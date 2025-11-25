Новини
Втори опит: Започва делото срещу привърженици на „Възраждане“ за погрома над ЕК в София

Втори опит: Започва делото срещу привърженици на „Възраждане“ за погрома над ЕК в София

25 Ноември, 2025 07:43

В средата на октомври делото не можа да започне, тъй като един от адвокатите не успя да се яви

Втори опит за старт на делото срещу привържениците на партия "Възраждане", обвинени в погром над сградата на Европейската комисия в София, съобщи "Нова телевизия".

Според прокуратурата през февруари тази година, при митинг срещу въвеждането на еврото, един от шестимата подсъдими блъскал входната врата на институцията, друг хвърлил възпламеняващ се предмет, а след това бутнал и полицай.

Камери от околните сгради са запечатали и как участник в протеста чупил стъкла и прозорец на централния вход. В средата на октомври делото не можа да започне, тъй като един от адвокатите не успя да се яви.


  • 1 си дзън

    11 11 Отговор
    Ако това се беше случило в Масква тия отдавна щяха да са с присъди за по 20 години
    или убити на фронта.

    Коментиран от #9, #11

    07:46 25.11.2025

  • 2 Поп Кръстю

    18 5 Отговор
    Кога ще съдите Герб за разпадането на България.

    07:49 25.11.2025

  • 3 Долу ЕС

    17 3 Отговор
    тази сграда ще е скоро паметник на глупостта и глобализма в минало време като мавзолея....

    07:59 25.11.2025

  • 4 Какво стана с правото на протест

    15 4 Отговор
    Нямате право да протестирате.

    08:07 25.11.2025

  • 5 Иванчо I-ви

    14 3 Отговор
    Къде ви дяхте Погром ? Мисля че протеста даже беше твърде нежен. Трябва да летят камъни, димки, молотов, бомби. С мирни седянки няма да стане.

    08:12 25.11.2025

  • 6 Факт

    15 3 Отговор
    Народното събрание наруши конституцията! Това никога не трябва да се забравя, нито подминава.

    08:15 25.11.2025

  • 7 Киру търновеца оригинала

    6 3 Отговор
    Ивелин кога е организирал подобен протест!? 🤔 Никога! Защото е твърде зает със 🍀 Парушева на хотел.

    08:34 25.11.2025

  • 8 Роден в НРБ

    7 4 Отговор
    трябваше да я изгорят

    08:54 25.11.2025

  • 9 Ветеран от Протеста

    1 6 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    Така е.Но от братската партия на Путлер - Възраждане , можеш да очакваш само Диверсия и Саботаж на европейския път на България !!!!

    08:56 25.11.2025

  • 10 ?????

    5 1 Отговор
    Ха ха.
    Тия протестиращи не са ония(правилните) протестиращи.
    Затова за тях съд и позор. Особено след като немската лелка се накара на Баце за този протест.
    Много добре се връзва с Дойче Велле - Кой се радва на несвободата.
    Или тва е друго? А умните и красивите?

    09:07 25.11.2025

  • 11 604

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    Напротив ..медали щяха да им връчат!

    09:49 25.11.2025

  • 12 А за тези,

    0 0 Отговор
    дето рушат исторически паметници, няма нали.

    09:58 25.11.2025

  • 13 Адвокате,

    0 0 Отговор
    смешно е да те съдят, че си ползвл отпуска 10 дни повече. Съдебната система стана стршилище. Нима човекът няма нужда от неплатена отпуска. Използ2уват се разни удобни госпожи за глупости.

    10:02 25.11.2025

