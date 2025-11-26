Новини
Васил Терзиев: Зеленият преход изисква да гледаме към това какъв свят оставяме след нас

Васил Терзиев: Зеленият преход изисква да гледаме към това какъв свят оставяме след нас

26 Ноември, 2025 21:05 542 12

  • васил терзиев-
  • зелен преход-
  • софия-
  • икономика

Решенията, които вземем днес, ще определят живота на нашите деца и на бъдещите поколения

Васил Терзиев: Зеленият преход изисква да гледаме към това какъв свят оставяме след нас - 1
Снимка: СО
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

"Политиката често мисли от мандат до мандат. Но зеленият преход изисква да гледаме много по-напред - към това какъв свят оставяме след нас". Това заяви кметът на София Васил Терзиев по време на форума Green Cities Are Great.

Той отправи апел градовете да изграждат политики, които надживяват политическия цикъл и поставят в центъра бъдещите поколения. По думите му успешната трансформация към по-зелени градове изисква дългосрочна визия, смелост за непопулярни мерки и сериозни инвестиции, посочи news.bg.

Терзиев подчерта, че са нужни мерки като въвеждане не нискоемисионни зони, реформа в управлението на отпадъците, както и промени в транспорта, паркирането и градското зониране. Столичният кмет подчерта, че макар и непопулярни, тези мерки са необходими, ако искаме чист въздух и по-дълъг живот за хората.

Той посочи, че инвестициите имат ключова роля. За да изграждаме градовете на бъдещето, инвестициите трябва да се осигурят днес, поясни Терзиев. По думите му в противен случай ще останем само с добри намерения. Кметът на София призова за по-тясно сътрудничество между общините и националните правителства.

"Решенията, които вземем днес, ще определят живота на нашите деца и на бъдещите поколения. Трябва да действаме сега", каза още той.


България



КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Прокопи Катъра

    7 0 Отговор
    Абе Ольо. София заприлича на Кабул. Оставка плъх червен.

    21:07 26.11.2025

  • 2 Факт

    7 0 Отговор
    Глупости!

    21:13 26.11.2025

  • 3 Последния Софиянец

    3 1 Отговор
    Мишките опитват да бягат през Ротондата

    21:23 26.11.2025

  • 4 Оставка за Терзиев

    6 2 Отговор
    Какъв зелен преход бълнува некадърният кмет на София. Цяла София е затънала в боклуци заради Терзиев и от Пълен Провал (ПП) които управляват София, Оставка

    21:26 26.11.2025

  • 5 АМАH OT ИДИOTИ

    5 0 Отговор
    ЧЕРНАТА ВАСИЛKA CЪНУВА РО3ОBИ ПEНИCИ
    😮

    21:28 26.11.2025

  • 6 Марко

    5 0 Отговор
    И това го бърбори кметът, при когото София е уникално мръсна...Срам ме е да минавам на св. Неделя, там всичко е в листа и боклуци, непометени от седмици...
    В Княжеската градина от две години е сметище...
    А това недоразумение клати въздуха със загрижени лицемерни приказки за това, което оставяме след себе си, боклукът му с боклук!
    ДС.
    Просто ДС.

    21:37 26.11.2025

  • 7 Тити

    5 2 Отговор
    Като говори за зелен преход къде е субсидията за електрически автомобил иначе да бълваш лъжи от трибуната е лесно.

    Коментиран от #10

    21:37 26.11.2025

  • 8 Тротцкистки палячо

    3 0 Отговор
    Кухи фрази от един слуга на световния елит.

    21:39 26.11.2025

  • 9 Някой

    5 0 Отговор
    Ало политиците и "Зеления преход" ви е менте като всичко останало.
    Малоумни избиратели, не само в София, ами в целия свят, резултатта се вижда дори от космоса.

    Герта Тумберг, която още от 6-ти клас бяга от училище за да протестира и явно за нищо не става, е лидер на милиони дебили дори по-прости от нея.

    21:41 26.11.2025

  • 10 Овце

    4 1 Отговор

    До коментар #7 от "Тити":

    Писна ми от вас, стига сте искали субсидии за това и за онова, ДМС, бонуси, клас прослужено време, ваучери за храна, пари за облекло, помощи за отопление, за деца, 20 заплати при пенсиониране, ТЕЛК добавки, пенсия+заплат, 13 заплата, че и 14 заплата ...
    Писна ми да ви издържам всички търтеии. Всичко това да се спре веднага.

    Като искаш нова кола, купиу си я на нормалната цена без субсидии, според джоба ти.

    21:46 26.11.2025

  • 11 Пума

    1 0 Отговор
    Леля Васка кога ще погледне дупките в София, тя кола не кара, само за градинки и паркове и тротоари говори като че ли е кмет на национален парк Витоша,а не на София с 1 млн. автомобила. Какво е това неглижиране на шосетата!

    21:50 26.11.2025

  • 12 Георги

    1 0 Отговор
    само като му видиш заучените реплики и ти става ясно, че се движи по течението и няма идея какво прави

    22:30 26.11.2025

Новини по градове:
