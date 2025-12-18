Новини
Бабикян: Не бюджетът, извади хората на улицата, а поведението на ДПС-НН

18 Декември, 2025

Членове на ДПС-НН направиха всичко възможно да вбесят хората. Хубавото е, че пламнаха и български градове извън София. Протестът не е само на 20-годишните, но те са най-красивото му и непокорно лице днес

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В предпоследния за 2025-а "Форум" по БНР гост коментатор е Арман Бабикян, познат и от площадите с протестиращи, и от страниците с анализи на политическата ситуация.

Той се спря на събитията от началото на декември, които доста скоростно се развика: оставка на правителството, консултации на президента с политическите формации, присъстващи в настоящото Народно събрание, очакванията на хората и политиците за следващата година – бюджета, еврозоната, "неизбежното зло" – служебно правителство и предсрочните парламентарни избори през идната пролет.

Бабикян отбеляза: "Протестът надхвърли очакванията дори и на организаторите. Не формалният му повод – бюджетът, извади хората на улицата, а поведението на ДПС-НН. Секундите за гласуване на бюджета казаха: Можем да управляваме и без опозицията. Членове на ДПС-НН направиха всичко възможно да вбесят хората. Хубавото е, че пламнаха и български градове извън София. Протестът не е само на 20-годишните, но те са най-красивото му и непокорно лице днес. Те не бива да се подценяват. Сега те водят родителите си на протест".

"Правителството падна, но съдебната система остава завладяна. Солидарността на площадите е изключително важна. Българският гражданин надрасна политиците си. Всяко поколение трябва да дава своя данък за демокрацията ни", каза още той.


България
  • 1 ДрайвингПлежър

    5 2 Отговор
    Глупости - точно бюджета беше - опита да бръкне на тия в големия град, с по-високите заплати в джоба и те рекоха: А не!

    Коментиран от #19

    21:21 18.12.2025

  • 2 Данко Харсъзина

    4 1 Отговор
    Мале тоя много го харесвам! Що се отказа не знам!

    21:21 18.12.2025

  • 3 последните

    1 3 Отговор
    не се знае причината . левовете още са в обръщение . догодина в евро.

    21:22 18.12.2025

  • 4 Сатана Z

    5 5 Отговор
    Жълтокопитните скочиха срещу бюджета защото той предвиждаше да се въведе прогресивно облагане на доходите,което щеше да бръкне в джоба на ППДБрастията в София.Там ги стяга чепика.

    Коментиран от #7

    21:22 18.12.2025

  • 5 ФЕЙК

    5 0 Отговор
    Цялата власт в България е в ръцете на ТУМБАЦИТЕ ОТ УПРАВЛЯВАЩАТА СГЛОБКА!
    Перафраза по Радой Ралин: ПЪЛЕН ТЪРБУХ ЗА НАРОДА ГЛУХ!!!!!!!

    21:22 18.12.2025

  • 6 бабан армекян

    4 2 Отговор
    често арменците лъжат повече и от евреите

    21:22 18.12.2025

  • 7 Данко Харсъзина

    4 2 Отговор

    До коментар #4 от "Сатана Z":

    Теб не те харесвам!

    21:23 18.12.2025

  • 8 Към 40 милиарда дълг.

    8 0 Отговор
    Искаха да вземат заеми на гърба на народа.

    21:24 18.12.2025

  • 9 Цвете

    5 1 Отговор
    ТИ ОТКРИ АМЕРИКА, БРАВО. ШИШИ МИШИ, ВСИЧКИТЕ ДА СЕ РАЗКАРАТ ДО НОВА ГОДИНА, А СЛЕД ТОВА, НИЕ БЪЛГАРИТЕ СМЕ НА ХОД. МАШИННОТО ГЛАСУВАНЕ В ДЕЙСТВИЕ.ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ДА ВЛЕЗЕ В ЗАКОН.ПОВЕЧЕ НЕ НИ СЕ ИСКА, НЯКОЙ ДА СМЯТА БЪЛГАРИТЕ ЗА БАЛЪЦИ.🌹🇧🇬👍💯

    Коментиран от #13, #21

    21:24 18.12.2025

  • 10 Не бе лъжец

    6 3 Отговор
    Не Пеевски , а инфлацията и еврото вади хората на протести!

    21:24 18.12.2025

  • 11 Цвете

    2 2 Отговор
    ТИ ОТКРИ АМЕРИКА, БРАВО. ШИШИ МИШИ, ВСИЧКИТЕ ДА СЕ РАЗКАРАТ ДО НОВА ГОДИНА, А СЛЕД ТОВА, НИЕ БЪЛГАРИТЕ СМЕ НА ХОД. МАШИННОТО ГЛАСУВАНЕ В ДЕЙСТВИЕ.ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ДА ВЛЕЗЕ В ЗАКОН.ПОВЕЧЕ НЕ НИ СЕ ИСКА, НЯКОЙ ДА СМЯТА БЪЛГАРИТЕ ЗА БАЛЪЦИ.🌹🇧🇬👍💯

    21:25 18.12.2025

  • 12 ВЪН израелското Евро

    2 1 Отговор
    ВАЖНОТО е протестите да са за ПОДОБРЯВАНЕ на положението в БЪлгария, а НЕ просто ПП- ДБ да седнат на мястото на Б Борисов и заедно с турците на Пеевски да КРАДАТ от нас, българите..
    Та затова и ПЪРВО да покажат, дали са за НАШИЯ, български ЛЕВ.. Ако ПП ДБ са заедно Борисов, Пеевски, турците и еввреите и тяхното Израелско- евврейско турско ЕВРО, нека се МАХАТ от парламента..
    НЕ ни трябват на мястото на едни крадци да седнат ДРУГИ крадци, които заедно с турци и еввреи да крадат от българите !!

    21:27 18.12.2025

  • 13 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Цвете":

    Ти женско ли си? Щото се оглеждам за нещо по-така пък ти ми харесваш с постовете дето слагаш тук.

    21:27 18.12.2025

  • 14 Бай Араб

    3 2 Отговор
    Един супер антипатичен Оли

    21:27 18.12.2025

  • 15 Спецназ

    2 2 Отговор
    ПРОТЕСТА БЕШЕ ОРГАНИЗИРАН ПРОТИВ БЮДЖЕТА!

    Има ли малоумник, който няма да се съгласи с това?

    Има пари милиарди за година, има и интереси. В интересите е заровено кучето, СЪР!

    Който има поне 2 сиви клетчици да мисли!

    21:31 18.12.2025

  • 16 Бай Араб

    2 2 Отговор
    Напълно подкрепям Турция за любовта им към арменците,получили убежище и подслон в България ,сега за дребни пари стават предатели на България. Къде е арменскаста ,,общност,, да запуши устата на тоя ?Къде е арменската общност ? В момента Армения се бори за свобода от Русия.Яворов ли ? Арменци ли ?

    21:33 18.12.2025

  • 17 Бай Араб

    1 0 Отговор
    Напълно подкрепям Турция за любовта им към арменците,получили убежище и подслон в България ,сега за дребни пари стават предатели на България. Къде е арменскаста ,,общност,, да запуши устата на тоя ?Къде е арменската общност ? В момента Армения се бори за свобода от Русия.Яворов ли ? Арменци ли ?

    21:35 18.12.2025

  • 18 Бай Араб

    3 0 Отговор
    Много гнусен,много гнусен !!!!!!!!!!!

    21:37 18.12.2025

  • 19 Алчността

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "ДрайвингПлежър":

    Опиипха да вземат пари от големите батковци. Те помогнаха, да, се изкарат хората на площада. Хареса им и искат пак. Но преди това имаше една година подгряване в медиите. Значи, нещата са организирани отвън.

    21:37 18.12.2025

  • 20 Боруна Лом

    0 0 Отговор
    БАЦЕ, ТИ И МАЯ, ПАРЛАМЕНТА ПРЕЗ КРИВ МАКАРОН!

    21:39 18.12.2025

  • 21 При машинно гласуване

    2 1 Отговор

    До коментар #9 от "Цвете":

    И 70% гласували ПП ДБ ще имат над 121 депутата.

    21:41 18.12.2025

  • 22 МДАМ

    1 0 Отговор
    Фейс като таскебап.

    21:42 18.12.2025

  • 23 логично

    0 0 Отговор
    Според мен,протеста ескалира заради двамата от НН , единия гони журналисти от парламента , другия нарича мр@6ляк .Това отключи масовото присъствие , и другото което силно повлия е контра протеста на НН , на който ясно се видя , че в бастиона Кържали ,на контрапротеста има 2000 човека , а на истинския протест 20 000човека

    21:43 18.12.2025

  • 24 Горски

    1 0 Отговор
    Шарлатани, пудели, пачки..... Хайде отивате си! Армане, арменец данъци не плаща не ни заблуждавай! СЪДЕБНАТА СИСТЕМА Е ЗАВЛАДЯНА ОТ ШАРЛАТАНИТЕ КРАДАТ 5 ГОДИНИ БЕЗНАКАЗАНО.

    21:45 18.12.2025

