Областният кризисен щаб в Плевен се събира отново на заседание заради проблемите с водоснабдяването

Областният кризисен щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствия на територията на област Плевен се събира отново на заседание по повод проблемите с водоснабдяването. Това съобщават от пресцентъра на Областна администрация – Плевен.
Ще бъде докладвано за напредъка по изпълнение на набелязаните мерки в предходното заседание от отговорните институции - „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, Община Плевен, Басейнова дирекция „Дунавски район“, „Напоителни системи“ ЕАД – клон Среден Дунав, както и от експертите на министерствата на околната среда и водите и на регионалното развитие и благоустройството, и от „Български ВиК Холдинг“ ЕАД, представители на местни институции.
Очаква се да бъде извършен анализ, като при необходимост ще се обсъдят и предприемат коригиращи действия или ще се идентифицират нови възможни мерки.
Заседанието ще бъде публично, а не както миналата седмица закрито за граждани и медии. То ще се състои в зала "Плевен" на областната управа.
Както БТА писа, на вчерашното заседание на Общинския съвет в Плевен отново темата за водоснабдяването бе водеща при дискусиите. Повече от четири часа пред общинските съветници бяха изслушани експерти и граждани по въпроса за безводието в града и близките населени места.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ООрана държава
Коментиран от #5
07:42 29.08.2025
2 С/Р
07:43 29.08.2025
3 пак ще местят въздуха
07:44 29.08.2025
4 Съмнително
07:44 29.08.2025
5 Механик
До коментар #1 от "ООрана държава":Ти още ли вярваш, че гласувайки избираш някого във властта?
п.п.
Да знаеш, че и дядо Коледа съществува и ще ти донесе подаръче ако много слушкаш и папкаш.
Коментиран от #14
07:46 29.08.2025
6 Последния Софиянец
07:49 29.08.2025
7 ЩО ТАКА
07:50 29.08.2025
8 Трол
07:57 29.08.2025
9 Гост
07:58 29.08.2025
10 в кратце
08:00 29.08.2025
11 Хахо
08:05 29.08.2025
12 българина
08:11 29.08.2025
13 Демокрация
В България има около 6840 язовира. Общият им обем е около 6,8 млрд. м3.
Оценката, че водата в България е малко, води до стратегическото решение в периода 1950 – 1985 година в страната да бъдат построени 216 големи и над 2000 малки язовира. Тяхната вода се ползва за поливане, водоснабдяване и производство на електроенергия.95 броя или 44% от всички големи язовири у нас са построени през 60-те години на миналия век. В предходните 2 десетилетия са изградени 23бр., от 1970 г. до 1989 г. – 87бр. След 1990 г. са довършени 11 големи язовира, сочи още статистиката. На 4 от всички стената е висока над 100 м. Лидер по този показател е стената на яз. „Въча” със 145 м. Техн. параметри: 116м дебелина в основата, 145м височина, 1 000 000 куб.м бетон. Трябва да издържа повече от 200 000 000 кубика вода и на всичките степени по скалата на Рихтер. С най-голям обем е яз. „Искър” (673 млн. куб. м). ПАВЕЦ „Чаира“ и каскадата „Белмекен – Сестримо – Чаира“, за които в последните дни се говори във връзка с решаването на водната криза в Перник, нямат аналог в цяла днешна Европа, и почти в целия свят. Това съоръжение е несравнимо с днешната ни икономика и налични ресурси. От централата през трикило
08:12 29.08.2025
14 ООрана държава
До коментар #5 от "Механик":Заради негласуващи като теб, на шиши му излиза евтино да е в парламента
08:15 29.08.2025
15 ннннннннн
08:18 29.08.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Анонимен
08:19 29.08.2025
18 Хасковски каунь
08:20 29.08.2025