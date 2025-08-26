Новини
Министър Иван Иванов и представители на АПИ ще направят инспекция на строителството на автомагистрала "Хемус"

26 Август, 2025 07:53

Най-късно до края на септември предстои да бъде пуснат в експлоатация лотът на АМ "Хемус" между пътен възел "Боаза" и пътен възел "Дерманци"

Министър Иван Иванов и представители на АПИ ще направят инспекция на строителството на автомагистрала "Хемус" - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов и представители на ръководството на Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) ще направят инспекция на строителството на участък 1 от автомагистрала "Хемус" между пътен възел "Боаза" и пътен възел "Дерманци", както и на напредъка по път III-305, съобщиха от ресорното министерство.

БТА припомня, че по думите на министър Иванов най-късно до края на септември предстои да бъде пуснат в експлоатация лотът на АМ "Хемус" между пътен възел "Боаза" и пътен възел "Дерманци". Миналата седмица той направи инспекция на довършителните дейности по автомагистрала "Европа", която се очаква да бъде готова до средата на септември.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Никой

    4 2 Отговор
    Трябва да оправят и отсечките между селата.

    Магистралата е приятно - но - да се направи и уличната работа.

    07:59 26.08.2025

  • 2 Виртуална магистрала

    5 1 Отговор
    Ако продължават в същия дух, някои началници и директори от АПИ, МВР и бг Трол, както и някои министри, като нищо могат да влязат в ролята на "легнали полицаи", при това съвсем буквално.

    08:03 26.08.2025

  • 3 шишитку

    4 1 Отговор
    ще се проверя сам

    08:03 26.08.2025

  • 4 Мунчо

    3 2 Отговор
    Асфалт Паша се завръща. Само той има право да краде от пътища.

    08:07 26.08.2025

  • 5 Трол

    4 2 Отговор
    След 50 години внучето на министъра също ще направи инспекция на строежа на Хемус.

    08:08 26.08.2025

  • 6 Мафията ГЕРБ,ДПС!

    6 1 Отговор
    Лъжа е, просто ще си одобрят кражбата с фективен оглед!

    08:14 26.08.2025

  • 8 Пецо

    0 0 Отговор
    И после резултатите им да се сравнят с проверка от независима некорумпирана институция да видим дали ще съвпадат :Д ама нема ка да стане щото знаят каква смрад е

    09:02 26.08.2025

  • 9 Алооо магистрални

    1 0 Отговор
    политици, Китай построи 8-лентова магистрала от Пакистан до Казахстан за 5 ГОДИНИ за 5 МИЛИАРДА $ със 78 тунела и 77 моста, до кога ще крадете ПАРИ и ВРЕМЕ ? Стадото овче до кога ще ви трае да го будалкате не е ясно и на Бог вече ? България е територия на политици измамници и мутри !

    09:03 26.08.2025

  • 10 Бавен ли си или още по-зле?

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Министера да вземе и Комитова и Шишков":

    Магистрала от 500 км се строи в рамките на 5-10 години, сега коя дата е? 1970-та е започната.

    Коментиран от #13

    09:04 26.08.2025

  • 12 коментар

    0 1 Отговор
    Да вземе и Комитова да преброи камионите

    09:12 26.08.2025

  • 13 5-10 години магистрала

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Бавен ли си или още по-зле?":

    от 500 км, ти верно ли каза тази глупост ? Сърбите построиха магистралата от Димитровград до Хърватска за 3 години при това с дебелина на асфалт между 15 и 30 см ! В България само дебелината на пачките в чекмеджетата на Борисов са дебели 30 см, асфалтът по пътищата е като "фолио" !

    09:13 26.08.2025

