Ивайло Мирчев: ДПС - Ново начало поема контрола над ДАНС

Близки до Делян Пеевски хора се назначават за директори на ключови позиции в Държавната агенция за национална сигурност. За това алармира съпредседателят на “Да, България” Ивайло Мирчев в своя фейсбук профил.
“ДПС - Ново начало поема контрола над ДАНС, сменяйки директорите на ключови позиции с хора от кръга на Пеевски. Формират се екипи, лоялни на назначения от Пеевски директор, а останалите служители са премествани или принуждавани да напуснат. След уволнението на бившия директор на “Човешки ресурси” е съставен с 400 служители в пенсионна възраст, които да бъдат пенсионирани”, пише Мирчев.
Според публикацията му работата по основните направления е спряна, а действията се изпълняват само по указания на Пеевски. Мирчев заявява още, че руската агентура е оставена на спокойствие, за да се избегне конфликт с местни интереси, свързани с комисионни от руския нефт чрез приближена до Пеевски фирма в бизнеса с горива.
“В "оптимизацията" на ДАНС участват и близки на Бойко Борисов. Ежеседмично се проверява облеклото на служителите, като за неносене на костюм, например, се налагат дисциплинарни наказания, което затруднява работата на агентите на терен”, разкрива Мирчев.
Съпредседателят на “Да, България” заявява, че администрацията на ДАНС нараства за сметка на оперативните възможности, а критериите за подбор са значително занижени.
“Планът на Пеевски е да бъдат отстранени непослушните и тези пред пенсия, за да се осигурят свободни места за лоялните на "голямото момче", които да бъдат важна част от тоталното превземане на контраразузнаването ни”, заключва Мирчев.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мунчо
Коментиран от #8, #36
13:09 28.08.2025
2 Така е!
13:09 28.08.2025
3 Абсолютно вярно и крайно тревожно.
13:11 28.08.2025
4 Сараите, Лукойл и подземието
13:12 28.08.2025
5 модела Пеевски-Борисов
⛽️ А руските канали? Не се пипат. Защото където има комисионни и офшорки, там няма национален интерес – има личен.
Това не е реформа. Това е капитулация пред модела Пеевски-Борисов – онзи модел, заради който сме под санкции, под външна зависимост и с разбита правова държава.
13:12 28.08.2025
6 Това не е кадрова политика
И ако обществото не реагира – утре ДАНС няма да пази България. Ще пази тях – от нас.
13:13 28.08.2025
7 киру тъпуту
Коментиран от #11
13:15 28.08.2025
8 ПП-ДБ остава единствената реална надежда
До коментар #1 от "Мунчо":ПП-ДБ беше и остава единствената реална надежда за промяна в България. Те се опитаха да разбият статуквото, да сложат край на корупцията, чадърите и задкулисието, които десетилетия държат държавата в заложници.
Да, битката им е трудна и пълна с препятствия, но именно те излязоха с ясна визия за правова държава, прозрачност и справедливост. Време е обществото да ги подкрепи, а не да ги изоставя в името на удобни компромиси или апатия.
Само чрез решителна подкрепа за ПП-ДБ можем да спрем порочния кръг и да върнем държавата на хората, а не на корумпираните „големи момчета“.
Промяната не идва лесно, но без ПП-ДБ няма бъдеще!
Коментиран от #18
13:15 28.08.2025
9 От ЕП
Коментиран от #13
13:15 28.08.2025
10 Ха,ха,ха
13:16 28.08.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 оня с коня
Коментиран от #15
13:19 28.08.2025
13 Абсолютно!
До коментар #9 от "От ЕП":Европейският парламент не трябва да си затваря очите пред мутренските схеми, които продължават да паразитират върху България.
Замразяването на всички еврофондове към тази "мутренска територия" е логична и наложителна мярка, докато в България не се сложи край на корупцията, чадърите и безнаказаността.
Парите на европейските граждани не трябва да отиват в ръцете на мафията и нейните протежета! Това е начин да се натисне системата и да се изисква истинска реформа, а не поредните празни обещания.
