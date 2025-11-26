Васил Терзиев: Зеленият преход изисква да гледаме към това какъв свят оставяме след нас

"Политиката често мисли от мандат до мандат. Но зеленият преход изисква да гледаме много по-напред - към това какъв свят оставяме след нас". Това заяви кметът на София Васил Терзиев по време на форума Green Cities Are Great.

Той отправи апел градовете да изграждат политики, които надживяват политическия цикъл и поставят в центъра бъдещите поколения. По думите му успешната трансформация към по-зелени градове изисква дългосрочна визия, смелост за непопулярни мерки и сериозни инвестиции, посочи news.bg.

Терзиев подчерта, че са нужни мерки като въвеждане не нискоемисионни зони, реформа в управлението на отпадъците, както и промени в транспорта, паркирането и градското зониране. Столичният кмет подчерта, че макар и непопулярни, тези мерки са необходими, ако искаме чист въздух и по-дълъг живот за хората.

Той посочи, че инвестициите имат ключова роля. За да изграждаме градовете на бъдещето, инвестициите трябва да се осигурят днес, поясни Терзиев. По думите му в противен случай ще останем само с добри намерения. Кметът на София призова за по-тясно сътрудничество между общините и националните правителства.

"Решенията, които вземем днес, ще определят живота на нашите деца и на бъдещите поколения. Трябва да действаме сега", каза още той.