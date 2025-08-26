Новини
Желязков: Работим активно по приоритета за старт на предучилищното образование от 4-годишна възраст

26 Август, 2025 15:03 543 11

Българският патриарх и Софийски митрополит Даниил освети новата детска градина „Слънчице“

Желязков: Работим активно по приоритета за старт на предучилищното образование от 4-годишна възраст - 1
Снимка: МС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„Работим активно по приоритета децата да започват предучилищно образование още от 4-годишна възраст, защото това е основата за изграждането на бъдещи достойни граждани,“ заяви министър-председателят Росен Желязков при откриването на новата детска градина „Слънчице“ в Костинброд. „Тук децата получават знание, грижа, закрила, но най-вече се научат на онези добродетели, които само семейството, църквата и обществото могат да им дадат. Ние от изпълнителната власт дълбоко и искрено ценим партньорството, което имаме с местните власти и с общността,“ добави Желязков.

Министър-председателят отбеляза още, че модерната социалната инфраструктура дава увереност на родителите, че децата им са на сигурно място, а те самите могат спокойно да изпълняват своята роля в обществото, ставайки уверени родители и достойни защитници на своите деца.

В новата детска градина ще се обучават 128 деца в шест групи – четири градински и две яслени. Проектът е финансиран с близо 3,9 млн. лв. от държавата и 1,36 млн. лв. съфинансиране от общината, като с откриването се разкриват 23 нови работни места. Сградата е изградена по Програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, градини и училища 2020–2025 г.

Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев посочи, че детските градини са от изключително значение за ранното развитие на децата, защото в предучилищна възраст се формира интелектуалното, когнитивното и езиковото им развитие, както и духовните им ценности и възпитание в добродетели.

Българският патриарх и Софийски митрополит Даниил освети новата детска градина „Слънчице“. Той подчерта значението на ранното възпитание в добродетели и изрази задоволство от доброто сътрудничество между църквата и правителството в областта на образованието.

Изграждането и модернизацията на образователната инфраструктура се реализират чрез Националната програма 2020–2025 г., надградена с Програмата 2024–2027 г., както и чрез Националния план за възстановяване и устойчивост. До момента са завършени 75 обекта – 45 детски градини с общо 2862 нови места и 30 училища, а по новата програма вече се изпълняват над 50 проекта. Допълнително се реализират инвестиции в спортни площадки и физкултурни салони, STEM кабинети във всички училища и 28 центъра за високи постижения в професионалното образование.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ккк

    18 0 Отговор
    ама направо от 4м да започват

    15:06 26.08.2025

  • 2 А шофьорите

    15 0 Отговор
    Които не могат да си напишат трите имена на училище или в затвора ще ги пращаме?

    15:07 26.08.2025

  • 3 Сандо

    17 1 Отговор
    С други думи ще отнемат децата от семействата още от 4-ри годишни.Знаят гадовете,колко вредно за техните цели се явява семйното възпитание и колко е важно да се нарушат връзките между деца и родители..

    15:08 26.08.2025

  • 4 Цвете

    12 1 Отговор
    МОЖЕ И ОТ РОДИЛНИЯ ДОМ ДА ГИ ЗАПИСВАТЕ.ДОКАТО ПОРАСНАТ, ЗА ВСЯКО ЩЕ ИМА МЕСТО. СЕГА СЕ ЧАКА ДЪЛГО, ЗАЩОТО МАСА НАРОД Е НАХЛУЛ ОТ ПРОВИНЦИЯТЯ И ТРУДНО СЕ ЗАПИСВАТ СОФИЙСКИТЕ ДЕЦА. ТОВА Е ОТ МОЙ ЛИЧЕН ОПИТ, ЖИВЕЕЩА В ЦЕНТЪРА НА СТОЛИЦАТА.

    15:08 26.08.2025

  • 5 Мдаа

    18 0 Отговор
    Направо направете на 3 годинки работа да почиват. И пенсията я направете след 90 годишна възраст. Шантавели!

    15:08 26.08.2025

  • 6 Цвете

    8 1 Отговор
    МОЖЕ И ОТ РОДИЛНИЯ ДОМ ДА ГИ ЗАПИСВАТЕ.ДОКАТО ПОРАСНАТ, ЗА ВСЯКО ЩЕ ИМА МЕСТО. СЕГА СЕ ЧАКА ДЪЛГО, ЗАЩОТО МАСА НАРОД Е НАХЛУЛ ОТ ПРОВИНЦИЯТЯ И ТРУДНО СЕ ЗАПИСВАТ СОФИЙСКИТЕ ДЕЦА. ТОВА Е ОТ МОЙ ЛИЧЕН ОПИТ, ЖИВЕЕЩА В ЦЕНТЪРА НА СТОЛИЦАТА.

    15:13 26.08.2025

  • 7 Цвете

    6 1 Отговор
    МОЖЕ И ОТ РОДИЛНИЯ ДОМ ДА ГИ ЗАПИСВАТЕ.ДОКАТО ПОРАСНАТ, ЗА ВСЯКО ЩЕ ИМА МЕСТО. СЕГА СЕ ЧАКА ДЪЛГО, ЗАЩОТО МАСА НАРОД Е НАХЛУЛ ОТ ПРОВИНЦИЯТЯ И ТРУДНО СЕ ЗАПИСВАТ СОФИЙСКИТЕ ДЕЦА. ТОВА Е ОТ МОЙ ЛИЧЕН ОПИТ, ЖИВЕЕЩА В ЦЕНТЪРА НА СТОЛИЦАТА.

    15:14 26.08.2025

  • 8 Истината

    13 0 Отговор
    Без камъни няма да мине работата...

    15:17 26.08.2025

  • 9 този тъпак

    11 1 Отговор
    желяков ,алтъни вади в кенефа.....

    15:17 26.08.2025

  • 10 ха ха

    14 0 Отговор
    от идиоти толкова

    15:22 26.08.2025

  • 11 12345

    12 1 Отговор
    Вече ще му викат Росен Ж - Слънчицето, а съпругата мву - водопадчето! Да се отваря Белене!!!!

    15:25 26.08.2025

