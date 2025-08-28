Новини
Ивайло Мирчев: ДПС - Ново начало поема контрола над ДАНС

Ивайло Мирчев: ДПС - Ново начало поема контрола над ДАНС

28 Август, 2025

В "оптимизацията" на ДАНС участват и близки на Бойко Борисов, разкрива Мирчев

Близки до Делян Пеевски хора се назначават за директори на ключови позиции в Държавната агенция за национална сигурност. За това алармира съпредседателят на “Да, България” Ивайло Мирчев в своя фейсбук профил.

“ДПС - Ново начало поема контрола над ДАНС, сменяйки директорите на ключови позиции с хора от кръга на Пеевски. Формират се екипи, лоялни на назначения от Пеевски директор, а останалите служители са премествани или принуждавани да напуснат. След уволнението на бившия директор на “Човешки ресурси” е съставен с 400 служители в пенсионна възраст, които да бъдат пенсионирани”, пише Мирчев.

Според публикацията му работата по основните направления е спряна, а действията се изпълняват само по указания на Пеевски. Мирчев заявява още, че руската агентура е оставена на спокойствие, за да се избегне конфликт с местни интереси, свързани с комисионни от руския нефт чрез приближена до Пеевски фирма в бизнеса с горива.

“В "оптимизацията" на ДАНС участват и близки на Бойко Борисов. Ежеседмично се проверява облеклото на служителите, като за неносене на костюм, например, се налагат дисциплинарни наказания, което затруднява работата на агентите на терен”, разкрива Мирчев.

Съпредседателят на “Да, България” заявява, че администрацията на ДАНС нараства за сметка на оперативните възможности, а критериите за подбор са значително занижени.

“Планът на Пеевски е да бъдат отстранени непослушните и тези пред пенсия, за да се осигурят свободни места за лоялните на "голямото момче", които да бъдат важна част от тоталното превземане на контраразузнаването ни”, заключва Мирчев.


  • 1 Мунчо

    16 6 Отговор
    Кув е проблема? Нали това искахте от ппдб? Цялата власт при боко и шиши.

    Коментиран от #8, #36

    13:09 28.08.2025

  • 2 Така е!

    13 5 Отговор
    ГЕРБ-ДПС НН завладяха ДАНС със свои хора!

    13:09 28.08.2025

  • 3 Абсолютно вярно и крайно тревожно.

    13 4 Отговор
    Това, което описва Ивайло Мирчев, е не просто кадрова чистка – това е преврат отвътре, държавен захват на контраразузнаването от един човек и неговия кръг - Пеевски!!!

    13:11 28.08.2025

  • 4 Сараите, Лукойл и подземието

    12 4 Отговор
    ДАНС е последната линия на защита на националната сигурност, а я превръщат в частен офис за поръчки на Пеевски и Борисов. Вместо да гони руска агентура и да пази суверенитета, агенцията ще пази интересите на Сараите, Лукойл и подземието.

    13:12 28.08.2025

  • 5 модела Пеевски-Борисов

    13 4 Отговор
    Налагат костюми, махат кадърни хора, слагат лоялни калинки – защото така се управлява подчинена, а не професионална служба.
    ⛽️ А руските канали? Не се пипат. Защото където има комисионни и офшорки, там няма национален интерес – има личен.
    Това не е реформа. Това е капитулация пред модела Пеевски-Борисов – онзи модел, заради който сме под санкции, под външна зависимост и с разбита правова държава.

    13:12 28.08.2025

  • 6 Това не е кадрова политика

    11 3 Отговор
    Това е национално предателство с костюм и служебна карта.
    И ако обществото не реагира – утре ДАНС няма да пази България. Ще пази тях – от нас.

    13:13 28.08.2025

  • 7 киру тъпуту

    7 5 Отговор
    с кукорча и твоят педерасатанасоф качихме прасетата на власт

    Коментиран от #11

    13:15 28.08.2025

  • 8 ПП-ДБ остава единствената реална надежда

    9 11 Отговор

    До коментар #1 от "Мунчо":

    ПП-ДБ беше и остава единствената реална надежда за промяна в България. Те се опитаха да разбият статуквото, да сложат край на корупцията, чадърите и задкулисието, които десетилетия държат държавата в заложници.

    Да, битката им е трудна и пълна с препятствия, но именно те излязоха с ясна визия за правова държава, прозрачност и справедливост. Време е обществото да ги подкрепи, а не да ги изоставя в името на удобни компромиси или апатия.

    Само чрез решителна подкрепа за ПП-ДБ можем да спрем порочния кръг и да върнем държавата на хората, а не на корумпираните „големи момчета“.

    Промяната не идва лесно, но без ПП-ДБ няма бъдеще!

    Коментиран от #18

    13:15 28.08.2025

  • 9 От ЕП

    5 1 Отговор
    Крайно време е да замразим всички ЕФ към мутренската територия.

    Коментиран от #13

    13:15 28.08.2025

  • 10 Ха,ха,ха

    4 3 Отговор
    Бе тия от Европейската прокуратура кво се правят на ударени с мокър парцал?

    13:16 28.08.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 оня с коня

    6 4 Отговор
    Ама нали ПП/ДБ се заканиха /и го правеха" да ИЗЧЕГЪРТАТ всички Калинки на ГЕРБ,а тука регулярно се появяваха Постове че шумътот Изчегъртването бил "Балсам за ушите"?А не смятат ли че закономерно след като Редът им е минал,сега е РЕД НА ДРУГ да Чегърта?

    Коментиран от #15

    13:19 28.08.2025

  • 13 Абсолютно!

    6 3 Отговор

    До коментар #9 от "От ЕП":

    Европейският парламент не трябва да си затваря очите пред мутренските схеми, които продължават да паразитират върху България.
    Замразяването на всички еврофондове към тази "мутренска територия" е логична и наложителна мярка, докато в България не се сложи край на корупцията, чадърите и безнаказаността.
    Парите на европейските граждани не трябва да отиват в ръцете на мафията и нейните протежета! Това е начин да се натисне системата и да се изисква истинска реформа, а не поредните празни обещания.

    13:20 28.08.2025

  • 14 Мисвирчев

    5 4 Отговор
    Не пипайте хората в пенсионна възраст те са хора на шефа Прокопиев и ,ако ги махнат кой ще го пази


    ПП и днес казах 5 пъти Пеевски и ще ми платят надницата

    Коментиран от #17

    13:21 28.08.2025

  • 15 Това е класическа манипулация и лицемери

    5 2 Отговор

    До коментар #12 от "оня с коня":

    ПП/ДБ действително започнаха борба с "калинките" и Корупцията, но тя не може да стане за един ден и срещу цялата система наведнъж!!!!
    Критиките, че „изчегъртването било балсам за ушите“, идват от хора, които искат статуквото да си остане непроменено и всяка промяна да бъде омаловажавана.
    А че „сега е ред на друг да чегърта“ – това е оправдание за нови чадъри и мафиотски игри, които ПП/ДБ се борят да прекратят.
    Истинската Промяна не е смяна на лица, а смяна на системата!!!
    Ако искаш да има ред, не можеш да го замениш с нов хаос, само защото ти е изгодно.

    Коментиран от #22

    13:22 28.08.2025

  • 16 киру тъпуту

    3 4 Отговор

    До коментар #11 от "Разумен":

    още малко и бебиту на парапетка не е от мен

    Коментиран от #20

    13:24 28.08.2025

  • 17 Румен

    5 4 Отговор

    До коментар #14 от "Мисвирчев":

    Ивайло Прокопиев е бизнесмен и инвеститор, който няма нищо общо с кадровите назначения в службите или с пенсионерите, за които се говори.
    Свързването му с тази тема е безпочвено и опит за политическо манипулиране.
    Прокопиев представлява интересите на бизнеса и реформаторския сектор, който иска прозрачност и смяна на задкулисието.
    Важно е да разграничаваме истинските играчи от политическите инсинуации.

    13:24 28.08.2025

  • 18 име

    7 2 Отговор

    До коментар #8 от "ПП-ДБ остава единствената реална надежда":

    Как се опитват, ПП-ДБ да разибят статуквото, бе кoзльo?! Като им осигуряват конституционни промени, облагодетелстващи ГРОБ-ДПС в борбата за служебни премиери ли? Или като правят НеКоалиция с тях? Или като забравят да отидат на гласуванията за КОНПИ?

    13:25 28.08.2025

  • 19 ,,,,,,

    3 3 Отговор
    Тая Кьовеши кво си бърка в носа?

    Коментиран от #23

    13:28 28.08.2025

  • 20 Дългия цървул

    2 2 Отговор

    До коментар #16 от "киру тъпуту":

    Е нищо де, важното е, че твоето е от мене.

    13:28 28.08.2025

  • 21 Да де ама

    5 2 Отговор
    кой дава власт на Пеевски да кадрува? Май един от Банкя, и неговите странни фенове.

    Коментиран от #32, #33

    13:29 28.08.2025

  • 22 оня с коня

    4 4 Отговор

    До коментар #15 от "Това е класическа манипулация и лицемери":

    Само ще те питам:Под "смяна на Системата" внедряване на РУСКА СИСТЕМА ли имаш предвид с помоща на Дядя Ваня който си чака погачите на Дунава?Отговорът ти ми е непотребен.

    Коментиран от #24, #26

    13:31 28.08.2025

  • 23 Пного си пр..т, Саше!!

    6 0 Отговор

    До коментар #19 от ",,,,,,":

    Кьовеши е главен Европейски Прокурор и нейният мандат е да наблюдава и разследва корупцията и злоупотребите с Европейски средства!!!
    Твоето поведение и език само показват липса на разбиране на това с какво се занимава Европейската Прокуратура!!!
    Ако искаме да променим системата към по-добро, трябва да уважаваме тези институции, а не да ги омаловажаваме с обиди и невежество.

    Коментиран от #35

    13:32 28.08.2025

  • 24 Това е класическа манипулация и лицемери

    3 1 Отговор

    До коментар #22 от "оня с коня":

    Смяната на системата означава край на корупцията, чадърите и мафиотските влияния — точно обратното на това, което предлага руската моделна система. ПП/ДБ се борят за прозрачност, върховенство на закона и европейски ценности, а не за „погачи на Дунава“ и руско влияние.
    Твърденията, че промяната е „руска схема“, са опит за дезинформация и отклоняване от истинските проблеми.
    Истинската алтернатива на статуквото е именно ПП/ДБ — не хаос и не руски чадър, а честност и ред.

    13:35 28.08.2025

  • 25 КОЦЕ

    4 1 Отговор
    АБЕ МИРЧЕВ ВАШИЯ ГЕНЕРАЛ АТАНАСОВ КЪДЕ Е ЗАЩО НЕ Е ИЗНЕСЪЛ КОМПРОМАТИ ЗА СВИНЯТА

    Коментиран от #30

    13:37 28.08.2025

  • 26 Руски модел ли?

    3 1 Отговор

    До коментар #22 от "оня с коня":

    Ти изобщо слушаш ли себе си?
    ПП/ДБ се борят с зависимостите от Кремъл, махат руските схеми от енергетиката, тонят 70 руски агенти от България, и натискат за съдебна реформа — а ти ми говориш за „Дядя Ваня“.
    Айде стига с тия кухи опорки на ГЕРБ-ДПС Ново Начало! Не всички сме на къса памет и евтини лъжи.

    13:38 28.08.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Буха ха

    1 1 Отговор
    Ний сме сигани засмени
    Калайдисваме тигани
    На тигано има дупка
    Нищо
    Мманго ше му тури кръпка

    13:39 28.08.2025

  • 29 Само питам

    3 2 Отговор
    Обяснете , каква е разликата коя турско-щатска слугиня ще яхне службите , включително и хленчещият ? Направихте ни бай-ганьовски избори , сега се хапетЕ помежду си , все е тая за народа .

    13:40 28.08.2025

  • 30 Тома

    4 2 Отговор

    До коментар #25 от "КОЦЕ":

    Атанасов и Мирчев не са циркови артисти, които вадят „компромати по заявка“.
    Ако имаш доказателства – подай ги в прокуратурата (ако изобщо вярваш, че ще ги разгледат....)
    Ако чакаш някой да „изнася компромати“ като в шоу програма – значи пак си объркал политиката с жълтата преса.
    Промяната не става с компромати, а с институции, закони и натиск за съдебна реформа – точно за което се борят ПП/ДБ, въпреки съпротивата на модела „Шиши Ко“.

    13:40 28.08.2025

  • 31 123456

    3 3 Отговор
    Мирчев, какво ми гледаш като пре е бан пе де рас - вие му натикахте цялата власт в ръцете ! С вашата алчност и глупост !

    Коментиран от #34

    13:40 28.08.2025

  • 32 Точно така!

    5 1 Отговор

    До коментар #21 от "Да де ама":

    Въпросът не е само кой е Пеевски, а кой му дава властта.
    Истината е проста: Борисов отвори вратата, а Пеевски влезе и подреди къщата. Това "кадруване" не става само с влияние — то става с мълчаливо съгласие, политически сделки и удобно мълчание от ГЕРБ.
    А „странните фенове“ са част от проблема – те легитимират този модел, все едно е „стабилност“, докато задкулисието си нарежда играта.
    Властта на Пеевски е подарена, не спечелена.
    И всички знаем от кого - Борисов вкара Пеевски във властта през задната врата!

    13:43 28.08.2025

  • 33 ГЕРБ са Предатели!

    2 1 Отговор

    До коментар #21 от "Да де ама":

    Точно!

    Борисов вкара Пеевски във властта през задната врата, с уж "евроатлантически" патос, докато в реалност върна най-опасния символ на задкулисието в управлението.

    Публично се прави на дистанциран, а в парламента гласуват рамо до рамо.
    "Коалиция няма", ама всичко се решава с Пеевски на масата.

    Това не е компромис – това е предателство към избирателите и към всякаква идея за правова държава.
    И колкото повече хора си затварят очите, толкова по-дълбоко ще ни влачи моделът „Бойко-Пеевски“.

    13:44 28.08.2025

  • 34 Очидите са липса на аргументи!

    2 1 Отговор

    До коментар #31 от "123456":

    Коментарът ти е кух с фейк-критика – хвърля обида без грам мисъл зад нея.
    Гледай фактите, не фантазирай!.
    ПП/ДБ бяха единствените, които се опитаха да ограничат влиянието на Пеевски, да направят съдебна реформа и да спрат модела на зависимости. Борисов искаше да вкара Пеевски като 3-ти играч в "сглобката", но ПП-ДБ категорично отказаха!!! Затова се провали ротационното правителство!!! Заради наглостта на Пеевски!!!
    А властта Пеевски я получи сега от ГЕРБ-ИТН-БСП !!
    Алчност и глупост е да вярваш, че проблемът са ПП-ДБ - тези, които се борят срещу мафията — вместо ГУРБ-ДПС НН - онези, които я хранят.


    --

    13:50 28.08.2025

  • 35 Бегай ма

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Пного си пр..т, Саше!!":

    Да, де, знаеме ма, ма що си бърка в носа и нищо не прави, ма, не виждаш ли кво става в мутро. де..билар.ия?

    13:51 28.08.2025

  • 36 Милчо

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Мунчо":

    Струва ми се,че Пеевски ще е следващия Министър-председател....

    14:03 28.08.2025

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Само факти

    0 1 Отговор
    За по-особения “почерк” на Пеевски се разчу за първи път през 2006 г, когато директорът на Булгартабак Христо Лачев се оплака, че Пеевски (млад следовател под опеката на следователя на Ахмед Доган от комунистически времена) го изнудвал да рекламира компанията в посочени му медии.
    А за силата му се разбра, когато Станишев година по-късно го уволнява като зам министър, но е принуден (прецедент без аналог и до днес) да го възстанови на поста. Това са около 5-6 години преди Станишев да каже на парламентарната си група “Ако не го гласуваме (за шеф на ДАНС), правителството (на Орешарски) пада”.
    За приватизацията на Булгартабак от Западни компании се пречеше с всички средства,
    не попречиха единствено на офшорка с руска банка зад гърба си - ВТБ, миноритарен акционер в КТБ - да купят холдинга през 2011 г за едва 100 м евро.
    След по-малко от две години, ВТБ продаде акциите на ДП срещу 30% печалба с финансиране от КТБ, където същата банка притежаваше около 10%
    Pолята на Русия около възхода на Пеевски чрез Булгартабак и неговата роля за фалита на КТБ - след като отказва гаранции на Южен Поток
    Булгартабак беше опитното поле на Пеевски - как с помощта на Доган и Русия зад него започва неговият възход.

    14:08 28.08.2025

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 000

    2 1 Отговор
    Паветниците защо не протестирате?

    Коментиран от #47, #48, #49

    14:21 28.08.2025

  • 44 Хмм

    1 1 Отговор
    а се надявахте да сте вие, всичко да е ваше, върнахте пеевски във властта сега не спирате денонощно да приплаквате

    Коментиран от #45

    14:23 28.08.2025

  • 45 Лъжеш!

    1 1 Отговор

    До коментар #44 от "Хмм":

    Борисов върна Пеевски във властта!

