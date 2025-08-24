Новини
Плевенчани излязоха на протест срещу безводието

Водоснабдяването в града тази вечер ще бъде възстановено за три часа

Снимка: NOVA
Снимка: NOVA
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Граждани на Плевен излязоха на протест, предаде NOVA. Причината е хроничното безводие и тежкия режим.

Няколко хиляди плевенчани са се събрали пред сградата на ВиК дружеството в областния център. Протестът им е под наслов "Без вода няма живот", допълва БНР.

Протестиращите хвърлиха към входа на сградата празни бутилки и туби от вода, както и други отпадъци, предаде bTV.

Те скандираха "оставка" и "мафия".

Протестното шествие тръгна към общината. Хората настояват за реални действия и конкретни, бързи стъпки.

В петък Кризисният щаб в града набеляза няколко основни мерки, които да решат в дългосрочен план проблема, а държавата отпусна 40 млн. лв. за ремонт на ВиК-мрежата.

Жители на града се оплакват, че имат вода по 3 часа сутрин и по 3 часа вечер и то на привилегировани места.

„Точно влязох в банята и водата спря. Бях нощна смяна, като се прибера и водата спира”, заяви Владимир Величков.

„Искаме реални адекватни действия. Не искаме предпроектни проучвания на язовир Черни осъм, където всички са против това нещо. Просто искат едни пари да бъдат взети и само на документ да има нещо. Ние искаме смяна на тръби, искаме ясни критерии. Каква е стойността на тръбите, които ще бъдат подменени, кой ще изпълнява, на какви цени, какви срокове, каква гаранция? Защото сега се обявява кризисен щаб, за да се обяви бедствено положение, да се раздадат едни пари на свои фирми и ние отново да сме в същата задънена улица. Ние искаме контрол на изразходваните средства, искаме вода час по-скоро. Краде се вода за милиони, ще го докажа”, заяви Борислав Цветанов, организатор на протеста.

Водоснабдяването в Плевен тази вечер ще бъде възстановено за три часа, съобщиха от "Водоснабдяване и канализация" (ВиК) ЕООД - Плевен, предаде dariknews.bg, позовавайки се на БТА.

Оттам допълват, че във водоснабдителната система на Плевенска област постъпват недостатъчни водни количества от магистрален водопровод „Черни Осъм“ и от местните водоизточници. В тази връзка водоподаването за градовете Плевен, Долна Митрополия, Тръстеник и селата Биволаре, Буковлък, Опанец, Победа и Ясен ще бъде възстановено от 19:00 до 22:00 ч. С цел да се акумулират водни количества и да се напълнят резервоарите за следващия ден, се налага водоснабдяването да бъде преустановено от 22:00 до 06:00 ч.

Към другите седем селища, които се захранват с питейна вода основно от Водоснабдителна група "Черни Осъм" – Брестовец, Бохот, Къшин, Ласкар, Николаево, Ралево и Тодорово, вода ще се подава тази вечер от 20:00 до 23:00 ч. Утре вода ще има от 07:00 до 10:00 часа.

Подадената вода достига до потребителите в отделните селища според техническите възможности на водоснабдителната система и инфраструктура.

ВиК- Плевен ще информира за всяка промяна във водоснабдяването на Плевен и областта, тъй като ситуацията е динамична и се променя постоянно.

Според взетите решения на свикания в петък в Плевен Областен щаб за изпълнение на плана за защита при бедствия от понеделник „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - Плевен и Общината, със съдействието на „Басейнова дирекция“, трябва да започнат да идентифицират места, където в най-спешен порядък да се направят нови сондажи за вода.

За тази вечер в Плевен отново е обявен протест заради проблемите с водоснабдяването на града и близките населени места.

Изпълнителният директор на ВиК – Ловеч инж. Данаил Събевски ще представи пред общинските съветници в града информация за предприетите мерки за справяне с безводието, предаде БТА. Това ще стане на следващото заседание на Общинския съвет в Ловеч, което е насрочено за 28 август. Точката е част от проекта за дневния ред, публикуван на страницата на общинската администрация.

В писмото си до Общинския съвет Събевски посочва, че предприетите от дружеството мерки за справяне с безводието са насочени основно към намаляване загубите на вода от водоснабдителната система.

След направено проучване, моделиране и анализ на водопроводните мрежи на населените места, ползващи вода от водоснабдителна група „Черни Осъм” — гр. Ловеч и селата Лешница, Абланица, Българене, Казачево, Хлевене, Сливек, Изворче, Скобелево, Лисец, Баховица, Славяни и Слатина, както и направени измервания на водни количества и налягане в продължение на месец, се набелязаха проблемни зони и участъци. От първостепенно значение са съоръженията, захранващи по-голям брой потребители и по тази причина предприетите мерки са свързани основно с водоснабдителната мрежа на град Ловеч.

При проведените срещи с кмета на община Ловеч са посочени и обсъждани набелязаните проблемни зони и участъци, дадени са препоръки за търсене на финансиране за цялостната им реконструкция.

От началото на годината по магистрален водопровод (ВМ) „Черни Осъм” и населените места водоснабдени от водоснабдителна система (ВС) „Черни Осъм” са отстранени общо 238 аварии по водопроводната мрежа, отчита Събевски.

„ВиК” АД - гр. Ловеч е аварийно дружество, разполага с ограничен финансов ресурс, което означава, че разчита изцяло на финансиране от Ваша страна за цялостна реконструкция на установените проблемни участъци от водопроводната мрежа описани по горе“, се казва още в писмото на изпълнителния директор.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Асен

    26 5 Отговор
    По скоро трябва да протестират пред къщата на Боко защото той ги доведе до това положение.

    Коментиран от #10

    18:10 24.08.2025

  • 2 Ъъъъъъъъъ

    34 1 Отговор
    В 21-ви век, в държава от Европа, член на ЕС, има режим на водата....Все едно сме в Африка!😂

    Коментиран от #15, #34

    18:11 24.08.2025

  • 3 България

    32 6 Отговор
    Имаше вода да захранва 9 милиона
    и беше на първо място в Европа по поливни земеделски земи.
    След демокрацията новите феодални демократи даже не могат да поддържат язовирите, изградената инфраструктура и ВиК съоръжения !

    Коментиран от #20, #23, #27

    18:11 24.08.2025

  • 4 Българин

    30 6 Отговор
    68% от плевенчани гласуваха за герб! Заслужават си го! Другият път пак за същите да гласуват!

    Коментиран от #22, #55

    18:11 24.08.2025

  • 5 Ивелин Михайлов

    21 3 Отговор
    А се смееха, че през комунизма имало режим на тока 🤡🤣🤣🤣🤣🤣

    Коментиран от #17

    18:12 24.08.2025

  • 6 САНДОКАН

    7 3 Отговор
    В неделя вечер на протест. Странно.

    18:13 24.08.2025

  • 7 Последния Софиянец

    9 1 Отговор
    Време беше.

    18:16 24.08.2025

  • 8 БгТопИдиот🇧🇬

    11 2 Отговор
    В Буковлък си ганите плащат ли водата?

    18:16 24.08.2025

  • 9 Ква вода бре?

    8 5 Отговор
    Олигофрените от Столична община ..Интеграционно-образователен център "Украински Вулик" и Столична община с радост ви канят да отбележим заедно Деня на Независимостта на Украйна....

    18:17 24.08.2025

  • 10 Прав си!

    14 1 Отговор

    До коментар #1 от "Асен":

    Простата и крадлива Тиква Борисов краде всичко от всички ни.

    18:18 24.08.2025

  • 11 Герб като краде е така

    13 1 Отговор
    Мафията това може

    18:19 24.08.2025

  • 13 Работеш беден

    14 1 Отговор
    Като ни управлява пожарникар и шиши, ще има пожари и безводен.

