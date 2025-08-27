Прокуратурата и ГДБОП удариха продавачите на фалшиви стоки в „Слънчев бряг“

Районната прокуратура в Бургас ръководи разследването по досъдебно производство за продажба на стоки, имитиращи търговски марки, без правопритежателите да са дали съгласие за това.
Делото е образувано в резултат от специализирана акция за защита на интелектуалната собственост, проведена в „Слънчев бряг“.
В хода ѝ са извършени претърсвания в търговски обекти и складово помещение, намиращи се на територията на курортния комплекс. Иззети са значителни количества текстилни изделия, обувки, чанти, носещи отличителни знаци на световноизвестни търговски марки. Извършват се разпити на свидетели.
На иззетите артикули от търговската мрежа ще бъде изготвена съдебно-маркова експертиза. Тя има за цел да установи до каква степен въпросните стоки имат знаци, които са визуално, фонетично и смислово сходни с посочените регистрирани търговски марки.
11 що не са ги предупредили
на края на сезона
да правят сеир на чужденците
12 бай чекмеджан: така е
До коментар #9 от "Хората":За кокошка нема прошка
затова бая кокошки ме преизбират
А да си продава безнаказано ли? Ей затова нямаме оправия в БГ, защото всеки си мисли, че да лъже и краде на дребно не е престъпление, защото видите ли има много по-големи крадци и мошеници!!!
