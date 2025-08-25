Новини
300 000 лв. обезщетение за смъртта на 12-годишната Сияна. Парите ще бъдат дарени на болни деца

300 000 лв. обезщетение за смъртта на 12-годишната Сияна. Парите ще бъдат дарени на болни деца

25 Август, 2025

Част от сумата ще бъде за лечението на Марти, който бе пометен от АТВ в "Слънчев бряг"

300 000 лв. обезщетение за смъртта на 12-годишната Сияна. Парите ще бъдат дарени на болни деца - 1
Снимка: Николай Попов/ Фейсбук
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

"Днес заедно с майката на Сияна получихме общо 300 000 лева обезщетение за смъртта на дъщеря ни Сияна. Претенциите на останалите нейни наследници не са уважени. На толкова се оценява животът на едно дете в България. Както обещах тези пари ще бъдат дарени на болни деца. Всяко едно платежно нареждане ще публикувам тук". Това написа във Фейсбук Николай Попов, бащата на загиналото 12-годишно момиче, цитиран от bTV.

"Ще настояваме обезщетението да бъде преразгледано, както и ще подадем жалба срещу отказа за изплащане на останалите суми. Ако това не се случи, ще заведем съдебни дела", написа Попов.
"Това не са мои пари, нито на застрахователите. Това са парите на болните български деца. Това е моята кауза. Апелирам застрахователите да платят и останалите суми. По този начин ще покажат, че са отговорни и съпричастни към ежедневните трагедии, които се случват в България", каза още той.

"С тези средства сме решили да подпомогнем лечението и на Марти. С каквото е необходимо. Жалко е, че нуждаещите са толкова много, а парите, колкото и да са те, никога няма да стигнат. Прегръщам всички добри хора, които ме подкрепят от първия ден", написа Николай Попов.
"Сили и кураж за семейството на Хриси и Марти. Днес за първи път се почувствах малко по-добре, след като успяхме да докараме Марти в София. Представям си как би се вълнувала Сияна", завършва бащата на загиналото момиче.


  • 1 Фелдкурат Ото Кац

    4 15 Отговор
    Бързо са ги дали. Този колко иска повече?

    Коментиран от #5

    19:55 25.08.2025

  • 2 Да,бе

    7 2 Отговор
    С тия пари могат да се поръчат доста мишени...И не само в АПИ.

    19:56 25.08.2025

  • 3 Боруна Лом

    5 1 Отговор
    С ТЕЗИ ПАРИ ДА СЕ НАПРАВИ ПАМЕТНИК НА БОКО!

    19:57 25.08.2025

  • 4 Знаем го

    5 4 Отговор
    Сигурно ще ги дари на украйна

    19:59 25.08.2025

  • 5 въпрос

    13 2 Отговор

    До коментар #1 от "Фелдкурат Ото Кац":

    А животът на твоето дете колко струва? Колко струва любовта, надеждата, грижата, тревогата, финансовите средства, които са вложени в едно 12-годишно дете? Колко струва разгромяващата, смазващата болка от смъртта на детето ти? Как се оценява това, знаеш ли? Ще ти кажа - никак. Няма пари на този свят, които могат да обезщетят такава загуба. Затова е обидно, когато смъртта на здраво дете, което е имало пред себе си 60-70 години още живот, на сума, с която някои си купуват нова кола. Дете и кола на една и съща стойност. Какво ще кажеш за това? И не е въпроса в парите, а в обидно ниската оценка на детския живот.

    Коментиран от #20

    20:02 25.08.2025

  • 6 Чичо Пешо

    3 1 Отговор
    Тази сума наистина е малка за смърт, но ако се плаща тавана от 1,2 млн, то застраховката трябва да се вдигне на 800-1000 лв, което за стандарта ни е твърде високо. В Германия за среден клас автомобил е 300-400 евра и то ако нямаш произшествия, а ако имаш става двойна и нагоре.

    20:06 25.08.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Тоя ЛУК

    4 13 Отговор
    Нали щеше да дари на деца с увреждания над 1 милион. Какво става , бе наглец? Гробът на момичето. Тревяса, защото бвщвта не може да излезе от козметичните салони.

    Коментиран от #11

    20:09 25.08.2025

  • 9 Бива 300 000 лв. обезщетение

    2 0 Отговор
    За всеки смъртен трябва да е минимум толкова

    20:12 25.08.2025

  • 10 Сталин

    7 3 Отговор
    Как тъй мутрата на Гроб получава обезщетение само след два месеца,а другите водят дела с години

    20:12 25.08.2025

  • 11 Тъй,тъй

    8 1 Отговор

    До коментар #8 от "Тоя ЛУК":

    Няма да тревяса само българската завист и злоба.И за смъртта завижда и пари смята.Отврат.

