7 млн. лв. ще струва възстановяването на Царево след поредния потоп

7 млн. лв. – толкова струва възстановяването на Царево след като река „Черна“ излезе от коритото си за втори път в рамките на две години, съобщи БТВ.
Залети бяха десетки къщи, а хората и до днес разчистват щетите.
Все още не е възстановен моста, който се срути в деня на наводнението. Той е висок поне 6 метра, а водата тогава е преливала отгоре.
Докато не бъде поправeн, хората от населените места, които са от другата страна на тази пропаст, са принудени да стигат до домовете си по доста по-дълъг заобиколен маршрут.
„В момента се работи активно да се осигури обходният път и да се асфалтира, тъй като този път осигурява достъп до 5 населени места“, каза пред bTV Владимир Крумов, областен управител на Бургас.
Община Царево започва проектиране на бетонно корито за реката, което да е готово до две години.
„Бетонно корито, което да бъде удълбочено, по възможност и разширено, така че да може да се поемат тези води“, обяснява зам.-кметът на Царево Денис Диханов.
А през тези две години жителите на морския град надяват реката да не ги залее отново.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сатана Z
16:32 16.11.2025
2 Гост
16:32 16.11.2025
3 ГЕРБЕРИСТКИ КМЕТ
16:33 16.11.2025
4 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
16:33 16.11.2025
5 оня с коня
16:33 16.11.2025
6 ХоХо
16:37 16.11.2025
7 Бай Георги
16:38 16.11.2025
8 на роско
16:46 16.11.2025
9 Добре
16:47 16.11.2025
10 Добре
16:47 16.11.2025
11 а кой ще плаща
елените?
16:49 16.11.2025
12 пак
16:49 16.11.2025
13 Емигрант
Коментиран от #14
16:56 16.11.2025
14 кой знае
До коментар #13 от "Емигрант":в чие мъзе мухлясват по чувалите..
16:59 16.11.2025