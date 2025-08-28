Новини
Почина едно от момичетата, скочило от влак край Клисура

28 Август, 2025 08:55 808 9

Съболезнования на близките

Почина едно от момичетата, скочило от влак край Клисура - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Почина едно от момичетата, скочило от влак край Клисура. Това съобщи в ефира на „Здравей, България” вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов.

„За съжаление изходът за едната е трагичен. Тя издъхна вчера. Дъщеря е на наш колега, който е работил над 30 години на същата гара като „началник на движение”. Съболезнования на близките. Вчера проследих случая буквално по часове.

Доколкото разбирам са си изпуснали гарата и са скочили в движение. Другото момиче от Полша е с много тежки наранявания. Засега само следователи се допускат до нея. По време на движение вратите се блокират, така че още повече се заплита мистерията”, допълни той.

Припомняме, че във вторник две млади жени - българка на 20 и полякиня на 21, скочиха от бързия влак Бургас–София в движение малко след гара Клисура.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Народно Събрание

    19 0 Отговор
    Лека му пръст на момиченцето! Но така не се прави,необмислени неща във влак,който се движи.Жалко за детето,ох,жалко!!!

    08:58 28.08.2025

  • 2 665

    15 0 Отговор
    Даааа по филмите скачат от влакове, като от дивана . Реалността обаче е различна. Тъжна история.

    09:00 28.08.2025

  • 3 Последния Софиянец

    1 5 Отговор
    На Клисура са само пропасти.Извадили са късмет.

    09:02 28.08.2025

  • 4 Хух

    4 0 Отговор
    На 21 трябва да има достатъчно акъл да знае да не скача от влак.

    09:03 28.08.2025

  • 5 българина

    2 0 Отговор
    30 г на същата гара? Странно възмездие.... Не я ли е учил, че е пълна глупост да скачаш в движение

    Коментиран от #8

    09:03 28.08.2025

  • 6 Ужас

    2 0 Отговор
    Страшна глупост са направили.Със сигурност и вкъщи са й обяснявали, че е опасно.Самонадеяни действия,страдание за родителите.

    09:04 28.08.2025

  • 7 Гост

    1 0 Отговор
    ТОТАЛНО ,,ИЗТРЕЩЯВАНЕ,, ....

    09:05 28.08.2025

  • 8 праведен

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "българина":

    Младите вече знаят всичко и не приемат съвети от никой.Дано са в един по добър свят.

    09:07 28.08.2025

  • 9 гост

    0 0 Отговор
    Основна причина за нещастието е ТЕЛЕФОННАТА ЗАВИСИМОСТ! Съболезнования на родителите.

    09:08 28.08.2025