    Коментиран от #14

    20:12 25.08.2025

  • 12 Ами дори в Сърбия

    0 2 Отговор
    Е 1 милион евро

    20:13 25.08.2025

  • 13 Абе хора, вие луди ли сте верно

    2 2 Отговор
    300 000 лв. обезщетение за смърт..... В САЩ е минимум милион и стига до 60 милиона ама без никакви ...

    Коментиран от #19, #27

    20:16 25.08.2025

  • 14 Жълтопаветен канибал

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Тъй,тъй":

    Жълтопаветници, евролиберали и евроатлантици, всичките са с такъв манталитет. Как иначе ще хапват тортички с отрязани човешки крайници.

    20:16 25.08.2025

  • 15 Данко Харсъзина

    4 0 Отговор
    Попаднал е на читав застраховател. Повечето застрахователни компании няма да му платят нищо, докато не приключи делото.

    20:16 25.08.2025

  • 16 Се ла ви

    0 0 Отговор
    Каква е тази застраховка- гражданската на камиона или лична застраховка живот?В Германия плащам 625 евро за 10000км,дизел.Ако мина повече доплащам,ако са по- малко ми връщат около 50.

    20:16 25.08.2025

  • 17 Германия

    2 0 Отговор
    Ако има обезщетение не трябва да има друга присъда. Само в България хем плащат, хем ги съдят. Хем ги е обезщетил, но остава виновен. За какво да плаща обезщетение?

    20:17 25.08.2025

  • 18 А мога ли да светна Бойчо

    1 0 Отговор
    И 150 х евра даже авансово да внеса а?

    Коментиран от #23

    20:17 25.08.2025

  • 19 Данко Харсъзина

    0 1 Отговор

    До коментар #13 от "Абе хора, вие луди ли сте верно":

    Ако застраховката у нас е 2000 долара като в САЩ, обезщетенията ще са такива. В България застраховката е 250лв.,говори се че ще стане 600 - 800лв. Тогава размерът на обезщетенията ще се повиши.

    Коментиран от #21

    20:20 25.08.2025

  • 20 Данко Харсъзина

    0 1 Отговор

    До коментар #5 от "въпрос":

    Човешкият живот няма цена. В случая говорим за застрахователна полица.

    Коментиран от #22

    20:23 25.08.2025

  • 21 Аз те питам:

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "Данко Харсъзина":

    А мога ли да светна Бойчо и 150 х евра даже авансово да внеса а? В Лойдс ..

    20:24 25.08.2025

  • 22 В грешка си

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "Данко Харсъзина":

    Обезщетение не е застраховка. Застраховка не се определя от съда.

    Коментиран от #25

    20:25 25.08.2025

  • 23 Естествено че може

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "А мога ли да светна Бойчо":

    Но на НСО тогава дупе да му е яко. Може и награда за главата на някой може

    20:27 25.08.2025

  • 24 Обикновен българин

    0 0 Отговор
    Смешна цена за един човешки живот!Съдът:огледайте се и вижте цената на живота другаде .Българите не са по-ниско стойностни.Коригирайте си законите!Обидно е! Никаква сума няма да върне загубата и болката , но все пак убиеца като плаща цял живот , няма да повтори грешката .

    20:29 25.08.2025

  • 25 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "В грешка си":

    И аз това се чудя как въобще са им дали тези 300 000лв. и за каква застрахователна полица идва теч. Тези трябва да са големи връзкари за да им дадат тези кинти. Може би нещо по линия на ГЕРБ... Иначе си прав. Съдът определя размерът на обезщетението, а застрахователят го плаща.

    20:31 25.08.2025

  • 26 Ами то има информация в нета

    0 0 Отговор
    300 000 лв 150 х $ . обезщетение за смърт в САЩ се присъжда за убийство на пудел ...

    20:32 25.08.2025

  • 27 Бай Шиле

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Абе хора, вие луди ли сте верно":

    За 60 млн обезщетение трябва да си платил някакво доброволно ниво на лимит и не по малко от 10-15 хиляди $ премия. Когато ги мяташ такива в пространството няма да е лошо и да споменеш примери, за които вероятно си чувал от седенките.

    20:39 25.08.2025

