Съставиха акт на фирмата, разкопала жълтите павета, за да сложи колчета пред входа на НС

След проверка, възложена от кмета на София Васил Терзиев, Столичният инспекторат е съставил акт на фирмата, която разкопа и сложи антипаркинг колчета пред входа на парламента миналата седмица.
„Като кмет съм поел ангажимент да защитавам София от подобни практики. Нито един служебен вход няма да се превърне в символ на безнаказаност. София е град за хората, а не територия за заграждане от силните на деня”, коментира Терзиев.
Кметът призовава и прокуратурата да свърши своята част от работата, „за да бъде установен и наказан истинският виновник, който е възложил на фирмата тази безобразна злоупотреба с културното наследство”.
След подаден сигнал от гражданин в петък (19 септември) за неправомерно поставени антипаркинг колчета и извършени строителни дейности върху настилката от жълти павета при служебния вход на Народното събрание, Столичният инспекторат извърши незабавна проверка, по нареждане на кмета на София. Тя установи, че работата е извършена без документите и разрешенията, които законът изисква, особено когато става дума за обект с културно-историческо значение.
На фирмата изпълнител е даден срок да представи проектна документация и разрешителни, но такива не са предоставени. В резултат инспекторатът състави акт за нарушение, а материалите са изпратени в Министерството на културата и в направление „Архитектура и градоустройство“ за предприемане на санкции по компетентност.
„Когато „държавници” с главно „Д” управляват институциите като частен бизнес и третират културното наследство като разменна монета, те рушат не само София, но и доверието в държавата, в държавността. Гражданите на София и България очакват парламентът да бъде пример за законност, а не място, където законът се погазва. Столична община ще действа твърдо при всяка проява на беззаконие - независимо от това #кой стои зад нея. Никой няма право да заграбва и загражда за себе си онова, което принадлежи на всички“, написа кметът Васил Терзиев в своя публикация в социалните мрежи.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
13:52 26.09.2025
2 Асен
13:53 26.09.2025
3 Вужъст
13:54 26.09.2025
4 Един
13:54 26.09.2025
5 ВЕДНАГА СЕ
13:54 26.09.2025
6 Варварщината
13:58 26.09.2025
7 да питам
Коментиран от #17
13:59 26.09.2025
8 Емигрант
Коментиран от #14
13:59 26.09.2025
9 Чия
14:02 26.09.2025
10 Браво!
14:06 26.09.2025
11 007 /агент/
А на възложителя - потупване по рамо и вдигане на заплатата както на членовете на ВСС - 25 бона на месец + актоализация на горе всяка седмица !
14:06 26.09.2025
12 Колчетата премахнати ли са
14:06 26.09.2025
13 Тази
14:08 26.09.2025
14 АГАТ а Кристи
До коментар #8 от "Емигрант":Че на жълтите павета нямаме ли ремонт на ремонта, на него също ремонт, който е готов за нов ремонт.
Добре са си жълтите там, иначе Бояна ще пожълтее...
Коментиран от #23
14:10 26.09.2025
15 оня с коня
Коментиран от #33
14:13 26.09.2025
16 град КОЗЛОДУЙ
14:13 26.09.2025
17 Чичо Митко
До коментар #7 от "да питам":В някакъв момент неможачите ще ви го сложат, няма никой вечен на този свят!
Коментиран от #19
14:16 26.09.2025
18 Кит
Тотална наглост!
ДС-наглост!
14:17 26.09.2025
19 как кайш
До коментар #17 от "Чичо Митко":Явно от опит говориш байно.
14:18 26.09.2025
20 Рускиня
На снимката вижда нахвърляните павета и със сигурност накълцани, напукани, а може счупени!
Кмете, младо момче си и не си запознат любимият ни град, на който си решил да управляваш!
Бившата “кметица”- Самоковска селянка а и много преди нея все кметове за пари о.раха красивият
град!
14:23 26.09.2025
21 Мда
14:24 26.09.2025
22 MOЧА на чакъл !
😭😭😭
29 май 2025
Правителството отпусна над 373 000 лв. за охрана на демонтираните фигури и скеле на постамента
14:24 26.09.2025
23 Емигрант
До коментар #14 от "АГАТ а Кристи":Ами не зная имате ли "ремонт на ремонта" за паветата или не, все още не съм прочел никъде, но съм виждал снимки на "майсторски" сложени от явно "големи майстори" подхождащи на мръсната ви и задръстена от боклуци столица ! Чудя се имате ли там фирма която да се занимава с почистването, това лято за първи път от 25 г.посетих това "сметище" и забелязах, че по улиците има опасни за обувките ми кучешки екстременти от твърди до почти течни ! Не сте европейска столица, нито пък африканска, вие сте пещерна столица ! Сега колкото и минуси да ми слагате от истината не можете да се скриете !
14:24 26.09.2025
24 Абсурдистан
14:28 26.09.2025
25 Бойко
14:36 26.09.2025
26 Поредната лъжа
14:37 26.09.2025
27 Емигрант
14:39 26.09.2025
28 Гост
14:41 26.09.2025
29 Колчетата премахнати ли са
14:41 26.09.2025
30 123456
14:52 26.09.2025
31 иванов
14:54 26.09.2025
32 Анонимен
15:00 26.09.2025
33 А ти си
До коментар #15 от "оня с коня":Б.0.К.Л.У.К!
15:15 26.09.2025