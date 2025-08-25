Тапи на „Тракия“ близо до София

Товарен камион се е преобърнал тази нощ около 5-и километър на магистрала „Тракия“ близо до София, съобщиха от пресцентъра на МВР. При пътния инцидент няма пострадали.

От АПИ съобщиха, че движението в посока София се осъществява в изпреварващата лента поради изтегляне на тежкотоварния автомобил. От агенцията призоваха шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Трафикът се регулира от "Пътна полиция".

В социалните мрежи шофьори съобщават за големи задръствания в района на инцидента. Образувала се е километрична опашка на 8-ми км в посока София, която продължава до 15-и.