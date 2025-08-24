Трябват 30 млрд. лв., за да се подмени остарялата ВиК мрежа в страната

30 млрд. лв. са нужни, за да бъде подменена остарялата ВиК мрежа в България, показва последният анализ на Световната банка.
Това обяви в интервю за предаването „Тази неделя“ Владимир Бибов, член на управителния съвет на „Български ВиК Холдинг“. Холдингът беше създаден след водната кризата в Перник, с капитал от 1 милиард лева.
Според Бибов средствата се изразходват само за проекти на дъщерните ВиК дружества, които подпомагат изпълнението на европейските програми.
„Ако тези средства не бяха предоставени в последните години, проблемите в страната щяха да са много по-големи“, коментира представителят на „Български ВиК Холдинг“.
В Плевенско, където е проблемът е най-сериозен, 70% от водата се губи по мрежата и едва 30% стигат до чешмите. Причината е комбинация от остаряла инфраструктура и кражби, обяви Бибов.
„ВиК Плевен въведе мерки като зониране и намаляване на налягането, с които успя да ограничи загубите с 60–70 литра в секунда, но това не компенсира по-малкия приток от кладенците и водоизточниците“, допълни той.
В кризисния щаб се обсъждат допълнителни действия проучване на нови водоизточници и включването им в системата, ако са годни за питейни нужди.
Климатологът проф. Емил Гачев от БАН коментира, че проблемът е двустранен – съчетание между лошо управление и климатични промени.
„Последните пет години, четири от летата са сред най-сухите за последните две десетилетия. Наблюдаваме натрупване на сухи периоди, което бавно източва водния ресурс“, посочи той.
Според него инфраструктурата е ключът – загубите по мрежата трябва да бъдат намалени, защото вече не можем да разчитаме на обилни валежи да компенсират пропуските.
По думите му най-застрашени от безводие остават Северна, Североизточна и Източна България, но водната криза може да обхване и други части на страната.
„Не трябва да губим повече време. Нужно е европейските средства да се насочат целенасочено към най-критичните райони“, призова проф. Гачев.
1 Гост
Коментиран от #15
13:13 24.08.2025
2 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
Коментиран от #9
13:17 24.08.2025
3 Значи
13:18 24.08.2025
4 А тогава сбъркани атлантенца да
Коментиран от #34
13:19 24.08.2025
6 Курами
13:21 24.08.2025
7 Българският добитък мята фасове и храчи
13:21 24.08.2025
8 Хохохо
13:22 24.08.2025
9 Повече ботокс, свежа кръв и балерини
До коментар #2 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":За терориста джудже !
Коментиран от #17
13:22 24.08.2025
11 мирчо мирчев
13:23 24.08.2025
12 Тоя не се чува
Коментиран от #26
13:24 24.08.2025
13 Анонимен
Да не стане като откраднатия асфалт - изхарчиха пари, за да констатират очевадното, но просто не потърсиха отговорност от частната фирма. Няма давностен срок, но има разумен срок след констатацията на кражбата, в който трябва да си потърсиш правата.
13:24 24.08.2025
14 35 години
13:24 24.08.2025
15 РУЧАЙТЕ БАНАНИ И СКАЧАЙТЕ ДЕБИЛИ
До коментар #1 от "Гост":ТРЕБЕ МНОГО МИЛЯРДИ АМА ПИТАЙ ЖЕЛЯЗКОВ И АТЛАНТИЦИТЕ, ДЕКА СА? ИЗТЕКОХА ВЪВ ВОЙНАТА В ОКРАИНА. ОКРАИНА БИЛА НА ПЪРВО МЕСТО КАЗА ШАЙКАДЖИЯТА, ПОСЛЕ ПОДАРИХМЕ ВОДАТА НА ГЪРЦИЯ БЕЗПЛАТНО ПАК ШАЙКАТА ГРАБЛИВА ГЕРБ И ПАТЕРИЦИТЕ СА ВИНОВНИ. ОТ ДЕКА ПАРИ? ЕВРОФОНДОВЕ САМО ЗА ОРЪЖИЯ ВЕКЕ. КЕ КОПАТЕ ВЪНШНИ ТОАЛЕТНИ В 21 ВЕК И КЕ СЕ КЪПЕТЕ ГА ВАЛИ ДЪЖД. ГАРАНТИРАНО ОТ ВОЕНОЛЮБЕЦИТЕ. КЕ СЕ КЪПИТЕ С ВОДА БАНКЯ ПО 5 ЛЕВА ТУБАТА. Така кубик вода ке ви излезе 500 лева. При бай ви Тошо беше 2 Ст убава вода. АЙДЕ БЕГАЙТЕ ДА СКАЧАТЕ ПО ПЛОЩАДИТЕ ДО ДЕ ВИ ДОЙДЕ АКЪЛО И ДА ОДИТЕ МРЪСНИ. НА МОРЕТО КЕФ ВОДА МНОГО ПРИМЕСЕНА С ФЕКАЛИ.
13:25 24.08.2025
18 Фалит
Като добавим и електропреносната, топлопреноснат, окаяните пътища, реки, язовири и т.н, все обекти касаещи сигурността на населението и се оказва, че сме фалшрали. Това е финансовата страна ! Другата страна е липсата на грамотни технически кадри !
Откраднатото до тук покрива долу горе необходимите средства, ама ще почакате някой да върне нещо. А за кадрите - това как можеш да си съсипеш образованието, никой не може да ти го направи !
Коментиран от #50
13:26 24.08.2025
19 чекмеджароф: чрез общ поръчни за наши
Трябват ни 30 млрд. лв., за да се подмени остарялата
с друга рецеклирана от чужбина
ВиК мрежа в страната
13:26 24.08.2025
21 Робуратор
Коментиран от #28
13:27 24.08.2025
22 Kaлпазанин
13:27 24.08.2025
23 Ъхъъъъъ....
13:27 24.08.2025
24 Икономисти и прависти
13:27 24.08.2025
25 Васил
13:28 24.08.2025
26 Не "ТОЯ" а са ти написали ясно
До коментар #12 от "Тоя не се чува":По "последният анализ на Световната банка" който е впрочем от преди 5 години и 3 месеца ! ....
13:29 24.08.2025
27 Абе
13:29 24.08.2025
28 И КАК ЩЕ
До коментар #21 от "Робуратор":КОНФИСКУВАШ НА СИНОПТИКОВ ОФШОРКАТА ЧЕ НЕ СЕ СЕЩАМ ИЛИ НА ЦРЪН ДРАГАЛЕВСКИ ПРИВАТИЗАТОР НА ХАМПАРЦУМА БАНКАТА
13:31 24.08.2025
29 МиниМистър Джилязков
Така ще помогнем и на трансатлантическите ни партньори от Покрайна, като им изпратим старите тръби и пари да си ги монтират.
13:31 24.08.2025
30 Ъъъъъъъъъ
13:31 24.08.2025
31 ежко
Коментиран от #42
13:31 24.08.2025
32 Никой
Без вода - може - без ГЕРБ - не може.Нали имате магистрали - отиваш и се изкъпваш и се връщаш. Може и пеша.
13:32 24.08.2025
34 ЯКО НИ ЛАЖАТ УПРАВЛЯВАЩИТЕ
До коментар #4 от "А тогава сбъркани атлантенца да":Много кажат тия ! При 70 процента загуби на водата ,ТРЕБЕ да има пропаднали блокове, пропаднали улици, пропаднали къщи. А ТО НЕМА. ЩО ТАКА? ЗНАЯТ ЛИ ЛЪЖЦИТЕ ТИЯ 70 ПРОЦЕНТА ДА ТЕКАТ ДЕНОНОЩНО КО СТАВА? ЯКО ЛЪГАНЕ СТАВА ТУКА! 70 ПРОЦЕНТА ИЗТИЧАТ В ЧАСТНИТЕ ВЕЦ НА ПОЛИТИЦИТЕ ЗАТОВА ПОДАРИХМЕ ВОДАТА НА ГЪРЧОЛЯТА ЗА ДА РАБОТЯТ ВЕЦОВЕТЕ НА ПОЛИТИЦИТЕ. ГАРАНТИРАНО ОТ ШАЙКАТА ГРАБЛИВА ГЕРБ И ЧЕКМЕДЖАРЯ.
