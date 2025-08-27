Цеков: Терзиев - разчисти си мутрите от ЦМГ! И не ми говорете за повишаване на цените, а за повече места за паркиране

Поведението на лицата с пикапа е нарушение на закона. Но бруталната физическа разправа, към която преминава общинският чиновник, е още по-голямо нарушение на закона, а вероятно и престъпление.

Това коментира във "Фейсбук" доц. д-р Борислав Цеков.

Няма неизбежна отбрана, а физическо нападение срещу вербална агресия. Дори полицейските служители имат строги ограничения за използване на сила и помощни средства. Служителите на ЦМГ обаче нямат никакво право да употребяват сила, дори и срещу нарушители. Камо ли да налитат като квартални мутри (част от тях за съжаление са именно такива) и да бият граждани без това да е в условията на неизбежна отбрана.

Терзиев - разчисти си мутрите от ЦМГ! И не ми говорете за повишаване на цените за паркиране, а за организиране на повече места за паркиране в центъра.

Премахнете стотиците безсмислени и пустеещи места за тротинетки и двуколесни, за да могат хората да паркират нормално. Припомням, че предизборните ви обещания, с които подлъгахте част от софиянци, включваха изграждане на нови паркинги. Къде са???