Плевенчани излязоха на протест срещу безводието

Граждани на Плевен излязоха на протест, предаде NOVA. Причината е хроничното безводие и тежкия режим.
Няколко хиляди плевенчани са се събрали пред сградата на ВиК дружеството в областния център. Протестът им е под наслов "Без вода няма живот", допълва БНР.
Протестиращите хвърлиха към входа на сградата празни бутилки и туби от вода, както и други отпадъци, предаде bTV.
Те скандираха "оставка" и "мафия".
Протестното шествие тръгна към общината. Хората настояват за реални действия и конкретни, бързи стъпки.
В петък Кризисният щаб в града набеляза няколко основни мерки, които да решат в дългосрочен план проблема, а държавата отпусна 40 млн. лв. за ремонт на ВиК-мрежата.
Жители на града се оплакват, че имат вода по 3 часа сутрин и по 3 часа вечер и то на привилегировани места.
„Точно влязох в банята и водата спря. Бях нощна смяна, като се прибера и водата спира”, заяви Владимир Величков.
„Искаме реални адекватни действия. Не искаме предпроектни проучвания на язовир Черни осъм, където всички са против това нещо. Просто искат едни пари да бъдат взети и само на документ да има нещо. Ние искаме смяна на тръби, искаме ясни критерии. Каква е стойността на тръбите, които ще бъдат подменени, кой ще изпълнява, на какви цени, какви срокове, каква гаранция? Защото сега се обявява кризисен щаб, за да се обяви бедствено положение, да се раздадат едни пари на свои фирми и ние отново да сме в същата задънена улица. Ние искаме контрол на изразходваните средства, искаме вода час по-скоро. Краде се вода за милиони, ще го докажа”, заяви Борислав Цветанов, организатор на протеста.
Водоснабдяването в Плевен тази вечер ще бъде възстановено за три часа, съобщиха от "Водоснабдяване и канализация" (ВиК) ЕООД - Плевен, предаде dariknews.bg, позовавайки се на БТА.
Оттам допълват, че във водоснабдителната система на Плевенска област постъпват недостатъчни водни количества от магистрален водопровод „Черни Осъм“ и от местните водоизточници. В тази връзка водоподаването за градовете Плевен, Долна Митрополия, Тръстеник и селата Биволаре, Буковлък, Опанец, Победа и Ясен ще бъде възстановено от 19:00 до 22:00 ч. С цел да се акумулират водни количества и да се напълнят резервоарите за следващия ден, се налага водоснабдяването да бъде преустановено от 22:00 до 06:00 ч.
Към другите седем селища, които се захранват с питейна вода основно от Водоснабдителна група "Черни Осъм" – Брестовец, Бохот, Къшин, Ласкар, Николаево, Ралево и Тодорово, вода ще се подава тази вечер от 20:00 до 23:00 ч. Утре вода ще има от 07:00 до 10:00 часа.
Подадената вода достига до потребителите в отделните селища според техническите възможности на водоснабдителната система и инфраструктура.
ВиК- Плевен ще информира за всяка промяна във водоснабдяването на Плевен и областта, тъй като ситуацията е динамична и се променя постоянно.
Според взетите решения на свикания в петък в Плевен Областен щаб за изпълнение на плана за защита при бедствия от понеделник „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - Плевен и Общината, със съдействието на „Басейнова дирекция“, трябва да започнат да идентифицират места, където в най-спешен порядък да се направят нови сондажи за вода.
За тази вечер в Плевен отново е обявен протест заради проблемите с водоснабдяването на града и близките населени места.
Изпълнителният директор на ВиК – Ловеч инж. Данаил Събевски ще представи пред общинските съветници в града информация за предприетите мерки за справяне с безводието, предаде БТА. Това ще стане на следващото заседание на Общинския съвет в Ловеч, което е насрочено за 28 август. Точката е част от проекта за дневния ред, публикуван на страницата на общинската администрация.
В писмото си до Общинския съвет Събевски посочва, че предприетите от дружеството мерки за справяне с безводието са насочени основно към намаляване загубите на вода от водоснабдителната система.
