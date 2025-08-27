Заради скоба: Шофьори и служители на ЦГМ се сбиха в центъра на София ВИДЕО

Служители на Центъра за градска мобилност (ЦГМ) се сбиха с двама мъже в центъра на София заради опит да бъде премахната поставена скоба.
Случаят е станал на улица „Дунав“, където на паркирания пикап Mitsubishi L200 IV била поставена скоба.
Кадри от охранителна камера, публикувани от „24 часа“, показват как двама мъже в продължение на няколко минути се опитват сами да изкъртят ограничителя от предната лява гума на автомобила.
В този момент до тях пристига кола с двама служители на ЦГМ.
Между четиримата мъже избухва разправия. Според кадрите по-младият служител на ЦГМ удря с глава единия от мъжете, след което нанася дясно кроше в лицето му.
Секунди по-късно нападението продължава и към втория мъж, който също се опитал да освободи пикапа от скобата.
На място са изпратени два екипа на полицията, които поемат разследването на инцидента.
August 27, 2025
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 До кога
16:55 27.08.2025
2 Хм...
16:55 27.08.2025
3 Оня
Коментиран от #20
16:55 27.08.2025
4 Зевс
16:56 27.08.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Няма начин
Коментиран от #28
16:58 27.08.2025
7 Сичкото селян
16:59 27.08.2025
8 Вие сте бунаци
Коментиран от #19
16:59 27.08.2025
9 Един
Коментиран от #14, #17
17:00 27.08.2025
10 Сила
??!
17:01 27.08.2025
11 Дрисула
17:01 27.08.2025
12 Магнитски
17:01 27.08.2025
13 Браво на ЦГМ
Коментиран от #29
17:02 27.08.2025
14 урко
До коментар #9 от "Един":те на село не плащат, на мегданя спират дето си поискат))
17:03 27.08.2025
15 Жан Клод
17:03 27.08.2025
16 Ха,ха
17:03 27.08.2025
17 Сила
До коментар #9 от "Един":Точно !!! Всички мразиме ЦГМ , но в случая малко ги биха селяндурите !!! Кърти скобата ....идиот !!!
17:03 27.08.2025
18 Видеото го гледах 20 пъти
17:04 27.08.2025
19 И как ще стане,
До коментар #8 от "Вие сте бунаци":в мутренска фирма,работят мутри!Даже в случая ще съдят потърпевшите за унищожаване на имущество!
17:05 27.08.2025
20 Kaлпазанин
До коментар #3 от "Оня":И за синцо белия парцал със звездата на Давид не важи ,
17:05 27.08.2025
21 Шайката Гуци-Буци-ЗеленЧорап
Там където управляват cвинeте, всички спорове се решават с бухалките.
17:05 27.08.2025
22 Реалностите
17:05 27.08.2025
23 Българин
17:06 27.08.2025
24 Липса на правосъдие
17:07 27.08.2025
25 Нах
17:07 27.08.2025
26 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
17:08 27.08.2025
27 анонимен
Коментиран от #33
17:11 27.08.2025
28 Бияча в клетката за дълго
До коментар #6 от "Няма начин":Тоя дето бие с глава е бабаит. Тези боклуци от ЦГМ са криминалци ,мутреят и са нагли. Дебнат в засада и бият. Нападнатият е могъл да се защити с всичко каквото има или намери. Търсете средства срещу криминалните боклуци .
17:11 27.08.2025
29 Боруна Лом
До коментар #13 от "Браво на ЦГМ":И СТАВА ДУМА ДВА ЛЕВА ИЛИ ЕДНО ЕВРО И ПЕТ ЦЕНТА
17:12 27.08.2025
30 анонимен
17:12 27.08.2025
31 Трап
17:13 27.08.2025
32 Прокуратурата
17:14 27.08.2025
33 Ха,ха
До коментар #27 от "анонимен":Ма нема ли кой да ги съди
17:16 27.08.2025
34 Тия мутри от ЦГМ
17:16 27.08.2025
35 Тома
17:17 27.08.2025
36 Бойкот на О.Л.Хлъц
17:17 27.08.2025