Министър Иван Иванов и представители на АПИ ще направят инспекция на строителството на автомагистрала "Хемус"

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов и представители на ръководството на Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) ще направят инспекция на строителството на участък 1 от автомагистрала "Хемус" между пътен възел "Боаза" и пътен възел "Дерманци", както и на напредъка по път III-305, съобщиха от ресорното министерство.
БТА припомня, че по думите на министър Иванов най-късно до края на септември предстои да бъде пуснат в експлоатация лотът на АМ "Хемус" между пътен възел "Боаза" и пътен възел "Дерманци". Миналата седмица той направи инспекция на довършителните дейности по автомагистрала "Европа", която се очаква да бъде готова до средата на септември.
