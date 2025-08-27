Новини
България »
Прокуратурата и ГДБОП удариха продавачите на фалшиви стоки в „Слънчев бряг“

Прокуратурата и ГДБОП удариха продавачите на фалшиви стоки в „Слънчев бряг“

27 Август, 2025 13:11 693 17

  • фалшиви стоки-
  • слънчев бряг

Иззети са значителни количества текстилни изделия с отличителни знаци на световноизвестни търговски марки

Прокуратурата и ГДБОП удариха продавачите на фалшиви стоки в „Слънчев бряг“ - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Районната прокуратура в Бургас ръководи разследването по досъдебно производство за продажба на стоки, имитиращи търговски марки, без правопритежателите да са дали съгласие за това.

Делото е образувано в резултат от специализирана акция за защита на интелектуалната собственост, проведена в „Слънчев бряг“.

В хода ѝ са извършени претърсвания в търговски обекти и складово помещение, намиращи се на територията на курортния комплекс. Иззети са значителни количества текстилни изделия, обувки, чанти, носещи отличителни знаци на световноизвестни търговски марки. Извършват се разпити на свидетели.

На иззетите артикули от търговската мрежа ще бъде изготвена съдебно-маркова експертиза. Тя има за цел да установи до каква степен въпросните стоки имат знаци, които са визуално, фонетично и смислово сходни с посочените регистрирани търговски марки.


България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 пеев

    2 3 Отговор
    Браво

    13:12 27.08.2025

  • 2 Последния Софиянец

    3 0 Отговор
    Сложили табели Всичко по 5 лв.а вътре джапанки по 40 лв и фланелки по 100.

    13:13 27.08.2025

  • 3 има още измамници

    5 1 Отговор
    В Козлодуй върлуваше една изпечена измамница- Мариела Димитрова, която е завлякла много хора с пари и на никой, нищо не е върнала. Сега се укрива в Тетевен. Снаха е на Митко-горския.Нямате представа за какъв мошеник става въпрос. Тетевен внимавайте! Същата се занимава и с телефонни измами.

    Коментиран от #16

    13:13 27.08.2025

  • 4 Пич

    6 1 Отговор
    Лелеии......каква ошеломиъелна акция !!! ГДБОП , ДАНС и баретите най накрая и разказаха играта на тази продавачка , която дърпаше цялата държава надолу !!! Е да видите вие че заслужават големи заплати !!! Сега няма да стигнем , а ще минем Швейцария !!!

    Коментиран от #15

    13:15 27.08.2025

  • 5 Магнитски

    2 1 Отговор
    Боли ме. кво ударила

    13:18 27.08.2025

  • 6 Шайката Гуци-Буци-ЗеленЧорап

    8 0 Отговор
    До кога службите ще се занимават с кокошкари и ще се заемат с големите кражби осъществявани от Борисов, Пеевски, Ковачки ? Хванали измамници от ранга на костя копейкин, а осигуряват чадър на крадци на десетки милиарди.

    13:19 27.08.2025

  • 7 Винаги

    1 0 Отговор
    в края на сезона , като са надиплили вече милионите !

    13:25 27.08.2025

  • 8 Въпрос и

    3 0 Отговор
    Защо в Прокуратурата работят само милиционери и луди жени!? Защо мутри казват на прокурори в Перник и Кюстендил какво да да правят и кой да мачкат!?

    13:26 27.08.2025

  • 9 Хората

    3 0 Отговор
    За кокошка нема прошка, спукваме се от смях

    Коментиран от #12

    13:30 27.08.2025

  • 10 Перо

    3 0 Отговор
    Кой вносител е арестуван? Кокошкарски работи!

    13:36 27.08.2025

  • 11 що не са ги предупредили

    3 0 Отговор
    че закъсняват с вноските
    на края на сезона
    да правят сеир на чужденците

    13:41 27.08.2025

  • 12 бай чекмеджан: така е

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Хората":

    За кокошка нема прошка

    затова бая кокошки ме преизбират

    13:43 27.08.2025

  • 13 МАЛОУМНИКА

    0 0 Отговор
    "Голям удар и успех" !!!

    13:49 27.08.2025

  • 14 Ефективност

    0 0 Отговор
    20 години МВР удря продавачите на фалшиви стоки в Слънчака, а все повече продават ментета.

    13:51 27.08.2025

  • 15 БОТЕВ

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Пич":

    А да си продава безнаказано ли? Ей затова нямаме оправия в БГ, защото всеки си мисли, че да лъже и краде на дребно не е престъпление, защото видите ли има много по-големи крадци и мошеници!!!

    13:53 27.08.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Дудов

    0 0 Отговор
    -ба им се мамката на селинджърите.И на другите селяци също.Сега от къде ще си купят цайси Гуцси-Гуси

    13:54 27.08.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове