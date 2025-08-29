Новини
Областният кризисен щаб в Плевен се събира отново на заседание заради проблемите с водоснабдяването

Областният кризисен щаб в Плевен се събира отново на заседание заради проблемите с водоснабдяването

29 Август, 2025 07:32

Заседанието ще бъде публично, а не както миналата седмица закрито за граждани и медии

Областният кризисен щаб в Плевен се събира отново на заседание заради проблемите с водоснабдяването - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Областният кризисен щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствия на територията на област Плевен се събира отново на заседание по повод проблемите с водоснабдяването. Това съобщават от пресцентъра на Областна администрация – Плевен.

Ще бъде докладвано за напредъка по изпълнение на набелязаните мерки в предходното заседание от отговорните институции - „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, Община Плевен, Басейнова дирекция „Дунавски район“, „Напоителни системи“ ЕАД – клон Среден Дунав, както и от експертите на министерствата на околната среда и водите и на регионалното развитие и благоустройството, и от „Български ВиК Холдинг“ ЕАД, представители на местни институции.

Очаква се да бъде извършен анализ, като при необходимост ще се обсъдят и предприемат коригиращи действия или ще се идентифицират нови възможни мерки.

Заседанието ще бъде публично, а не както миналата седмица закрито за граждани и медии. То ще се състои в зала "Плевен" на областната управа.

Както БТА писа, на вчерашното заседание на Общинския съвет в Плевен отново темата за водоснабдяването бе водеща при дискусиите. Повече от четири часа пред общинските съветници бяха изслушани експерти и граждани по въпроса за безводието в града и близките населени места.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 ООрана държава

    4 1 Отговор
    Пак да си гласувате за герп

    Коментиран от #5

    07:42 29.08.2025

  • 2 С/Р

    6 0 Отговор
    Без думи.

    07:43 29.08.2025

  • 3 пак ще местят въздуха

    6 0 Отговор
    То ако ставаше със съвещания щяхме да сме на първо място в света

    07:44 29.08.2025

  • 4 Съмнително

    5 1 Отговор
    30 г нищо не направихте, а сега със заседания ли ще решите проблема? Една кола ако 30 г само си я карал без поддръжка, после като заседаваш тя по-нова ли става? Живеем в разлагащ се труп, за пореден път се вижда. Заседание на кокалните черави докато другите кокални черави щъкат отвън.

    07:44 29.08.2025

  • 5 Механик

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "ООрана държава":

    Ти още ли вярваш, че гласувайки избираш някого във властта?
    п.п.
    Да знаеш, че и дядо Коледа съществува и ще ти донесе подаръче ако много слушкаш и папкаш.

    Коментиран от #14

    07:46 29.08.2025

  • 6 Последния Софиянец

    0 3 Отговор
    75 процента от водата на Плевен се краде.

    07:49 29.08.2025

  • 7 ЩО ТАКА

    1 0 Отговор
    Шиши нали вчера каза че ще пусне водата.

    07:50 29.08.2025

  • 8 Трол

    0 0 Отговор
    Още 4-5 кризисни сбирки и нещата ще се оправят.

    07:57 29.08.2025

  • 9 Гост

    1 0 Отговор
    Вода има, ама е отровена при строежа на Турски поток и са запечатали кладенците.

    07:58 29.08.2025

  • 10 в кратце

    0 0 Отговор
    Водата щяла да покаже средно пръстче на Областния кризисен щаб в Плевен.

    08:00 29.08.2025

  • 11 Хахо

    2 0 Отговор
    Ако искаш един проблем да не се реши - направи комисия. На тоя принцип действа държавата в Плевен. Чертаят се графици за 3 години напред, общината и тя щяла да подава проекти... Само че осигурени пари няма! Язовир също няма да има, за да не обидим грантовите еколози.. Тъй че Плевенчани да пият Плевенско пиво, друго не остава

    08:05 29.08.2025

  • 12 българина

    0 0 Отговор
    Да се готвят за видими резултати Добрич Варна Шумен Търговище Преслав Свлиево...

    08:11 29.08.2025

  • 13 Демокрация

    0 0 Отговор
    България е единствената държава в света, която до 1980 година сама изгражда със собствени сили, средства, и по свои проекти със собствена работна сила, всичките си язовири и ВЕЦ-ове и е на трето място в света след САЩ и Япония по брой на изградени язовирни стени. Невероятно, но факт!
    В България има около 6840 язовира. Общият им обем е около 6,8 млрд. м3.
    Оценката, че водата в България е малко, води до стратегическото решение в периода 1950 – 1985 година в страната да бъдат построени 216 големи и над 2000 малки язовира. Тяхната вода се ползва за поливане, водоснабдяване и производство на електроенергия.95 броя или 44% от всички големи язовири у нас са построени през 60-те години на миналия век. В предходните 2 десетилетия са изградени 23бр., от 1970 г. до 1989 г. – 87бр. След 1990 г. са довършени 11 големи язовира, сочи още статистиката. На 4 от всички стената е висока над 100 м. Лидер по този показател е стената на яз. „Въча” със 145 м. Техн. параметри: 116м дебелина в основата, 145м височина, 1 000 000 куб.м бетон. Трябва да издържа повече от 200 000 000 кубика вода и на всичките степени по скалата на Рихтер. С най-голям обем е яз. „Искър” (673 млн. куб. м). ПАВЕЦ „Чаира“ и каскадата „Белмекен – Сестримо – Чаира“, за които в последните дни се говори във връзка с решаването на водната криза в Перник, нямат аналог в цяла днешна Европа, и почти в целия свят. Това съоръжение е несравнимо с днешната ни икономика и налични ресурси. От централата през трикило

    08:12 29.08.2025

  • 14 ООрана държава

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Механик":

    Заради негласуващи като теб, на шиши му излиза евтино да е в парламента

    08:15 29.08.2025

  • 15 ннннннннн

    0 0 Отговор
    Нищо конкретно толкоз години не правят по този проблем,а само си чукат лаф.

    08:18 29.08.2025

  • 17 Анонимен

    0 0 Отговор
    Лозето не иска молитва,а мотика. Кризата не иска заседания,а действие.

    08:19 29.08.2025

  • 18 Хасковски каунь

    1 0 Отговор
    С първото заседание не дойде вода. Ха дано с фторото стане

    08:20 29.08.2025

