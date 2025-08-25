300 000 лв. обезщетение за смъртта на 12-годишната Сияна. Парите ще бъдат дарени на болни деца

"Днес заедно с майката на Сияна получихме общо 300 000 лева обезщетение за смъртта на дъщеря ни Сияна. Претенциите на останалите нейни наследници не са уважени. На толкова се оценява животът на едно дете в България. Както обещах тези пари ще бъдат дарени на болни деца. Всяко едно платежно нареждане ще публикувам тук". Това написа във Фейсбук Николай Попов, бащата на загиналото 12-годишно момиче, цитиран от bTV.
"Ще настояваме обезщетението да бъде преразгледано, както и ще подадем жалба срещу отказа за изплащане на останалите суми. Ако това не се случи, ще заведем съдебни дела", написа Попов.
"Това не са мои пари, нито на застрахователите. Това са парите на болните български деца. Това е моята кауза. Апелирам застрахователите да платят и останалите суми. По този начин ще покажат, че са отговорни и съпричастни към ежедневните трагедии, които се случват в България", каза още той.
"С тези средства сме решили да подпомогнем лечението и на Марти. С каквото е необходимо. Жалко е, че нуждаещите са толкова много, а парите, колкото и да са те, никога няма да стигнат. Прегръщам всички добри хора, които ме подкрепят от първия ден", написа Николай Попов.
"Сили и кураж за семейството на Хриси и Марти. Днес за първи път се почувствах малко по-добре, след като успяхме да докараме Марти в София. Представям си как би се вълнувала Сияна", завършва бащата на загиналото момиче.
1 Фелдкурат Ото Кац
Коментиран от #5
19:55 25.08.2025
2 Да,бе
19:56 25.08.2025
3 Боруна Лом
19:57 25.08.2025
4 Знаем го
19:59 25.08.2025
5 въпрос
До коментар #1 от "Фелдкурат Ото Кац":А животът на твоето дете колко струва? Колко струва любовта, надеждата, грижата, тревогата, финансовите средства, които са вложени в едно 12-годишно дете? Колко струва разгромяващата, смазващата болка от смъртта на детето ти? Как се оценява това, знаеш ли? Ще ти кажа - никак. Няма пари на този свят, които могат да обезщетят такава загуба. Затова е обидно, когато смъртта на здраво дете, което е имало пред себе си 60-70 години още живот, на сума, с която някои си купуват нова кола. Дете и кола на една и съща стойност. Какво ще кажеш за това? И не е въпроса в парите, а в обидно ниската оценка на детския живот.
Коментиран от #20
20:02 25.08.2025
6 Чичо Пешо
20:06 25.08.2025
8 Тоя ЛУК
Коментиран от #11
20:09 25.08.2025
9 Бива 300 000 лв. обезщетение
20:12 25.08.2025
10 Сталин
20:12 25.08.2025
11 Тъй,тъй
До коментар #8 от "Тоя ЛУК":Няма да тревяса само българската завист и злоба.И за смъртта завижда и пари смята.Отврат.
Коментиран от #14
20:12 25.08.2025
12 Ами дори в Сърбия
20:13 25.08.2025
13 Абе хора, вие луди ли сте верно
Коментиран от #19, #27
20:16 25.08.2025
14 Жълтопаветен канибал
До коментар #11 от "Тъй,тъй":Жълтопаветници, евролиберали и евроатлантици, всичките са с такъв манталитет. Как иначе ще хапват тортички с отрязани човешки крайници.
20:16 25.08.2025
15 Данко Харсъзина
20:16 25.08.2025
16 Се ла ви
20:16 25.08.2025
17 Германия
20:17 25.08.2025
18 А мога ли да светна Бойчо
Коментиран от #23
20:17 25.08.2025
19 Данко Харсъзина
До коментар #13 от "Абе хора, вие луди ли сте верно":Ако застраховката у нас е 2000 долара като в САЩ, обезщетенията ще са такива. В България застраховката е 250лв.,говори се че ще стане 600 - 800лв. Тогава размерът на обезщетенията ще се повиши.
Коментиран от #21
20:20 25.08.2025
20 Данко Харсъзина
До коментар #5 от "въпрос":Човешкият живот няма цена. В случая говорим за застрахователна полица.
Коментиран от #22
20:23 25.08.2025
21 Аз те питам:
До коментар #19 от "Данко Харсъзина":А мога ли да светна Бойчо и 150 х евра даже авансово да внеса а? В Лойдс ..
20:24 25.08.2025
22 В грешка си
До коментар #20 от "Данко Харсъзина":Обезщетение не е застраховка. Застраховка не се определя от съда.
Коментиран от #25
20:25 25.08.2025
23 Естествено че може
До коментар #18 от "А мога ли да светна Бойчо":Но на НСО тогава дупе да му е яко. Може и награда за главата на някой може
20:27 25.08.2025
24 Обикновен българин
20:29 25.08.2025
25 Данко Харсъзина
До коментар #22 от "В грешка си":И аз това се чудя как въобще са им дали тези 300 000лв. и за каква застрахователна полица идва теч. Тези трябва да са големи връзкари за да им дадат тези кинти. Може би нещо по линия на ГЕРБ... Иначе си прав. Съдът определя размерът на обезщетението, а застрахователят го плаща.
20:31 25.08.2025
26 Ами то има информация в нета
20:32 25.08.2025
27 Бай Шиле
До коментар #13 от "Абе хора, вие луди ли сте верно":За 60 млн обезщетение трябва да си платил някакво доброволно ниво на лимит и не по малко от 10-15 хиляди $ премия. Когато ги мяташ такива в пространството няма да е лошо и да споменеш примери, за които вероятно си чувал от седенките.
20:39 25.08.2025