    18:19 24.08.2025

  • 14 Какъв

    8 2 Отговор
    е тоя протест по никое време, бе. Кой ще ви види и чуе. Протест пред общината от която нищо не зависи, а. В и К е държавно дружество. Блокират се пътища, министерства , НС, а за да има смисъл се прави до 12,00 часа.

    18:20 24.08.2025

  • 15 Защо се чудиш?!

    14 1 Отговор

    До коментар #2 от "Ъъъъъъъъъ":

    Борисов, Пеевски и коалиционните им партньори правят от китното ни Отечество миризливо блато.

    18:20 24.08.2025

  • 16 Работеш беден

    8 1 Отговор
    Като ни управлява пожарникар и шиши, ще има пожари и безводен.

    18:20 24.08.2025

  • 18 Mими Кучева🐕‍🦺

    3 1 Отговор
    Ако Мити Тангото беше шеф на ВиК ,щяха да имат вода!🌈🛴🥳🤣👍

    18:21 24.08.2025

  • 19 Ква вода бре? Кви протести..

    6 1 Отговор
    Олигофрените от Столична община ..Интеграционно-образователен център "Украински Вулик" и Столична община с радост ви канят да отбележим заедно Деня на Независимостта на Украйна....

    18:22 24.08.2025

  • 20 Така е!

    16 0 Отговор

    До коментар #3 от "България":

    Всичко което бай Тошо ни остави-язовири, образование, здравеопазване и сигурност бе разрушено от герберо-сини, червени, царски и какви ли не крадливи и прости индивиди.

    18:23 24.08.2025

  • 21 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ

    0 1 Отговор
    ГЛЕДАМ ПО КАНАЛ ТРИ ПРОТЕСТА НО НИЩО НЕ МОГА ДА РАЗБЕРА КАКВО ГОВОРЯТ СМУЩЕНИЕ ВЪВ ЗВУКА

    18:23 24.08.2025

  • 22 Ще те допълня

    15 1 Отговор

    До коментар #4 от "Българин":

    Много плевенчани гласуваха за мумията Слави Трифонов, който е в любовна прегръдка с Тиквата Борисов и Пеевски.

    18:24 24.08.2025

  • 23 Хеми значи бензин

    1 7 Отговор

    До коментар #3 от "България":

    Ах как ти се иска да затвориш границите и да стреляш по бременни жени "диверсантки" а кумндел избушен

    Коментиран от #26, #30

    18:25 24.08.2025

  • 24 Водата

    5 0 Отговор
    им направи дерета , блата и какво ли не и не достига до хората ! Безстопанствено коландрене , никакъв контрол и организация !

    18:26 24.08.2025

  • 26 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ

    7 3 Отговор

    До коментар #23 от "Хеми значи бензин":

    ЧОВЕКЪТ Е ПРАВ ТАКА БЕШЕ ПРЕЗ СОЦА,А СЕГА ЕВРОАНТЛАНТИЧЕСКИТЕ ПОДЛОГИ ПОЧТИ 36 ГОДИНИ СЛЕД ПАДАНЕ НА СОЦА УНИЩОЖИХА ВСИЧКО.

    Коментиран от #29

    18:28 24.08.2025

  • 27 Марш

    4 5 Отговор

    До коментар #3 от "България":

    на село ! Вода "бол" , кенефите по градините , канализация няма , а къпане само през лятото в реките !

    18:29 24.08.2025

  • 28 Ква вода бре? Кви протести..

    3 1 Отговор
    Интеграционно-образователен център "Украински Вулик" и Столична Община ви поздравяват за "Деня на Независимостта на Украйна" с песента "Палестинскии Мир" ...

    18:30 24.08.2025

  • 29 Бак ин дъ дей

    3 7 Отговор

    До коментар #26 от "ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ":

    Наистина е така велик пример за социалистическата глу пост е например Монтанският язовир най големият с насипна стена на Балканите . Освен че ще залее града при инцидент не сшужи за нищо водата е с арсен и е неизползваема ни за поливане ни за пиене грандиозно безсмислен проект залял и три села. Такива гении бяха комундерите олимпииски медалисти по инфроматика.

    Коментиран от #37, #57

    18:31 24.08.2025

  • 30 Реплика

    3 1 Отговор

    До коментар #23 от "Хеми значи бензин":

    То че не си много наясно с нещата - не си, ама си взимай и хапченцата .

    18:36 24.08.2025

  • 31 хер ФЛИК

    11 0 Отговор
    Чудя се следното - защо Бойко не отиде на среща с тези хора в Плевен , а се втурна да се пъчи пред някакъв стадион в Добрич , който е направен с парите на данъкоплатците ?
    Да не би , защото го е СТРАХ , че плевенчани ще го насолят хубаво , че няма да е обиколен от мазните си слуги , че хората ще искат отговори ще му търсят ОТГОВОРНОСТ ?
    Хитрец е човека от Банкя. Знае къде да се крие и къде да ходи. Знае и как да топи другите за своите си грешки и лъжи !

    18:36 24.08.2025

  • 33 Весело

    2 2 Отговор
    Гавазов казва, че това безводие, което се случва в Плевен било КАРМА.

    18:37 24.08.2025

  • 34 Бацо Гацов

    6 2 Отговор

    До коментар #2 от "Ъъъъъъъъъ":

    Баце вода има. Проблеът е, че се създава изкуствен проблем с водата, за да могат да изкарат хората навън да протестират и след това да оправят изкуствения проблем с водата. Номера е да бъдат оправдани парите, които ще бъдат гласувани за крадене. Толкова е просто. Щом имаме вода за Гърция, значи имаме бол вода. ВиК взима 6 лв. за кубик вода, а след това няма пари за ремонт. Бегай ве. Сметни абонатите и след това сридна цена и ще разбереш за КО иде реч.

    Коментиран от #41

    18:38 24.08.2025

  • 35 ОлятО тялО

    9 2 Отговор
    Аз пък очаквах плевенчани да поканят Борисов ! Все пак кмето на Плевен е от ГЕРБ.
    Ама на , друг ли пак ще опере пешкира на тези , които ги наричат с думата ШАЙКА ?

    18:39 24.08.2025

  • 36 Социалист

    6 1 Отговор
    Чак сега сдаде багажа и последното, останало още от соца - инфраструктурата за водоподаване.

    Замазват проблема, че бил климатичен, но не е това основното, просто сега в безводието лъсват проблемите на 70 годишните етернитови водопрободи и др.

    18:39 24.08.2025

  • 37 Я па тоа

    1 1 Отговор

    До коментар #29 от "Бак ин дъ дей":

    Ти пък кво си бе?

    18:39 24.08.2025

  • 38 Културен Антрополог

    9 2 Отговор
    Протеста трябва да е пред ЗАЙЧАРНИКА във БАНКЯ и хотел Берлин

    Коментиран от #43, #44

    18:40 24.08.2025

  • 39 гтгнтг

    4 1 Отговор
    В България докато не започне да се пали троши на никой не му пука.

    18:40 24.08.2025

  • 41 ,хотел Miraggio 5 Halkidiki

    5 2 Отговор

    До коментар #34 от "Бацо Гацов":

    Данчо Цонев-Ментетата и Дебелян Пеевски да СПРАТ да ПОДАРЯВАТ водата 66 милиона хектолитра на река Арда
    на Северна Гърция и да я пренасочат към Плевен

    18:44 24.08.2025

  • 42 Ричард ЕстеС

    6 0 Отговор
    С тихи и мирни протести НИЩО НЯМА ДА СТАНЕ !
    Ако плевенчани бяха ПОЛИЦАИ , Бойко и Делян на мига щяха да им решат проблема. Ама на , не са.
    Виж , ако почнат да бействат , да трошат , палят , чупят и рушат , но ВСИЧКИ МАСОВО и на тълпи , дали бойковото МВР ще може да ги арестува всичките ? Нищо , че е с 50 % качена заплата !
    А ?

