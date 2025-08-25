Google с ново голямо дарение за INSAIT, към СУ "Св. Климент Охридски"

Институтът за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии (INSAIT) към Софийския университет “Св. Климент Охридски” получи ново дарение от 150 000 щатски долара от Google. С това финансиране компанията още веднъж подчертава доверието си към INSAIT като водещ център за научни изследвания и иновации в сферата на изкуствения интелект.

Подкрепата на Google за института има вече дълга история, като досега Google е дарил над 6 милиона долара за дейностите на INSAIT, включвайки стипендии и изчислителни ресурси. Настоящото финансиране от 150 000 щатски долара е поредното доказателство за устойчивия ангажимент на Google към развитието на INSAIT и неговата мисия да издигне научните изследвания в областта на изкуствения интелект на световно ниво.

Новото дарение ще бъде насочено към финансиране на докторски програми в областта на егозрението и стрийминг мултимодалните големи езикови модели. Проектът има за цел разработването на системи с изкуствен интелект, които могат да възприемат, запаметяват и разсъждават в реално време от гледна точка на самия човек. Егозрителното видео, събирано чрез устройства като смарт очила или AR/VR каски, предоставя непрекъснат поток от взаимодействие със средата. Разработването на интелигентни агенти, способни да обработват и разбират тази информация, има потенциал да промени радикално технологиите за асистенция и да отвори нови възможности за взаимодействие между хора и изкуствен интелект.

Докторантите, които ще участват в проекта, ще бъдат ръководени от изследователите на INSAIТ в тясно сътрудничество с екип от Google Цюрих. Програмата предоставя финансова подкрепа от Google, менторство от водещи международни учени, и много други предимства.