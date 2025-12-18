Граждани се събират на нови протести в София и в други големи градове (СНИМКИ)

Граждани се събират на поредни протести в София и в други големи градове в страната. Организаторите - ПП-ДБ, вчера призоваха българите да се включат в демонстрацията. Мотивът им е, че управляващите са се опитали отново да предложат за обсъждане и гласуване редовния бюджет, изготвен от кабинета на Росен Желязков.
От ГЕРБ-СДС и ИТН обясниха, че това било политически тест за народните представители от ПП-ДБ. И въпреки настояването на БСП да не се прави нова крачка назад, в крайна сметка удължителният закон за бюджета беше гласуван на първо и второ четене в сряда.
От Столичната полиция заявиха за NOVA, че организаторите на протеста са уведомили общината и силовите органи са в режим на подготовка. Директорът на СДВР главен комисар Любомир Николов увери, че отново ще бъдат изградени около 20 контролно-пропускателни пункта, на които ще се проверяват главно лица с профил на провокатори.
Към 18.00 ч. в четвъртък хора започнаха да се събират на протест и пред Съдебната палата - срещу и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов. Според първоначалната информация по-късно те ще се присъединят към демонстрантите в Триъгълника на властта.
В ПЛЕВЕН
Протест с искане за честни избори, машинен вот и промяна в Изборния кодекс се провежда в Плевен. Той преминава под мотото "#НеХраниПрасетоСТвоитеПари" и е пред сградата на Общината.
В РУСЕ
Протест "за намаляване на влиянието на Бойко Борисов и Делян Пеевски върху институциите" и с искания за въвеждане на изцяло машинно гласуване на предстоящите избори и реформи в правосъдието се провежда в Русе. На мястото има и засилено полицейско присъствие.
Протестиращите настояват и за смяна на изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов. Те държат плакати с надписи "Правосъдието е в кома", "Държавата е наша, а не тяхна", "Да спрем разграбването на държавата", "Отпор срещу диктатурата" и др., насочени срещу Делян Пеевски и Бойко Борисов. Те скандират "Мафията вън!" и "Мутри, вън!", предаде БТА.
В ДОБРИЧ
Граждани в Добрич се събраха на площад “Демокрация” на протест. Демонстрацията е организирана от местната структура на "Продължаваме Промяната - Демократична България". Сред заявените искания са промяна в Изборния кодекс и въвеждане на 100-процентово машинно гласуване, както и за оставка на изпълняващия функциите главен прокурор, предаде БТА.
В СТАРА ЗАГОРА
Граждани на Стара Загора се събраха на протест пред сградата на Областната управа. Демонстрацията е организирана от общинската структура на „Продължаваме Промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ) в града.
Протестът е в подкрепа на машинното гласуване, сваляне охраната на Делян Пеевски и Бойко Борисов и освобождаване от поста на временния главен прокурор Борислав Сарафов пред сградата на Областната управа в Стара Загора, предаде БТА.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ДрайвингПлежър
Нали мина тяхното и правителството падна? Сега кво ще пада щот на коча срамотиите само се клатят...
Коментиран от #80, #89, #108
18:56 18.12.2025
3 отново си искаме подмяната
18:56 18.12.2025
4 честен ционист
Коментиран от #12, #63, #78
18:57 18.12.2025
5 Капитан Крийч
18:58 18.12.2025
6 БЪЛГАРИ
Коментиран от #19, #67
19:00 18.12.2025
7 Пак замитате
Коментиран от #11, #22, #26
19:01 18.12.2025
8 Пак изкараха стадото
19:01 18.12.2025
9 Данко Харсъзина
Коментиран от #94
19:01 18.12.2025
10 На бас
19:02 18.12.2025
11 опитал силата на лева 96
До коментар #7 от "Пак замитате":Аз искам евро.
Коментиран от #14
19:02 18.12.2025
12 Капитан Крийч
До коментар #4 от "честен ционист":Нито глас за ппдб - теляците на Бойко и Делян.
19:02 18.12.2025
13 ПКП
19:03 18.12.2025
14 Ами купи си
До коментар #11 от "опитал силата на лева 96":В чейндж бюрата има.
19:05 18.12.2025
15 Току-що гледах българският мистър
В момента осъзнала че няма толкова много на площада за да покаже своето кокорчествено присъствие.