13:20 28.08.2025
14 Мисвирчев
ПП и днес казах 5 пъти Пеевски и ще ми платят надницата
Коментиран от #17
13:21 28.08.2025
15 Това е класическа манипулация и лицемери
До коментар #12 от "оня с коня":ПП/ДБ действително започнаха борба с "калинките" и Корупцията, но тя не може да стане за един ден и срещу цялата система наведнъж!!!!
Критиките, че „изчегъртването било балсам за ушите“, идват от хора, които искат статуквото да си остане непроменено и всяка промяна да бъде омаловажавана.
А че „сега е ред на друг да чегърта“ – това е оправдание за нови чадъри и мафиотски игри, които ПП/ДБ се борят да прекратят.
Истинската Промяна не е смяна на лица, а смяна на системата!!!
Ако искаш да има ред, не можеш да го замениш с нов хаос, само защото ти е изгодно.
Коментиран от #22
13:22 28.08.2025
16 киру тъпуту
До коментар #11 от "Разумен":още малко и бебиту на парапетка не е от мен
Коментиран от #20
13:24 28.08.2025
17 Румен
До коментар #14 от "Мисвирчев":Ивайло Прокопиев е бизнесмен и инвеститор, който няма нищо общо с кадровите назначения в службите или с пенсионерите, за които се говори.
Свързването му с тази тема е безпочвено и опит за политическо манипулиране.
Прокопиев представлява интересите на бизнеса и реформаторския сектор, който иска прозрачност и смяна на задкулисието.
Важно е да разграничаваме истинските играчи от политическите инсинуации.
13:24 28.08.2025
18 име
До коментар #8 от "ПП-ДБ остава единствената реална надежда":Как се опитват, ПП-ДБ да разибят статуквото, бе кoзльo?! Като им осигуряват конституционни промени, облагодетелстващи ГРОБ-ДПС в борбата за служебни премиери ли? Или като правят НеКоалиция с тях? Или като забравят да отидат на гласуванията за КОНПИ?
13:25 28.08.2025
19 ,,,,,,
Коментиран от #23
13:28 28.08.2025
20 Дългия цървул
До коментар #16 от "киру тъпуту":Е нищо де, важното е, че твоето е от мене.
13:28 28.08.2025
21 Да де ама
Коментиран от #32, #33
13:29 28.08.2025
22 оня с коня
До коментар #15 от "Това е класическа манипулация и лицемери":Само ще те питам:Под "смяна на Системата" внедряване на РУСКА СИСТЕМА ли имаш предвид с помоща на Дядя Ваня който си чака погачите на Дунава?Отговорът ти ми е непотребен.
Коментиран от #24, #26
13:31 28.08.2025
23 Пного си пр..т, Саше!!
До коментар #19 от ",,,,,,":Кьовеши е главен Европейски Прокурор и нейният мандат е да наблюдава и разследва корупцията и злоупотребите с Европейски средства!!!
Твоето поведение и език само показват липса на разбиране на това с какво се занимава Европейската Прокуратура!!!
Ако искаме да променим системата към по-добро, трябва да уважаваме тези институции, а не да ги омаловажаваме с обиди и невежество.
Коментиран от #35
13:32 28.08.2025
24 Това е класическа манипулация и лицемери
До коментар #22 от "оня с коня":Смяната на системата означава край на корупцията, чадърите и мафиотските влияния — точно обратното на това, което предлага руската моделна система. ПП/ДБ се борят за прозрачност, върховенство на закона и европейски ценности, а не за „погачи на Дунава“ и руско влияние.
Твърденията, че промяната е „руска схема“, са опит за дезинформация и отклоняване от истинските проблеми.
Истинската алтернатива на статуквото е именно ПП/ДБ — не хаос и не руски чадър, а честност и ред.
13:35 28.08.2025
25 КОЦЕ
Коментиран от #30
13:37 28.08.2025
26 Руски модел ли?
До коментар #22 от "оня с коня":Ти изобщо слушаш ли себе си?
