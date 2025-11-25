Втори опит: Започва делото срещу привърженици на „Възраждане“ за погрома над ЕК в София

Втори опит за старт на делото срещу привържениците на партия "Възраждане", обвинени в погром над сградата на Европейската комисия в София, съобщи "Нова телевизия".
Според прокуратурата през февруари тази година, при митинг срещу въвеждането на еврото, един от шестимата подсъдими блъскал входната врата на институцията, друг хвърлил възпламеняващ се предмет, а след това бутнал и полицай.
Камери от околните сгради са запечатали и как участник в протеста чупил стъкла и прозорец на централния вход. В средата на октомври делото не можа да започне, тъй като един от адвокатите не успя да се яви.
1 си дзън
или убити на фронта.
Коментиран от #9, #11
07:46 25.11.2025
2 Поп Кръстю
07:49 25.11.2025
3 Долу ЕС
07:59 25.11.2025
4 Какво стана с правото на протест
08:07 25.11.2025
5 Иванчо I-ви
08:12 25.11.2025
6 Факт
08:15 25.11.2025
7 Киру търновеца оригинала
08:34 25.11.2025
8 Роден в НРБ
08:54 25.11.2025
9 Ветеран от Протеста
До коментар #1 от "си дзън":Така е.Но от братската партия на Путлер - Възраждане , можеш да очакваш само Диверсия и Саботаж на европейския път на България !!!!
08:56 25.11.2025
10 ?????
Тия протестиращи не са ония(правилните) протестиращи.
Затова за тях съд и позор. Особено след като немската лелка се накара на Баце за този протест.
Много добре се връзва с Дойче Велле - Кой се радва на несвободата.
Или тва е друго? А умните и красивите?
09:07 25.11.2025
11 604
До коментар #1 от "си дзън":Напротив ..медали щяха да им връчат!
09:49 25.11.2025
12 А за тези,
09:58 25.11.2025
13 Адвокате,
10:02 25.11.2025