Румен Петков: Лъжите на Ревизоро за отровена вода са престъпни, прокуратурата трябва да се намеси

25 Август, 2025 17:36 929 22

Още през 2020 г. кметовете на Плевен и Ловеч са предупредили правителството за надвисваща водна криза, но не е направено нищо

Лидерът на АБВ настоя МОСВ да публикува всички документи за качеството на водата в Плевен, призова за координация между институциите и предложи временно решение с индустриални води.

Това, което прави Емил Димитров – Ревизоро, е откровена лъжа и насаждане на паника. Това заяви пред медиите в Плевен лидерът на ПП АБВ Румен Петков. Той подчерта, че твърдения на Ревизоро, че водата в Плевен е отровена заради изграждането на газопровод, са абсолютно неверни и престъпни внушения. „Настоявам Министерството на околната среда и водите да публикува всички документи, доказващи качеството на водата, и да сезира правораздавателните органи“, каза още лидерът на АБВ.

Петков подчерта, че това, което се случва в града, е човешка трагедия, натрупана с години бездействие и липса на политическа воля. И добави, че обществото трябва да бъде информирано за всичко, стъпка по стъпка – оценката на проблемите, разпределението на отговорностите, ресурсното обезпечаване и сроковете. „Държавата и общината със своите инструменти и институции трябва да гарантират по най-бързия начин решаването на въпроса“, заяви той.

Петков обърна внимание на шокиращия факт, че загубите във водопреносната мрежа на ВиК – Плевен надхвърлят 70%, което определи като „пълен разпад на системата“. Той приветства усилията за започване на ремонтните дейности в най-проблемния квартал „Дружба 2“, както и организацията за осигуряване на хидрофорни системи за училищата преди началото на учебната година.

Румен Петков направи и конкретно предложение за временно решение:

„Разполагаме с индустриални води, които могат да бъдат използвани, при условие че населението е ясно информирано, че те не са подходящи за питейна употреба. В следващите дни трябва да се осигури водоподаване, което да реши неотложните битови нужди, защото тази вода не е отровна. Това е едно от възможните решения.“

Лидерът на АБВ предупреди и за опитите за политическо яхване на протестите:

„Това е социален, човешки протест, а не поле за изява на хора, които години наред бездействаха, а днес лъжат и всяват психоза. Това е опасно за обществото и трябва да срещне категоричен отпор. Ако тези внушения останат безнаказани, утре всеки ще плаши обществото както реши.“

Петков припомни, че още през 2020 г. кметовете на Плевен и Ловеч са предупредили правителството за надвисваща водна криза, но не е направено нищо:

„От 120 млн. евро за водния цикъл на Плевен 90 млн. отидоха в Кнежа. Плевен беше системно пренебрегван. Днес виждаме цената на това бездействие. Време е държавата да застане с ресурс, с ясен план и категорични решения“.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 НАПИ КАНИЯ ФОНТАН

    19 2 Отговор
    ТОЛКО НИзКО ПАДА ВЕЧЕ , ЧЕ ЧОВЕК ДА ГО СЪЖАЛИ , НО ИНАЧЕ ПЛЯМПАЧ ГО ДАВА

    Коментиран от #17

    17:42 25.08.2025

  • 2 Цък

    19 1 Отговор
    Крайно време е! Румен Петков след като напълни плевенския шадраван да напълни и плевенската водопреносна система.

    17:42 25.08.2025

  • 3 Tётя Мyтpaфановна

    15 3 Отговор
    Молодец Румба, так держать!

    17:44 25.08.2025

  • 4 Жалки продажни копейки 🤪🤡

    17 0 Отговор
    Защо, по дяволите, "Южен поток България" АД продължава да съществува и неговият изпълнителен директор Игор Анатолиевич Елкин, другар по чашка на Шадравана, получава 60 830 лева годишно от българската държавна енергетика😡 Проектът за газопровода беше прекратен преди 11 години! А за прекратяването на общата фирма с "Газпpoм" се преговаря още от управлението на Бойко Борисов!

    17:46 25.08.2025

  • 5 Петков ли?

    13 0 Отговор
    Най мръсната и долна комунистическо-руска подлога
    .

    17:51 25.08.2025

  • 6 Генади Шопов

    9 0 Отговор
    ГЛЕДАЙТЕ ПО ЧЕСТО ТЕЛЕВИЗИЯ И НЕ КОМЕНТИРАЙТЕ ГЛУПОСТИ.
    ВОДАТА Е МРЪСНА И НЕ СТАВА ЗА ПИЕНЕ,ГОТВЕНЕ. РЕПОРТАЖА НОВИНИТЕ НОВА И БТВ.

    17:56 25.08.2025

  • 7 бою циганина

    7 0 Отговор
    даже предложих на плевенчани да пият от дунава

    17:57 25.08.2025

  • 8 Град Симитли

    1 5 Отговор
    Танцоро /Ревизоро/ е продукт на Славуца и хаджи Кодошко!
    Образованието му е за танцьор--и толкова знае и може!

    18:04 25.08.2025

  • 9 Дика

    6 1 Отговор
    Разбира се че водата не е отровена от газопровода, по простата причина че водата изобщо я няма, какво да е отровено.

    18:11 25.08.2025

  • 10 Загрижен

    6 0 Отговор
    Опаааа, пазим газопровода? нещо мирище на нафталин, ли?
    Скоро ще падате от прозорците - затваряме кранчето от юг, през тукието!

    18:11 25.08.2025

  • 11 мдаа

    6 1 Отговор
    Нещастните плевенчани носят последиците на това, да си съгражданин на Румен Петков - руски шпионин, руски диверсант, руски провокатор, руски слуга...

    Коментиран от #12, #18

    18:16 25.08.2025

  • 12 Седемте козякливи джуджета:

    2 1 Отговор

    До коментар #11 от "мдаа":

    Туй написа тюпак трол
    И се уригна на руска водка и кисели краставички!

    18:20 25.08.2025

  • 13 Чернобели политикани

    4 0 Отговор
    Румен Петков е много готин, когато е в опозиция, но когато захапе властта е като комодски варан, гладен, злобен и отровен. Да обори Ревизоро, който е дусъщ като него, но сега е опозиция, с факти!

    18:23 25.08.2025

  • 14 Румен Патков

    4 0 Отговор
    Не ме занимавайте с Плевенски русофили ,които така и така не се къпят

    18:31 25.08.2025

  • 15 и тоя е бил министър на МВР олеее

    1 0 Отговор
    абе ас да питам тоя от снимката ли пиикаеше във шадраваните? и се ядосваше че го снимат?

    18:32 25.08.2025

  • 16 само питам

    0 0 Отговор
    абе в тая държава ли събирате капачки за децата си?

    трагична е държавата ви като ви гледам шефовете

    18:37 25.08.2025

  • 17 Ха ХаХа

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "НАПИ КАНИЯ ФОНТАН":

    И с двойно големи букви да пишеш си пълен боклук

    Коментиран от #19

    18:45 25.08.2025

  • 18 Ха ХаХа

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "мдаа":

    Казал козяшкият боклук

    18:46 25.08.2025

  • 19 Що бе

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Ха ХаХа":

    Да не пиеше мучонгама на радев

    18:57 25.08.2025

  • 20 Гняз 72

    0 0 Отговор
    Време е този "вреден елемент,," Петков
    да не се показва! Нахално!

    18:57 25.08.2025

  • 21 На кой Му

    0 0 Отговор
    Пука за Плевен,та те си пулнят вода от фонтана

    18:58 25.08.2025

  • 22 Мнение

    0 0 Отговор
    В София също имаше режим на водата през миналия век.

    19:00 25.08.2025

