Цеков: Терзиев - разчисти си мутрите от ЦМГ! И не ми говорете за повишаване на цените, а за повече места за паркиране

Поведението на лицата с пикапа е нарушение на закона. Но бруталната физическа разправа, към която преминава общинският чиновник, е още по-голямо нарушение на закона, а вероятно и престъпление.
Това коментира във "Фейсбук" доц. д-р Борислав Цеков.
Няма неизбежна отбрана, а физическо нападение срещу вербална агресия. Дори полицейските служители имат строги ограничения за използване на сила и помощни средства. Служителите на ЦМГ обаче нямат никакво право да употребяват сила, дори и срещу нарушители. Камо ли да налитат като квартални мутри (част от тях за съжаление са именно такива) и да бият граждани без това да е в условията на неизбежна отбрана.
Терзиев - разчисти си мутрите от ЦМГ! И не ми говорете за повишаване на цените за паркиране, а за организиране на повече места за паркиране в центъра.
Премахнете стотиците безсмислени и пустеещи места за тротинетки и двуколесни, за да могат хората да паркират нормално. Припомням, че предизборните ви обещания, с които подлъгахте част от софиянци, включваха изграждане на нови паркинги. Къде са???
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гост
19:53 27.08.2025
2 Сила
19:53 27.08.2025
3 Гост
19:53 27.08.2025
4 Обективен
19:55 27.08.2025
5 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
Направиха от активна лента за движение паркинги и събират такси за паркиране върху
уличното платно❗
19:56 27.08.2025
6 🌈🌈🌈
19:56 27.08.2025
7 Хмм
19:58 27.08.2025
8 Терзиев какво общо има?
19:58 27.08.2025
9 Протест
19:59 27.08.2025
10 Гост
20:01 27.08.2025
11 Унищожиха държавата
Коментиран от #15
20:08 27.08.2025
12 Борката
20:24 27.08.2025
13 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
Поредният ПИЯНДУРНИК в София!
С над 1.4 промила и с над 100км/ч
🚔🚔
20:24 27.08.2025
14 Това
20:26 27.08.2025
15 Овце невежи
До коментар #11 от "Унищожиха държавата":Ще става и по чудо, ако продължавате да блеете
20:27 27.08.2025