След направено проучване, моделиране и анализ на водопроводните мрежи на населените места, ползващи вода от водоснабдителна група „Черни Осъм” — гр. Ловеч и селата Лешница, Абланица, Българене, Казачево, Хлевене, Сливек, Изворче, Скобелево, Лисец, Баховица, Славяни и Слатина, както и направени измервания на водни количества и налягане в продължение на месец, се набелязаха проблемни зони и участъци. От първостепенно значение са съоръженията, захранващи по-голям брой потребители и по тази причина предприетите мерки са свързани основно с водоснабдителната мрежа на град Ловеч.
При проведените срещи с кмета на община Ловеч са посочени и обсъждани набелязаните проблемни зони и участъци, дадени са препоръки за търсене на финансиране за цялостната им реконструкция.
От началото на годината по магистрален водопровод (ВМ) „Черни Осъм” и населените места водоснабдени от водоснабдителна система (ВС) „Черни Осъм” са отстранени общо 238 аварии по водопроводната мрежа, отчита Събевски.
„ВиК” АД - гр. Ловеч е аварийно дружество, разполага с ограничен финансов ресурс, което означава, че разчита изцяло на финансиране от Ваша страна за цялостна реконструкция на установените проблемни участъци от водопроводната мрежа описани по горе“, се казва още в писмото на изпълнителния директор.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Асен
Коментиран от #10
18:10 24.08.2025
2 Ъъъъъъъъъ
Коментиран от #15, #34
18:11 24.08.2025
3 България
и беше на първо място в Европа по поливни земеделски земи.
След демокрацията новите феодални демократи даже не могат да поддържат язовирите, изградената инфраструктура и ВиК съоръжения !
Коментиран от #20, #23, #27
18:11 24.08.2025
4 Българин
Коментиран от #22, #55
18:11 24.08.2025
5 Ивелин Михайлов
Коментиран от #17
18:12 24.08.2025
6 САНДОКАН
18:13 24.08.2025
7 Последния Софиянец
18:16 24.08.2025
8 БгТопИдиот🇧🇬
18:16 24.08.2025
9 Ква вода бре?
18:17 24.08.2025
10 Прав си!
До коментар #1 от "Асен":Простата и крадлива Тиква Борисов краде всичко от всички ни.
18:18 24.08.2025
11 Герб като краде е така
18:19 24.08.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Работеш беден
18:19 24.08.2025
14 Какъв
18:20 24.08.2025
15 Защо се чудиш?!
До коментар #2 от "Ъъъъъъъъъ":Борисов, Пеевски и коалиционните им партньори правят от китното ни Отечество миризливо блато.
18:20 24.08.2025
16 Работеш беден
18:20 24.08.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Mими Кучева🐕🦺
18:21 24.08.2025
19 Ква вода бре? Кви протести..
18:22 24.08.2025
20 Така е!
До коментар #3 от "България":Всичко което бай Тошо ни остави-язовири, образование, здравеопазване и сигурност бе разрушено от герберо-сини, червени, царски и какви ли не крадливи и прости индивиди.
18:23 24.08.2025
21 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ
18:23 24.08.2025
22 Ще те допълня
До коментар #4 от "Българин":Много плевенчани гласуваха за мумията Слави Трифонов, който е в любовна прегръдка с Тиквата Борисов и Пеевски.
18:24 24.08.2025
23 Хеми значи бензин
До коментар #3 от "България":Ах как ти се иска да затвориш границите и да стреляш по бременни жени "диверсантки" а кумндел избушен
Коментиран от #26, #30
18:25 24.08.2025
24 Водата
18:26 24.08.2025
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ
До коментар #23 от "Хеми значи бензин":ЧОВЕКЪТ Е ПРАВ ТАКА БЕШЕ ПРЕЗ СОЦА,А СЕГА ЕВРОАНТЛАНТИЧЕСКИТЕ ПОДЛОГИ ПОЧТИ 36 ГОДИНИ СЛЕД ПАДАНЕ НА СОЦА УНИЩОЖИХА ВСИЧКО.
Коментиран от #29
18:28 24.08.2025
27 Марш
До коментар #3 от "България":на село ! Вода "бол" , кенефите по градините , канализация няма , а къпане само през лятото в реките !