    18:44 24.08.2025

  • 43 БайБоцимир

    4 0 Отговор

    До коментар #38 от "Културен Антрополог":

    Можеше да си избират по-умно управниците. Важи за цяла България. Корупцията убива! Но явно ще го разберат по труьния начин едни хорица.

    Коментиран от #46

    18:44 24.08.2025

  • 44 Ян БибиЯН

    4 0 Отговор

    До коментар #38 от "Културен Антрополог":

    И то протести с КАМЪНИ и ДЪРВЕ ! А не кротки и мирни. Така няма да ги чуят !

    18:45 24.08.2025

  • 45 Петер Брьогел

    6 0 Отговор
    Явно е , че с добрина , молби и искания няма да се оправи работата на СУХИТЕ ПЛЕВЕНЧАНИ. Така правят вече толкова дни и ......НИЩО !
    Трябва да ударят по масата здраво. А ако това не помогне , да ударят и по мутрите виновните и техните НАЧАЛНИЦИ. Така по ще ги чуят и ще им обърнат внимание.
    Иначе Тиквите и Шопарите ще продължат да се гаврят и да вилнеят на воля !

    18:51 24.08.2025

  • 46 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ

    1 2 Отговор

    До коментар #43 от "БайБоцимир":

    ДА ТАКА Е ТЕЗИ 65-70 ПРОЦЕНТА ОТ БЪЛГАРИТЕ КОИТО НА ИЗБОРИ НЕ ХОДЯТ ДА ГЛАСУВАТ.ЗАРАДИ ТЯХ СМЕ НА ТОВА ПОЛОЖЕНИЕ.

    18:55 24.08.2025

  • 47 э абаротное

    3 2 Отговор
    Айде , бат Бойкоооо , хвърли им на плевенчани няколко бидона с вода от джипката !
    Нали така направи с автобусните карачи и мазните полицаи !
    Или едните за едните може , а за хората - НЕ !

    Коментиран от #59

    18:59 24.08.2025

  • 51 Иии

    1 0 Отговор
    Но премиера е изградил в София собствен хотел с водопад на фасадата

    19:07 24.08.2025

  • 52 Ний ша Ва упрайм

    2 0 Отговор
    виновни основно са тия дето уж ни управляват всяка политическа "сила" си назначава ВИК управител. Демек държавата назначава парушутисти дето нищо не отбират от материята. Целта е изпълнение на ужким проекти финансирани от европейския съюз а парите цапцарапца за лично позване на партия и родата. Никаква последователност и стратегия за бъдеще. Нищо чудно тоя де е в момента да е парушутист от ППДБ или ГЕРБ.

    19:09 24.08.2025

  • 53 ГОСТ

    3 1 Отговор
    да попитам плевенчани от кога е тая криза. кого смятат за виновен и най вече за кого гласуват. ако са гласували за герберите и техните коалиционни партньори сами са си избрали това което им се случва. знам че там беше крепост на демократичните сили СДС зелени и сега може би на герберите. Борисов им обещава че правителството работело къде беше преди от както парчето го постави на политическата сцена.

    Коментиран от #56, #58

    19:19 24.08.2025

  • 54 Гост

    2 1 Отговор
    Протестиращите да докарат безкнижника, шиши, желязков, всички министри, депутати, кмет и общинари от Плевен, шефове на местното вик и да ги блокират в панелки в Дружба и Сторгозия, от където да "работят" дистанционно /и без това нищо не работят/, докато сменят всички тръби и потече питейна вода безпроблемно! До тогава да нямат право да напускат панелките, каквото и са става да видите как за 3 денонощия ще подменят тръбите и докарат водата...

