Новини
България »
София »
"Спаси София": София не е готова за еврото, въпреки, че СОС е уж пълен с проевропейци

"Спаси София": София не е готова за еврото, въпреки, че СОС е уж пълен с проевропейци

25 Август, 2025 10:47 674 5

  • спаси софия-
  • евро-
  • гергин борисов -
  • христо копаранов

“Автоматичното превалутиране, което работната група предлага, е предпазната мрежа за тези общински съвети, които не успеят да си го напишат”, допълни Христо Копаранов

"Спаси София": София не е готова за еврото, въпреки, че СОС е уж пълен с проевропейци - 1
Снимка: Спаси София
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„Спаси София“ обяви, че Столична община е неподготвена за предстоящото въвеждане на еврото от 1 януари. Вместо да се обновят общинските наредби така, че гражданите и администрацията да работят с реалната парична единица от Нова година - специално създадената за тези изменения работна група е избрала формален и юридически спорен подход, в който се преразказва един текст грешния текст на Закона за въвеждане на еврото в Република България.

За да илюстрират нагледно думите си, Гергин Борисов и Христо Копаранов - общински съветници от „Спаси София“ - показаха няколкото листа, които работната група е изготвила и близо 200 страници становище oт Спаси София, което Борисов обяви, че ще внесaт. „Отново „Спаси София“ свърши работата на Общинския съвет и администрацията,“ заяви Гергин Борисов, показвайки, че становището им реално променя всички левови стойности във всички наредби в евро, каквото е изискването на закона. “Народното събрание е пределно ясно в това какво ни е дало като задача - това е правилно написаното “домашно”!”, допълни той. “Автоматичното превалутиране, което работната група предлага, е предпазната мрежа за тези общински съвети, които не успеят да си го напишат”, допълни Христо Копаранов.

„Работната група отказа да свърши истинската работа“, посочва Гергин Борисов, който на брифинг обяви, че въпреки, че е член на групата, е отказал да подпише произведения от нея доклад. „На 1 януари левът престава да съществува в правен смисъл. Нашата задача беше да превалутираме изцяло общинските наредби, за да може и администрация и граждани да работим в евро от Нова година. Това не се случи. Вместо това се предлага документ, който е незаконосъобразен и демонстрира внушителен мързел от страна на всички политически групи, които иначе се обявяват за приемането на еврото.“. Иронично, Борисов се обърна към колегите си, заявявайки, че “интеграцията в сърцето на Европа изисква работа, не само статусчета във фейсбук какви сме проевропейци”.

Христо Копаранов допълва: „Казано накратко — предложеното от работната група изменение е безсмислено - уж изменя нормативните актове, но всъщност се опитва втори път да направи нещо, което самият закон вече е направил. Законът така или иначе ще породи действие ако не си изменим наредбите и няма нужда да го възпроизвеждаме в отделен акт на СОС.“ Той представи слабостите на предложението с аналогия за двойното посочване на цените. “Законът задължава всеки търговец да означава цените си в две валути, но в същото време колегите и общината не намериха сили да сметнат сумите и да ги напишат, за да са ясни на гражданите, бизнеса, а дори и на служителите в администрацията, които ще ги събират”, обясни той.

„Спаси София“ ще внесе становището си в рамките на срока за обществено обсъждане на доклада на работната група. “Защото ние, за разлика от другите не торпилираме важни за града решения, когато не ни харесват, а даваме предложения за подобрения. Навреме. И в срок”, заяви Борисов.

Борисов и Копаранов настояват членовете на работната група да се захващат още сега с изготвянето на задължителната обобщена справка по общественото обсъждане и да посочат с кое от предложенията на „Спаси София“ се съгласяват и с кое – не, аргументирано и по точки.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    7 2 Отговор
    Вчера правиха празненство за Денят на независимостта на Украйна а за шофьорите в градския транспорт не дават пари.

    10:49 25.08.2025

  • 2 Трол

    6 1 Отговор
    Спаси София са напълно готови за еврото, вече са посетили местните квартални аптеки.

    10:52 25.08.2025

  • 3 Някой

    8 2 Отговор
    То като нищо цялата държава не е готова. Много пренебрегват, че всичко помнено в бази данни е в левове. Че разни като НАП, НОИ и какво ли не, всичко като данни е в левове. Отделно за всякакви сайтове с плащания. От сега ви казвам, че на 1.1.2026 много сайтове с плащания няма да работят. Хората предпочитат ръчно да превключват и трябва да се направи от някой. Като за старите данни не е ясно дали са готови. Като програмист вече съм направил за фреймуорк (работна рамка) и плъгин (добавка), както и за показвания, обръщане на еврото първо от 1.1.2026 (не се изисква но удобно), спиране след 1.1.2027 и код за конвертиране и отделно двоен запис за сега влизащите и вече съществуващи ордери/плащания в левове (бекуп) и копиране на таблици (за всеки случай). Това си е труд и за разни разходи за пари. Не планирайте да купувате нещо на 1.1.2026г онлайн. Вероятно и следващи дни някой няма да се оправят. А в държавната администрация е напълно неясно. Като ако сте гледали базата на НАП която бе хакната, ще видите колко разхвърляне са неща по бази. Това не е една колонка в таблица.

    11:00 25.08.2025

  • 4 провинциалист

    7 1 Отговор
    Отчитайки факта, че присъединяването към еврозоната вече е законово решено, липсата на типичната лавина от малоумни проеврозонови опорки е крещящо доказателство, че те са били просто една платена пропаганда.

    11:09 25.08.2025

  • 5 Някой

    0 0 Отговор
    Спаси София от всичко ни спасявате. Слушайте Бонев, както слушахте Кирето

    12:20 25.08.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове