колко според теб тъй кубика вода може да "попива" ?

    14:22 24.08.2025

  • 91 Те сами си надписват гласове управниците

    3 0 Отговор

    До коментар #87 от "БеГемот":

    Не че хората гласуват за тях те си ги надписват за себе си. Медиите показаха фалшификациите но никой не ги спря и сега отиваме в еврозоната да вземаме заеми ....

    14:25 24.08.2025

  • 92 оня с коня

    0 0 Отговор
    БГ-то Ще се оправи само и единственно
    Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя ко-фтиГЕH

    14:27 24.08.2025

  • 93 Гарантирано от Герб

    1 0 Отговор
    Викаш фирма за направа 1 метър всичко 120лв. По обществена поръчка 800 лева. Доволно

    14:28 24.08.2025

  • 94 36 години демокрация и разруха

    0 0 Отговор
    бай тошо е виновен че не е сложил титаниеви тръби за ВИК-ато

    14:28 24.08.2025

  • 95 паметник на ТАТО във всеки град

    1 0 Отговор
    при комунизъма имахме само 9 милиарда дълг и бяхме фалирали, сега имаме над 50 милиарда дълг и не сме фалирала държава ха ха ха

    14:29 24.08.2025

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол