Новини
България »
Всички градове »
От Агенцията по безопасност на храните отнасят въпроса с шарката по животните до ЕК

От Агенцията по безопасност на храните отнасят въпроса с шарката по животните до ЕК

24 Август, 2025 15:34 442 6

  • бабх-
  • шарка по животните-
  • европейска комисия

Основен акцент на срещата в Брюксел ще бъде обсъждането на предимствата и недостатъците при прилагането на ваксинация на дребните преживни животни срещу шарка, като мярка за превенция и ограничаване на разпространението на заболяването

От Агенцията по безопасност на храните отнасят въпроса с шарката по животните до ЕК - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните д-р Светлозар Патарински и главният държавен ветеринарен инспектор доц. Илиян Костов ще проведат утре среща с представители на Европейската комисия в Брюксел. Това съобщават от БАБХ, цитирани от Нова телевизия.

Основен акцент ще бъде обсъждането на предимствата и недостатъците при прилагането на ваксинация на дребните преживни животни срещу шарка, като мярка за превенция и ограничаване на разпространението на заболяването, информират от БАБХ. В рамките на разговора ще бъде разгледана актуалната епизоотична обстановка в България и съседните държави.

На извънредно заседание на Централния епизоотичен съвет към Министерски съвет, свикано от вицепремиера Томислав Дончев на 28 юли, бяха обсъдени мерки за справяне със заболяването шарка по дребните преживни животни, съобщиха тогава от министерството на земеделието и храните, припомня БТА.
"За да се справим успешно с разпространението на заболяването, държавата и браншът следва да обединят усилията си в прилагането на по-строги и ефективни мерки. Те включват засилен контрол по границите и решителни действия срещу нелегалната търговия с животни - една от основните причини за разпространението на зарази", посочи на заседанието Томислав Дончев.

Министърът на земеделието и храните Георги Тахов обясни, че са въведени редица мерки за ограничаване на заразата. Беше посочено още, че авансовите плащания от обезщетенията на засегнатите стопани се извършват в рамките на една седмица след установено огнище, още преди приключване на административните процедури за получаване на пълния размер обезщетение.

Контролът върху изкупуването и транспорта на сурово мляко, както и временната забрана за търговия, придвижване и паша на дребни преживни животни в засегнатите общини, остават в сила. Забранено е и посещението на ветеринарни лекари и пробовземачи във фермите, беше посочено на заседанието.


България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    5 0 Отговор
    Бойко изтрепа сума ти животни.

    15:45 24.08.2025

  • 2 Ше ни оморат

    2 5 Отговор
    Тия селяни с болните овци

    15:52 24.08.2025

  • 3 6 русофила

    0 3 Отговор
    пасат на нивата!

    15:59 24.08.2025

  • 4 Хикс

    3 0 Отговор
    БАБХ се превръща в престъпна организация за унищожаване на остатъците от животновъдството на България.

    16:01 24.08.2025

  • 5 Хикс

    2 0 Отговор
    Земеделието и животновъдството са по-малко от 10% от онова, което беше по време на соца !!!!!!!!! Всичко това благодарение на този ЕС

    16:03 24.08.2025

  • 6 123456

    0 0 Отговор
    Ей , изтрепахте и хората и животните ! То се видя каква "чума" има във Велинград - нито една болна от чума овца ! Ама овцете ги има и по министерствата , и то какви овце - направо кочове !

    16:20 24.08.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол