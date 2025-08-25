LEKI превръща корпоративните събития в гурме BBQ изживяване

В разгара на сезона на скарата, LEKI стартира BBQ революция за корпоративни клиенти. Позната със своите висококачествени месни продукти, марката направи сериозна крачка към корпоративния сегмент, представяйки специално разработена линия за скара, предназначена за фирмени и бизнес събития. С новата си продуктова гама, компанията отговаря на нарастващото търсене за премиум барбекю решения, които да съчетават автентичен вкус, удобство при приготвяне и представителен вид.

LEKI залага на BBQ културата като акцентира върху три основни аспекта в своето ново предложение: безкомпромисно качество, разнообразие и лесно приготвяне на скара за големи групи. Сред водещите продукти са ръчно оформени кюфтета и кебапчета от внимателно подбрано месо, сочни грил наденички, както и специални бургери с подправки, разработени по автентична рецепта. Всички артикули са предварително подготвени за бърза и лесна термична обработка, което значително улеснява логистиката при организирането на събития с мащаб над 50 души.

„Корпоративните събития вече не са просто семинари и коктейли. Все повече компании търсят неформални формати като тиймбилдинг барбекюта, открити обеди и фирмени пикници. Ние вярваме, че добрата скара създава атмосфера, в която хората общуват естествено и с удоволствие,“ коментират от ХоРеКа екипа на „Белла България“, който дистрибутира продуктите с марка LEKI.

Компанията предлага и гъвкави решения за доставка, включително опции за бърз монтаж на мобилни BBQ станции и партньорски мрежи от кетъринг доставчици, които работят с продуктите на LEKI. По този начин клиентите получават не само отлични месни изделия, но и готови решения за цялостна организация на кулинарната част от своите корпоративни инициативи.

LEKI планира да разшири продуктовото портфолио за събития с нови сезонни предложения, както и с вегетариански алтернативи, в отговор на нарастващото търсене за по-разнообразно меню.

С тази иновация LEKI затвърждава позицията си не само като производител на качествени месни продукти, но и като гъвкав партньор за модерните нужди на корпоративните клиенти.

По време на традиционния летен празник на Американската търговска камара, LEKI представи своята нова линия скара-продукти, създадена по модернизирана рецептура с фокус върху натурални съставки и чист етикет.

С демонстрационно приготвяне и дегустация на място, LEKI впечатли присъстващите с балансиран вкус, отлична текстура и обновен подход към класическата скара. Представителите на бизнес общността оцениха високо вкусовите качества на продуктите от новата си серия. Тя е част от по-широката стратегия на LEKI за развитие на съвременни, отговорни и пазарно релевантни продукти в месната индустрия.

LEKI е доверен бизнес партньор в категориите скара и месни продукти – с повече от 25 години опит, постоянни инвестиции в качество и развитие, и ориентация към устойчиво бъдеще.