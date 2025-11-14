Новини
Забравена скара с кебапчета предизвика голям пожар в Хасково

14 Ноември, 2025 14:21 879 8

  • скара-
  • пожар-
  • хасково

Работещите на смяна са успели да напуснат производственото здание навреме. При инцидента няма пострадали

Забравена скара с кебапчета предизвика голям пожар в Хасково - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Пожар избухна в Хасково по обед в производствено хале на местна фирма в източната индустриална зона край града.

По данни на работещите в него, огънят е тръгнал от забравена скара с кебапчета и се е прехвърлил към дървен навес, а оттам и в помещението с машини.

От пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Хасково потвърдиха, че пожарът е причинен от електрически уред.

Работещите на смяна са успели да напуснат производственото здание навреме. При инцидента няма пострадали. Огънят е потушен бързо и не е допуснато разпространяването му и в други обекти в зоната.

На място са екипи огнеборци с четири противопожарни автомобила от Хасково и Димитровград. Оценката на щетите в опожарения цех, в който има машини, ще е възможно едва когато премине силното задимяване в помещението.


  • 1 обективен

    6 1 Отговор
    Не е виновна скарата ,а ракията и виното !!

    14:24 14.11.2025

  • 2 Хасковски каунь

    2 1 Отговор
    Чорбаджията каза, че сега ще ядат кебапчета с дупка

    14:47 14.11.2025

  • 3 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    4 1 Отговор
    ЩОМ СА ГИ ЗАБРАВИЛИ
    ЗНАЧИ НЕ СА БИЛИ ГЛАДНИ.

    14:55 14.11.2025

  • 4 Хубава работа,

    2 0 Отговор
    ама…

    15:03 14.11.2025

  • 5 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    3 1 Отговор
    Обелки от банани имаше ли около скарата?

    15:08 14.11.2025

  • 6 Тц, тц, тц!

    3 0 Отговор
    Язък за кебапчетата!☹️

    15:13 14.11.2025

  • 7 ООрана държава

    1 0 Отговор
    Никакъв българин не си ако изгориш кебапчетата. Всяка скара с гражданска иначе режем щепсела

    15:19 14.11.2025

  • 8 Скара бира

    1 0 Отговор
    Тези кебапчета, свински ли бяха или смес?

    15:20 14.11.2025

