Дрогиран шофьор блъсна жена в Бургас

32-годишен мъж от Поморие е блъснал възрастна жена в квартал "Братя Миладинови" в Бургас, съобщи бТВ.
Инцидентът се е случил около 11.23 часа вчера на паркинга пред блок 33 в бургаския квартал. Мъжът правил маневра на заден ход с микробус "Рено Мастер", когато блъска 87-годишна пешеходка.
Възрастната жена е получила контузия на дясната ръка, охлузни рани и хематом на главата. Тя е настанена за лечение в болница "Сърце и мозък", без опасност за живота, информира БГНЕС.
32-годишният помориец е тестван за употреба на алкохол и наркотични вещества, като втората проба била положителна за употреба на кокаин.
Водачът е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо производство.