19:05 18.12.2025
16 Последния Софиянец
19:05 18.12.2025
17 Последният софиянец
Коментиран от #24, #30, #35, #53, #65
19:05 18.12.2025
18 Дас Хаген
19:06 18.12.2025
19 Ами,добре
До коментар #6 от "БЪЛГАРИ":Тогава слагайте такива от ПП,пък те ще слагат камери в тоалетните на децата ни.Сещам се и за един министър на културата.Ами хора са,не искат тишина в спалнята.
19:06 18.12.2025
20 НАПРАВИХА НЕЩО ХУБАВО
Коментиран от #69
19:06 18.12.2025
22 РЕЗИДЕНТОВ
До коментар #7 от "Пак замитате":На българите им се приискало Евро, ама не са ме питали за разрешение! Стачки и протести докато се раскандардисат...и дойдат да се молят, като бай Тошо, да ги приютим под крилото си, ама първо да възстановят МОЧА, опс грешка - ПСА!
19:07 18.12.2025
24 Викаш ли беее
До коментар #17 от "Последният софиянец":Дай по силно.
19:08 18.12.2025
25 ЖенЗи
19:08 18.12.2025
26 😁.........
До коментар #7 от "Пак замитате":Пак ли бе? 🤣, нали вчера "милионният" ви протест🤣беше против еврото, тази вечер се развяват български знамена и знамето на ЕС, Митрофанова е бясна за яловия ви протест вчера, туко виж спряла парите🤣
Коментиран от #29
19:09 18.12.2025
27 Муню Спасителя
Но добре че останалите нормални Българи не им се връзват на пъклените планове.
19:10 18.12.2025
28 Абсурдистан
Коментиран от #87
19:10 18.12.2025
30 Капитан Крийч
До коментар #17 от "Последният софиянец":Бойко, Шишко, Плешо и ппдб ви разиграват нечуван мега театър. Много шарани се връзват. Но българинът е уникален с настъпването на мотиката отново и отново.
19:11 18.12.2025
33 евалата чалгопитеци
19:13 18.12.2025
34 Дас Хаген
Коментиран от #39
19:13 18.12.2025
35 Да.... снощи беше...
До коментар #17 от "Последният софиянец":Видяхте, ти беше седемдесет и петият човек на протеста против еврото, и си беше залепил сто рубли на челото за да покажеш родната си принадлежност.
Коментиран от #40, #79
19:13 18.12.2025
36 ха ха ха
19:14 18.12.2025
37 хе хе
19:15 18.12.2025
38 ДЮРАН ДЮРАН
19:15 18.12.2025
41 гдфгфдг
19:16 18.12.2025
42 Шиков
19:16 18.12.2025
43 Данко Харсъзина
19:17 18.12.2025
44 Аугусто Пиночет
19:18 18.12.2025
45 В Бургас
19:18 18.12.2025
46 джензи фльорц
Коментиран от #54
19:18 18.12.2025
48 Мутри вън
Затвор и бой за държавните предатели тикащи България към война и фалит!
19:20 18.12.2025
49 А през това време
Коментиран от #71
19:20 18.12.2025
50 Цвета на млада България на Площада
23-24 годишни млади хора искат АРЕСТИ на БОЙКО И пЕЕВСКСИ и веднага в затвора.
Коментиран от #52, #58, #100
19:20 18.12.2025
51 Швейк
Коментиран от #55
19:21 18.12.2025
52 А овцете на площада схващат ли
До коментар #50 от "Цвета на млада България на Площада":че ПП и ДБ са проект на мафията?
Коментиран от #56
19:21 18.12.2025
53 Абе
До коментар #17 от "Последният софиянец":В това Карлуково охрана,огради няма ли бе или е разграден двор като България?!
19:24 18.12.2025
55 Гробар
До коментар #51 от "Швейк":Отиде при град Козлодуй, при червеите.
Коментиран от #66
19:26 18.12.2025
56 Оставка и затвор с водещи 20 годишни
До коментар #52 от "А овцете на площада схващат ли":Няма ги ППДБ на трибуната.Там са млади хора студенти от София и Западна Европа, а не от Москва, дето оня ден Путин им свали на 14 години възраста за да вкарват в затвора децата си.
Коментиран от #61, #74, #76
19:27 18.12.2025
57 Брех
Коментиран от #59
19:27 18.12.2025
59 бре
До коментар #57 от "Брех":Да не са пуснали мандарини на примоция?
19:29 18.12.2025
60 Сатана Z
19:30 18.12.2025
61 Капитан Крийч
До коментар #56 от "Оставка и затвор с водещи 20 годишни":Мечтай си. Млад човек от западна европа няма да се върне в кочината освен ако е некадърен или ако татенцето е политик, мутра или феодал.
