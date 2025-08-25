Бебе на месец и половина почина в Царево, задържаха родителите му

Бебе на около месец и половина е починало в дома си в Царево, съобщи NOVA.
Трагедията е станала тази сутрин. Родителите са от ромски произход – на 19 и 23 години и са задържани от полицията. То е било открито с кървене от носа. Установено е, че се е родило през юли 2025 г.
Аутопсия е доказала, че детето е починало от сърдечна недостатъчност и пневмония.
1 Тия сигани
17:46 25.08.2025
2 Mими Кучева🐕🦺
Коментиран от #4
18:13 25.08.2025
3 Един по-малко
18:14 25.08.2025
4 Хич
До коментар #2 от "Mими Кучева🐕🦺":даже не е трагедия
18:15 25.08.2025
5 Не е
18:16 25.08.2025
6 ТИГО
18:25 25.08.2025
7 Асен
18:27 25.08.2025