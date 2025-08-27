Новини
Заради скоба: Шофьори и служители на ЦГМ се сбиха в центъра на София ВИДЕО
  Тема: Войната на пътя

27 Август, 2025 16:53

  • бой-
  • мъже-
  • градска мобилност

На място е повикан полицейски екип

Заради скоба: Шофьори и служители на ЦГМ се сбиха в центъра на София ВИДЕО - 1
Снимка: Фейсбук
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Служители на Центъра за градска мобилност (ЦГМ) се сбиха с двама мъже в центъра на София заради опит да бъде премахната поставена скоба.

Случаят е станал на улица „Дунав“, където на паркирания пикап Mitsubishi L200 IV била поставена скоба.

Кадри от охранителна камера, публикувани от „24 часа“, показват как двама мъже в продължение на няколко минути се опитват сами да изкъртят ограничителя от предната лява гума на автомобила.

В този момент до тях пристига кола с двама служители на ЦГМ.

Между четиримата мъже избухва разправия. Според кадрите по-младият служител на ЦГМ удря с глава единия от мъжете, след което нанася дясно кроше в лицето му.

Секунди по-късно нападението продължава и към втория мъж, който също се опитал да освободи пикапа от скобата.

На място са изпратени два екипа на полицията, които поемат разследването на инцидента.


  • 1 До кога

    19 1 Отговор
    Какво спиш народе

    16:55 27.08.2025

  • 2 Хм...

    53 1 Отговор
    Разбивачите на скоби да си платят за вандализма, но бойците от ЦГМ са за присъда за хулиганство, вероятно и телесни повреди.

    16:55 27.08.2025

  • 3 Оня

    29 2 Отговор
    Скъпа кола,скоба няма.Ония със синьо-жълтия флаг,и за тях не важи.Не може така избирателно да дерат.

    Коментиран от #20

    16:55 27.08.2025

  • 4 Зевс

    41 0 Отговор
    От едната страна на конфликта двама селяндури (да не се бърка със селяни), от другата ММА мутра на субстанции, мила родна софийска картинка :)

    16:56 27.08.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Няма начин

    25 0 Отговор
    Тоя дето бие глави, ще си затрие главата. Сто процента.

    Коментиран от #28

    16:58 27.08.2025

  • 7 Сичкото селян

    10 3 Отговор
    в Софето .

    16:59 27.08.2025

  • 8 Вие сте бунаци

    24 5 Отговор
    Тези двамата със жълтите жилетки трябва да ги уволнят дисциплинарно веднага!

    Коментиран от #19

    16:59 27.08.2025

  • 9 Един

    10 17 Отговор
    На селяндура,му се свидят 2лв. за SMS,иначе го раздава голям-играч.Заслужава да го затворят в РПУ за 24ч,където да го спукат от бой.

    Коментиран от #14, #17

    17:00 27.08.2025

  • 10 Сила

    9 3 Отговор
    Баксиоретоооооо , сичкото баксиоретоооооо брааааат !!! Ул Дунав е в Центъра на София ....селяните не знаят ли , че има" зона " ...
    ??!

    17:01 27.08.2025

  • 11 Дрисула

    7 14 Отговор
    Има ли скоба, виновен си и плащаш, а не превиш опит да я махнеш....Прав е служителя от градска мобилност, на селяка,,махач" му е малко боя

    17:01 27.08.2025

  • 12 Магнитски

    13 1 Отговор
    Само скубят обикновените хора, мене не ме закачат къде разграбих българия хаха

    17:01 27.08.2025

  • 13 Браво на ЦГМ

    4 9 Отговор
    Така трябва срещу селяндурите!

    Коментиран от #29

    17:02 27.08.2025

  • 14 урко

    3 1 Отговор

    До коментар #9 от "Един":

    те на село не плащат, на мегданя спират дето си поискат))

    17:03 27.08.2025

  • 15 Жан Клод

    13 1 Отговор
    Тоя със жилетка дето бие с глава ,дръпна 20 к евро назад хихихихиф

    17:03 27.08.2025

  • 16 Ха,ха

    0 0 Отговор
    Почна се

    17:03 27.08.2025

  • 17 Сила

    3 9 Отговор

    До коментар #9 от "Един":

    Точно !!! Всички мразиме ЦГМ , но в случая малко ги биха селяндурите !!! Кърти скобата ....идиот !!!

    17:03 27.08.2025

  • 18 Видеото го гледах 20 пъти

    3 1 Отговор
    Голям кеф.

    17:04 27.08.2025

  • 19 И как ще стане,

    4 0 Отговор

    До коментар #8 от "Вие сте бунаци":

    в мутренска фирма,работят мутри!Даже в случая ще съдят потърпевшите за унищожаване на имущество!

    17:05 27.08.2025

  • 20 Kaлпазанин

    3 2 Отговор

    До коментар #3 от "Оня":

    И за синцо белия парцал със звездата на Давид не важи ,

    17:05 27.08.2025

  • 21 Шайката Гуци-Буци-ЗеленЧорап

    5 1 Отговор
    Да припомним, че по предложение на kyчката на Бойко - Контера, бяха сменени директорите на борда на Градска мобилност от икономическото мнозинство ГЕРБ, БСП, ИТН, Ново начало.
    Там където управляват cвинeте, всички спорове се решават с бухалките.

    17:05 27.08.2025

  • 22 Реалностите

    9 0 Отговор
    Факт-Боят започна мутрата от Центъра за градска мобилнист! Там такива ги назначават мутри, рекетьори! Това си е от времето на ГЕРБ до сега, мафия!

    17:05 27.08.2025

  • 23 Българин

    1 2 Отговор
    УДРИ ПО ГА НЮВЦИТЕ!

    17:06 27.08.2025

  • 24 Липса на правосъдие

    1 0 Отговор
    Нормално за мафиотска държава

    17:07 27.08.2025

  • 25 Нах

    5 0 Отговор
    Тези боклуци вече много взема да си позволяват нещата не отиват на добре трябва народен съд иначе тежкони. Мародерите на властта постепенно ще ми унищожат да ти направя меко казано р..и. в собствената ни страна

    17:07 27.08.2025

  • 26 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    4 2 Отговор
    Този бияч от ЦГМ дано се срещне в една килия в затвора с прокурорския син! Пък който кого без значение.

    17:08 27.08.2025

  • 27 анонимен

    2 1 Отговор
    Това се казва ЦГМ.Ако не си платиш те бият.

    Коментиран от #33

    17:11 27.08.2025

  • 28 Бияча в клетката за дълго

    3 3 Отговор

    До коментар #6 от "Няма начин":

    Тоя дето бие с глава е бабаит. Тези боклуци от ЦГМ са криминалци ,мутреят и са нагли. Дебнат в засада и бият. Нападнатият е могъл да се защити с всичко каквото има или намери. Търсете средства срещу криминалните боклуци .

    17:11 27.08.2025

  • 29 Боруна Лом

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Браво на ЦГМ":

    И СТАВА ДУМА ДВА ЛЕВА ИЛИ ЕДНО ЕВРО И ПЕТ ЦЕНТА

    17:12 27.08.2025

  • 30 анонимен

    1 1 Отговор
    Този от ЦГМ трябва незабавно да бъде уволнен,независимо от причината за побоя от негова страна!

    17:12 27.08.2025

  • 31 Трап

    0 0 Отговор
    Два шебека се налагат в държава от шампионската лига. Положителни герои в този цирк няма.

    17:13 27.08.2025

  • 32 Прокуратурата

    0 0 Отговор
    Тия боклуци да им се заведе дело и обезщетение да плащат, мутрички рекетьорчета, да хода да бият дебелата свиня къде разграби българия

    17:14 27.08.2025

  • 33 Ха,ха

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "анонимен":

    Ма нема ли кой да ги съди

    17:16 27.08.2025

  • 34 Тия мутри от ЦГМ

    0 0 Отговор
    са към общината! Кметчето Терзиев от ДС да обясни какви са тия биячи, на служба в общината!

    17:16 27.08.2025

  • 35 Тома

    0 0 Отговор
    Тук трябваше да се извадят пистолети и ножове за да се управи всичко.

    17:17 27.08.2025

  • 36 Бойкот на О.Л.Хлъц

    0 0 Отговор
    Браво, само бой за такива лайййненца, дето им се свиди един СМС да пуснат...

    17:17 27.08.2025