ПП/ДБ се борят с зависимостите от Кремъл, махат руските схеми от енергетиката, тонят 70 руски агенти от България, и натискат за съдебна реформа — а ти ми говориш за „Дядя Ваня“.
Айде стига с тия кухи опорки на ГЕРБ-ДПС Ново Начало! Не всички сме на къса памет и евтини лъжи.
13:38 28.08.2025
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Буха ха
Калайдисваме тигани
На тигано има дупка
Нищо
Мманго ше му тури кръпка
13:39 28.08.2025
29 Само питам
13:40 28.08.2025
30 Тома
До коментар #25 от "КОЦЕ":Атанасов и Мирчев не са циркови артисти, които вадят „компромати по заявка“.
Ако имаш доказателства – подай ги в прокуратурата (ако изобщо вярваш, че ще ги разгледат....)
Ако чакаш някой да „изнася компромати“ като в шоу програма – значи пак си объркал политиката с жълтата преса.
Промяната не става с компромати, а с институции, закони и натиск за съдебна реформа – точно за което се борят ПП/ДБ, въпреки съпротивата на модела „Шиши Ко“.
13:40 28.08.2025
31 123456
Коментиран от #34
13:40 28.08.2025
32 Точно така!
До коментар #21 от "Да де ама":Въпросът не е само кой е Пеевски, а кой му дава властта.
Истината е проста: Борисов отвори вратата, а Пеевски влезе и подреди къщата. Това "кадруване" не става само с влияние — то става с мълчаливо съгласие, политически сделки и удобно мълчание от ГЕРБ.
А „странните фенове“ са част от проблема – те легитимират този модел, все едно е „стабилност“, докато задкулисието си нарежда играта.
Властта на Пеевски е подарена, не спечелена.
И всички знаем от кого - Борисов вкара Пеевски във властта през задната врата!
13:43 28.08.2025
33 ГЕРБ са Предатели!
До коментар #21 от "Да де ама":Точно!
Борисов вкара Пеевски във властта през задната врата, с уж "евроатлантически" патос, докато в реалност върна най-опасния символ на задкулисието в управлението.
Публично се прави на дистанциран, а в парламента гласуват рамо до рамо.
"Коалиция няма", ама всичко се решава с Пеевски на масата.
Това не е компромис – това е предателство към избирателите и към всякаква идея за правова държава.
И колкото повече хора си затварят очите, толкова по-дълбоко ще ни влачи моделът „Бойко-Пеевски“.
13:44 28.08.2025
34 Очидите са липса на аргументи!
До коментар #31 от "123456":Коментарът ти е кух с фейк-критика – хвърля обида без грам мисъл зад нея.
Гледай фактите, не фантазирай!.
ПП/ДБ бяха единствените, които се опитаха да ограничат влиянието на Пеевски, да направят съдебна реформа и да спрат модела на зависимости. Борисов искаше да вкара Пеевски като 3-ти играч в "сглобката", но ПП-ДБ категорично отказаха!!! Затова се провали ротационното правителство!!! Заради наглостта на Пеевски!!!
А властта Пеевски я получи сега от ГЕРБ-ИТН-БСП !!
Алчност и глупост е да вярваш, че проблемът са ПП-ДБ - тези, които се борят срещу мафията — вместо ГУРБ-ДПС НН - онези, които я хранят.
--
13:50 28.08.2025
35 Бегай ма
До коментар #23 от "Пного си пр..т, Саше!!":Да, де, знаеме ма, ма що си бърка в носа и нищо не прави, ма, не виждаш ли кво става в мутро. де..билар.ия?
13:51 28.08.2025
36 Милчо
До коментар #1 от "Мунчо":Струва ми се,че Пеевски ще е следващия Министър-председател....
14:03 28.08.2025
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Само факти
А за силата му се разбра, когато Станишев година по-късно го уволнява като зам министър, но е принуден (прецедент без аналог и до днес) да го възстанови на поста. Това са около 5-6 години преди Станишев да каже на парламентарната си група “Ако не го гласуваме (за шеф на ДАНС), правителството (на Орешарски) пада”.
За приватизацията на Булгартабак от Западни компании се пречеше с всички средства,
не попречиха единствено на офшорка с руска банка зад гърба си - ВТБ, миноритарен акционер в КТБ - да купят холдинга през 2011 г за едва 100 м евро.
След по-малко от две години, ВТБ продаде акциите на ДП срещу 30% печалба с финансиране от КТБ, където същата банка притежаваше около 10%
Pолята на Русия около възхода на Пеевски чрез Булгартабак и неговата роля за фалита на КТБ - след като отказва гаранции на Южен Поток
Булгартабак беше опитното поле на Пеевски - как с помощта на Доган и Русия зад него започва неговият възход.
14:08 28.08.2025
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 000
Коментиран от #47, #48, #49
14:21 28.08.2025
44 Хмм
Коментиран от #45
14:23 28.08.2025
45 Лъжеш!
До коментар #44 от "Хмм":Борисов върна Пеевски във властта!
Коментиран от #54
14:24 28.08.2025
46 Николай Съев
Коментиран от #52, #53
14:24 28.08.2025
47 Затова
До коментар #43 от "000":Защото е сезон за отпуски.
Парламентът е във ваканция.
Не знаеше ли?!
14:25 28.08.2025
48 Дълбоката провинция
До коментар #43 от "000":Ми ти да ни ривеш после, че чакаш от паветниците наготово да ти протестират за правата
14:25 28.08.2025
49 Хмм
До коментар #43 от "000":защото ако има избори мирчев няма да е изобщо в парламента, 10 хиляди лева за изтърване ли са, чудя се как с 8% е в парламента, прехвърляне на гласове ли е имало и от кого, при същия резултат не влезе в предишния парламент
14:25 28.08.2025
50 зевзек
14:26 28.08.2025
51 На Дедо
Коментиран от #55
14:28 28.08.2025
52 Беше и е...
До коментар #46 от "Николай Съев":"Хамид Хамид (от ДПС–Ново начало) координира дейността на ДАНС, а двама заместник‑председатели докладват директно на Пеевски."
• Тези критики не са нови — още към края на 2023 г. Мирчев обвинява ДАНС, че не работи ефективно срещу руското влияние, и дава примери като забавяне на действия по архимандрит Васиан и руски шпионски случаи .
Беше ли „ДПС – Ново начало“ поела контрола преди?
Мирчев твърди, че това се случва в момента, но не означава, че подобно влияние не е съществувало и преди.
На практика цялата реакция на Мирчев е подобна на онова, което предупреждава и ранният му критичен анализ от 2023-а: според него ДАНС отдавна е под влияние, съобразено с политически интереси, особено от страна на Пеевски и неговите съюзници — а „Ново начало“ е именно това, което именува текущото му политическо влияние.
14:28 28.08.2025
53 Роро
До коментар #46 от "Николай Съев":„Ново начало“ вероятно подсилва или институционализира този контрол в ДАНС от ДПС, който е бил по-слаб преди, но го е имало.
Няма данни, че преди „Ново начало“ като политически субект е имало открита или официална „власт“ над ДАНС – но според Мирчев, имало е влияние дори преди това.
14:30 28.08.2025
54 Да бе
До коментар #45 от "Лъжеш!":а кой върна Борисов, нали направиха сглобка с тях, с пеевски и борисов, никой не искаше с него, но на христо иванов му се приискало да става президент и му трябвали гласовете на ДПС и ГЕРБ, сега е аут, всеки който се е заиграл с пеевски е аут, идва редът на борисов, защото ДПС е етническа партия с ограничени възможности, но от ГЕРБ мисли, ч, там е е ще получи това което му е внушила майка му, да стане премиер, но е невъзможно но е толкова мразен, че само той ни кара да забравим партии и да излезем на улицата, а и пеевски, и борисов се страхуват от протести
14:32 28.08.2025
55 Отхвърлен
До коментар #51 от "На Дедо":Коментарът те е емоционален, личностно насочен и без фактическа основа. Отхвърля се като неаргументиран и несъстоятелен.
14:32 28.08.2025
56 Боко тиквата
14:34 28.08.2025