19:30 18.12.2025
62 Промяна
19:30 18.12.2025
63 Плевенчанин
До коментар #4 от "честен ционист":Ела бе душко в Плевен да си го кажеш, от клавиатурата е лесно. Ела да видим ние ли сме загубеняци, или ти ще се изгубиш завинаги. Ако не можеш да дойдеш, ние можем да ти дойдем с няколко автобуса организирано.
Коментиран от #75, #91
19:31 18.12.2025
64 Промяна
19:32 18.12.2025
65 Промяна
До коментар #17 от "Последният софиянец":НЯМА ТОЛКОВА МАЛОУМНИЦИ ЛЪЖЕТЕ ФАЛШИФИКАТОРИ СТЕ
19:32 18.12.2025
66 Абе
До коментар #55 от "Гробар":Радваш ли се че козлодуйския още края на лятото се спомина? Дори в местния сайт писаха че е получил втори инсулт инвалид от градчето. Вина имат някои тук за леталния му край защото постоянно го обиждаха и подиграваха и не издържал ...всеки го чака това и като те посрещне там не ми се мисли
Коментиран от #113
19:33 18.12.2025
67 Промяна
До коментар #6 от "БЪЛГАРИ":НИКОГА ПОВЕЧЕ ШАРЛАТАНИ САБОТАЖНИЦИ ИЗМАМНИЦИ А МАЛОУМНИЦИ ВИЖДАМ ЧЕ ИМА ПРАВЯТ ШАРЛАТАНИТЕ МИЛИОНЕРИ
19:33 18.12.2025
68 Данко Харсъзина
19:35 18.12.2025
69 Пробват
До коментар #20 от "НАПРАВИХА НЕЩО ХУБАВО":До кога могат "да дърпат дявола за опашката".Докато има будали,ще има тарикати.Днес иронизираха Кокорчо,че следващия път щял да организира протест за задължително слагане на лате в кафето.
19:36 18.12.2025
70 В Хасково...
19:36 18.12.2025
71 Промяна
До коментар #49 от "А през това време":ТЕЗИ ЛИ СА ПРОТЕСТЪРИТЕ И КОИ СА ТЕ ПЛАТЕНИТЕ НА ЦВЕТАН ВАСИЛЕВ С МЕТЕЖИ ЩЕ ПРЕВЗЕМАТ ВЛАСТТА В ПРАВОСЪДИЕТО АЙДЕ
Коментиран от #73
19:37 18.12.2025
72 Дамян Ковачев
19:38 18.12.2025
73 Данко Харсъзина
До коментар #71 от "Промяна":Ти си много умен и ти се възхищавам! Нали може?
19:38 18.12.2025
74 Промяна
До коментар #56 от "Оставка и затвор с водещи 20 годишни":КОЙ НОРМАЛЕН МЛАД РАЗВИВАЩ СЕ В ЕВРОПА ЩЕ ДОЙДЕ ТУК ДА СТАНЕ СЛУГА НА ВАСИЛЕВ И МИРЧЕВ ХАХАХАХАХАХАХАХАХА ТУК ПРИ ОЛИГАРСИТЕ И ШАРЛАТАНИТЕ НИКОЙ НОРМАЛЕН НЯМАТЕЗИ ШАРЛАТАНИ САМО ПРИБИРАТ МИЛИОНИ ЗА СЕБЕ СИ А ВИЕ МАЛОУМНИЦИТЕ КАКВО ПО.УЧАВАТЕ ХАХАХАХАХАХАХАХА
Коментиран от #82
19:40 18.12.2025
75 Виж сега
До коментар #63 от "Плевенчанин":Кеф ли ти е,че сами си отрязахте парите за общините ,защото слушате такива пишман политици като Асен Василев Лятото да не ревете пак,че сте на режим за водата.Тези от ПП като се "наиграят" щели да бягат по островите в Тихия океан.
Коментиран от #77
19:41 18.12.2025
76 Въпроса бе
До коментар #56 от "Оставка и затвор с водещи 20 годишни":овцете на площада схващат ли, че ПП и ДБ са проект на мафията. Надроби лъжи и глупости, все едно си кирил петков от пропадналите ПП и ДБ,
19:42 18.12.2025
77 Данко Харсъзина
До коментар #75 от "Виж сега":Ти също си много умен! Нали може да ти се възхищавам?
