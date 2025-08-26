Новини
Желязков: В Плевен първата задача е да се спрат огромните загуби на вода

Желязков: В Плевен първата задача е да се спрат огромните загуби на вода

26 Август, 2025

Даваме приоритет на ВиК проектите, каза премиерът

Желязков: В Плевен първата задача е да се спрат огромните загуби на вода - 1
Снимка: МС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Давам много ясен двуседмичен срок за подобряване координацията при решаването на проблема с водата в Плевен, в противен случай ще има и персонални промени. Това е „жълт картон“ за областния управител, заяви министър-председателят Росен Желязков пред журналисти. Трима министри ще докладват на премиера за предприетите мерки по проблема утре на правителственото заседание. Желязков отбеляза, че решенията, които се търсят, са краткосрочни, средносрочни и дългосрочни, като на първо място трябва да се спрат загубите на вода, които на места са огромни - над 80%. „Отговорността ще бъде дефинирана, но координацията между местната и централната власт трябва да бъде подобрена“, категоричен беше министър-председателят. Според Желязков е важно представители на всички, които справедливо протестират в защита на правата на потребителите, да бъдат включени в заседанията на кризисния щаб. Това ще гарантира гражданския контрол върху всички дейности и разходването на публични средства.

Според премиера Росен Желязков е ключово да има предефиниране по отношение на проектите, които нямат непосредствено значение за качеството на живот на хората, така че фокусът да бъде поставен върху изграждането на необходимата водна инфраструктура. „Подземната инфраструктура не се вижда, а тя е най-важната. Ясно е, че кметовете искат да правят неща, които в рамките на своя мандат могат да бъдат видяни, но ние ще насочваме усилията на правителството по управление на ресурса в бюджета преимуществено към ВиК проектите и това е ангажимента, който сме поели и пред гражданите на Плевен“, заяви още министър-председателят. Желязков изтъкна и важната роля на кметовете, давайки за пример Костинброд, където с активната работа на кмета водният цикъл е завършен за близо три години. В Плевен, за съжаление, през годините нито сме имали амбициозен кмет, нито сме имали сериозно отношение към проблемите с водата - не само по отношение на водоизточниците, а и по отношение на огромните загуби, добави премиерът.

На журналистически въпрос относно безопасността на атракционните услуги, министър-председателят Росен Желязков посочи, че е дал указания на експертната група, която работи по темата, да не действа реактивно, а да предложи устойчиви във времето решения. Премиерът беше категоричен, че регулацията не следва да създава предпоставки за серозна намеса в свободната търговска дейност, а да се акцентира върху превенцията и да се дадат повече гаранции на потребителите, че съоръженията за тези високорискови дейности са преминали през необходимата сертификация. Следва да има и ясни филтри за това кога могат да се упражняват от малолетни и непълнолетни съответните дейности. Тъй като палитрата на такива дейности е огромна, решенията не трябва да бъдат тематични за една или друга услуга, те трябва да бъдат общи и най-вече да гарантират отговорността на предлагащия услугата - както административна, така и наказателна, добави Желязков. Премиерът изтъкна, че се обсъжда и затягането на режима за ползването не с търговска, а с индивидуална цел, на джетовете, в това число чрез въвеждане на правоспособност за управление и забрана за управление под 18 години.

Попитан от представителите на медиите относно посланическите назначения, министър-председателят Желязков заяви, че утре с решение на Министерския съвет правителството ще направи своите предложения. Кабинетът ще предложи също така Мирослав Рашков да бъде назначен за главен секретар на МВР. Все още очакваме президентът да се произнесе по отношение на съгласуването с предложението за председател на ДАНС, отбеляза още премиерът.