Коментиран от #41
13:33 24.08.2025
35 Коко
Ааааа, да!
Щото са взели изградена, готова инфраструктура и над 30 години знаят само да лапкат.
Е, сега дойде Видьовден и се налагат ивестиции и всички почнаха да квичат.
Вън + съд на некадърниците от общинаките дружества, съд за концесионерите!
13:34 24.08.2025
36 Аквамен
13:34 24.08.2025
37 Още ли не са разбрали
13:34 24.08.2025
38 ХА ХА ХА
13:35 24.08.2025
39 ХА ХА ХА
13:36 24.08.2025
40 НИЩО БЕ ША СА УПРАЙТЕ !!!
13:38 24.08.2025
41 Лъжат за загубите
До коментар #34 от "ЯКО НИ ЛАЖАТ УПРАВЛЯВАЩИТЕ":Защото ги калкулират в цената. И на децата им е ясно че такива загуби са невъзможни. Да ама тези виртуални загуби ги плащаме че и ДДС ни начисляват ама хич не е виртуално а съвсем реално ни крадат
13:39 24.08.2025
43 Някой
13:42 24.08.2025
44 Сийка
Коментиран от #48
13:42 24.08.2025
45 Еврогейчовци
13:43 24.08.2025
46 ха ха
13:43 24.08.2025
47 Хи хи хи . Голям майтап !
Коментиран от #51, #58
13:43 24.08.2025
48 дъра бъра
До коментар #44 от "Сийка":Тая беше сапунлива с мехурчета .
13:45 24.08.2025
49 Аз искам само да знам
13:46 24.08.2025
50 оня с коня
До коментар #18 от "Фалит":БГ-то Ще се оправи само и единственно
Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя ко-фтиГЕH
13:46 24.08.2025
51 Кьовеши
До коментар #47 от "Хи хи хи . Голям майтап !":Докато не ги натикате на топло по килиите в затвора и изчистите прогнилата си съдебна система , мвр , политици ...и всички катили които са безполезни за Народа ви по веригата надолу ще крадат като луди и ще страдате !
13:49 24.08.2025
52 Петрич
13:50 24.08.2025
53 Аиде 30 милиарда
13:50 24.08.2025
54 Тея 30 млрд. лв
Коментиран от #67
13:50 24.08.2025
55 Майк Алън Патън
И ако попитаме лично Бойко , дали няма да се обиди , да се разсърди и разгневи безвъзвратно ?
13:51 24.08.2025
56 Кьцлцшш
13:52 24.08.2025
57 воденМАДАГАВУР
13:53 24.08.2025
59 А тогава сбъркани атлантенца пак да
13:54 24.08.2025
60 Боко (неуловимия) тайния крадец
Коментиран от #65
13:55 24.08.2025
61 леле , КАКО !
13:56 24.08.2025
62 Перо
13:56 24.08.2025
63 граф Монте Кристо
13:58 24.08.2025
64 И кое ви е по важно ?
13:58 24.08.2025
65 Кума ЛисА
До коментар #60 от "Боко (неуловимия) тайния крадец":Колко от платените преди 5-6 години самолети дойдоха ? И имат ли всички работещи системи ? Или и за тези джаджи ще трябва да почакаме още 5-6 годин ?
Питаме ББ , ама той нещо се мръщи и боботи недоволно , че Путин , Радев , Киро , Асен и Мата Хари са му виновни ли ?
13:58 24.08.2025
66 Аз съм сигурен
14:01 24.08.2025
67 Ааааааа не !
До коментар #54 от "Тея 30 млрд. лв":Това е провокативен въпрос на който тоя господин няма да може да отговори !!!!!! Питайте например колко милиарда Джелезков е обещал на надрусаняка . И защо му обещава без да пита народа .....гррбаджиите са само някакви си 24% от 30 % гласоподаватели я сметнете колко прави това и кой ни управлява !!!!!!!!!
14:01 24.08.2025
68 Мдаа
14:03 24.08.2025
70 Механик
Близо вече 40 години, един прирон не сте забили и все предната власт ви е виновна.
Разпродадохте на безценица де-що имаше, понеже "държавата е лош стопанин". Е, ами какъв стопанин се вявява ВиК-холднинг?? От години е известно, че 70% от водата се губи и по тая прична няма вода, ама шефа на холдинга има наглостта да каже "Ама аз не съм избиран, че сега да давам оставка. Аз съм в правото си да ви налагам воден режим както сметна за добре.".
И що му е да се харчи за подмяна на тръбите, като ние така и така си плащаме всичката вода, нищо, че не я ползваме???
14:05 24.08.2025
71 Промяна
14:05 24.08.2025
72 Лопата Орешник
14:06 24.08.2025
73 Лопата Орешник
14:06 24.08.2025
74 Абе кви ги говорите
Коментиран от #76
14:06 24.08.2025
75 Кит
Можехте да реагирате и сега, а не сте.
Защото сте мързеливи мърлячи.
Марш в канализацията, некадърници!
14:08 24.08.2025
76 Водата попива в почвата където
До коментар #74 от "Абе кви ги говорите":Е положен тръбопровода разираш ли
Коментиран от #80, #85, #90
14:09 24.08.2025
77 Бойко и Шиши
14:10 24.08.2025
78 ГЛАВАНАК
14:10 24.08.2025
79 досега само крадохте
14:10 24.08.2025
80 загуби 60–70 литра в секунда
До коментар #76 от "Водата попива в почвата където":попива в почвата ?.....ти добре ли си бре? И тва с години?
14:11 24.08.2025
81 Мим Мним
И да знаете, постната пица тука, се оказа сочна баница. Моля ви се, грозно е да ни броите залците.
14:11 24.08.2025
82 За тия трийсет години е имало пари
14:12 24.08.2025
83 36 години яко крадене
14:14 24.08.2025
84 И пак ремонт на ремонта
Коментиран от #88
14:14 24.08.2025
85 Хахахаха ...
До коментар #76 от "Водата попива в почвата където":Целият язовир викаш ши попие в почвата а Дунав ще пресъхне преди да стигне Виена....
14:15 24.08.2025
86 Семейна структура са ВиК до
14:18 24.08.2025
87 БеГемот
Коментиран от #91
14:21 24.08.2025
88 Те не правят ремонт само копаят и заравя
До коментар #84 от "И пак ремонт на ремонта":После изнудват сградите да им плащат пари за мними ремонти и те им плащат от страх че ще ги изнудват още повече.
14:21 24.08.2025
89 Тома
14:21 24.08.2025
90 Ама хич не те "разирам"
До коментар #76 от "Водата попива в почвата където":и да те питам според теб човек , 1 кубик земна маса колко според теб тъй кубика вода може да "попива" ?
14:22 24.08.2025
91 Те сами си надписват гласове управниците
До коментар #87 от "БеГемот":Не че хората гласуват за тях те си ги надписват за себе си. Медиите показаха фалшификациите но никой не ги спря и сега отиваме в еврозоната да вземаме заеми ....
14:25 24.08.2025
92 оня с коня
Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя ко-фтиГЕH
14:27 24.08.2025
93 Гарантирано от Герб
14:28 24.08.2025
94 36 години демокрация и разруха
14:28 24.08.2025
95 паметник на ТАТО във всеки град
14:29 24.08.2025