    Коментиран от #54

    14:24 28.08.2025

  • 46 Николай Съев

    0 0 Отговор
    Че до сега не беше ли?

    Коментиран от #52, #53

    14:24 28.08.2025

  • 47 Затова

    0 1 Отговор

    До коментар #43 от "000":

    Защото е сезон за отпуски.
    Парламентът е във ваканция.
    Не знаеше ли?!

    14:25 28.08.2025

  • 48 Дълбоката провинция

    1 0 Отговор

    До коментар #43 от "000":

    Ми ти да ни ривеш после, че чакаш от паветниците наготово да ти протестират за правата

    14:25 28.08.2025

  • 49 Хмм

    2 0 Отговор

    До коментар #43 от "000":

    защото ако има избори мирчев няма да е изобщо в парламента, 10 хиляди лева за изтърване ли са, чудя се как с 8% е в парламента, прехвърляне на гласове ли е имало и от кого, при същия резултат не влезе в предишния парламент

    14:25 28.08.2025

  • 50 зевзек

    0 0 Отговор
    така се купува къща в Бодрум, и Дубай, като контролираш службите, и целия мътен бизнес ти плаща данък спокойствие, всеки месец, не се купува с писане на постове във форумите, Черепа, най големия комбинатор, и бабаит на прехода, и той си плащаше чинно, без да писне дори, докато не го разтуриха

    14:26 28.08.2025

  • 51 На Дедо

    2 1 Отговор
    Десанчика демо-крат Мирчев!? По бащина линия комунист. Комунист е моя татко, комунист ще бъда и. Мирчев!!! Къде е най - голямото кумоне от Демо - кратичната ви партия??? Най - некадърния адвокат и политик, от вашата уж Партия.

    Коментиран от #55

    14:28 28.08.2025

  • 52 Беше и е...

    1 0 Отговор

    До коментар #46 от "Николай Съев":

    "Хамид Хамид (от ДПС–Ново начало) координира дейността на ДАНС, а двама заместник‑председатели докладват директно на Пеевски."
    • Тези критики не са нови — още към края на 2023 г. Мирчев обвинява ДАНС, че не работи ефективно срещу руското влияние, и дава примери като забавяне на действия по архимандрит Васиан и руски шпионски случаи .
    Беше ли „ДПС – Ново начало“ поела контрола преди?
    Мирчев твърди, че това се случва в момента, но не означава, че подобно влияние не е съществувало и преди.
    На практика цялата реакция на Мирчев е подобна на онова, което предупреждава и ранният му критичен анализ от 2023-а: според него ДАНС отдавна е под влияние, съобразено с политически интереси, особено от страна на Пеевски и неговите съюзници — а „Ново начало“ е именно това, което именува текущото му политическо влияние.

    14:28 28.08.2025

  • 53 Роро

    1 0 Отговор

    До коментар #46 от "Николай Съев":

    „Ново начало“ вероятно подсилва или институционализира този контрол в ДАНС от ДПС, който е бил по-слаб преди, но го е имало.
    Няма данни, че преди „Ново начало“ като политически субект е имало открита или официална „власт“ над ДАНС – но според Мирчев, имало е влияние дори преди това.

    14:30 28.08.2025

  • 54 Да бе

    1 1 Отговор

    До коментар #45 от "Лъжеш!":

    а кой върна Борисов, нали направиха сглобка с тях, с пеевски и борисов, никой не искаше с него, но на христо иванов му се приискало да става президент и му трябвали гласовете на ДПС и ГЕРБ, сега е аут, всеки който се е заиграл с пеевски е аут, идва редът на борисов, защото ДПС е етническа партия с ограничени възможности, но от ГЕРБ мисли, ч, там е е ще получи това което му е внушила майка му, да стане премиер, но е невъзможно но е толкова мразен, че само той ни кара да забравим партии и да излезем на улицата, а и пеевски, и борисов се страхуват от протести

    14:32 28.08.2025

  • 55 Отхвърлен

    1 0 Отговор

    До коментар #51 от "На Дедо":

    Коментарът те е емоционален, личностно насочен и без фактическа основа. Отхвърля се като неаргументиран и несъстоятелен.

    14:32 28.08.2025

  • 56 Боко тиквата

    0 0 Отговор
    Опоскана територия, са като спрат и Еврофондовете и почне разследване на никой не му трябват толкова мизерници

    14:34 28.08.2025

