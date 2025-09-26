Новини
България »
Съставиха акт на фирмата, разкопала жълтите павета, за да сложи колчета пред входа на НС

Съставиха акт на фирмата, разкопала жълтите павета, за да сложи колчета пред входа на НС

26 Септември, 2025 13:51 1 438 33

  • фирма-
  • акт-
  • колчета-
  • вход-
  • нс

На фирмата изпълнител е даден срок да представи проектна документация и разрешителни, но такива не са предоставени

Съставиха акт на фирмата, разкопала жълтите павета, за да сложи колчета пред входа на НС - 1
Снимка: Фейсбук
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

След проверка, възложена от кмета на София Васил Терзиев, Столичният инспекторат е съставил акт на фирмата, която разкопа и сложи антипаркинг колчета пред входа на парламента миналата седмица.

„Като кмет съм поел ангажимент да защитавам София от подобни практики. Нито един служебен вход няма да се превърне в символ на безнаказаност. София е град за хората, а не територия за заграждане от силните на деня”, коментира Терзиев.

Кметът призовава и прокуратурата да свърши своята част от работата, „за да бъде установен и наказан истинският виновник, който е възложил на фирмата тази безобразна злоупотреба с културното наследство”.

След подаден сигнал от гражданин в петък (19 септември) за неправомерно поставени антипаркинг колчета и извършени строителни дейности върху настилката от жълти павета при служебния вход на Народното събрание, Столичният инспекторат извърши незабавна проверка, по нареждане на кмета на София. Тя установи, че работата е извършена без документите и разрешенията, които законът изисква, особено когато става дума за обект с културно-историческо значение.

На фирмата изпълнител е даден срок да представи проектна документация и разрешителни, но такива не са предоставени. В резултат инспекторатът състави акт за нарушение, а материалите са изпратени в Министерството на културата и в направление „Архитектура и градоустройство“ за предприемане на санкции по компетентност.

„Когато „държавници” с главно „Д” управляват институциите като частен бизнес и третират културното наследство като разменна монета, те рушат не само София, но и доверието в държавата, в държавността. Гражданите на София и България очакват парламентът да бъде пример за законност, а не място, където законът се погазва. Столична община ще действа твърдо при всяка проява на беззаконие - независимо от това #кой стои зад нея. Никой няма право да заграбва и загражда за себе си онова, което принадлежи на всички“, написа кметът Васил Терзиев в своя публикация в социалните мрежи.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.7 от 24 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    34 4 Отговор
    Да глобят Шиши.

    13:52 26.09.2025

  • 2 Асен

    23 7 Отговор
    На Боко и Фандъкова скапаните ремонти.

    13:53 26.09.2025

  • 3 Вужъст

    31 5 Отговор
    Някой поp от ГЕРБ ново начало се е разпоредил устно, тия фирми всички за тях работят! Сега омерта!

    13:54 26.09.2025

  • 4 Един

    26 3 Отговор
    Така де, шиши как ще мине между колчетата?

    13:54 26.09.2025

  • 5 ВЕДНАГА СЕ

    8 7 Отговор
    СЕТИХ ЗА СПАСИТЕЛИТЕ НА СОФИЯ ----ТЯХ СЪСТАВИХА ЛИ ИМ АКТ

    13:54 26.09.2025

  • 6 Варварщината

    17 2 Отговор
    на Крадла с жълтите павета и Столицата има последователи , и те алчни и без съвест , явно ! А съставянето на акт е просто НИЩО ! Срамота !

    13:58 26.09.2025

  • 7 да питам

    6 29 Отговор
    Ако ППДБ детската градина не бяха правили ексцесиите пред входа на НС, щеше ли да има нужда от монтаж на колчета? Неможачи.

    Коментиран от #17

    13:59 26.09.2025

  • 8 Емигрант

    18 7 Отговор
    Тези жълти павета в тази столица на мръсотията, боклуците, индийските конни каруци и бездарните "строители" на демокрацията защо не ги премахнат и асфалтират площада, така с асфалт ще продължи да се практикува доходната система на ГЕРБ "ремонт на ремонта" и без това след всяко разкопаване на тези жълти камъчки никой не е успял да ги нареди както трябва качествено ?

    Коментиран от #14

    13:59 26.09.2025

  • 9 Чия

    28 3 Отговор
    е фирмата , посмяла без разрешителни да руши жълтите павета на пъпа на София и да слага колци ?

    14:02 26.09.2025

  • 10 Браво!

    27 1 Отговор
    Кмета подгони прасето "по устав".

    14:06 26.09.2025

  • 11 007 /агент/

    16 0 Отговор
    Фирмата ясно - глоба и възснановяване...
    А на възложителя - потупване по рамо и вдигане на заплатата както на членовете на ВСС - 25 бона на месец + актоализация на горе всяка седмица !

    14:06 26.09.2025

  • 12 Колчетата премахнати ли са

    13 2 Отговор
    Щот то акта си е акт дали ще бъде платен въпрос но колчетата махнати ли са. Обаче не мога да разбера защо изобщо е възможно да паркират коли там.

    14:06 26.09.2025

  • 13 Тази

    16 2 Отговор
    разхвърляна и разпиляна строителна площадка в Бангладеш ли е ? Друга тема , че е и незаконна !

    14:08 26.09.2025

  • 14 АГАТ а Кристи

    9 3 Отговор

    До коментар #8 от "Емигрант":

    Че на жълтите павета нямаме ли ремонт на ремонта, на него също ремонт, който е готов за нов ремонт.
    Добре са си жълтите там, иначе Бояна ще пожълтее...

    Коментиран от #23

    14:10 26.09.2025

  • 15 оня с коня

    3 7 Отговор
    БГ-то Ще се оправи само и единственно!Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя ко-фтиГЕH !

    Коментиран от #33

    14:13 26.09.2025

  • 16 град КОЗЛОДУЙ

    6 1 Отговор
    Като се събудиш е добре да се сетиш кой управлява кочината и да ги за плюеш ,което е добро начало за деня

    14:13 26.09.2025

  • 17 Чичо Митко

    1 4 Отговор

    До коментар #7 от "да питам":

    В някакъв момент неможачите ще ви го сложат, няма никой вечен на този свят!

    Коментиран от #19

    14:16 26.09.2025

  • 18 Кит

    6 6 Отговор
    Мързеливецът, който вече две години не успява да ремонтира отклонението за Бояна / работа за 4 седмици и няколко десетки хиляди лева/, нещастникът, който похарчи няколко милиона за незаконната / и неузаконима! / реконструкция на Витошка и Патриарха, човекът, който съвършено спокойно гледа превърнатата в бунище Княжеска градина след свалянето на фигурите от МОЧА, сега пак клати въздуха в посока "прозрачност", " законност" и "защита на културното наследство"?
    Тотална наглост!
    ДС-наглост!

    14:17 26.09.2025

  • 19 как кайш

    0 1 Отговор

    До коментар #17 от "Чичо Митко":

    Явно от опит говориш байно.

    14:18 26.09.2025

  • 20 Рускиня

    9 2 Отговор
    Софииска Община ако си бяха направили труда да прочетат историята на тези павета заплатени със злато никога няма да са безразлични към , гордостта на София!
    На снимката вижда нахвърляните павета и със сигурност накълцани, напукани, а може счупени!
    Кмете, младо момче си и не си запознат любимият ни град, на който си решил да управляваш!
    Бившата “кметица”- Самоковска селянка а и много преди нея все кметове за пари о.раха красивият
    град!

    14:23 26.09.2025

  • 21 Мда

    5 2 Отговор
    Шиши като се изходи и ще има жълт материал за половин София.

    14:24 26.09.2025

  • 22 MOЧА на чакъл !

    4 0 Отговор
    Снощи някой е разбил склада на Гражданска защита в село Лозен и е откраднал части от нарязания МОЧА!
    😭😭😭

    29 май 2025
    Правителството отпусна над 373 000 лв. за охрана на демонтираните фигури и скеле на постамента

    14:24 26.09.2025

  • 23 Емигрант

    4 3 Отговор

    До коментар #14 от "АГАТ а Кристи":

    Ами не зная имате ли "ремонт на ремонта" за паветата или не, все още не съм прочел никъде, но съм виждал снимки на "майсторски" сложени от явно "големи майстори" подхождащи на мръсната ви и задръстена от боклуци столица ! Чудя се имате ли там фирма която да се занимава с почистването, това лято за първи път от 25 г.посетих това "сметище" и забелязах, че по улиците има опасни за обувките ми кучешки екстременти от твърди до почти течни ! Не сте европейска столица, нито пък африканска, вие сте пещерна столица ! Сега колкото и минуси да ми слагате от истината не можете да се скриете !

    14:24 26.09.2025

  • 24 Абсурдистан

    2 2 Отговор
    Назад към произхода!

    14:28 26.09.2025

  • 25 Бойко

    3 1 Отговор
    Ами то е ясно Пеевски и мафията

    14:36 26.09.2025

  • 26 Поредната лъжа

    2 3 Отговор
    Не са слагани колчета,а са ремонтирани паветата. А токчетата могат да се газират колкото си искат

    14:37 26.09.2025

  • 27 Емигрант

    0 0 Отговор
    Само не разбирам какви са тези колци които трябва да се поставят в земята, като гледам снимката ми прилича, че ще се копае дебела основа за защитна от "атом" стена ? И тук на Запад има такива колчета навсякъде за да не се паркира и около президенството и около дворецът, виждал съм и как се поставят за минути на колче, една машина със свредел пробива дупката напълва се с бетон имдръга машина набива в бетона колчето работят двама човека, манинистът и един на земята за бетона и колчетата, по трудоемката работа с тези колчета е когато се поставят такива които потъват в земята с дистанционно за преминаване на специален автомобил, но и там няма такова разкопаване като за бетонна стена ! Абе вие на тази територия сте направо уникални в кражбите и манипулациите !

    14:39 26.09.2025

  • 28 Гост

    0 0 Отговор
    Дреме им! пеефски им е дал стократно повече бонуси

    14:41 26.09.2025

  • 29 Колчетата премахнати ли са

    3 0 Отговор
    Щот то акта си е акт дали ще бъде платен въпрос но колчетата махнати ли са. Обаче не мога да разбера защо изобщо е възможно да паркират коли там.

    14:41 26.09.2025

  • 30 123456

    0 1 Отговор
    Какво културно наследство , бе , нещастници ! С това кутурно ли се гордеете !

    14:52 26.09.2025

  • 31 иванов

    1 0 Отговор
    Като журналисти сте длъжни не само да информирате,но кажете коя е фирмата,кой и е наредил?Стига с тази анонимност!Това е някоя общинска фирма-коя???

    14:54 26.09.2025

  • 32 Анонимен

    2 0 Отговор
    Я, все пак можел и да реагира бързо, когато му е угодно.

    15:00 26.09.2025

  • 33 А ти си

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "оня с коня":

    Б.0.К.Л.У.К!

    15:15 26.09.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове