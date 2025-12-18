Бабикян: Не бюджетът, извади хората на улицата, а поведението на ДПС-НН

В предпоследния за 2025-а "Форум" по БНР гост коментатор е Арман Бабикян, познат и от площадите с протестиращи, и от страниците с анализи на политическата ситуация.
Той се спря на събитията от началото на декември, които доста скоростно се развика: оставка на правителството, консултации на президента с политическите формации, присъстващи в настоящото Народно събрание, очакванията на хората и политиците за следващата година – бюджета, еврозоната, "неизбежното зло" – служебно правителство и предсрочните парламентарни избори през идната пролет.
Бабикян отбеляза: "Протестът надхвърли очакванията дори и на организаторите. Не формалният му повод – бюджетът, извади хората на улицата, а поведението на ДПС-НН. Секундите за гласуване на бюджета казаха: Можем да управляваме и без опозицията. Членове на ДПС-НН направиха всичко възможно да вбесят хората. Хубавото е, че пламнаха и български градове извън София. Протестът не е само на 20-годишните, но те са най-красивото му и непокорно лице днес. Те не бива да се подценяват. Сега те водят родителите си на протест".
"Правителството падна, но съдебната система остава завладяна. Солидарността на площадите е изключително важна. Българският гражданин надрасна политиците си. Всяко поколение трябва да дава своя данък за демокрацията ни", каза още той.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
Перафраза по Радой Ралин: ПЪЛЕН ТЪРБУХ ЗА НАРОДА ГЛУХ!!!!!!!
До коментар #4 от "Сатана Z":Теб не те харесвам!
Та затова и ПЪРВО да покажат, дали са за НАШИЯ, български ЛЕВ.. Ако ПП ДБ са заедно Борисов, Пеевски, турците и еввреите и тяхното Израелско- евврейско турско ЕВРО, нека се МАХАТ от парламента..
НЕ ни трябват на мястото на едни крадци да седнат ДРУГИ крадци, които заедно с турци и еввреи да крадат от българите !!
До коментар #9 от "Цвете":Ти женско ли си? Щото се оглеждам за нещо по-така пък ти ми харесваш с постовете дето слагаш тук.
Има ли малоумник, който няма да се съгласи с това?
Има пари милиарди за година, има и интереси. В интересите е заровено кучето, СЪР!
Който има поне 2 сиви клетчици да мисли!
До коментар #1 от "ДрайвингПлежър":Опиипха да вземат пари от големите батковци. Те помогнаха, да, се изкарат хората на площада. Хареса им и искат пак. Но преди това имаше една година подгряване в медиите. Значи, нещата са организирани отвън.
До коментар #9 от "Цвете":И 70% гласували ПП ДБ ще имат над 121 депутата.
