Заради скоба: Шофьори и служители на ЦГМ се сбиха в центъра на София ВИДЕО

Служители на Центъра за градска мобилност (ЦГМ) се сбиха с двама мъже в центъра на София заради опит да бъде премахната поставена скоба.

Случаят е станал на улица „Дунав“, където на паркирания пикап Mitsubishi L200 IV била поставена скоба.

Кадри от охранителна камера, публикувани от „24 часа“, показват как двама мъже в продължение на няколко минути се опитват сами да изкъртят ограничителя от предната лява гума на автомобила.

В този момент до тях пристига кола с двама служители на ЦГМ.

Между четиримата мъже избухва разправия. Според кадрите по-младият служител на ЦГМ удря с глава единия от мъжете, след което нанася дясно кроше в лицето му.

Секунди по-късно нападението продължава и към втория мъж, който също се опитал да освободи пикапа от скобата.

На място са изпратени два екипа на полицията, които поемат разследването на инцидента.