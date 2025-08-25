Новини
Парк „Врана“ премина под управлението на Областната администрация, входът става свободен

25 Август, 2025 15:55 1 000 5

В приемо-предавателния протокол от страна на Столична община са описани редица проблеми, натрупани през последните две години

Парк „Врана“ премина под управлението на Областната администрация, входът става свободен - 1
Снимка: Столична община
Мария Атанасова

Парк „Вранa” официално премина под управлението на Областна администрация София. Това съобщи областният управител Стефан Арсов във Фейсбук.

„Това е дългоочаквана стъпка, която ще сложи край на годините на занемаряване и бездействие от страна на Столична община и ще позволи на това емблематично място да се развие така, както заслужава – в полза на всички граждани и гости на столицата“, обясни Арсов.

В приемо-предавателния протокол от страна на Столична община са описани редица проблеми, натрупани през последните две години:

Много лошо състояние на част от алеен асфалтов път, водещ до дворец Врана;

Счупена ограда от южната страна на парка заради ПТП-та през годините, както и липсваща такава от северната част на парка;

Неизползваем кладенец с неясен статус;

Компрометирано корито и стени на „Езеро с лилиите”;

Лошо състояние на ботанически видове с висока екологична и културна стойност;

999 дървета констатирани като опасни и изсъхнали от Лесозащитна станция – София.

Липсват още технически данни за важни за парка елементи като поливни системи, външен топлопровод и водопровод и алейно осветление.

По думите на областния управител липсват адекватни социални и културни инициативи в парк „Вранa”, както и преустановен обществен транспорт до обекта, което ограничава достъпа на гражданите и гостите на столицата.

„Като областен управител, поемам ангажимент да превърнем парк „Вранa” в сигурно, красиво и вдъхновяващо място. Работим активно по културния календар на парка – концерти, изложби, фестивали и образователни инициативи, които ще оживят „Вранa” и ще го направят притегателен център за култура и отдих. И най-важното – входът ще бъде свободен за всички“, посочва още в публикацията си Стефан Арсов.


