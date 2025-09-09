Екшън в Асеновград: Кола се вряза във вход на жилищен блок

Истински екшън се разиграва в Асеновград през нощта в неделя срещу понеделник, когато след сблъсък между два автомобила единият се врязва във входа на жилищен блок, информират от Нова телевизия. Инцидентът, станал малко преди 2:00 ч. на един от най-натоварените булеварди в града, се разминал без пострадали, но има сериозни материални щети и отново повдигна въпроса за безопасността на движението в района.
На мястото на инцидента картината е шокираща – входната врата на блока е напълно изкъртена, а по тротоара и пред входа има разпилени части и разлято масло.
„Беше нещо като земетресение. Страшен удар“, разказа в ефира на "Здравей, България" живущ на първия етаж, събуден от оглушителния трясък.
За щастие, по време на инцидента на тротоара и пред входа не е имало хора, благодарение на което няма жертви и ранени. Пробите за алкохол и на двамата водачи са отрицателни.
Според живущите в района, този инцидент не е прецедент. Те от години се оплакват, че бул. „България“ се превръща в състезателна писта в късните часове. „След 10-10:30 вечерта се започва – мотори, коли, форсирания. Тук е права отсечка и се кара с над 100 км/ч“, споделят потърпевшите.
Само преди два месеца на същото кръстовище е имало смъртен случай с моторист. Хората твърдят, че са подавали хиляди сигнали към полицията и общината, но без резултат. „Страхуваме се. Тук е възлово място, преминават възрастни хора, скоро тръгват и учениците“, коментира притеснена жена от блока.
Какви мерки искат хората?
Жителите настояват за незабавни и адекватни мерки. Сред предложенията им са:
Поставяне на камери за скорост;
Изграждане на повдигнати пешеходни пътеки или „легнали полицаи“;
Засилено полицейско присъствие и дежурства в нощните часове.
От Община Асеновград са изпратили писмена позиция. В нея се посочва, че наскоро на кръстовището е монтирана нова светофарна уредба, която функционира отлично. От администрацията твърдят, че до момента не са постъпвали сигнали с искане за поставяне на предпазни огради на тротоара. Въпреки това, предвид инцидента, експерти от общината още днес ще извършат оглед, за да преценят дали са необходими допълнителни обезопасителни мерки.
Междувременно, докато се намери решение, жителите на засегнатия блок остават с разбит и напълно отворен вход, притеснени за сигурността си.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Въй
Коментиран от #8
08:27 09.09.2025
2 честен ционист
08:27 09.09.2025
3 шофийор на самальот
08:29 09.09.2025
4 Русенец
08:30 09.09.2025
5 бай Бай
Те знаят ли колко трудна и отговорна е мисията да си полицай??
След като се претрепят няколко човека, е те тогава полицията ще има какво да анализира и решава.
Добре дошли в България...
08:31 09.09.2025
6 Ами да, те
08:36 09.09.2025
7 тиквенсониада
08:42 09.09.2025
8 Съсед
До коментар #1 от "Въй":Живее на първия етаж и бързал да гледа мача,Искал да паркира до дивана срещу телевизора.
08:42 09.09.2025
9 сайко килър
08:43 09.09.2025
10 Това не екшън
08:44 09.09.2025
11 КОЛЬО ПАРЪМА
09:09 09.09.2025
12 Територията
09:12 09.09.2025
13 КPETEHИ ОТ ПОКОЛЕНИЕ Z
Отгледани в модерното демократично време и възпитани в духа на потребителското общество.
09:15 09.09.2025
14 Даниелчо мама, ако си
И питая Галя от посолството ако може да уреди някоя секретарка от ФБР да дойде и да ви помогне.
09:20 09.09.2025
15 Екземпляри
Дори към собствения си живот.
09:20 09.09.2025
16 Същите coполaнкoвци
Не признават полицията, не признават закона за движение, не признават физичните закони.
Съществуват само те във вселената.
Другите са плюнки.
09:48 09.09.2025
17 незнайко
Горките жители, ако тази врата ще ги пази от посегателства жестоко се лъжат ! За крадци и престъпници прегради няма, освен ако не са в затвора !
09:55 09.09.2025