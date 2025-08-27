Новини
Цеков: Терзиев - разчисти си мутрите от ЦМГ! И не ми говорете за повишаване на цените, а за повече места за паркиране

27 Август, 2025

Премахнете стотиците безсмислени и пустеещи места за тротинетки и двуколесни, за да могат хората да паркират нормално

Цеков: Терзиев - разчисти си мутрите от ЦМГ! И не ми говорете за повишаване на цените, а за повече места за паркиране - 1
Снимка: БГНЕС
Борислав Цеков Борислав Цеков юрист

Поведението на лицата с пикапа е нарушение на закона. Но бруталната физическа разправа, към която преминава общинският чиновник, е още по-голямо нарушение на закона, а вероятно и престъпление.

Това коментира във "Фейсбук" доц. д-р Борислав Цеков.

Няма неизбежна отбрана, а физическо нападение срещу вербална агресия. Дори полицейските служители имат строги ограничения за използване на сила и помощни средства. Служителите на ЦМГ обаче нямат никакво право да употребяват сила, дори и срещу нарушители. Камо ли да налитат като квартални мутри (част от тях за съжаление са именно такива) и да бият граждани без това да е в условията на неизбежна отбрана.

Терзиев - разчисти си мутрите от ЦМГ! И не ми говорете за повишаване на цените за паркиране, а за организиране на повече места за паркиране в центъра.

Премахнете стотиците безсмислени и пустеещи места за тротинетки и двуколесни, за да могат хората да паркират нормално. Припомням, че предизборните ви обещания, с които подлъгахте част от софиянци, включваха изграждане на нови паркинги. Къде са???


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    8 11 Отговор
    На клипчето ясно се вижда, че "гражданина" с потника посяга първи.

    19:53 27.08.2025

  • 2 Сила

    5 6 Отговор
    Цеков , изчисти си лицето от пъпките и брадавиците , Цекоооов ....с огромния американски джип !!!

    19:53 27.08.2025

  • 3 Гост

    8 0 Отговор
    И в провинцията няма къде да се паркира вече, таксиджиите пак захлебиха, а бяха на изчезване.

    19:53 27.08.2025

  • 4 Обективен

    15 2 Отговор
    Мутрите са завещание от герберистката сган

    19:55 27.08.2025

  • 5 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    9 2 Отговор
    Гледали ли сте клипа "Подземен паркинг в Китай"❓ Ето това е паркинг и за него си заслужава да се плаща❗
    Направиха от активна лента за движение паркинги и събират такси за паркиране върху
    уличното платно❗

    19:56 27.08.2025

  • 6 🌈🌈🌈

    11 2 Отговор
    Всички мутри са герберасти 💁🏿‍♂️

    19:56 27.08.2025

  • 7 Хмм

    7 1 Отговор
    този с фалшивата агенцийка говори за мутри, а защитава главните мутри на държавата

    19:58 27.08.2025

  • 8 Терзиев какво общо има?

    8 1 Отговор
    В тоя случай.

    19:58 27.08.2025

  • 9 Протест

    8 0 Отговор
    Да се закрие тази фирмичка за рекет

    19:59 27.08.2025

  • 10 Гост

    8 0 Отговор
    Мутрите у тая гнусна пародия на държава са навсякъде. Банкянският шарден направи така, че мутрите да се множат с часове. Той им даде свободата да се превърнат в мутри. Не че и тия двамата, дето се опитват да свалят скобата, не са подобни. Мутри и чалга те тава е тая кочина

    20:01 27.08.2025

  • 11 Унищожиха държавата

    3 0 Отговор
    превърнаха ни в територия и насилствено опростачиха сънародниците ни. Днес отново пред Александровска видях уникални сцени, то не бяха псувни и разправии. Чета съседната статия "Ревизоро: Водата на Плевен е била замърсена при строителството на "Южен поток" и разбирам, че подобни процеси са умишлино генерирани. Страшно е! Такова чудо не е било.

    Коментиран от #15

    20:08 27.08.2025

  • 12 Борката

    1 0 Отговор
    Няма спасение от този - нали го натириха от Президенството!

    20:24 27.08.2025

  • 13 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    0 0 Отговор
    🚔🚔
    Поредният ПИЯНДУРНИК в София!
    С над 1.4 промила и с над 100км/ч
    🚔🚔

    20:24 27.08.2025

  • 14 Това

    0 0 Отговор
    са мутрите на ГЕРБ. Те, заедно с БСП назначиха ръководството на ЦГМ. Кметът няма нищо общо с ЦГМ.

    20:26 27.08.2025

  • 15 Овце невежи

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Унищожиха държавата":

    Ще става и по чудо, ако продължавате да блеете

    20:27 27.08.2025