19:43 18.12.2025
78 Анонимен
До коментар #4 от "честен ционист":Да правилно Плевен 30 години ги владеят БКП ЗАЩО ТОГАВА НЕ ПРОТЕСТИРАХТЕ КЪДЕ БЯХТЕ ЗАЩО НЕ ИЗЛЯЗОХТЕ КОГАТО ВАСИЛЕВ СТОПИРА ХЕМУС КЪДЕ БЯХТЕ ПЛЕВЕН Е ЧЕРВЕН КАКВО ЩЕ МИ СЕ ПРАВИТЕ
19:43 18.12.2025
79 Протеста е за лев бе глупав
До коментар #35 от "Да.... снощи беше...":Де що има глупак го фащат да папагали за рубли, щото манерката му празна. Манерката ще я напълниш с книги, а не с папагалене за рубли.
19:44 18.12.2025
80 Гост
До коментар #1 от "ДрайвингПлежър":Де мълчи бе , нали нема да са чесни изборете ако Сарафа покрие жалбите после, страх нема да имат и па ще прават кражба. Младите си знаат работата, ще си подредат държавата де ние не можахме заради е такива кауни кат теб.
Коментиран от #86, #93
19:44 18.12.2025
81 Режисьора Евгени Михайлов
Огромен протест от наивни млади хора
излъгани от измамни “демократи”.
Ех, ППДБ, кажете си направо, че работите за Кремъл и Резидента Радев!
✒️ ЕВГЕНИ МИХАЙЛОВ
19:45 18.12.2025
82 Тролейче,
До коментар #74 от "Промяна":От тиквата избягаха 2 милиона млади хора.
Коментиран от #90
19:49 18.12.2025
83 Промяна
19:50 18.12.2025
84 Да изселим
Коментиран от #102
19:51 18.12.2025
85 Гацо
19:51 18.12.2025
86 ДрайвингПлежър
До коментар #80 от "Гост":Толкова си се сбъркал, че може да идеш да викаш и ти с тях!
Младите са тоталка! Главата им празна!
Да викаш против Пеевски и Борисов докато се събираш под знамената на ППДБ - е това вече е много тежка форма на шизофрения! ППДБ изведнъж се събудили и разбрали, че Прасчо бил лош... ама Прасчо показа как са хпдили да го чешат по коремчето без да ги е гнус!
Айде стига с тия циркове - да махнеш едните, за да сложиш другите не променя нищо в държавата!
Коментиран от #96, #105
19:52 18.12.2025
87 Промяна
До коментар #28 от "Абсурдистан":28 НАЙ ПОСЛЕ ЕДИН РАЗУМЕН БЪЛГАРИН АЗ ПРОТЕСТИРАМ СРЕЩУ ШАРЛАТАНИТЕ КОИТО ЗА ЛИЧНИ ЦЕЛИ ЛЪЖАТ ЖЕСТОКО 5 ГОДИНИ КРАДАТ ШАРЛАТАНИТЕ И СА БЕЗНАКАЗАНИ ОЛИГАРСИТЕ СА ЗАД САБОТЬОРИТЕ
19:53 18.12.2025
88 Соня Колтуклиева пита
Коментиран от #112
19:54 18.12.2025
89 Гошо
До коментар #1 от "ДрайвингПлежър":Ми ко стане тъй, ши ги жулим по площадите веее, на cockold
19:54 18.12.2025
90 Промяна
До коментар #82 от "Тролейче,":ТИКВИТЕ СА ТЕЗИ ДЕТО ТИЧАТ СЛЕД ШАРЛАТАНИТЕ КАКВО ТИ ПРЕДЛАГАТ ШАРЛАТАНИТЕ ЗНАЕШ ЛИ ПОКАЖИ ГО КАЖИ ГО НЕЩО СМИСЛЕНО ЗА БЪЛГАРИЯ ИМА ЛИ ОТ ШАРЛАТАНИТЕ ДОКОГА ЩЕ ВИ ЗАЛЪГВАТ С ТИКВИ И ПРАСЕТА ХАХАХАХА КОЛКО ПРОСТОТИЯ ИМАЛО ТУК ШАРЛАТАНИТЕ НЕ И ПУКА ЗА ТЕБ ОЩЕ 2000 ГОДИНА ИЗБЕЛЯГАХА МНОГО БЪЛГАРИ 82
19:55 18.12.2025
91 Безплатен съвет
До коментар #63 от "Плевенчанин":Парите за остарялата водопровода мрежа ще ги гледате през крив макарон.Министерски съвет е гласувал над четири милиона за Кърджали.И,кажи сега,не сте ли будали.Не ни бърка,скачайте си.И чакайте Асен Василев да стане Премиер.На куково лято.
19:55 18.12.2025
92 Верно ли
19:55 18.12.2025
93 Промяна
До коментар #80 от "Гост":КС ПОЛИТИЧЕСКОТО НАЗНАЧИ ИЗМАМНИЦИГЕ ДА РУШАТ И УСПЯХА НА ТОВА ЛИ ВИКАШ ЧЕСТНОСТ
19:57 18.12.2025
94 Саша Грей
До коментар #9 от "Данко Харсъзина":За такива като тебе нито един протест няма смисъл. Не се притеснявай, ние отново ще свършим мръсната работа вместо тебе. Срещу Орешарски излизахме всеки ден в продължение на почти година и половина. Да живеят свободните хора!
Коментиран от #99, #106
19:57 18.12.2025
95 Доктор
19:58 18.12.2025
96 Тихо троле
До коментар #86 от "ДрайвингПлежър":Младите сме достатъчно умни да видим, че си платен
Коментиран от #101, #104
19:58 18.12.2025
97 Професор
19:59 18.12.2025
98 Данко Харсъзина
19:59 18.12.2025
99 Промяна
До коментар #94 от "Саша Грей":ТИ ОТ ЗАТВОРА ЛИ ИЗЛИЗАШ И КОЙ СИ ТИ КОГО ПРЕДСТАВЛЯВАШ МРЪСНАТА РАБОТА СЕГА ВЪРШИТЕ НА ШАРЛАТАНИТЕ И СТЕ СПЕЩУ БЪЛГАРИЯ
19:59 18.12.2025
100 Промяна
До коментар #50 от "Цвета на млада България на Площада":А АЗ ИСКАМ АРЕСТИ НА ТЕЗИ ЗА ПЛОЩАДА И КОИ СА ТЕ ЧЕ РАЗДАВАТ ПРАВОСЪДИЕ АЗ ИСКАМ АРЕСТИ НА ШАРЛАТАНИТЕ Я СЕ РАЗКАРАЙТЕ ВЕЧЕ
20:01 18.12.2025
101 ДрайвингПлежър
До коментар #96 от "Тихо троле":Пубер, това, че ти още подлагаш ръка мама и тате да дават и това, че чичо ти сорос киха не значи, че всички са като тебе!
Изкарвам парите и на такива като вас! Тиктокаджиите кво точно предлагате - ще споделиш ли?
20:01 18.12.2025
102 Грешиш
До коментар #84 от "Да изселим":Правителството спаси Лукойл и Тошко Йорданов обясни,че онази 29 секундна комисия била ,защото щяло да стане като в Сърбия.Никой не ти казва,че после се е обсъждало часове.Съдружникът на Асен Василев каза,че е мошеник,но умен мошеник.Просто,залагаш на губещата карта.
20:02 18.12.2025
103 Ние българите
20:03 18.12.2025
104 Съгласна съм
До коментар #96 от "Тихо троле":Особено като видях Лекси Фльор какви ги плещи по телевизията,направо ми се издигнахте в очите.Пък тя Белобрадова си знае защо я е назначила за сътрудник.Вие сте от миманса.
20:06 18.12.2025
105 Долу
До коментар #86 от "ДрайвингПлежър":МОЧАТА
20:06 18.12.2025
106 Верно ли
До коментар #94 от "Саша Грей":Мхм, точно първият от "дирижираните" протести с оная разгърдената :)))) Ти да не си гилямата сестра на Лекси Фльор :))))) И кво ще оправите? Квото оправихте тогава - Банкянския на бял кон и вие в скута!
20:07 18.12.2025
107 ВЗРИВЯАВАЙ
20:07 18.12.2025
108 Протестът
До коментар #1 от "ДрайвингПлежър":На изборите, всички за Геният Асен Василев!ПП/ДБ-121+! Да изметем мутрите Пеевски и Борисов!
20:08 18.12.2025
109 Гориил
20:09 18.12.2025
110 Хмм
20:09 18.12.2025
111 Да изселим
20:10 18.12.2025
112 С.Кютюклиева
До коментар #88 от "Соня Колтуклиева пита":По два да ги л@п С тези голямо уста може и по пет.
20:13 18.12.2025
113 Гробар
До коментар #66 от "Абе":Козлодуйския обичаше да го обиждат, да получава внимание. Но плюеше по братята руснаци и хвалеше евроатлантическите хлебарки и господ го прибра. И помни, има една проста истина - за всички има място под земята, при червеите.
20:13 18.12.2025