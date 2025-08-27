Новини
Променят НВО по математика за 7. и 10. клас

27 Август, 2025 16:33 495 2

МОН публикува заповеди за националното външно оценяване

Променят НВО по математика за 7. и 10. клас - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Министерството на образованието и науката публикува две заповеди, с които въвежда новите интегрални изпити за национално външно оценяване на учениците от 7. и 10. клас още от тази учебна година.

Съгласно текстовете изпитите ще заменят досегашното НВО по математика. Те ще включват задачи по няколко учебни предмета – математика, биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда, физика и астрономия, география и икономика, както и „Човекът и природата“.

За 7. клас изпитът ще бъде под формата на тест с общо 24 задачи – 18 по математика и 6, свързани с приложението на математическите знания в другите предмети. Продължителността е 180 минути.

За 10. клас изпитът ще включва 18 задачи – 12 по математика и 6 интегрирани с останалите дисциплини. Времетраенето ще бъде 120 минути.

МОН уточнява, че идеята за интегралните изпити премина през обявяване и обществено обсъждане, а с публикуваните заповеди вече е факт. Тя не е част от предстоящите промени в закона, които ще се гласуват през есента.


България
  • 1 ОбразУванието ни е

    6 0 Отговор
    Тотал щета!

    Коментиран от #2

    16:53 27.08.2025

  • 2 Сега ще започне

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "ОбразУванието ни е":

    Дрането на кожи, ама този път по всички предмети. Е децата и родителите ни направиха на Маймуни с техните матури.

    17:05 27.08.2025

