"Спаси София": София не е готова за еврото, въпреки, че СОС е уж пълен с проевропейци

„Спаси София“ обяви, че Столична община е неподготвена за предстоящото въвеждане на еврото от 1 януари. Вместо да се обновят общинските наредби така, че гражданите и администрацията да работят с реалната парична единица от Нова година - специално създадената за тези изменения работна група е избрала формален и юридически спорен подход, в който се преразказва един текст грешния текст на Закона за въвеждане на еврото в Република България.

За да илюстрират нагледно думите си, Гергин Борисов и Христо Копаранов - общински съветници от „Спаси София“ - показаха няколкото листа, които работната група е изготвила и близо 200 страници становище oт Спаси София, което Борисов обяви, че ще внесaт. „Отново „Спаси София“ свърши работата на Общинския съвет и администрацията,“ заяви Гергин Борисов, показвайки, че становището им реално променя всички левови стойности във всички наредби в евро, каквото е изискването на закона. “Народното събрание е пределно ясно в това какво ни е дало като задача - това е правилно написаното “домашно”!”, допълни той. “Автоматичното превалутиране, което работната група предлага, е предпазната мрежа за тези общински съвети, които не успеят да си го напишат”, допълни Христо Копаранов.

„Работната група отказа да свърши истинската работа“, посочва Гергин Борисов, който на брифинг обяви, че въпреки, че е член на групата, е отказал да подпише произведения от нея доклад. „На 1 януари левът престава да съществува в правен смисъл. Нашата задача беше да превалутираме изцяло общинските наредби, за да може и администрация и граждани да работим в евро от Нова година. Това не се случи. Вместо това се предлага документ, който е незаконосъобразен и демонстрира внушителен мързел от страна на всички политически групи, които иначе се обявяват за приемането на еврото.“. Иронично, Борисов се обърна към колегите си, заявявайки, че “интеграцията в сърцето на Европа изисква работа, не само статусчета във фейсбук какви сме проевропейци”.

Христо Копаранов допълва: „Казано накратко — предложеното от работната група изменение е безсмислено - уж изменя нормативните актове, но всъщност се опитва втори път да направи нещо, което самият закон вече е направил. Законът така или иначе ще породи действие ако не си изменим наредбите и няма нужда да го възпроизвеждаме в отделен акт на СОС.“ Той представи слабостите на предложението с аналогия за двойното посочване на цените. “Законът задължава всеки търговец да означава цените си в две валути, но в същото време колегите и общината не намериха сили да сметнат сумите и да ги напишат, за да са ясни на гражданите, бизнеса, а дори и на служителите в администрацията, които ще ги събират”, обясни той.

„Спаси София“ ще внесе становището си в рамките на срока за обществено обсъждане на доклада на работната група. “Защото ние, за разлика от другите не торпилираме важни за града решения, когато не ни харесват, а даваме предложения за подобрения. Навреме. И в срок”, заяви Борисов.

Борисов и Копаранов настояват членовете на работната група да се захващат още сега с изготвянето на задължителната обобщена справка по общественото обсъждане и да посочат с кое от предложенията на „Спаси София“ се съгласяват и с кое – не, аргументирано и по точки.