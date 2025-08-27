Новини
Дрогиран шофьор блъсна жена в Бургас

27 Август, 2025 14:31 1 108 26

Жената е настанена в болница

Дрогиран шофьор блъсна жена в Бургас - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

32-годишен мъж от Поморие е блъснал възрастна жена в квартал "Братя Миладинови" в Бургас, съобщи бТВ.

Инцидентът се е случил около 11.23 часа вчера на паркинга пред блок 33 в бургаския квартал. Мъжът правил маневра на заден ход с микробус "Рено Мастер", когато блъска 87-годишна пешеходка.

Възрастната жена е получила контузия на дясната ръка, охлузни рани и хематом на главата. Тя е настанена за лечение в болница "Сърце и мозък", без опасност за живота, информира БГНЕС.

32-годишният помориец е тестван за употреба на алкохол и наркотични вещества, като втората проба била положителна за употреба на кокаин.

Водачът е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо производство.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ганя Путинофила

    5 10 Отговор
    В Поморие има огромен надпис:
    М А Л А Я. Р О С С И Я !

    Коментиран от #4, #16, #18, #25

    14:35 27.08.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Данко Харсъзина

    2 13 Отговор
    Малката Москва. Бабичката чии го е дирила зад буса? Шофьора как да я види, че е там? Бабичките и старците са проклятието на България.

    Коментиран от #20, #23

    14:50 27.08.2025

  • 4 Българин

    3 3 Отговор

    До коментар #1 от "Ганя Путинофила":

    Малая украйна е вече

    Коментиран от #11

    14:52 27.08.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 665

    4 5 Отговор
    Тия, които не са били шофьори , са пристрастени да пресичат зад и пред превозни средства, трябва си непрекъснато нащрек. Товарен бус отзад близо нищо се невиди. Карам такъв чат пат и съм на тръни постоянно.

    14:55 27.08.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Данко Харсъзина

    6 3 Отговор
    На милицията и купиха адски скъпи и суперчувствителни лабораторни тестери за наркотици които дори да си пушил марихуана или шмъркал кокаин преди месец, пак ще отчетат. Уредите не дават фалшиви резултати, просто са много чувствителни. Нямат нищо общо с уредите за алкохол, които произвеждаше един в Плевен и ги продаваше на милицията. Ако ще да си пиян на мотика, тези уреди отчитаха 0 алкохол.

    14:57 27.08.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Данко Харсъзина

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "Българин":

    Малката Москва си е малката Москва. Руснаците са си там. Има и украинци, но са много малко. Украинците са тук на Слънчака, в Приморско и във Варна. В Балчик също има доста.

    Коментиран от #26

    15:02 27.08.2025

  • 12 Винкело

    3 3 Отговор
    Какъв кокаин у шофьорчето на плод-зеленчука бе, алоууу...

    Коментиран от #21

    15:03 27.08.2025

  • 13 хаха

    3 0 Отговор
    Вдигайте още глобите, питеци!

    Нали така решавате проблемите.

    ХАХАХА

    15:08 27.08.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Некомпетентен

    0 0 Отговор
    За колко време се изпарява тоз кокаин ,да го е страх човек да шмръкне

    15:09 27.08.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Шайката Гуци-Буци-ЗеленЧорап

    1 0 Отговор
    Добре, че вдигнаха заплатите на милиционерите и Прокуратурата да се справят с наркотиците и престъпността ....
    Гарантирано от ГЕРБ Ново начало.

    15:15 27.08.2025

  • 18 Възpожденец 🇧🇬

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ганя Путинофила":

    В Поморие и Созопол е пълно с миpиZливи нагли opkи!

    15:17 27.08.2025

  • 19 от Поморие

    1 0 Отговор
    Идват постоянно дрогирани и блъскат бургазлии. Има някаква конспирация

    Коментиран от #22

    15:19 27.08.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Точно

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Винкело":

    Същото щях да напиша и аз.
    Ама, то акъл се иска!

    15:20 27.08.2025

  • 22 Ами даааа

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "от Поморие":

    на заден ход и с микробуси мачкат бургазлии

    15:20 27.08.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Просто няма начин

    1 0 Отговор
    Щом е "без опасност за живота" да не е настанена за лечение точно в частната болница "Сърце и мозък"....... на линейките за това добре им се плаща

    15:23 27.08.2025

  • 25 Има

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ганя Путинофила":

    на майка ти трътката

    15:30 27.08.2025

  • 26 А пък

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Данко Харсъзина":

    в Монтана има само цигани и всичките са ти рода.

    15:32 27.08.2025

Новини по градове:
