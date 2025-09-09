Новини
Екшън в Асеновград: Кола се вряза във вход на жилищен блок

Екшън в Асеновград: Кола се вряза във вход на жилищен блок

9 Септември, 2025 08:21 1 081 17

Инцидентът, станал малко преди 2:00 ч. на един от най-натоварените булеварди в града, се разминал без пострадали, но има сериозни материални щети и отново повдигна въпроса за безопасността на движението в района.

Истински екшън се разиграва в Асеновград през нощта в неделя срещу понеделник, когато след сблъсък между два автомобила единият се врязва във входа на жилищен блок, информират от Нова телевизия. Инцидентът, станал малко преди 2:00 ч. на един от най-натоварените булеварди в града, се разминал без пострадали, но има сериозни материални щети и отново повдигна въпроса за безопасността на движението в района.

На мястото на инцидента картината е шокираща – входната врата на блока е напълно изкъртена, а по тротоара и пред входа има разпилени части и разлято масло.

„Беше нещо като земетресение. Страшен удар“, разказа в ефира на "Здравей, България" живущ на първия етаж, събуден от оглушителния трясък.

За щастие, по време на инцидента на тротоара и пред входа не е имало хора, благодарение на което няма жертви и ранени. Пробите за алкохол и на двамата водачи са отрицателни.

Според живущите в района, този инцидент не е прецедент. Те от години се оплакват, че бул. „България“ се превръща в състезателна писта в късните часове. „След 10-10:30 вечерта се започва – мотори, коли, форсирания. Тук е права отсечка и се кара с над 100 км/ч“, споделят потърпевшите.

Само преди два месеца на същото кръстовище е имало смъртен случай с моторист. Хората твърдят, че са подавали хиляди сигнали към полицията и общината, но без резултат. „Страхуваме се. Тук е възлово място, преминават възрастни хора, скоро тръгват и учениците“, коментира притеснена жена от блока.

Какви мерки искат хората?

Жителите настояват за незабавни и адекватни мерки. Сред предложенията им са:

Поставяне на камери за скорост;

Изграждане на повдигнати пешеходни пътеки или „легнали полицаи“;

Засилено полицейско присъствие и дежурства в нощните часове.

От Община Асеновград са изпратили писмена позиция. В нея се посочва, че наскоро на кръстовището е монтирана нова светофарна уредба, която функционира отлично. От администрацията твърдят, че до момента не са постъпвали сигнали с искане за поставяне на предпазни огради на тротоара. Въпреки това, предвид инцидента, експерти от общината още днес ще извършат оглед, за да преценят дали са необходими допълнителни обезопасителни мерки.

Междувременно, докато се намери решение, жителите на засегнатия блок остават с разбит и напълно отворен вход, притеснени за сигурността си.


  • 1 Въй

    9 1 Отговор
    Сигурно шофьорът е искал да се качи с колата по стълбите на входа.

    Коментиран от #8

    08:27 09.09.2025

  • 2 честен ционист

    12 2 Отговор
    Българските власти трябва да обявят комендантски час във всеки град с население над 25000 човека като в Украйна.

    08:27 09.09.2025

  • 3 шофийор на самальот

    4 2 Отговор
    Добре е,че като съм във въздуха с машината,пред нас няма входове.

    08:29 09.09.2025

  • 4 Русенец

    11 1 Отговор
    Няма ли някой пиян/дрогиран милиционер с комшу, който живее на улицата?

    08:30 09.09.2025

  • 5 бай Бай

    9 1 Отговор
    Как си позволяват да очакват, че и да изискват, полицията да се била намесила, при положение, че все още никой не е убит?
    Те знаят ли колко трудна и отговорна е мисията да си полицай??
    След като се претрепят няколко човека, е те тогава полицията ще има какво да анализира и решава.
    Добре дошли в България...

    08:31 09.09.2025

  • 6 Ами да, те

    7 1 Отговор
    тъй правят колите

    08:36 09.09.2025

  • 7 тиквенсониада

    4 1 Отговор
    Сигур човека е искал да влезе , но се оказал по-широк от врата ! Няма как да е иначе !

    08:42 09.09.2025

  • 8 Съсед

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "Въй":

    Живее на първия етаж и бързал да гледа мача,Искал да паркира до дивана срещу телевизора.

    08:42 09.09.2025

  • 9 сайко килър

    9 1 Отговор
    Пък на полицаите Бойко и Шиши им дигнаха парите с 50 % ! Това ли е резултата от този бонус ?

    08:43 09.09.2025

  • 10 Това не екшън

    10 1 Отговор
    Това е беззаконието, на уродливите ни управляващи след 1989 г!

    08:44 09.09.2025

  • 11 КОЛЬО ПАРЪМА

    3 1 Отговор
    Тол камерите засякла ли го ей

    09:09 09.09.2025

  • 12 Територията

    1 0 Отговор
    Писали до полицията и кмета и файда йок 🤣 То в цяла България е така! Абсолютно беззаконие и анархия. Чакат да умре някой и после цяла седмица брифинги по медиите.

    09:12 09.09.2025

  • 13 КPETEHИ ОТ ПОКОЛЕНИЕ Z

    1 0 Отговор
    Нищо ново.
    Отгледани в модерното демократично време и възпитани в духа на потребителското общество.

    09:15 09.09.2025

  • 14 Даниелчо мама, ако си

    4 1 Отговор
    свършил да разследваш оня заплетен криминален случай с полицая в Русе да вземш да погледнеш и на други места какво става, а?
    И питая Галя от посолството ако може да уреди някоя секретарка от ФБР да дойде и да ви помогне.

    09:20 09.09.2025

  • 15 Екземпляри

    2 0 Отговор
    израснали в тотално отсъствие на уважение към когото и да било.
    Дори към собствения си живот.

    09:20 09.09.2025

  • 16 Същите coполaнкoвци

    1 0 Отговор
    като онези от Русе.
    Не признават полицията, не признават закона за движение, не признават физичните закони.
    Съществуват само те във вселената.
    Другите са плюнки.

    09:48 09.09.2025

  • 17 незнайко

    0 1 Отговор
    ( жителите на засегнатия блок остават с разбит и напълно отворен вход, притеснени за сигурността си. )
    Горките жители, ако тази врата ще ги пази от посегателства жестоко се лъжат ! За крадци и престъпници прегради няма, освен ако не са в затвора !

    09:55 09.09.2025

