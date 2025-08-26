Новини
Две момичета скочиха от влак в движение на гарата в Клисура

Две момичета скочиха от влак в движение на гарата в Клисура

26 Август, 2025 21:15 1 869 15

Те са откарани в болница

Две момичета скочиха от влак в движение на гарата в Клисура - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Две момичета са скочили от влак по време на движение на жп гара Клисура. Инцидентът е станал по обед, съобщават от полицията. Момичетата са на 20 и 21 години и са откарани в болница.

Около 13:30 ч. днес на телефон 112 е постъпил сигнал, че в района на жп гара Клисура са забелязани две пътнички да скачат от потеглилия вече влак в посока Бургас.

Момичетата са откарани в болница за прегледи, като едното е пострадало по-сериозно.

По първоначални данни двете предприели рисковото слизане в движение от композицията, след като не успели да отворят вратата на вагона и пропуснали спирката си в град Клисура.

По случая е образувано досъдебно производство, уведомена е Районна прокуратура – Пловдив.


  • 1 Потресен

    20 3 Отговор
    Спокойно! Виждал съм команчите не само да слизат, но дори да се качват по време на движение! Хвърляха бохчите през отворените прозорци, после се опитваха да се промушат и самите те. Ако не успееха, висяха по вратите или между вагоните. Из родината ни бродят племена с невероятна издръжливост.

    Коментиран от #10

    21:17 26.08.2025

  • 2 Mими Кучева🐕‍🦺

    13 12 Отговор
    Тренират за доброволки в Окраина?🦍👩🤣👩🦍

    Коментиран от #3

    21:20 26.08.2025

  • 3 Въпрос :

    7 5 Отговор

    До коментар #2 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    Ти от там ли се Ку чиш ?

    21:25 26.08.2025

  • 4 Последния Софиянец

    2 15 Отговор
    Добре, че бях на близо... Сакатлък щеше да е по-голям !

    Коментиран от #5, #6

    21:27 26.08.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Мазньо

    8 1 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Ти си навсякъде,мен!Ту в Гърция,ту на Слънчака в същото време.Сега и в Клисура.Един вид Супермен.
    Евалата!
    п.п. Как е бизнеса?

    21:49 26.08.2025

  • 7 Анонимен

    6 0 Отговор
    Знаят, че има слизащи. Знаят в кой вагон са!

    21:53 26.08.2025

  • 8 Тия пък

    13 0 Отговор
    Заради една спирка ще се избият.....Ами има следваща спирка и после обратно....🤔

    Коментиран от #9

    21:56 26.08.2025

  • 9 някой път се случва

    10 2 Отговор

    До коментар #8 от "Тия пък":

    да нямаш пари за още един билет.Случвало ми се е ,когато бях на 20.

    Коментиран от #11

    22:06 26.08.2025

  • 10 Хаха

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "Потресен":

    Много филми са гледали и най вече тикток

    22:12 26.08.2025

  • 11 Милен

    5 4 Отговор

    До коментар #9 от "някой път се случва":

    И на теб акъла ти е колкото на тия двете, без проблем можеха да влезнат на следващата спирка и да се качат на следващият влак наобратно. Ама щом са решили да се трепят кой съм аз да ги критикувам.

    Коментиран от #12

    22:13 26.08.2025

  • 12 мда

    5 4 Отговор

    До коментар #11 от "Милен":

    А знаеш ли на колко километра от мястото е следващата гара? Дали има удобен влак за връщане? И други такива неща за фалиралите железници...

    Коментиран от #13

    22:20 26.08.2025

  • 13 Милен

    9 0 Отговор

    До коментар #12 от "мда":

    Не знам на какво разстояние е следващата спирка и колко удобен ще им е следващият влак, но знам че слизането в движение може да е доста опасно и потенциално смъртоносно начинание (особено ако не знаеш как се прави), тъй че предпочитам да си изпусна спирката и да повися на следващата, вместо да скачам в движение.

    22:25 26.08.2025

  • 14 Мало

    1 1 Отговор
    умни

    22:32 26.08.2025

  • 15 Паравлакинг

    0 0 Отговор
    Държавата е виновна! На всяка врата трябва да има кондуктор с двама полицаици и резервен парашут. Закона да се промени и нова европейска наредба трябва за скачане от влака. Да арестуват машиниста за 72 часа и който им е продал билет за постоянно да го задържат. Майките им също са виновни.

    22:53 26.08.2025

