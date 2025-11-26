Васил Терзиев: Зеленият преход изисква да гледаме към това какъв свят оставяме след нас

"Политиката често мисли от мандат до мандат. Но зеленият преход изисква да гледаме много по-напред - към това какъв свят оставяме след нас". Това заяви кметът на София Васил Терзиев по време на форума Green Cities Are Great.
Той отправи апел градовете да изграждат политики, които надживяват политическия цикъл и поставят в центъра бъдещите поколения. По думите му успешната трансформация към по-зелени градове изисква дългосрочна визия, смелост за непопулярни мерки и сериозни инвестиции, посочи news.bg.
Терзиев подчерта, че са нужни мерки като въвеждане не нискоемисионни зони, реформа в управлението на отпадъците, както и промени в транспорта, паркирането и градското зониране. Столичният кмет подчерта, че макар и непопулярни, тези мерки са необходими, ако искаме чист въздух и по-дълъг живот за хората.
Той посочи, че инвестициите имат ключова роля. За да изграждаме градовете на бъдещето, инвестициите трябва да се осигурят днес, поясни Терзиев. По думите му в противен случай ще останем само с добри намерения. Кметът на София призова за по-тясно сътрудничество между общините и националните правителства.
"Решенията, които вземем днес, ще определят живота на нашите деца и на бъдещите поколения. Трябва да действаме сега", каза още той.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Прокопи Катъра
21:07 26.11.2025
2 Факт
21:13 26.11.2025
3 Последния Софиянец
21:23 26.11.2025
4 Оставка за Терзиев
21:26 26.11.2025
5 АМАH OT ИДИOTИ
😮
21:28 26.11.2025
6 Марко
В Княжеската градина от две години е сметище...
А това недоразумение клати въздуха със загрижени лицемерни приказки за това, което оставяме след себе си, боклукът му с боклук!
ДС.
Просто ДС.
21:37 26.11.2025
7 Тити
Коментиран от #10
21:37 26.11.2025
8 Тротцкистки палячо
21:39 26.11.2025
9 Някой
Малоумни избиратели, не само в София, ами в целия свят, резултатта се вижда дори от космоса.
Герта Тумберг, която още от 6-ти клас бяга от училище за да протестира и явно за нищо не става, е лидер на милиони дебили дори по-прости от нея.
21:41 26.11.2025
10 Овце
До коментар #7 от "Тити":Писна ми от вас, стига сте искали субсидии за това и за онова, ДМС, бонуси, клас прослужено време, ваучери за храна, пари за облекло, помощи за отопление, за деца, 20 заплати при пенсиониране, ТЕЛК добавки, пенсия+заплат, 13 заплата, че и 14 заплата ...
Писна ми да ви издържам всички търтеии. Всичко това да се спре веднага.
Като искаш нова кола, купиу си я на нормалната цена без субсидии, според джоба ти.
21:46 26.11.2025
11 Пума
21:50 26.11.2025
12 Георги
22:30 26.11.2025