    19:20 24.08.2025

  • 55 Промяна

    1 2 Отговор

    До коментар #4 от "Българин":

    ПЛЕВЕН Е ЧЕРВЕН 50 ГОДИНИ ДА ЗНАЕШ А ТВОИТЕ ДРАСКАНИЦИ СА ЛЪЖИИИИИИ

    19:20 24.08.2025

  • 56 Промяна

    0 1 Отговор

    До коментар #53 от "ГОСТ":

    53 Виждам че много разбирате най добре е с магическа пръчка вода незабавно да доставите на Плевен хахахаха

    Коментиран от #61

    19:22 24.08.2025

  • 57 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ

    1 1 Отговор

    До коментар #29 от "Бак ин дъ дей":

    Е ДА АМА ЯЗОВИР ,,СРЕЧЕНСКА БАРА,,КРАЙ БЕРКОВИЦА СНАБДЯВА СЪС ВОДА ПОЧТИ ЦЯЛА МОНТАНСКА ОБЛАСТ ДОРИ ВРАЦА И МЕЗДРА.И ПРЕДИ МЕСЕЦ ДВА КОГАТО ЗАПОЧНА ДА СЕ ГОВОРИ ЗА БЕЗВОДИЕТО ПО НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ ДАДОХА ЯЗОВИРИТЕ КОИТО СНАБДЯВАТ СЪС ВОДА,ВСИЧКИ ЯЗОВИРИ БЯХА КРИТИЧНИ А СРЕЧЕНСКА БАРА БЕШЕ НА 93 ПРОЦЕНТА ПЪЛЕН.А АЗ КАТО УЧЕНИК ПРЕДИ 1974-5 ГОДИНА СА НИ ВОДИЛИ НА БРИГАДА НА ЯЗОВИРА КОГАТО ГО ИЗГРАЖДАХА.

    19:22 24.08.2025

  • 58 ГОСТ

    1 0 Отговор

    До коментар #53 от "ГОСТ":

    гугал точно го определи като парче но аз изказ да пиша царче.

    19:22 24.08.2025

  • 59 Гост

    2 0 Отговор

    До коментар #47 от "э абаротное":

    Не си прав! Да предположим, че всички тези 70 гласуват, щом мишо от ИО брои гласовете и реди протоколите както му наредят🐷, то какъв е смисъла от гласуването!? И КС отсъди, че изборите са фалшини, но какво от това....

    Коментиран от #60

    19:24 24.08.2025

  • 60 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ

    0 0 Отговор

    До коментар #59 от "Гост":

    АКО 80-90 ПРОЦЕНТА ОТ БЪЛГАРИТЕ ИЗЛЯЗАТ ДА ГЛАСУВАТ ТОГАВА КУПЕНИТЕ И КОНТРОЛИРАНИ ВОТОВЕ НЯМА ДА СА ОТ ЗНАЧЕНИЕ ДОРИ ИМЪРТВИТЕ ДУШИ НЯМА ДА ПОВЛИЯЯТ.НО БЪЛГАРИТЕ СА ПРОФЕСОРИ И ПРЕДПОЧИТА ДА ОТИДЕ ЗА ГЪБИ ЗА РИБА ИЛИ ПО ПЛАЖОВЕТЕ НО ДА НЕ ГЛАСУВА.

    19:34 24.08.2025

  • 61 ГОСТ

    1 0 Отговор

    До коментар #56 от "Промяна":

    видяхме първо промяна след това замяна и тъпчем дъното на тоя ЕС който трябваше да ни цивилизова управниците но найси нашите ги поквариха.. аз не знам от къде ще дойде водата но знам че герберите са на власт от близо над 15 години с малки прекъсвания и какво свършиха едно нищо. всичко извършено от тях е една бутафория след това ремонти и то след година от пускане.

    19:36 24.08.2025

