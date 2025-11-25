Втори опит: Започва делото срещу привърженици на „Възраждане“ за погрома над ЕК в София

Втори опит за старт на делото срещу привържениците на партия "Възраждане", обвинени в погром над сградата на Европейската комисия в София, съобщи "Нова телевизия".

Според прокуратурата през февруари тази година, при митинг срещу въвеждането на еврото, един от шестимата подсъдими блъскал входната врата на институцията, друг хвърлил възпламеняващ се предмет, а след това бутнал и полицай.

Камери от околните сгради са запечатали и как участник в протеста чупил стъкла и прозорец на централния вход. В средата на октомври делото не можа да започне, тъй като един от адвокатите не успя да се яви.