18:29 24.08.2025
28 Ква вода бре? Кви протести..
18:30 24.08.2025
29 Бак ин дъ дей
До коментар #26 от "ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ":Наистина е така велик пример за социалистическата глу пост е например Монтанският язовир най големият с насипна стена на Балканите . Освен че ще залее града при инцидент не сшужи за нищо водата е с арсен и е неизползваема ни за поливане ни за пиене грандиозно безсмислен проект залял и три села. Такива гении бяха комундерите олимпииски медалисти по инфроматика.
Коментиран от #37, #57
18:31 24.08.2025
30 Реплика
До коментар #23 от "Хеми значи бензин":То че не си много наясно с нещата - не си, ама си взимай и хапченцата .
18:36 24.08.2025
31 хер ФЛИК
Да не би , защото го е СТРАХ , че плевенчани ще го насолят хубаво , че няма да е обиколен от мазните си слуги , че хората ще искат отговори ще му търсят ОТГОВОРНОСТ ?
Хитрец е човека от Банкя. Знае къде да се крие и къде да ходи. Знае и как да топи другите за своите си грешки и лъжи !
18:36 24.08.2025
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Весело
18:37 24.08.2025
34 Бацо Гацов
До коментар #2 от "Ъъъъъъъъъ":Баце вода има. Проблеът е, че се създава изкуствен проблем с водата, за да могат да изкарат хората навън да протестират и след това да оправят изкуствения проблем с водата. Номера е да бъдат оправдани парите, които ще бъдат гласувани за крадене. Толкова е просто. Щом имаме вода за Гърция, значи имаме бол вода. ВиК взима 6 лв. за кубик вода, а след това няма пари за ремонт. Бегай ве. Сметни абонатите и след това сридна цена и ще разбереш за КО иде реч.
Коментиран от #41
18:38 24.08.2025
35 ОлятО тялО
Ама на , друг ли пак ще опере пешкира на тези , които ги наричат с думата ШАЙКА ?
18:39 24.08.2025
36 Социалист
Замазват проблема, че бил климатичен, но не е това основното, просто сега в безводието лъсват проблемите на 70 годишните етернитови водопрободи и др.
18:39 24.08.2025
37 Я па тоа
До коментар #29 от "Бак ин дъ дей":Ти пък кво си бе?
18:39 24.08.2025
38 Културен Антрополог
Коментиран от #43, #44
18:40 24.08.2025
39 гтгнтг
18:40 24.08.2025
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 ,хотел Miraggio 5 Halkidiki
До коментар #34 от "Бацо Гацов":Данчо Цонев-Ментетата и Дебелян Пеевски да СПРАТ да ПОДАРЯВАТ водата 66 милиона хектолитра на река Арда
на Северна Гърция и да я пренасочат към Плевен
18:44 24.08.2025
42 Ричард ЕстеС
Ако плевенчани бяха ПОЛИЦАИ , Бойко и Делян на мига щяха да им решат проблема. Ама на , не са.
Виж , ако почнат да бействат , да трошат , палят , чупят и рушат , но ВСИЧКИ МАСОВО и на тълпи , дали бойковото МВР ще може да ги арестува всичките ? Нищо , че е с 50 % качена заплата !
А ?
18:44 24.08.2025
43 БайБоцимир
До коментар #38 от "Културен Антрополог":Можеше да си избират по-умно управниците. Важи за цяла България. Корупцията убива! Но явно ще го разберат по труьния начин едни хорица.
Коментиран от #46
18:44 24.08.2025
44 Ян БибиЯН
До коментар #38 от "Културен Антрополог":И то протести с КАМЪНИ и ДЪРВЕ ! А не кротки и мирни. Така няма да ги чуят !
18:45 24.08.2025
45 Петер Брьогел
Трябва да ударят по масата здраво. А ако това не помогне , да ударят и по мутрите виновните и техните НАЧАЛНИЦИ. Така по ще ги чуят и ще им обърнат внимание.
Иначе Тиквите и Шопарите ще продължат да се гаврят и да вилнеят на воля !
18:51 24.08.2025
46 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ
До коментар #43 от "БайБоцимир":ДА ТАКА Е ТЕЗИ 65-70 ПРОЦЕНТА ОТ БЪЛГАРИТЕ КОИТО НА ИЗБОРИ НЕ ХОДЯТ ДА ГЛАСУВАТ.ЗАРАДИ ТЯХ СМЕ НА ТОВА ПОЛОЖЕНИЕ.
18:55 24.08.2025
47 э абаротное
Нали така направи с автобусните карачи и мазните полицаи !
Или едните за едните може , а за хората - НЕ !
Коментиран от #59
18:59 24.08.2025
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Иии
19:07 24.08.2025
52 Ний ша Ва упрайм
19:09 24.08.2025
53 ГОСТ
Коментиран от #56, #58
19:19 24.08.2025
54 Гост
19:20 24.08.2025
55 Промяна
До коментар #4 от "Българин":ПЛЕВЕН Е ЧЕРВЕН 50 ГОДИНИ ДА ЗНАЕШ А ТВОИТЕ ДРАСКАНИЦИ СА ЛЪЖИИИИИИ
19:20 24.08.2025
56 Промяна
До коментар #53 от "ГОСТ":53 Виждам че много разбирате най добре е с магическа пръчка вода незабавно да доставите на Плевен хахахаха
Коментиран от #61
19:22 24.08.2025
57 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ
До коментар #29 от "Бак ин дъ дей":Е ДА АМА ЯЗОВИР ,,СРЕЧЕНСКА БАРА,,КРАЙ БЕРКОВИЦА СНАБДЯВА СЪС ВОДА ПОЧТИ ЦЯЛА МОНТАНСКА ОБЛАСТ ДОРИ ВРАЦА И МЕЗДРА.И ПРЕДИ МЕСЕЦ ДВА КОГАТО ЗАПОЧНА ДА СЕ ГОВОРИ ЗА БЕЗВОДИЕТО ПО НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ ДАДОХА ЯЗОВИРИТЕ КОИТО СНАБДЯВАТ СЪС ВОДА,ВСИЧКИ ЯЗОВИРИ БЯХА КРИТИЧНИ А СРЕЧЕНСКА БАРА БЕШЕ НА 93 ПРОЦЕНТА ПЪЛЕН.А АЗ КАТО УЧЕНИК ПРЕДИ 1974-5 ГОДИНА СА НИ ВОДИЛИ НА БРИГАДА НА ЯЗОВИРА КОГАТО ГО ИЗГРАЖДАХА.
19:22 24.08.2025
58 ГОСТ
До коментар #53 от "ГОСТ":гугал точно го определи като парче но аз изказ да пиша царче.
19:22 24.08.2025
59 Гост
До коментар #47 от "э абаротное":Не си прав! Да предположим, че всички тези 70 гласуват, щом мишо от ИО брои гласовете и реди протоколите както му наредят🐷, то какъв е смисъла от гласуването!? И КС отсъди, че изборите са фалшини, но какво от това....
Коментиран от #60
19:24 24.08.2025
60 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ
До коментар #59 от "Гост":АКО 80-90 ПРОЦЕНТА ОТ БЪЛГАРИТЕ ИЗЛЯЗАТ ДА ГЛАСУВАТ ТОГАВА КУПЕНИТЕ И КОНТРОЛИРАНИ ВОТОВЕ НЯМА ДА СА ОТ ЗНАЧЕНИЕ ДОРИ ИМЪРТВИТЕ ДУШИ НЯМА ДА ПОВЛИЯЯТ.НО БЪЛГАРИТЕ СА ПРОФЕСОРИ И ПРЕДПОЧИТА ДА ОТИДЕ ЗА ГЪБИ ЗА РИБА ИЛИ ПО ПЛАЖОВЕТЕ НО ДА НЕ ГЛАСУВА.
19:34 24.08.2025
61 ГОСТ
До коментар #56 от "Промяна":видяхме първо промяна след това замяна и тъпчем дъното на тоя ЕС който трябваше да ни цивилизова управниците но найси нашите ги поквариха.. аз не знам от къде ще дойде водата но знам че герберите са на власт от близо над 15 години с малки прекъсвания и какво свършиха едно нищо. всичко извършено от тях е една бутафория след това ремонти и то след година от пускане.
19:36 24.08.2025