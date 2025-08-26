Две момичета скочиха от влак в движение на гарата в Клисура

Две момичета са скочили от влак по време на движение на жп гара Клисура. Инцидентът е станал по обед, съобщават от полицията. Момичетата са на 20 и 21 години и са откарани в болница.
Около 13:30 ч. днес на телефон 112 е постъпил сигнал, че в района на жп гара Клисура са забелязани две пътнички да скачат от потеглилия вече влак в посока Бургас.
Момичетата са откарани в болница за прегледи, като едното е пострадало по-сериозно.
По първоначални данни двете предприели рисковото слизане в движение от композицията, след като не успели да отворят вратата на вагона и пропуснали спирката си в град Клисура.
По случая е образувано досъдебно производство, уведомена е Районна прокуратура – Пловдив.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Потресен
Коментиран от #10
21:17 26.08.2025
2 Mими Кучева🐕🦺
Коментиран от #3
21:20 26.08.2025
3 Въпрос :
До коментар #2 от "Mими Кучева🐕🦺":Ти от там ли се Ку чиш ?
21:25 26.08.2025
4 Последния Софиянец
Коментиран от #5, #6
21:27 26.08.2025
6 Мазньо
До коментар #4 от "Последния Софиянец":Ти си навсякъде,мен!Ту в Гърция,ту на Слънчака в същото време.Сега и в Клисура.Един вид Супермен.
Евалата!
п.п. Как е бизнеса?
21:49 26.08.2025
7 Анонимен
21:53 26.08.2025
8 Тия пък
Коментиран от #9
21:56 26.08.2025
9 някой път се случва
До коментар #8 от "Тия пък":да нямаш пари за още един билет.Случвало ми се е ,когато бях на 20.
Коментиран от #11
22:06 26.08.2025
10 Хаха
До коментар #1 от "Потресен":Много филми са гледали и най вече тикток
22:12 26.08.2025
11 Милен
До коментар #9 от "някой път се случва":И на теб акъла ти е колкото на тия двете, без проблем можеха да влезнат на следващата спирка и да се качат на следващият влак наобратно. Ама щом са решили да се трепят кой съм аз да ги критикувам.
Коментиран от #12
22:13 26.08.2025
12 мда
До коментар #11 от "Милен":А знаеш ли на колко километра от мястото е следващата гара? Дали има удобен влак за връщане? И други такива неща за фалиралите железници...
Коментиран от #13
22:20 26.08.2025
13 Милен
До коментар #12 от "мда":Не знам на какво разстояние е следващата спирка и колко удобен ще им е следващият влак, но знам че слизането в движение може да е доста опасно и потенциално смъртоносно начинание (особено ако не знаеш как се прави), тъй че предпочитам да си изпусна спирката и да повися на следващата, вместо да скачам в движение.
22:25 26.08.2025
14 Мало
22:32 26.08.2025
15 Паравлакинг
22:53 26.08.2025