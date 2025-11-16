Новини
България »
7 млн. лв. ще струва възстановяването на Царево след поредния потоп

7 млн. лв. ще струва възстановяването на Царево след поредния потоп

16 Ноември, 2025 16:29 587 14

  • щети-
  • наводнение-
  • царево

Река „Черна“ излезе от коритото си за втори път в рамките на две години

7 млн. лв. ще струва възстановяването на Царево след поредния потоп - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

7 млн. лв. – толкова струва възстановяването на Царево след като река „Черна“ излезе от коритото си за втори път в рамките на две години, съобщи БТВ.

Залети бяха десетки къщи, а хората и до днес разчистват щетите.

Все още не е възстановен моста, който се срути в деня на наводнението. Той е висок поне 6 метра, а водата тогава е преливала отгоре.

Докато не бъде поправeн, хората от населените места, които са от другата страна на тази пропаст, са принудени да стигат до домовете си по доста по-дълъг заобиколен маршрут.

„В момента се работи активно да се осигури обходният път и да се асфалтира, тъй като този път осигурява достъп до 5 населени места“, каза пред bTV Владимир Крумов, областен управител на Бургас.

Община Царево започва проектиране на бетонно корито за реката, което да е готово до две години.

„Бетонно корито, което да бъде удълбочено, по възможност и разширено, така че да може да се поемат тези води“, обяснява зам.-кметът на Царево Денис Диханов.

А през тези две години жителите на морския град надяват реката да не ги залее отново.


България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    3 1 Отговор
    7 милиона струва само първата копка.То в Царево нищо не е останало.7 милиона е половин мост и то пешеходен.

    16:32 16.11.2025

  • 2 Гост

    3 0 Отговор
    Толкова е комисионната на наще митците, за 1 ден, за наркотиците и оръжията, дето внасят в ЕС.

    16:32 16.11.2025

  • 3 ГЕРБЕРИСТКИ КМЕТ

    3 0 Отговор
    Седем милиона са много малко !! 70 няма да стигнат даже !!

    16:33 16.11.2025

  • 4 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    4 2 Отговор
    Май не му върви с това грозно име Царево, трябва да върнат благозвучното старо име Мичурин!

    16:33 16.11.2025

  • 5 оня с коня

    4 1 Отговор
    че вие за осррайна повече пари давате за един мичирун пари нямате

    16:33 16.11.2025

  • 6 ХоХо

    0 0 Отговор
    Маг отново го каза съвсем точно! Реките ще са по опасни от морето.

    16:37 16.11.2025

  • 7 Бай Георги

    4 0 Отговор
    Значи,ще откраднат половината и малко и след поредният дъжд,ще е същото.

    16:38 16.11.2025

  • 8 на роско

    2 0 Отговор
    водопада дали има потоп?

    16:46 16.11.2025

  • 9 Добре

    2 0 Отговор
    а Царевец град Търнов, колко ?

    16:47 16.11.2025

  • 10 Добре

    0 0 Отговор
    а Царев град Търнов, колко ?

    16:47 16.11.2025

  • 11 а кой ще плаща

    2 0 Отговор
    и ще струва възстановяването на
    елените?

    16:49 16.11.2025

  • 12 пак

    1 0 Отговор
    ще има цапцаросване

    16:49 16.11.2025

  • 13 Емигрант

    2 0 Отговор
    Нищо пари в сравнение как за секунди прибраха в чекмеджетата си Тиквата и намзгнитеното нещо Вл.Горанов - 70 млн.лв от Божков, "демек" това за Царево е 1/10-та част от очекмеджените пари ! Остава да се разбере колко от тези пари ще се откраднат, но дали някой почтен и честен администратор ще следи усвоянето им ?

    Коментиран от #14

    16:56 16.11.2025

  • 14 кой знае

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Емигрант":

    в чие мъзе мухлясват по чувалите..

    16:59 16.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове