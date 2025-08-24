Плевенчани излязоха на протест срещу безводието

Граждани на Плевен излязоха на протест, предаде NOVA. Причината е хроничното безводие и тежкия режим.

Няколко хиляди плевенчани са се събрали пред сградата на ВиК дружеството в областния център. Протестът им е под наслов "Без вода няма живот", допълва БНР.

Протестиращите хвърлиха към входа на сградата празни бутилки и туби от вода, както и други отпадъци, предаде bTV.

Те скандираха "оставка" и "мафия".

Протестното шествие тръгна към общината. Хората настояват за реални действия и конкретни, бързи стъпки.

В петък Кризисният щаб в града набеляза няколко основни мерки, които да решат в дългосрочен план проблема, а държавата отпусна 40 млн. лв. за ремонт на ВиК-мрежата.

Жители на града се оплакват, че имат вода по 3 часа сутрин и по 3 часа вечер и то на привилегировани места.

„Точно влязох в банята и водата спря. Бях нощна смяна, като се прибера и водата спира”, заяви Владимир Величков.

„Искаме реални адекватни действия. Не искаме предпроектни проучвания на язовир Черни осъм, където всички са против това нещо. Просто искат едни пари да бъдат взети и само на документ да има нещо. Ние искаме смяна на тръби, искаме ясни критерии. Каква е стойността на тръбите, които ще бъдат подменени, кой ще изпълнява, на какви цени, какви срокове, каква гаранция? Защото сега се обявява кризисен щаб, за да се обяви бедствено положение, да се раздадат едни пари на свои фирми и ние отново да сме в същата задънена улица. Ние искаме контрол на изразходваните средства, искаме вода час по-скоро. Краде се вода за милиони, ще го докажа”, заяви Борислав Цветанов, организатор на протеста.

Водоснабдяването в Плевен тази вечер ще бъде възстановено за три часа, съобщиха от "Водоснабдяване и канализация" (ВиК) ЕООД - Плевен, предаде dariknews.bg, позовавайки се на БТА.

Оттам допълват, че във водоснабдителната система на Плевенска област постъпват недостатъчни водни количества от магистрален водопровод „Черни Осъм“ и от местните водоизточници. В тази връзка водоподаването за градовете Плевен, Долна Митрополия, Тръстеник и селата Биволаре, Буковлък, Опанец, Победа и Ясен ще бъде възстановено от 19:00 до 22:00 ч. С цел да се акумулират водни количества и да се напълнят резервоарите за следващия ден, се налага водоснабдяването да бъде преустановено от 22:00 до 06:00 ч.

Към другите седем селища, които се захранват с питейна вода основно от Водоснабдителна група "Черни Осъм" – Брестовец, Бохот, Къшин, Ласкар, Николаево, Ралево и Тодорово, вода ще се подава тази вечер от 20:00 до 23:00 ч. Утре вода ще има от 07:00 до 10:00 часа.

Подадената вода достига до потребителите в отделните селища според техническите възможности на водоснабдителната система и инфраструктура.

ВиК- Плевен ще информира за всяка промяна във водоснабдяването на Плевен и областта, тъй като ситуацията е динамична и се променя постоянно.

Според взетите решения на свикания в петък в Плевен Областен щаб за изпълнение на плана за защита при бедствия от понеделник „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - Плевен и Общината, със съдействието на „Басейнова дирекция“, трябва да започнат да идентифицират места, където в най-спешен порядък да се направят нови сондажи за вода.

За тази вечер в Плевен отново е обявен протест заради проблемите с водоснабдяването на града и близките населени места.

Изпълнителният директор на ВиК – Ловеч инж. Данаил Събевски ще представи пред общинските съветници в града информация за предприетите мерки за справяне с безводието, предаде БТА. Това ще стане на следващото заседание на Общинския съвет в Ловеч, което е насрочено за 28 август. Точката е част от проекта за дневния ред, публикуван на страницата на общинската администрация.

В писмото си до Общинския съвет Събевски посочва, че предприетите от дружеството мерки за справяне с безводието са насочени основно към намаляване загубите на вода от водоснабдителната система.

След направено проучване, моделиране и анализ на водопроводните мрежи на населените места, ползващи вода от водоснабдителна група „Черни Осъм” — гр. Ловеч и селата Лешница, Абланица, Българене, Казачево, Хлевене, Сливек, Изворче, Скобелево, Лисец, Баховица, Славяни и Слатина, както и направени измервания на водни количества и налягане в продължение на месец, се набелязаха проблемни зони и участъци. От първостепенно значение са съоръженията, захранващи по-голям брой потребители и по тази причина предприетите мерки са свързани основно с водоснабдителната мрежа на град Ловеч.

При проведените срещи с кмета на община Ловеч са посочени и обсъждани набелязаните проблемни зони и участъци, дадени са препоръки за търсене на финансиране за цялостната им реконструкция.

От началото на годината по магистрален водопровод (ВМ) „Черни Осъм” и населените места водоснабдени от водоснабдителна система (ВС) „Черни Осъм” са отстранени общо 238 аварии по водопроводната мрежа, отчита Събевски.

„ВиК” АД - гр. Ловеч е аварийно дружество, разполага с ограничен финансов ресурс, което означава, че разчита изцяло на финансиране от Ваша страна за цялостна реконструкция на установените проблемни участъци от водопроводната мрежа описани по горе“, се казва още в писмото на изпълнителния директор.